Богатой выдалась прошедшая неделя в Татарии на визиты высокопоставленных гостей и важные события. 22 августа в Казани открылось шестое консульство КНР в России, во время торжественной церемонии глава республики Рустам Минниханов заявил, что «открытие генконсульства — это серьезный шаг в развитии отношений между Россией и Китаем в целом и, конечно, региональный уровень должен привнести в эти отношения свое дополнение». Минниханов также намекнул, что на предстоящем Восточном экономическом форуме во Владивостоке «будет подписано серьезное соглашение о создании нового совместного предприятия» между ПАО «КамАЗ» и китайскими партнерами, а также соглашения о сотрудничестве между Татарией и двумя крупными китайскими провинциями.

Татария

С двухдневным рабочим визитом регион посетил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который прибыл в Казань сразу после Москвы. На встрече с главой республики он отметил, что «встречи лидеров наших стран и наши рабочие встречи проходят плодотворно и способствуют стабильности в регионе», и добавил, что Рустам Минниханов его всегда приглашает, и он обещает и рад наконец-то «сдержать слово». С последнего визита министра в Казань прошло четыре года. К этому моменту в Татарии уже работают 11 крупных турецких предприятий.

На прошлой неделе у особой экономической зоны «Иннополис» появился новый директор — взамен ушедшего в нижегородское правительство Игоря Носова был назначен Ренат Халимов. Он ранее был замглавы ОЭЗ «ППТ «Алабуга», а с 2016 года руководил компанией «Полихим Системс» в Набережных Челнах.

Кадровые изменения ожидаются и в республиканской трудовой инспекции. На пустующий полгода пост руководителя прочат сына главы «Метроэлектротранса» Рустема Галявова. Поговаривают, что региональные власти отказались от предлагаемого «варяга» и Москва пошла на компромисс. Официально сведения пока не подтверждают.

Эхо рейтинга делового климата в районах Татарии, озвученного две недели назад на совещании, до сих пор слышно в регионе. Бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов, чьё ведомство и готовило рейтинг, отметил, что некоторые чиновники в штыки принимали результаты исследований — «слушать никто не хочет, просто швыряют бумаги на стол и уходят».

Непопулярное решение приняли власти Татарии на прошлой неделе — отказались от индексации прожиточного минимума пенсионеров, что уже породило недовольство жителей. Казанские СМИ объясняют, чем это грозит — «в следующем году десятки тысяч малообеспеченных татарстанцев не дождутся увеличения социальной помощи, несмотря на разгон инфляции».

Большой педсовет прошёл в республике с участием властей. На нём подняли вопрос сохранения родных языков, а Рустам Минниханов заявил, что ранее «рядом школ были проигнорированы конституционные права граждан на изучение языков». На педсовете рассказали о том, что около 60% стобалльников ЕГЭ будут учиться в регионе, назвали сумму расходов на образование — порядка 90 млрд рублей, и отметили, что «подготовка рабочих специальностей должна вестись в тесном сотрудничестве с потенциальными работодателями».

В Казани презентовали новый проект по развитию фармацевтической промышленности — ФармМедПолис, призванный привлечь профильные компании в республиканские ТОСЭР и ОЭЗ. А тем временем в ОЭЗ «Алабуга» запустили четыре новых производства, совет директоров ПАО «Татнефть» подвел итоги первого полугодия 2018 года, а на совете директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» рассказали о возможности использовать потенциал энергосбережения в 30−40% на предприятиях нефтегазохимического комплекса республики.

Решение проблемы вкладчиков, пострадавших от банкротства банков Татарии, выходит на финишную прямую. В Казани завершился первый этап отбора заявок участников международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана первого экорайона. Под проект будет задействован участок площадью 760 га, от реализации которого хотят выручить порядка 12 млрд рублей. Средства планируют направить в том числе и на помощь вкладчикам.

Директор хлебозавода из Чистополя, чьи работники получили печальную известность своим видео-вопросом Владимиру Путину и просьбой помочь решить проблему выплаты зарплаты, задержан и помещён под домашний арест. Долг перед более 200 работниками составил 5,7 млн рублей.

