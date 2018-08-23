Проекты строительства ВСМ попали в приоритетный список

Москва, , 14:24 — REGNUM Проекты РЖД попали в список приоритетных проектов Минэкономразвития России, реализация которых должна начаться до 2024 года. Речь идёт о высокоскоростных магистралях (ВСЖ), которые обсуждаются уже несколько лет, пишет РБК.

Уточняется, что в план комплексного развития магистральной инфраструктуры, подготовленный Минэкономразвития, вошли более десяти проектов строительства ВСМ. Среди них — проект строительства ВСМ «Москва — Казань» и «Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург» с остановками в малых городах между региональными центрами. Поясняется, что если проект ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» останется в плане, то его строительство может начаться раньше, до 2024 года.

Также сообщается, что в список Минэкономразвития вошли следующие высокоскоростные магистрали: «Краснодар — Туапсе — Адлер», «Тула — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар», «Челябинск — Курган — граница с Казахстаном», «Чебоксары — Ульяновск — Самара», «Казань — Екатеринбург», «Москва — Смоленск — Красное», «Москва — Тула».