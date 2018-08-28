Управляющую компанию концерна «Тракторные заводы» решили пока не банкротить

Чебоксары, , 11:20 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии рассмотрел ходатайство временного управляющего ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», в отношении которого по иску Внешэкономбанка еще в ноябре 2017 года был введён первый этап банкротства — наблюдение. Сегодня, 28 августа 2018 года, производство по банкротному иску было приостановлено, хотя в середине июля 2018 года на собрании кредиторов было принято решение о переходе к конкурсному производству, но уже в августе 2018 года глава ВЭБ Игорь Шувалов заверил, что произойдет финансовое оздоровление концерна, а долги будут реструктуризированы. Определение суда о приостановке производства может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск ВЭБ к ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», созданному в 2006 году, был подан 23 октября 2017 года. Сумма претензий составила 68 511 617 686 рублей 46 копеек, в числе которых штрафные санкции — 22 690 822 365 рублей 35 копеек. Долги были подтверждены решениями судов от 2014−2016 годов.

«Неисполнение решений суда и послужило основанием для обращения в суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» банкротом», — отмечалось в определении суда от 27 ноября 2017 года, которым в отношении компании было введено наблюдение.

В рамках ноябрьского заседания представитель ФНС России пояснил, что у ООО есть задолженность по обязательным платежам — 29 402 757 рублей 40 копеек. Стоимость нематериальных активов компании на 31 декабря 2016 года оценивалась в 22,751 млн рублей, а финансовых вложений в 637 тыс. рублей при наличие дебиторской задолженности и выданных займов на сумму 70 556 779 000 рублей.

Ответчик задолженность признал, а ввод наблюдения оставил на усмотрение суда. Долг перед ВЭБ возник в 2015 году в результате переуступки права требования шестью банками, с которыми ООО ещё в марте 2011 года заключило кредитный договор.

В конце июня 2018 года срок наблюдения был продлен по ходатайству временного управляющего Юрия Калакутина — «для проведения первого собрания кредиторов». Собрание состоялось в середине июля, и на нём было принято решение «обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии в отношении ООО «ККУ «КОНЦЕРН «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» конкурсного производства».

Напомним, ООО является управляющей компанией машиностроительно-индустриальной группы концерна «Тракторные заводы», куда входят свыше 20 различных производственных и торговых компаний из разных регионов России. Часть предприятий базируется в Приволжском федеральном округе. В составе группы — оборонные предприятия, в том числе старейшие заводы России, выпускающие уникальную продукцию, а также компании, выпускающие гражданскую продукцию, например спецтехнику для нужд сельского хозяйства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года появились сведения о передаче концерна государственной корпорации «Ростех», который должен будет заняться управлением компаниями, выполняющими государственный оборонзаказ, а для гражданского «пула» будет подобран частный инвестор. Необходимость поиска последнего обусловлена сложным финансовым состоянием — только Внешэкономбанку концерн задолжал, по разным данным, от 70 до 90 млрд рублей.

В августе 2018 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился с открытым письмом к премьер-министру, главе наблюдательного совета Внешэкономбанка Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить остановки производства концерна. В это же время глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов заверил, что произойдет финансовое оздоровление всей группы, а долги будут реструктуризированы.

Читайте также: Чемезов предупредил Медведева об угрозе остановки «Тракторных заводов»

А также: Глава ВЭБ объяснил переход «Тракторных заводов» к Ростеху

6 сентября 2018 года Арбитражный суд Курганской области рассмотрит требование «Внешэкономбанка» о признании банкротом одного из предприятий группы — АО «Курганский машиностроительный завод», который является единственным производителем в России боевых машин пехоты. Сумма претензий истца к заводу превышает 68,51 млрд рублей.

Читайте также: Банкротные претензии ВЭБ к Курганмашзаводу на 68 млрд рассмотрят 6 сентября