Десять судей Верховного суда Татарии уйдут в добровольную отставку. Это связано с созданием апелляционных и кассационных судов и сокращением штатов.

Высокие встречи

Главным политическим событием региона на прошлой неделе можно назвать открытие генконсульства КНР в Казани. Оно стало шестым в России.

President.tatar.ru Открытие Генерального консульства Китайской Народной Республики в г. Казани

Торжественное открытие произошло 22 августа. Консульство расположено на улице Подлужная, 21. Выступая на открытии, глава региона Рустам Минниханов отметил, что «это серьезный шаг в развитии отношений между Россией и Китаем в целом и, конечно, региональный уровень должен привнести в эти отношения свое дополнение». Он также рассказал о том, что товарооборот республик и КНР по итогам 2017 года вырос на 50% и добавил, что ПАО «КамАЗ» развивает отношения с китайскими партнерами.

«Я уверен, что в рамках Восточного экономического форума будет подписано серьезное соглашение о создании нового совместного предприятия», — заявил Рустам Минниханов, напомнив, что также планируется подписание соглашения о сотрудничестве с двумя крупными китайскими провинциями.

Напомним, форум пройдёт во Владивостоке 11−13 сентября 2018 года.

«У нас прекрасные отношения с китайскими коллегами, сегодня открывается замечательное генконсульство, думаю, теперь нужны прямые авиарейсы — это даст толчок к развитию отношений», — добавил Минниханов.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй в свою очередь напомнил, что 2018 и 2019 годы являются Годами межрегионального сотрудничества России и Китая.

Ещё один высокий гость недели — это министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, прибывший в Казань после визита в Москву. На встрече с главой региона стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между Татарией как одним из регионов России и Турцией, отметив среди таковых продвижение на турецкие рынки нефтехимической продукции региона, газоперекачивающего и медицинского оборудования.

«Турецкая Республика — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году наш товарооборот вырос более чем на 40%, и сегодня он продолжает расти. Но нам надо активнее работать, для этого есть хорошие предпосылки», — сказал в ходе встречи Рустам Минниханов, добавив, что в регионе на сегодня работают 11 крупных турецких предприятий.

В свою очередь Мевлют Чавушоглу рассказал о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — «встреча прошла плодотворно, мы обсуждали сферы двухстороннего сотрудничества, а также то, как мы можем в дальнейшем развивать их, обсуждали наши перспективы», а «также обсудили вопросы межрегионального сотрудничества», и добавил, что делегацию принял Владимир Путин.

«Встречи лидеров наших стран и наши рабочие встречи проходят плодотворно и способствуют стабильности в регионе. Особо приятно, что после Москвы мы посетили Казань. Рустам Минниханов меня всегда приглашает, и я всегда обещаю. Сегодня рад, что смог сдержать слово. Четыре года прошло с моего последнего визита, и я сегодня увидел, как Казань выросла и как развилась», — добавил министр.

President.tatar.ru Встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу в Казани встретился и с госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым, которому передал «привет и наилучшие пожелания от президента Турции господина Эрдогана», а Шаймиев представил гостю проекты по сохранению историко-культурного наследия, реализующиеся при содействии Фонда «Возрождение».

Назначения и слухи

Место генерального директора ОЭЗ «Иннополис», ставшее вакантным после ухода Игоря Носова в заместители врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в начале июля 2018 года, на прошлой неделе перестало быть свободным. На этот пост назначили Рената Халимова, который с 2016 года работал главой набережночелнинской компании «Полихим Системс», а до этого был заместителем гендиректора ОАО ОЭЗ «ППТ «Алабуга».

Напомним, по итогам 2017 года ОЭЗ отработала с чистым убытком 672,5 млн рублей.

Ещё одно назначение, но пока лишь на уровне слухов, ожидается в трудовой инспекции Татарии. Здесь вот уже полгода пустует кресло руководителя — после ухода в марте Евгения Костюшина, которого перевели руководить управлением ФАС по Крыму и Севастополю.

