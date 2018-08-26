Назначение Михаила Бабича: новая политика Москвы в отношении СНГ?

Юрий Баранчик, , 13:58 — REGNUM

На текущей неделе наконец-то обрела ясность ситуация с назначением посла России в Белоруссии. Сначала, 22 августа, президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а на следующий день, 23 августа, Владимир Путин подписал два указа — первый о назначении Михаила Бабича послом в Республику Белоруссию, второй — о назначении Михаила Бабича спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с республикой.

Это событие, несомненно, имеет рубежный характер не только в белорусско-российских отношениях, но и подводит черту под многими аспектами российской внешней политики на постсоветском пространстве.

Вопреки обычному построению текста, когда главное оставляют на сладкое в конце текста, в данном случае хотелось бы нарушить эту традицию, и о действительно знаковом сказать сразу в начале.

Самое важное в состоявшемся на белорусском направлении назначении заключается в статусе спецпредставителя президента. В истории России это только третий такой прецедент, два предыдущих были на Украине, где аналогичный статус имели Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов. И как мы видим по развитию в дальнейшем катастрофических событий для государственности этой территории, это была правильная постановка вопроса. Таким образом, Белоруссия оказывается на острие российской внешней политики на постсоветском пространстве (и о смысле и контексте этого будет написано ниже).

Однако самое главное здесь заключается не во внешнеполитическом аспекте данного назначения, а во внутриполитическом российском, так как должность спецпредставителя, на самом деле, имеет больше отношение не к внешней, а к внутрироссийской политике. Статус спецпредставителя говорит о том, что Москве понадобился эффективный антикризисный координатор российских интересов и лоббистов на белорусском направлении, чтобы это были не разрозненные щупальца, а единая команда. Но это означает, что такого координатора до сих пор не было, а Карасин по понятным причинам таким координатором быть не мог.

Должность спецпредставителя имеет значение для внутрироссийских раскладов, выводя фактически Михаила Бабича из подчинения МИД РФ. Аналогично это касается и любых министров, которые, естественно, выше посла по рангу. С Бабичем это не так. Его статус спецпредставителя по полномочиям фактически выводит его самого на уровень министра или вице-премьера. Исходя из этого, Бабич становится точкой сборки (конечной инстанцией для жалоб и предложений) не только для белорусской стороны, но и для российской. Несомненно, такая постановка вопроса говорит о многом и, прежде всего, о кадровых перспективах Михаила Бабича, если он справится с полученным заданием.

Ну, а теперь можно поговорить и о других важных моментах, связанных с назначением Михаила Бабича в Белоруссию.

Во-первых, назначение Михаила Бабича говорит об окончании эпохи российского бессилия в республике, которое олицетворял собой засидевшийся в «синеокой» Александр Суриков. Понятно, что он выполнял лишь те функции, которые ему были поручены. И в этих функциях, так как Россия по целому ряду объективных и субъективных факторов в предыдущие годы была еще не готова к проведению активной линии в республике, было много чего не предусмотрено. Достаточно вспомнить дело журналистов ИА REGNUM.

Но теперь с этой неполной в функциях закончено. И официальному Минску, а конкретно, всей прозападной властной тусовке во главе с Макеем и Якубовичем, стоит сто раз подумать, прежде чем выступить с какой-либо антироссийской публичной или провокационной акцией, разжигающей рознь между двумя частями нашего единого народа. Теперь это может стоить должности.

Во-вторых, назначение Михаила Бабича призвано укрепить позиции самого Александра Лукашенко, так как в последнее время официальный Минск что-то стало пошатывать. Пресловутая «многовекторность», не обеспеченная ни соответствующими ресурсами, как в случае, например, Ирана, ни соответствующим информационно-аналитическим обеспечением принимаемых ВДЛ решений (ну не могут таковым считаться Центры во главе которых стоят люди с «тремя классами образования» и без соответствующих научных степеней), обернулась серьезными внешнеполитическими проблемами по всем азимутам, которые до поры до времени могут прикрывать бизнес-схемы, но ведь это не системная долгосрочная политика, а чисто «бизнес». А как Запад понимает «бизнес», видно по многочисленным примерам.

Поэтому, несомненно, позиции Александра Лукашенко надо укреплять, в том числе, в-третьих, и по причине предстоящего транзита власти. Очевидно, что чиновники перестали слушаться белорусского лидера. И смена шестого или седьмого за двадцать четыре года правительства лишний раз это только подтверждает. Силовые методы (страх) в отношении белорусского чиновничества перестали работать — люди уже не боятся, а других нормальных человеческих стимулов деятельности белорусская система не имеет.

