Политическое оживление на минувшей неделе в Чувашии вызвал переход Михаила Бабича с должности приволжского полпреда на пост посла России в Белоруссии. Бабич, которого за глаза называли жёстким управленцем и приписывали тесные связи с силовиками, довольно критично относился к работе чувашских властей, и его редкие визиты в республику были одними из самых стрессовых событий для чиновников. На период полпредства Бабича пришлись громкие аресты теперь уже бывших губернаторов — кировского Никиты Белых, удмуртского Александра Соловьева, марийского Леонида Маркелова, поменялось несколько губернаторов. Однако эксперты считают, что вряд ли со сменой полпреда «станет легче». С одной стороны, новому руководителю необходимо «проявить себя», и «ситуация может быть похлеще». С другой стороны, взаимоотношения полпредства и руководителей регионов уходят на второй план, уступая место «способности субъектов выплыть в текущей социально-экономической ситуации».

Cap.ru Кадетский корпус.Добровольцы благоустраивают территорию

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Бабич ушёл, теперь «всё может быть похлеще»

23 августа президент России Владимир Путин подписал два указа — первый о назначении Михаила Бабича послом в Белоруссию, второй — о назначении его спецпредставителем главы государства по развитию торгово-экономического сотрудничества с республикой. В Чувашии, казалось, должны вздохнуть и выдохнуть с облегчением, так как у региональной власти с приволжским полпредством отношения складывались напряжённые. Но политики считают, что при любом раскладе, кто бы ни пришёл на смену Бабичу, «легче не будет».

«Я считаю, что не будет легче. Кто бы ни пришёл, он должен будет утвердиться на новом посту, показать и проявить себя. В том числе будет использовать наработки и «зелёные папки», собранные предшественником и его командой. Когда они будут пущены в ход — вопрос открытый. Но думаю, что всё может быть похлеще, чем было при Бабиче, который «перемолол» наиболее ретивых губернаторов. И пощады может уже и не быть», — полагает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев считает, что «кто бы ни пришёл, ничего хорошего ждать не приходится». По его мнению, сегодня «уже не столько важны взаимоотношения полпредства и губернаторов»:

"Сейчас важно, насколько регионы могут выплыть в текущей социально-экономической ситуации. Никакие взаимоотношения не помогут, если экономика рухнет. А в Чувашии — проблем в экономике достаточно».

Эксперты считают, что будет сохранена тенденция назначения на место полпреда представителя правоохранительных структур. Напомним, Григорий Рапота, который в 2008—2011 годах трудился приволжским полпредом, а затем был назначен государственным секретарём Союзного государства России и Белоруссии, долгое время работал в КГБ. Сменивший его Михаил Бабич — бывший военный, проходил службу в КГБ и ФСБ. В числе кандидатов на вакантное место полпреда эксперты называют министра внутренних дел Владимира Колокольцева, замглавы аппарата правительства РФ, экс-замгенпрокурора Евгения Забарчука и бывшего замглавы МВД, экс-помощника президента по кадрам Евгения Школова.

Кроме того, место приволжского полпреда также прочат сенатора от Удмуртии, экс-главе Россотрудничества Любови Глебовой, бывшему министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, губернатору Ульяновской области Сергею Морозову.

«Кому не нравится» — идите на Дальний Восток

В Чувашии завершается подготовка к 1 сентября. Главным вопросом остаётся Чувашский кадетской корпус Приволжского федерального округа имени Героя СССР А. Кочетова, который является главной стройкой республики с учётом финансовых вложений (1 млрд рублей), темпов строительства (чуть более года) и участников проекта — приволжского полпредства, Министерства обороны России, правительства Чувашии и корпорации «Ренова». Поэтому стройка стала и политическим замером эффективности работы местных властей.

Cap.ru Кадетский корпус.Добровольцы благоустраивают территорию

Строительство кадетского корпуса глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал «историческим событием для народа» республики и заявлял, что он будет открыт 1 сентября 2018 года. Но уже начало стройки ознаменовалось скандалом из-за массовой вырубки деревьев, который стух после вмешательства федеральных структур, отставанием от запланированных сроков строительства, постоянной критикой в адрес генерального подрядчика — фирмы «Старко», а также регулярными выездами на объект высокопоставленных чиновников. Эмоционально подпортило репутацию гибель человека на месте стройки: водитель вместе с машиной провалился в бывшее бомбоубежище — возбуждено уголовное дело, разбирательства продолжаются.