Издание «Реальное время» со ссылкой на собственные источники сообщает, что новым главой Гострудинспекции по РТ может стать сын руководителя «Метроэлектротранса», ныне возглавляющий Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова, 34-летний Рустем Галявов.

«Рустема Галявова на эту должность выдвигают не впервые. Правда, сначала в руководстве федеральной службы по труду и занятости отвергли его кандидатуру, предложив свою из числа московских чиновников. Но в Татарстане варяга тоже не захотели. В итоге Москву все-таки убедили согласиться на Галявова», — пишет издание, ссылаясь на источник.

Про Галявова известно, что в 2006—2007 году он работал специалистом отдела экономики исполкома Казани, последующие два года был начальником управления организации работ министерства экономики РТ, а с 2008 по 2014 годы, до кресла директора техникума им. Обыденнова, был директором ГАОУ СПО «Казанский техникум наземного и подземного электрического транспорта».

«Рейтинг обиды»

В республике рейтинг делового климата, составленный аппаратом бизнес-омбудсмена и озвученный две недели назад на совещании, до сих пор аукается обидой со стороны тех районов, кто попал в аутсайдеры.

Напомним, 15 августа в Казани прошло расширенное заседание совета по предпринимательству Татарии. На нём бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов сообщил о проблемах с бизнес-климатом в регионе и добавил, что ситуация требует экстренных мер по оздоровлению и представил районный рейтинг. В свою очередь Рустам Минниханов поручил районным главам еженедельно докладывать о ситуации с малым бизнесом, а жалобы от предпринимателей воспринимать «как подарок».

Gossov.tatarstan.ru Тимур Нагуманов

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Нагуманов в рамках интернет-конференции на прошлой неделе рассказал о том, как районные чиновники реагируют на рейтинг, и добавил, что для улучшения бизнес-климата «надо принять экстраординарные меры», так как «обычные уже не работают». В рейтинге отмечалось, что индекс деловой активности малых и средних предпринимателей снизился с 47,3 до 43,3, при этом 52% респондентов высказали мнение, что условия для ведения бизнеса ухудшились.

«Ко мне перед заседанием подошли несколько руководителей районов, особенно те, которые оказались внизу таблицы. Они даже не пытались вникать — что, почему и зачем. Спросили: «А чего это ты показал, что мы внизу? Что там, двух человек на рынке спросил и из этого выводы сделал?» Я начал объяснять, что по 100 человек из каждого района опросили, это репрезентативная выборка. Только слушать никто не хочет, просто швыряют бумаги на стол и уходят», — отметил бизнес-омбудсмен, добавив, что получившиеся цифры «это повод как минимум подумать, почему такие результаты».

На пенсионерах решили сэкономить?

В Татарии после непопулярного решения властей не индексировать прожиточный минимум пенсионеров в следующем году развилась дискуссия о том, чем обернётся для жителей этот шаг.

Минэкономики региона внесло законопроект под названием «Об установлении на 2019 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии». Суть его в заморозке на следующий год этого показателя на прежнем уровне — 8 232 рубля. Показатель не менялся с 2017 года. Приём заключений по законопроекту завершается 10 сентября 2018 года.

Данный документ широко обсуждается в казанских СМИ.

«Это значит, что в следующем году десятки тысяч малообеспеченных татарстанцев не дождутся увеличения социальной помощи, несмотря на разгон инфляции. Год назад чиновники утверждали, что обеспечить себя минимальным потребительским набором старшее поколение может и за меньшие деньги, чем имеет», — пишет издание «Реальное время».

Винсент Ван Гог. На пороге вечности. 1890

Ведомство — автор инициативы — прокомментировало её казанскому изданию, заявив, что «устанавливаемая величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год выше фактически сложившейся за II квартал 2018 года на 14,7%».

