В Поволжье 1 сентября откроют 26 новых школ

Нижний Новгород, , 09:42 — REGNUM В Приволжском федеральном округе в новом учебном году начнут работать 9639 школ, в которых будут учиться более 3,2 млн человек. Планируется открытие 26 новых школ, сообщили ИА REGNUM в аппарате приволжского полпреда.

С начала учебного года в 10 регионах Поволжья открываются 26 новых школ: в Башкирии — восемь, в Татарии — шесть, Мордовии, Прикамье, Самарской и Саратовской области — по две, Кировской, Оренбуржье и Пензенская области — по одной.

В полпредстве отмечают, что «положительным моментом» является достижение полное обеспечение школьников во всех регионах округа бесплатным комплектом учебников, соответствующих федеральному перечню. И сократилось число объектов, не оборудованных выводом сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны.

«Так, если к началу 2017−2018 учебного года насчитывалось 617 объектов, не обеспеченных выводом сигнала, то к началу этого учебного года — 305 объектов в пяти регионах округа: Башкирии, Кировской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях», — сообщил заместитель приволжского полпреда Олег Машковцев.

Особое внимание было уделено вопросам охраны, организации системы видеонаблюдения и пожарной безопасности в школах. Отдельным регионам округа поручено активизировать работу по своевременному устранению выявленных надзорными органами замечаний.

Примечательно, что в числе 26 новых школ, которые планируется открыть 1 сентября, нет Чувашского кадетского корпуса. Ранее чувашские власти заявляли, что школа откроется в День знания. Напомним, по состоянию на 20 августа в Чувашии принято 849 образовательных организаций, пять школ пока не получили акт приёмки, все они — в Чебоксарском районе. В минобразования Чувашии поясняют, что «отставаниепроизошло по вине администрации Чебоксарского района, заключившей договора на проведение ремонтных работ только в начале августа».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандал с приёмкой школы разгорелся в Ульяновской области. Последней приёмку прошла школа №72 в Ульяновске, директор которой выдвигалась в областной парламент от оппозиции и ранее объявляла голодовку, ссылалась на политические причины в отказе принять школу. Замечания устранили после вмешательства со стороны администрации города Ульяновска и регионального министерства образования.

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