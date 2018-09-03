Фонд Соцстраха выплатит по 1 млн семьям погибших при взрыве в Дзержинске

Дзержинск, Нижегородская область, , 18:50 — REGNUM Фонд социального страхования (ФСС) выплатит семьям погибших при взрыве на заводе Свердлова в Дзержинске по 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения фонда по Нижегородской области.

По данным фонда, пятеро человек погибли — из них трое женщин, у которых остались дети. При потере кормильца нетрудоспособные иждивенцы вплоть до совершеннолетия получают часть заработка погибшего, которая приходилась на каждого из них.

В числе пострадавших фонд указал семерых граждан, из которых четверо получили тяжелые травмы, в том числе женщина, получившая 80% ожогов поверхности тела.

Расследование инцидента ведет комиссия, в составе которой представители Ростехнадзора, государственной инспекции труда, администрации Дзержинска, предприятия, профсоюзной организации, регионального отделения ФСС.

«По окончании расследования все пострадавшие и родственники погибших получат пособия и выплаты, предусмотренные федеральным законом №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — уточнили в фонде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв с последующим возгоранием на заводе имени Свердлова произошел 31 августа утром. Взрыв произошел при проведении работ по утилизации пехотных мин, которые предприятие проводило впервые. Оставшиеся снаряды, разбросанные взрывом, разминировали специалисты. По факту происшествия проводилась доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

После происшествия в Дзержинске был объявлен трехдневный траур.

Помимо выплат от ФСС, семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь от предприятия, властей Дзержинска и Нижегородской области.

Кроме того, в случае признания происшествия страховым случаем пострадавшие могут получить выплаты в размере до 2 млн рублей в зависимости от степени причиненного здоровью ущерба. Выплаты будет осуществлять страховая компания.

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