Массовое сложение мантий: из Верховного суда Татарии уходят десять судей

Казань, , 03:28 — REGNUM В Верховном суде Татарии в связи с предстоящим созданием в 2019 году апелляционных и кассационных судов произойдёт сокращение. Девять судей написали заявления об уходе в отставку по собственному желанию, а квалификационная коллегия судей РТ приняла её, десятый — на очереди, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди уже написавших заявление — Ильгиз Багаутдинов, Ильгиз Загидуллин, Азат Набиуллин, Рустам Ибатуллов, Нина Лукоянова, Александр Никифоров, Эльмира Садыкова, Геннадий Сергеев и Риф Набиев. В повестке заседания коллегии, состоявшегося 22 августа 2018 года, причиной указано — «по собственному желанию в связи с уходом в отставку». Ещё один судья напишет прошение об отставке в ближайшее время и коллегия рассмотрит его отдельно.

Работать судьи будут до 15 октября 2018 года.

В целом в Верховном суде республики планировали сокращение 16 судей и 21 государственного служащего (помощников судей и секретарей), но из-за того, что шесть судейских мест были вакантны, количество сокращаемых было снижено до десяти.

«Все десять кандидатур согласились на отставку добровольно. Это судьи с большим стажем работы. Все они уже заработали себе ЕПС — ежемесячное пожизненное содержание», — цитируют казанские СМИ пресс-секретаря суда Наталью Лосеву.

Напомним, в середине июля 2018 года Госдумы РФ приняла законопроект о создании обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, которые начнут работать с 1 сентября 2019 года. Всего запланировано создать девять кассационных округов и пять апелляционных. Штаты новых судов составят около 1 тыс. человек и будут сформированы за счёт перевода действующих судей.

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