Данный показатель используется при расчете федеральных и региональных социальных доплат для пенсионеров — чем ниже уровень, тем меньше помощь. На начало августа 2018 года федеральную доплату получали свыше 73 тыс. пенсионеров.

Большой педсовет

На прошлой неделе в Кукморе прошло традиционное совещание работников образования и науки «Образование Республики Татарстан — инвестиции в будущее». В нём принял участие и глава региона Рустам Минниханов. На большом педсовете не обошли стороной и вопрос преподавания родных языков в регионе, ставший с осени 2017 года яблоком раздора для противников и сторонников обязательности изучения татарского языка в республиканских школах.

Напомним, точку в этом споре поставил закон, который Владимир Путин подписал в начале августа 2018 года. Закон об изучении родных языков позволяет выбрать в школах фактически любой родной язык, в том числе и русский. Для этого до начала учебного года родители должны написать заявление на его изучение.

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Этот вопрос в ходе своего выступления затронул и Рустам Минниханов, отметив его особую роль.

«Особую актуальность в прошедшем учебном году обрели вопросы языкового образования. Мы прошли сложный период. Из него следует извлечь уроки. То, что длительное время не решался ряд вопросов — это наше упущение. Никто за нас их решать не будет. Рядом школ проигнорированы конституционные права граждан на изучение родных языков. Выбранные учебные планы не позволили реализовать соответствующие потребности. Муниципальные образования, как учредители школ, тоже не проявили должного внимания к этому важнейшему вопросу», — заявил он, добавив среди основных задач — «совершенствование методик преподавания государственных и родных языков (включая создание цифрового учебно-методического комплекса по языкам), обеспечение развития кадрового потенциала, а также воспитание уважительного отношения подрастающего поколения к представителям разных национальностей и конфессий».

Глава региона отметил, что нововведения требуют «от каждой школы весьма тонкой и внимательной работы с родителями», так как «именно они определяют выбор языка для изучения каждым ребенком».

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

Язык стал не основной темой педсовета, на мероприятии рассмотрели широкий спектр вопросов.

Глава региона также на совещании сделал акцент на подготовке специалистов востребованных рабочих специальностей и добавил, что их нужно готовить в тесном сотрудничестве с потенциальными работодателями, а вопросы профессионального образования сегодня требуют отдельного внимания.

«Накануне в ОЭЗ «Алабуга» мы обсуждали вопросы подготовки кадров. Сегодня нашим предприятиям нужны специалисты по мехатронике, робототехнике, необходимы электрики, отвечающие современным требованиям», — заявил Рустам Минниханов, добавив, что задачей высшего образования является обеспечение глобальной конкурентоспособности.

На совещании также отмечалось, что за последние восемь лет объём расходов консолидированного бюджета региона на сферу образования вырос в три раза — до почти 90 млрд рублей. Большой объём средств из этой суммы тратится на строительство новых образовательных объектов. До конца 2018 года в регионе ожидается ввод 12 школ на 8 221 место и 12 детских садов на 2 185 мест.

«Расходы на образование — это не просто социальное обязательство государства, а инвестиции в будущее с высокой отдачей», — заявил Рустам Минниханов на большом педсовете.

Отметим, в Татарии из выпускников школ, набравших по результатам ЕГЭ 100 баллов, останутся около 60%, остальные 40% выбрали вузы других регионов. В этом учебном году в регионе было 182 стобалльника по ЕГЭ, из них десять человек набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

Экономика недели

В экономической жизни республики на прошлой неделе было много важных событий.

В Казани был анонсирован ФармМедПолис, концепцию которого представили еще в апреле 2018 года. Его задача — привлечь в регион резидентов, работающих в сфере фармацевтической промышленности, и к 2020 году увеличить объём производства региональных предприятий до 9,5 млрд рублей против 5,7 млрд рублей в 2016 году.

