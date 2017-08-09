Чувашии дали понять, как построить школу на 1 млрд рублей и сохранить рощу

Чебоксары, , 12:27 — REGNUM В Чувашии официально дан старт созданию кадетского корпуса Приволжского федерального округа, строительство которого с учётом инфраструктуры оценивается в 1 млрд рублей. Строительство образовательного учреждения окружного статуса — важное, крупное событие для региона, поэтому оно было обставлено в лучших традициях любых мероприятий государственного характера: было подписано четырёхстороннее соглашение, прошло расширенное заседание попечительского совета чувашского кадетского корпуса, определены кураторы. В то же время выяснилось, что на площадке в Чебоксарах, определённой под кадетский корпус, вырубают рощу. Это вызвало возмущение и протест жителей, которые лишаются единственной зелёной зоны в спальном районе. Протест перерастал в политический скандал, поэтому в ситуацию вмешались федеральные госструктуры. Сначала дистанционно и заочно, а затем — уже личным участием и закладкой капсулы под кадетский корпус. Эта капсула является сегодня той миной, которая может рвануть в любой момент, если кто-то приблизится к ней ближе обозначенного огороженного участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

8 августа Чувашию посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, визит которого откладывался с июня. Свой визит он начал с действующей кадетской школы имени Героя СССР Александра Кочетова, построенной в 1932 году на берегу Волги. Сколько ни ремонтируй и «отштукатуривай» здание, полноценное современное кадетское образование здесь вряд ли получишь. В нынешней школе, где обучаются будущие защитники страны, нет даже спортзала. Приволжский полпред констатировал, что здание «не соответствует сегодняшним требованиям», поэтому было принято «радикальное решение» — «с нуля» создать «самое современное образовательное учреждение», которое «позволит решить все проблемы — и образования, и воспитания, и спортивной подготовки, и профессиональной ориентации». Новое образовательное учреждение появится рядом с дворцом культуры Тракторостроителей в новоюжном спальном районе города.

Своим визитом приволжский полпред поставил точку в противостоянии власти и жителей, которые заподозрили чиновников в попытке под «крылом» кадетского корпуса вырубить на корню рощу и застроить многоквартирными домами. Подозрения эти усиливало участие в проекте компании «Старко», ославившейся в прошлом году благодаря небоскрёбу, который «внезапно» появился в исторической части Чебоксар и изувечил облик набережной.

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Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Бабич напомнил, что при работе с парковой и лесной зонами установлены «самые строгие требования законодательства», и «мы первые, кто заинтересован» в его соблюдении. Роща возле ДК тракторостроителей вошла в реестр парков в рамках федеральной целевой программе по благоустройству, и здесь обещают разбить «современные скверы, построить велосипедные дорожки» и «современный центр хоккейной подготовки — ледовый дворец, который будет использоваться как для кадетов, так и для тренировок и занятий спортом для всех желающих».

Речь главы Чувашии Михаила Игнатьева изобиловала литературными штампами и реверенсами в адрес гостей и партнёров проекта. Он отметил, что «для нас это историческое событие, этот день будет вписан золотой страницей в историю Чувашской Республики, в историю вообще движения». Родителей он поблагодарил за то, что «занимаетесь воспитанием достойных детей». А речь завершил своеобразной оценкой общественно политической ситуации:

«Когда встречаюсь, молодых людей попрошу о чём: чтобы вы обняли бабушек, сказали: «Я люблю тебя, бабуля. Я люблю тебя, дед». И они — взаимно. От мира, согласия всегда на этой земле была и будет стабильная общественно политическая ситуация».

Что касается судьбы старого здания школы, то чиновники заверили, что «оно останется в системе образования», его назначение будет определяться совместно с «с родительским комитетом». «Может быть, это будет центр патриотической подготовки. Может быть, это будет, как было изначально, школа юнг», — сказал Михаил Бабич, пытаясь исключить любые поползновения предпринимательского сообщества на историческое место в старом городе с видом на Волгу.

Отметим, новая школа также будет носить имя Героя СССР А.В. Кочетова, но изменит статус: она станет Чувашским кадетским корпусом ПФО — шестой по счёту в округе. Вместо 230 кадетов в Чебоксарах будут обучаться 400 человек, включая ребят из других регионов. «Абсолютным преимуществом» будут пользоваться при поступлении дети погибших военнослужащих, дети из малоимущих семей или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. К 1 сентября 2018 года будет построен новый корпус, где разместятся учебный блок, два общежития, спортивные залы и сооружения. В рамках федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации» планируется построить до сентября 2019 года крытый ледовый каток для развития зимних видов спорта. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

Профиль у Чувашского кадетского корпуса будет воздушно-космический. От Минобороны РФ, которое выступает партнёром проекта, куратором назначен начальник отдела Дальней и Военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил ВКС ВС России Александр Цылев. Решением министра обороны за кадетским корпусом также закреплены Воронежский авиационный институт и Липецкий учебный центр.

В полпредстве заверили, что в кадетском корпусе продолжат учиться как мальчики, так и девочки. Александр Цылев отметил, что «есть востребованность армии в девочках при поступлении, в том числе в воздушно-космических силах». Он напомнил, что Александр Кочетов, имя которого носит кадетская школа в Чувашии, был летчиком-истребителем, «совершил 488 боевых вылетов, лично сбил 34 вражеских самолёта»:

«Мы уверены, что те мальчишки, которые будут обучаться в этом кадетском корпусе, изберут своей профессией небо, как это сделал Александр Васильевич Кочетов».

Напомним, в настоящее время кадетские корпуса созданы в Башкирии (подготовка для МЧС и ВДВ), Татарии (подготовка для сухопутных войск), Удмуртии (подготовка для ВМФ и МЧС), Пермском крае (подготовка для МВД и ВС) и Нижегородской области (подготовка для ВДВ). В них обучаются свыше 1,5 тыс. воспитанников. Конкурс при поступлении — от 6 до 8 человек на место. В полпредстве отмечают, что количество желающих растёт с каждым годом и сеть кадетских корпусов будет расширена: сейчас «целый ряд регионов нашего округа тоже ждёт своей очереди».

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