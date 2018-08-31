В Чувашии увеличат расходы на господдержку лиц старшего поколения

Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чувашии закрепят в региональном законодательстве льготы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, которые предложены президентом Владимиром Путиным. Данные вопросы были обсуждены на рабочем совещании в правительстве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы Чувашии.

В ходе обсуждения руководитель республики Михаил Игнатьев «поручил определить, какие суммы дополнительно потребуется предусмотреть в бюджете республики, в том числе по тем льготам, которые были обозначены в сфере ЖКХ, по налогу на имущество, на земельные участки».

"С учетом снижения первоначально предлагаемого возраста выхода на пенсию соответствующие льготы мы должны закрепить в региональном законодательстве», — цитирует Михаила Игнатьева его пресс-служба.

Данная работа будет проводиться совместно с муниципальными образованиями, поскольку ряд льгот принимаются на уровне местного самоуправления. По данным минтруда Чувашии, в настоящее время в республике различные меры государственной поддержки получат более 205 тыс. граждан пенсионного и предпенсионного возраста. На эти цели в республиканском бюджете в 2018 году предусмотрено более 2,3 млрд рублей, в 2019 году объём господдержки возрастёт до 2,4 млрд рублей.

«Президент России акцентировал внимание на сохранение льгот по транспорту. Льготы на проезд у нас предусмотрены в ежемесячной выплате ветеранам труда, которая составляет порядка 1 тыс. 100 рублей. В их составе 500 рублей — это средства, предусмотренные на компенсацию части затрат за проезд на общественном транспорте. Кроме этого, по обращениям наших ветеранских организаций мы ежемесячно субсидируем 150 рублей гражданам, которые приобретают проездные билеты», — сказал глава минтруда Чувашии Сергей Димитриев.

Лица пенсионного возраста также имеют право получить налоговые льготы. По данным минфина Чувашии, льготами на налог на имущество физических лиц воспользовались в республике более 170 тыс. пенсионеров на общую сумму 70 млн рублей. Кроме того, с 1 января 2019 года появляются новые налоговые льготы по земельному налогу. Лица пенсионного возраста будут получать вычеты, то есть уменьшится налогооблагаемая база по земле на 600 кв. м в зависимости от кадастровой стоимости.

Напомним, в Чувашии на одной «из ближайших сессий» Госсовета республики планируется обсудить сохранение «возрастных рамок действующих льгот» и выплат лицам старшего поколения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступил в телеобращении рассказал о мерах по смягчению социальных последствий манёвра, цель которого — обеспечение устойчивости и стабильности пенсионной системы. По его словам, альтернативные варианты выхода из сложной ситуации с пенсионным обеспечением тщательно рассматривались и просчитывались. Но они «кардинально ничего не решают, а просто латают дыры».

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