По словам руководителя Камского центра кластерного развития, гендиректора ООО «ФармМедПолис РТ» Альберта Гайфуллина, новая организация будет «искать якорных партнеров и инвесторов в странах ШОС и БРИКС, формировать инфраструктуру медицинского кластера», а также «работать над законодательной базой в фармацевтической отрасли, а также над созданием в республике конкурентной среды для развития фармацевтических компаний». Официально представить новый проект должны в рамках III Всероссийской GMP-конференции «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка», которая проходит в Казани с 27 по 29 августа.

«Доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке Татарстана в прошлом году достигла 35%», — цитирует замминистра здравоохранения РТ Фариду Яркаеву издание «Татар-информ».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

Яркаева отметила, что показатель превышает средние данные по России.

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Привлекать резидентов в рамках ФармМедПолис планируется в ОЭЗ и ТОСЭР Татарии.

А тем временем в ОЭЗ «Алабуга» (в индустриальном парке «Синергия») на прошлой неделе выросло число промышленных производств сразу на четырех — «СТ Алабуга» (производство спецтранспорта), «СМИТ» (производство предварительно изолированной пенополиуретаном трубной продукции), «Ростонер» (выпуск тонера и картриджей) и «Русский воск» (производство полиэтиленового воска).

«Сегодня мы открываем сразу четыре производства. Возможно, они не такие крупные, но каждый из проектов — это дополнительные инвестиции, новые рабочие места», — заявил Рустам Минниханов на церемонии открытия и добавил, что общий объём инвестиций в них около 1 млрд рублей, а создано в целом более 200 рабочих мест.

До конца 2018 года в ОЭЗ «Алабуга» должно быть открыто ещё два новых завода.

В ОЭЗ «Иннополис» также ожидается «пополнение». Наблюдательный совет одобрил заявки десяти новых резидентов с общим объемом инвестиций 181,1 млн рублей. По сведениям пресс-службы ОЭЗ, среди будущих резидентов — компания «Провектус Лаб», ориентированная на работу в области машинного обучения, искусственного интеллекта и технологий обработки больших данных, компания «Зинг», которая занимается разработкой международной социально-медийной платформы «Zing», а также «Электронные системы управления и регулирования» и компании, нацеленные на новые продукты решения актуальных ИТ-задач различных конфигураций. На сегодня в ОЭЗ зарегистрированы 67 резидентов и восемь партнеров.

Два крупных налогоплательщика Татарии провели заседания совета директоров. На ПАО «Татнефть» в рамках мероприятия были подведены итоги работы за шесть месяцев 2018 года. За этот период на месторождениях компании добыто 14,11 млн тонн нефти, а объем сбора попутного нефтяного газа составил 447 млн кубометров. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года выручка-брутто от реализации отгруженной продукции увеличилась на 98,7 млрд рублей и составила 430,9 млрд рублей, а выручка-нетто (без НДС и экспортной пошлины) выросла на 91,1 млрд рублей и составила 365,3 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО за шесть месяцев составила 93,9 млрд рублей, по группе компаний было инвестировано 43,3 млрд рублей.

В рамках заседания совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» прозвучал ряд докладов и в рамках одного из них отмечалось, что «есть возможность использовать потенциал энергосбережения в 30−40%» на предприятиях нефтегазохимического комплекса.

Строительство на помощь вкладчикам банков

Шансы на решение проблем вкладчиков, пострадавших от массового банкротства банков в Татарии в 2017 году, обретают реальные очертания.

Напомним, в конце мая 2017 года в Татарии был учреждён Республиканский фонд для помощи лицам, пострадавшим от банковского кризиса и от действий недобросовестных застройщиков. В качестве учредительного взноса министерство земельных и имущественных отношений РТ внесло участок площадью 759 га в Казани, который должен быть реализован, а за счёт вырученных денег будет оказана помощь пострадавшим.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданная квартира

Позднее на этом участке было решено построить первый в регионе экорайон. Для создания концепции будущей застройки был объявлен международный конкурс на разработку концепции и мастер-плана. Призовой фонд конкурса — 12 млн рублей.

22 августа комиссия выбрала троих финалистов, все они представляют консорциумы и во всех присутствуют российские компании. На участие было подано 122 заявки из 19 стран, но отбор прошли лишь заявки от 27 международных и российских консорциумов, 22 индивидуальных участников.

