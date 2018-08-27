В Чувашии главным событием недели стало открытие 1 сентября кадетского корпуса имени Героя СССР А.В. Кочетова. Он стал шестым кадетским корпусом в ПФО и, пожалуй, главным первосентябрьским событием в Поволжье, притянув большую делегацию федеральных гостей и затмив по числу все прошедшие местные праздники. Открытие стало самым масштабным в День знаний в Чувашии: помимо 400 кадетов, здесь собралось более 1000 дошкольников, не меньше — родителей и гостей. Вход на территорию был открыт, каждый так или иначе мог почувствовать свою сопричастность к празднику. Но даже при таких масштабах выяснилось, что праздник — не для всех…

ИА REGNUM Кадеты

ИА REGNUM Пастух, корова и дошкольники

Отметим, что пока новый кадетский корпус две недели будет без кадетов: учащиеся выезжают на сборы и учёбу в Крым и Пермский край.

Кроме того, в Чувашии, как и в других регионах, продолжили обсуждение пенсионной реформы: власти заявили об усилении поддержки лиц предпенсионного и пенсионного возраста, коммунисты провели акции протеста и пытаются зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума, о протестных мероприятиях заявляют справороссы и несистемная оппозиция.

Как открывали кадетский корпус

Повышенное внимание к Чувашии объясняется рядом факторов. С подачи бывшего приволжского полпреда Михаила Бабича, который с августа работает послом России в Белоруссии, проект стал федеральным и с учётом всей инфраструктуры оценивается в 1 млрд рублей — это рекордные для многих регионов суммы на строительство и благоустройство образовательного учреждения. Проект реализуется в рамках четырёхстороннего соглашения, в котором подписи, помимо Бабича и главы Чувашии Михаила Игнатьева, поставил министр обороны Сергей Шойгу (в результате впервые в стране воздушно-космические войска взяли шефство над кадетами), а также глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг, чьи структуры выделили 250 млн рублей инвестиций на строительство спального корпуса. И этот проект стал показательным образцом государственно-частного партнёрства.

ИА REGNUM Почётные гости

ИА REGNUM Плац

Читайте также: Чувашии дали понять, как построить школу на 1 млрд рублей и сохранить рощу

Михаил Бабич заверил, что партнёрство будет продолжено, чтобы и в «дальнейшем развивать учебно-материальную базу кадетского корпуса». Кроме того, «будет развиваться парковая зона и всё, что был обещано». Он поблагодарил администрацию Чебоксар за благоустройство территории. Напомним, на обустройство кадетского сквера в этом году выделено 75 млн рублей. В следующем году начнутся работы за кадетским корпусом — в кадетском парке, общая площадь которого составляет 19 гектаров. Новым этапом развития этой территории станет строительство ледового катка, на базе которого появится региональный центр по хоккею. Его планируется открыть в декабре 2019 года, стоимость строительства оценивается 300 млн рублей.

ИА REGNUM Перед парадом дошколят

Напомним, Чувашский кадетский корпус — часть проекта «КаДетство», который реализуется в Поволжье с 2013 года по инициативе Михаила Бабича и сегодня включает шесть кадетских корпусов в шести регионах, президентский корпус в Оренбурге, суворовские училища в Ульяновске и в Перми.

ИА REGNUM Кадеты

ИА REGNUM Тренировочный пассаж

Отметим, что накануне завершилось строительство подобного учебного заведения в Нижегородской области, а Михаил Бабич принял участие в закладке памятного знака на месте строительства будущего учебного центра патриотического воспитания, где с января 2019 года будут проходить начальную военную подготовку на пятидневных учебных сборах ученики 10−11 классов всех регионов округа, включая Чувашию. Кроме того, 1 сентября в новые учебные классы пошли ребята в Перми и в башкирском Ишимбае.

«Всё это единая система, единый образовательный процесс, в котором есть возможность получить самое современное общее образование — среднее образование. И, конечно, он наполнен кадетским компонентом, суворовским компонентом — то, что называется военно-патриотическим воспитанием… Мы рассчитываем на то, что кадетский образовательный компонент позволит нам воспитывать будущих защитников Отечества», — сказал Михаил Бабич, отметив, что более 70% выпускников кадетских корпусов и школ затем выбирают высшие военные учебные заведения.

ИА REGNUM Тренировочный пассаж

По его словам, «украшением проекта» является «великолепный кадетский корпус» в Чувашии. В нём будут учиться 400 кадетов, из них 58 девушек. В числе почётных гостей в церемонии открытия приняли участие Михаил Бабич, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергей Дронов, Герои России Владимир Рахманов, Николай Гаврилов и Сергей Нефедов, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, которая является правнучкой Героя Советского Союза Александра Кочетова, чьё имя носит кадетский корпус в Чувашии.

В лучших традициях государственных мероприятий на открытии было массово, празднично, гремела музыка, зрелищности добавляли дети и кадеты в военизированном облачении с бантиками, а также установленный огромный экран с видеотрансляцией. Взрослых было не меньше, чем детей, — помимо родителей, сюда стеклась элита города. Поэтому перед торжеством, в ходе генерального прогона, взрослых приходилось «строить» больше, чем детишек. Кадеты, кстати, весь час ожидания стояли мужественно и вышколенно, несмотря на то, что периодически моросило. Лишь изредка строевые ряды волновались из-за попыток предложить зонт, прихода священника, окропления святой водой, колокольных звонов не по расписанию, а также команд кураторов «надеть-снять-смирно-вольно».

