Лжесотрудник ФСБ в Чувашии осуждён за аферу с наследством в 18 млрд

Чебоксары, , 16:52 — REGNUM В Чувашии вступило в законную силу приговор в отношении 29-летнего чебоксарца, который представлялся сотрудником ФСБ и занял у пострадавших около 50 млн рублей. Ему назначено восемь лет реального лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в УФСБ по республике.

По данным следствия, мошенник представлялся действующим сотрудником ФСБ России. Он убедил пострадавших передать ему в общей сложности более 49 млн рублей, якобы необходимых «для оформления 18 млрд рублей наследства, полученных им после смерти отца и находящихся на счетах Центрального Банка России».

"Пострадавшие были уверены, что злоумышленник действительно является должностным лицом ФСБ России и вернет им заемные денежные средства с процентами. Фактически он никогда не являлся действующим сотрудником ФСБ России, наследство не получал, а полученные деньги похитил», — говорят в УФСБ.

В ходе расследования злоумышленник полностью признал свою вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке. Приговором Ленинского районного суда Чебоксар он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и получил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Отметим, что это мошенники в Чувашии нередко представляются сотрудниками ФСБ. В июле 2017 года в Чебоксарах осуждены два чебоксарца, выдававшие себя за сотрудников ФСБ. Они требовали от потерпевшего деньги за якобы компрометирующие материалы, взамен обещая не привлекать его к уголовной ответственности. В 2015 году в Чувашии был осуждён лже-сотрудник ФСБ, который выманил у граждан 6 млн рублей. Средства передавались в качестве взяток за мнимое содействие в разрешении различных вопросов в органах госвласти, судах и коммерческих структурах. Ему назначено 8 лет 7 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

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