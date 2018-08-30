Глеб Никитин повысил своего советника до заместителя: нижегородская ротация

Нижний Новгород, , 13:41 — REGNUM Прогнозы экспертов сбылись — Антон Аверин, курировавший вопросы строительства, покинул пост и. о заместителя губернатора Нижегородской области, а на его место назначили Сергея Морозова, с января 2018 года работавшего советником врио губернатора Глеба Никитина. К своим обязанностям Сергей Морозов приступил 30 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уроженец Новосибирска Антон Аверин был представителем команды старого губернатора Валерия Шанцева. Обязанности замгубернатора и министра строительства он исполнял с 26 февраля 2016 года. До этого в нижегородском правительстве Аверин работал в период с 2010 по 2014 год в качестве заместителя губернатора, потом был двухлетний перерыв, овеянный скандалом, и тихое возвращение в правительство региона. О возможной отставке Антона Аверина эксперты заговорили ещё в октябре 2017 года, спустя месяц после отставки Шанцева и назначения Никитина. А в феврале 2018 года политобозреватель Андрей Вовк на личной странице в соцсетях даже предполагал, что когда врио губернатора «уволит Аверина его акции тоже подрастут».

Он же связывал уход главы МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Юрия Гаранина в июне 2018 года с именем Антона Аверина. При этом официально претензий администрация города к Гаранину не выражала, а ссылалась на ротацию кадров. Неофициально поговаривали, что среди причин — задержка открытия станции метро «Стрелка».

Читайте также: «Сито» для нижегородской элиты и свисток для губернаторской гонки: обзор

«При этом Гаранин — это полностью человек замгубернатора по строительству Антона Аверина. Именно Гаранин в своё время сменил Аверина в ГУММиДе. В 2015 году, когда Шанцев двигал Аверина на пост главы администрации Нижнего Новгорода, Гаранин был его техническим подстраховщиком. Перед голосованием Гаранин снял свою кандидатуру. Аверина просто так не уволишь — у него очень влиятельные федеральные покровители. Но увольнение Гаранина — это, конечно, подкоп под Аверина», — писал Андрей Вовк после ухода Гаранина в июне 2018 года.

30 августа 2018 года пресс-служба правительства области сообщила, что на место покинувшего свой пост Антона Аверина врио губернатора назначил и.о. зам губернатора, заместителем председателя правительства Нижегородской области своего советника Сергея Морозова, который в своей прошлой должности курировал проблемы обманутых дольщиков, а также строительство и подготовку к ЧМ-2018.

По словам Глеба Никитина, Сергей Морозов за годы профессиональной деятельности «реализовал сложные инфраструктурные проекты».

"Уверен, что в должности заместителя губернатора Сергей Эдуардович принесет пользу региону и его жителям, продолжит успешную работу по решению вопросов дольщиков», — заявил Никитин.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, комментируя назначение, добавил, что знаком с Сергеем Морозовым «еще по Санкт-Петербургу, где он был председателем комитета по строительству» и в той должности «он показал себя как профессиональный, честный и разбирающийся в сути вопроса, не поверхностный человек».

"В Нижегородской области перед ним стоит много задач, и одна из ключевых, относящихся к Минстрою России — это достройка проблемных объектов участников долевого строительства. В этой сфере у Минстроя с регионом уже выстроено хорошее взаимодействие», — добавил Стасишин.

Справка:

Сергей Морозов родился в 1981 году, в 2003 году он окончил Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева по специальности «строительство автомобильных дорог и аэродромов».

С 2002 года работал в разных регионах, включая Кемерово, Тулу, Москву и Санкт-Петербург. В 2012 году он был директором департамента дорожного хозяйства Тульской области, а с сентября 2014 года по апрель 2016 года был сначала первым замдиректора, а потом директором СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Оттуда он перешёл руководить комитетом по строительству Санкт-Петербурга, где проработал до ноября 2017 года.