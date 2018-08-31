Взрыв на заводе в Нижегородской области произошел при утилизации мин

Дзержинск, Нижегородская область, , 16:19 — REGNUM Взрыв на заводе Свердлова в Дзержинске произошел во время утилизации мин, которые поставило Минобороны РФ в «разрушенных» ящиках. Об этом заявил главный инженер завода Михаил Лебедев.

В момент взрыва в цеху находились 43 человека, три работника погибли, двое числятся пропавшими без вести.

«Взрыв произошел в момент перекладывания мин из одного ящика в другой», — цитирует представителя предприятия nn.ru.

По контракту с ООО НПП «Самаравзрывтехнология», было поставлено 27 тыс. мин производства 1970-х годов. В рамках договоренностей 31 августа являлось крайним сроком завершения утилизации.

При этом Лебедев отметил, что для детонации снаряда необходимо сильное воздействие и пока непонятно, что спровоцировало взрыв. Однако он уточнил, что работы по утилизации пехотных мин завод проводил впервые и это внештатная ситуация для предприятия.

В настоящее время на территории завода работают саперы, которые обезвреживают разбросанные взрывом снаряды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 31 августа на заводе имени Свердлова, который производит боеприпасы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожарные расчеты выехали на место происшествия. Пожару была присвоена третья степень сложности — повышенная.

По предварительным данным, три человека погибли, трое пострадали. До настоящего времени официальной информации о количестве погибших и пострадавших ни одно из ответственных ведомств не предоставило.

В СУ СКР по Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту происшествия. По данным ведомства, хлопок произошел при осуществлении технических работ, после чего возникло задымление.

Пожар локализован, угрозы распространения огня на другие здания нет. Также ситуация не представляет опасности для жителей Дзержинска.

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