Cap.ru Кадетский корпус.Добровольцы

Всё это дало повод оппозиции прогнозировать худшее, а наиболее терпимые считали, что ленточку на 1 сентября перережут, но школа будет сдана с массой недоделок. В ответ к информационной войне подключили весь фронт государственных СМИ, которые в еженедельном режиме давали вести с «полей», а кто-то — в ежедневном формате. За полмесяца до сдачи объекта на главную стройку начали привлекать добровольную рабочую силу — официальный портал органов власти стал усеиваться оптимистичными фоторепортажами с волонтёрами, студентами, чиновниками, журналистами, будущими кадетами и их родителями, которые приняли участие в благоустройстве кадетского корпуса.

Cap.ru Кадетский корпус.Студенты

Cap.ru Кадетский корпус. Чиновники в качестве волонтёров

За неделю до нового учебного года стало известно о том, что кадетскому корпусу временно передаётся спортивное оборудование, выпущенное в 1989 году и используемое школой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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Михаил Игнатьев, объезжая еженедельно территорию строящегося корпуса, заявлял «отдельным злопыхателям», что «критика бывает разная», «бывают лжежурналисты и «лжеправда». Но дальше всех, пожалуй, пошёл некий Сергей Степанов, который в сюжете местного телевидения представлен как «инструктор по военно-патриотической и спортивной работе»:

"Обсуждая ситуацию у себя в коллективе, многие наши люди, которые знают не понаслышке о здешней стройке, называли этих горе-журналистов негодяями. Могу, конечно, присоединиться к ним. Но это уже, наверное, их личное дело, как относиться к своей работе. Думаю, наверняка, нужно изменить отношение. Если не нравится ситуация с работой у нас в Чебоксарах, то у нас страна большая. Я служил на Дальнем Востоке, там много мест для приложения сил тем журналистам, которым здесь не нравится».

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Примечательно, что ранее приволжское полпредство распространило релиз о том, что 1 сентября в 10 регионах Поволжья открываются 26 новых школ: в Башкирии — восемь, в Татарии — шесть, Мордовии, Прикамье, Самарской и Саратовской областях — по две, Кировской области, Оренбуржье и Пензенской области — по одной. Чувашского кадетского корпуса в этом перечне нет.

«Будущего нет»

Федеральный резонанс получило скандальное видео, которое быстро распространилось в социальных сетях по итогам встречи главы администрации Алатырского района, секретаря районного отделения партии «Единая Россия» Нины Шпилевой с жителями села Алтышево. Как следует из записи, был поднят вопрос судьбы местной школы, которую планируют закрыть, так как «будущего нет».

«Детей нет. В прошлом году в районе умерло 482 человека, родилось 170. Я виновата, что детей нет? Я виновата?» — вопрошает чиновница.

«Мы виноваты, что ли?» — парируют из зала.

«Я виновата, что детей нет? Будущего нет. Практически село постепенно вымирает. Никто не остаётся, потому что нет рабочих мест», — было откровенно заявлено высоким чином, которая затем выразила готовность слушать «коренных» жителей, «которые здесь выросли».

Gov.cap.ru Нина Шпилевая

В соцсетях сообщается, что в итоге чиновница якобы собрала вещи и ушла, не желая отвечать на вопросы вновь прибывших.

Согласно последним данным администрации Алтышевского сельского поселения (на 1 января 2016 года), в селе Алтышево проживали 1014 человек, оно расположено в 23 км от районного центра. Собственные доходы поселения в 2017 году составили 860 тыс. рублей, с учётом помощи из бюджетов других уровней — 1 924 864,25 рублей. В селе расположено два образовательных учреждения — одноэтажное (226 кв. метров) и двухэтажное (1830 кв. метров), в документе отмечается, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным минобразования Чувашии на 20 августа, все 13 школ в Алатырском районе прошли проверку и откроются 1 сентября.

По данным Чувашстата, в Алатырском районе в январе-июне 2018 года родились 59 детей, коэффициент рождаемости в расчёте на 1 тыс. жителей составил 8,2 (в Чувашии в среднем — 10,5). Умерли за указанный период 155 человек, коэффициент смертности составил 21,5 (в Чувашии в среднем — 13,3%).

Встречи с оппозицией по графику

На регистрацию инициативной региональной группы по пенсионной реформе в Чувашии местные коммунисты отреагировали заявлением о «повторном проведении митинга», созыве инициативной группы и краткой ремаркой в своей партийной газете.

«Появилась откуда ни возьмись группа подконтрольных власти бюджетников, которые быстро с помощью начальства организовались и зарегистрировались. Цель одна — помешать зарегистрироваться инициативным группам действительных противников пенсионной реформы, которые организовывали в республике встречи с депутатами Госдумы и Госсовета, разъясняли собравшимся суть пенсионной реформы и лукавство власти, проводили пикеты и раздачу спецвыпусков газет…

Следующим шагом этой «инициативной» группы может стать провал сбора подписей, и закончится это тем, что в Чувашии будет вынесен вердикт «недостаточно несогласных с пенсионной реформой», — говорится в публикации.