«Вопрос, связанный с проблемами Татфондбанка, побудил нас принять решение о создании Фонда и формировании источника компенсаций. Мы изучили наши возможности. И самый крупный наш резерв — это 760 гектаров территории, которая расположена в 300 метрах от Волги, в 15 минутах езды от центра города. Это совершенно новая городская среда. Хотелось бы, чтобы и концепция, и мастер-план соответствовали тем вызовам, которые сегодня есть», — отметил Рустам Минниханов.

В последующие два месяца финалисты должны поработать над проектом на месте в Казани, а 6 ноября их предложения ещё раз рассмотрит жюри. Проект, помимо архитектурно-градостроительной концепции, мастер-плана, должен включать финансовую модель реализации концепции до 2030 года, детализированную архитектурно-градостроительную концепцию и эскизный проект территории первой очереди реализации.

Победителя конкурса объявят 7 ноября.

Хлебный скандал: домашний арест для директора

Чистопольский хлебозавод получил свою печальную известность, когда перед прямой линией с президентом РФ его работники записали видео-обращение и обнародовали его. В нём говорилось, что «закрылся единственный хлебозавод и коллектив оказался на улице». После этого было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Следователи выяснили, что руководство задолжало 206 работникам завода более 5,7 млн рублей, и, зная о долгах, руководство с марта по май 2018 года «направляло имеющиеся денежные средства на иные нужды». Тогда же в розыск был объявлен руководитель предприятия.

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На сегодня завод находится под наблюдением по банкротному иску. Известно, что задолженность у него возникла из-за невозможности погасить кредиты в размере около 90 млн рублей.

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Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

На прошлой неделе бывший директор хлебозавода Ренат Халиуллин был задержан и помещён под домашний арест, хотя следствие просило отправить его в СИЗО.

«По версии следствия, задолженность хлебозавода по заработной плате перед 206 работниками с марта по май 2018 года составила свыше 5,7 млн рублей. При этом Халиуллин, имея возможность частично погасить долг, расходовал денежные средства на иные нужды», — отметили в пресс-службе СК СУ по РТ, добавив, что сам экс-директор причастность к совершению преступления не признал.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Судьи сдают мантии…

Масштабный исход судей предстоит в октябре 2018 года. Сразу десять судей Верховного суда Татарии уходят в добровольную отставку в связи с необходимостью сократить штаты. Последнее связано с созданием в 2019 году апелляционных и кассационных судов.

Напомним, закон о создании обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, что начнут работать 1 сентября 2019 года, был принят в июле 2018 года. Всего будет создано пять апелляционных и девять кассационных округов, в штат которых примут порядка 1 тыс. человек, в том числе за счёт перевода действующих судей.

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Уильям Хогарт. Суд. 1758

А пока же в Татарии проводят сокращение штатов. Первыми на очереди — десять судей и 21 государственный служащий Верховного суда. Планировалось сократить 16 судей, но шесть вакансий в ведомстве были уже не заняты.

По девяти судьям квалификационная коллегия судей РТ приняла отставку, десятый — на очереди.

«Все отставники — люди в возрасте, многие из них как раз уже хотели уходить, озвучивали такие планы, и это, получается, совпало с текущей ситуацией. Вообще, по закону судьи могут работать до 70 лет, пожизненное содержание получают в зависимости от стажа, который должен составлять не менее 20 лет. На своих рабочих местах судьи останутся вплоть до 15 октября. За это время они должны успеть рассмотреть дела, которые находятся у них в производстве», — цитирует начальника отдела по взаимодействию со СМИ Верховного суда РТ Наталью Лосеву издание «Вечерняя Казань».

Лосева также уточнила, что 21 сокращаемому работнику аппарата (секретарям судебных заседаний и помощникам) в отличие от судей гособеспечение не положено, но, возможно, их «удастся трудоустроить в мировых и районных судах на новые должности».

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