Новому кадетскому корпусу в Чувашии передают оборудование 1989 года

Чебоксары, , 12:54 — REGNUM Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя СССР А.В.Кочетова, который региональные власти обещают открыть 1 сентября, получит спортивное оборудование, которое прослужило 29 лет. Оно будет передано из школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно решению, по договору безвозмездного пользования новому кадетскому корпусу передаётся оборудование, закреплённое за школой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1.

«Для осуществления образовательной деятельности и создания условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом», — говорится в документе.

Спортивное оборудование передаётся на два месяца, на срок с 1 сентября по 31 октября 2018 года. Всего указано 28 видов оборудования: беговые барабаны, гимнастические брёвна и снаряды, футбольные вороты, спортивный лабиринт, волейбольные стойки, турники, шведские стенки, баскетбольные щиты. Общая балансовая стоимость составляет 40 021,51 рублей. Все они — 1989 года выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM , Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова является одним из крупнейших инвестиционных проектов, он строится за счёт бюджетных и частных средств. Четырёхстороннее соглашение о взаимодействии подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу, бывший приволжский полпред Михаил Бабич, глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Общий объём инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.