Коммунисты заявляют, что в Чувашии собрано 40 тыс. подписей против пенсионной реформы.

Kprf121.ru Сбор подписей в Чувашии

В то же время стало известно о том, что глава республики Михаил Игнатьев поддержал предложение коммунистов и намерен встречаться с фракцией КПРФ в Госсовете «на регулярной основе» «для обсуждения различных актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Чувашской Республики». Оппозиции придётся подстраиваться под рабочий график руководителя республики.

Протокол за букет

Весенняя история с Наташей Королёвой и «желтыми тюльпанами», которые пели чиновники и депутаты на закулисном мероприятии с певицей, получила продолжение. На примелькавшегося в узких кругах активиста «Открытой России» возбуждено дело об административном правонарушении за букет жёлтых тюльпанов, подаренных спикеру Госсовета Валерию Филимонову. Якобы надзорные органы расценили это как публичную акцию и завели дело по статье 20.33 КоАП (Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). В прокуратуре Чувашии пока не прокомментировали данное событие.

Магистрали в приоритете

Проекты высокоскоростных магистралей (ВСМ) попали в предварительный список приоритетных проектов Минэкономразвития России, реализация которых должна начаться до 2024 года. Помимо наиболее обсуждаемого ВСМ «Москва — Казань», в этом перечне оказалась ВСМ «Чебоксары — Ульяновск — Самара».

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Чувашские спортсмены меняют флаг

Спортсмены из Чувашии стали активнее выступать за сборные других регионов и стран. Уроженец Цивильска, биатлонист Павел Магазеев выступил на чемпионате Польши по летнему биатлону в качестве участника от сборной Молдавии. Он занял третье место в спринте и четвёртое место — в гонке преследования. Ранее он тренировался в чебоксарской СДЮСШОР-2, представлял на соревнованиях Чувашию и Мордовию, затем — Санкт-Петербург. Также в состав молдавской сборной вошли ещё два российских спортсмена — Екатерина Шумилова (Пермский край) и Анастасия Толмачёва (Омская область).

Портал Championat.com приводит комментарий президента федерации биатлона Ивана Флоряна, который назвал участие российских спортсменов неофициальным стартом, «просто выступили для практики». По его словам, пока «не готовы все документы, чтобы они могли начать выступать за Молдавию, но этот процесс идёт».

«Пока они тренируются и хотят выступать, но я так понял, что в России у них нет возможности себя реализовать», — цитирует издание слова главы федерации.

Wikijunkie Биатлон

Напомним, в августе на чемпионате России по женской борьбе две чувашские спортсменки, Вероника Чумикова и Мария Кузнецова, выступающие за Бурятию, завоевали две золотые медали. Это позволило занять Бурятии первое общекомандное место, у которой восемь медалей, в том числе три — высшей пробы. Обе спортсменки с 2017 года трудоустроены в Бурятии в центре спортивной подготовки и прописаны в Улан-Удэ. Они выступают в рамках двойного зачёта (Бурятия и Чувашия), но при этом Бурятия упоминается первой. В местной прессе поясняли, что спортсменки решили тренироваться в Бурятии, так как там хорошо развита женская борьба.

Незамеченным в Чувашии осталось другое спортивное событие — 30-летие нападающего питерского «Зенита» и форварда сборной России Артёма Дзюбы, у которого чувашские корни (его мать родом из Цивильска) и который после своего дня рождения открыл счёт в матче с норвежским «Мольде» в первой игре Лиги Европы. По поводу дня рождения перед тренировкой вся команда пропустила юбиляра через «туннель из пинков». Напомним, что после чемпионата мира по футболу, который прошёл в России, общественники предложили наградить государственными наградами трёх спортсменов из российской сборной, имеющих чувашские корни (помимо Дзюбы, Сергея Игнашевича и Александра Головина).

Ещё одна спортсменка с чувашскими корнями, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова пропустит предстоящий сезон 2018/19 — она не планирует участвовать в соревнованиях до тех пор, пока не будет «готова стопроцентно психологически и физически». Напомним, после Олимпиады спортсменка не добивалась крупных успехов, пропустив два сезона из-за травм.

Чебоксарец на федеральном канале

Федеральную славу Чувашии приносят простые жители. На Первом канале в эфире программы «Доброе утро» показали изобретение чебоксарца Вячеслава Васильева, который смастерил «устройство для людей с ограничениями», помогающее «снять обувь, не наклоняясь», без помощи рук. Таким образом, люди избегают лишней нагрузки на организм после болезни.