Поэтому либо будет продолжаться нынешняя глубокая стагнация, либо произойдет переход на те экономические рельсы, которые действуют в России и во всем мире. И, естественно, это потребует и изменения методов руководства новой политической настройкой, которые нынешнее белорусское руководство уже освоить не сможет. Могло бы — давно управляло бы именно этими методами. И тут роль Михаила Бабича как гаранта переходного процесса со стороны России, несомненно, играет огромную роль.

В-четвертых, в республике давно пора навести порядок в идеологической области. Внешнеполитические метания очень серьезно подточили базис идеологической поддержки населением самой белорусской власти. И тут, как мы видим, она тоже самостоятельно справиться уже который год не может. С высоких трибун неоднократно было отмечено, что системы идеологического обеспечения белорусской государственности так и не создано. А пресловутая «радзивиловщина», склеенная наспех и пропихиваемая группировкой Макея-Якубовича в общественное сознание, встретила не только серьезное непонимание, но и сопротивление со стороны подавляющей части белорусского общества.

В-пятых, назначение Михаила Бабича с такими полномочиями говорит о том, что Москва наконец-то в состоянии (то есть наличествуют необходимые ресурсы) и готова проводить активную внешнеполитическую линию на постсоветском пространстве. То, что в качестве первого звена выбрана Белоруссия — тоже не случайно. Мы уже достаточно давно находимся в Союзе, и население республики больше готово к гораздо более глубокой интеграции с Россией, чем другие страны бывшего СССР. Например, если бы сегодня в республике провели референдум о построении действительно Союзного государства с соответствующим Конституционным актом, то за это проголосовало бы более 80% граждан — в этом нет никаких сомнений.

В-шестых, в последние годы между Россией и Белоруссией накопились многочисленные финансово-экономические и нефтегазовые противоречия. Михаил Бабич со своим опытом управленца в весьма сложном Приволжском федеральном округе, несомненно, имеет все необходимые управленческие и личностные компетенции для решения этих непростых (в том числе, языковых) вопросов без того, чтобы в рабочем порядке выносить эти вопросы на уровень главы российского государства, у которого есть дела гораздо поважнее (и требующие оперативного контроля).

Основная позиция, которая, на мой взгляд, может проводиться в этом вопросе Россией — это то, что республика должна, наконец-то, становиться самодостаточной и прибыльной в плане экономики (тем более что таких возможностей — огромное множество), не требующей российских дотаций, и вносить свой вклад в общий экономический котел Союзного государства.

Белорусы — народ очень работящий, это знают все. И то, что поддержание жизнеспособности республики требует дотаций, на самом деле, является позором, так как белорусы нахлебниками никогда не были. И в этом плане у нового посла России в Белоруссии и у нового главы правительства республики есть чрезвычайно большое поле для взаимодействия.

В-седьмых, необходимо усиливать взаимодействие и в военно-политической плоскости, особенно с учетом угроз Белоруссии с севера (Литва, Латвия), запада (Польша, открыто проводящая политику консолидации Восточных Кресов) и юга (распад Украины — это вопрос времени и необходимо заранее создавать все необходимые условия для купирования расползания этой необандеровской инфекции на белорусские земли).

В этом контексте Михаилу Бабичу остается пожелать только уверенности в своих начинаниях, так как обстановка будет очень непростая: официальные и оппозиционные СМИ республики только 25 августа смогли выйти из ступора, вызванного его назначением. Это говорит о том, что полученная прозападными силами травма носит достаточно тяжелый характер и воспринимается ими как поражение со всеми вытекающими сопряжениями.

В-восьмых, Михаилу Бабичу необходимо будет придать Союзному государству России и Белоруссии, находящемуся уже долгие годы в состоянии стагнации, новый сильный импульс. Наша интеграция должна стать живой, наполненной глубоким внутренним идеологическим, социальным и экономическим смыслом. Стать образцом для отношений всех республик бывшего Советского Союза.

И эта работа, естественно, требует очень тонкой настройки, прежде всего, по взаимодействию с белорусской элитой, а точнее с той ее частью, которая видит свое будущее и свои перспективы именно в Союзе с Россией. Эта часть элиты, несомненно, должна активно привлекаться к работе на всех направлениях союзной интеграции и быть уверенной в своем будущем.