ИА REGNUM Окропление святой водой. Всю церемонию открытия то и дело звенели колокола

"Кадеты должны быть готовы к началу в любой момент. Родители, все — на тротуар! Привыкайте. Всё, отдали детей, теперь они — наши», — строил нестройные колонны взрослых один из офицеров: мужчины по инерции вытягивались смирно, женщины робко пускали слезу.

Кадетский корпус был открыт для всех желающих, а их в день открытия было немало, порой приходилось лавировать между рядами. Но выяснилось, что праздник не для всех. Довольно странно, что в кадетском корпусе, который осматривали высокие гости, не нашлось одного места для корреспондента ИА REGNUM. Что за этим стоит, остаётся только догадываться. Если это умысел, то в чём он состоит. В желании управлять и командовать всем медийным сообществом, и даже федеральным? Или это скудоумие, как часто происходит с российскими чиновниками, не говоря уже о чувашских слугах народа.

ИА REGNUM Церемония открытия

Глава фракции «Справедливая Россия» в городском собрании депутатов Чебоксар Сергей Муравьев, который отдал сына в кадетский корпус, считает, что ответственные за медийную часть республиканские чиновники «побоялись впускать журналистов«.Он отметил, что остались недоработки, которые будут устраняться ближайшие две недели, пока кадеты находятся на учебных сборах в Крыму и Пермском крае. Что касается администрации города Чебоксары, то она «сделала всё возможное, чтобы праздник удался».

Как сообщало ИА REGNUM, в кадетском корпусе в Чуваши будут готовить специалистов для Воздушно-космических сил России, которые взяли кураторство над кадетами. Сергей Дронов заявил, что это «шефство является беспрецедентным», так как «по большому счёту» ранее у ВКС не было подшефных кадетов.

ИА REGNUM Генеральная репетиция парада дошкольников

Акция протеста

Вслед за инициативной группой по проведению референдума по пенсионной реформе, собранной из бюджетников, за регистрацией в ЦИК Чувашии обратилось отделение КПРФ. Документы поданы по итогам проведённого собрания 30 августа, публично о решении избиркома пока неизвестно.

«В работе собрания приняли участие 119 человек, хотя желающих сказать «нет» пенсионной реформе было значительно больше. Зал не вмещал всех участников совещания, многим всё это время пришлось стоять», — сообщил в соцсети лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы Валентин Шурчанов.

В выходные коммунисты присоединились к всероссийской акции протеста против пенсионной реформы. По оценкам партийцев, в республике к акциям, которые прошли в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Козловка, Мариинский Посад, Цивильск, Шумерля, посёлке Кугеси, селе Порецкое «и других районных центрах Чувашии», приняли участие в общей более 1,5 тыс. человек.

Отметим, что несистемная оппозиция планирует провести митинг 9 сентября, справороссы заявили об акции протеста в Чебоксарах 22 сентября.

В то же время власти Чувашии заявили, что закрепят в региональном законодательстве льготы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, которые предложены президентом Владимиром Путиным. Чиновники просчитывают суммы, которые «дополнительно потребуется предусмотреть в бюджете республики, в том числе по тем льготам, которые были обозначены в сфере ЖКХ, по налогу на имущество, на земельные участки».

Читайте также: В Чувашии увеличат расходы на господдержку лиц старшего поколения

Задержан глава национального культурного центра

В Чувашии задержан руководитель регионального таджикского национального культурного центра. Информацию об этом ИА REGNUM подтвердили в правоохранительных структурах региона. Детали пока не разглашаются, но известно, мужчину подозревают в мошенничестве. Напомним, что в 2010 году был взят под стражу, а затем осуждён за мошенничество гражданин Белоруссии, который представлялся гендиректором одного из холдингов и руководителем центра белорусской культуры в Чувашии.

Отметим, что на минувшей неделе вступил в законную силу приговор в отношении 29-летнего чебоксарца, который представлялся сотрудником ФСБ и занял у пострадавших около 50 млн рублей. По данным следствия, мошенник представлялся действующим сотрудником ФСБ России. Он убедил пострадавших передать ему в общей сложности более 49 млн рублей, якобы необходимых «для оформления 18 млрд рублей наследства, полученных им после смерти отца и находящихся на счетах Центрального Банка России».

Читайте также: Лжесотрудник ФСБ в Чувашии осуждён за аферу с наследством в 18 млрд

Тракторный концерн: новые детали

В федеральной экономической повестке в очередной раз оказался концерн «Тракторные заводы» (КТЗ). Арбитражный суд Чувашии рассмотрел ходатайство временного управляющего ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», в отношении которого в ноябре 2017 года введено наблюдение. 28 августа производство по банкротному иску было приостановлено, хотя в середине июля 2018 года на собрании кредиторов было принято решение о переходе к конкурсному производству, но уже в августе 2018 года глава ВЭБ Игорь Шувалов заверил, что произойдет финансовое оздоровление концерна, а долги будут реструктуризированы.

Читайте также: Управляющую компанию концерна «Тракторные заводы» решили пока не банкротить

В федеральной прессе представитель Минпромторга пояснил, что речь идет не обо всем КТЗ, а только о бывшей управляющей компании, в то время как заявления о банкротстве поданы в отношении 19 организаций концерна (должников ВЭБа), в том числе и ККУ КТЗ. Поэтому нельзя говорить «о прекращении процедур банкротства в отношении всех организаций тракторного концерна».