Госдума приняла закон об апелляционных и кассационных судах

Москва, , 17:43 — REGNUM Госдума приняла закон, реформирующий систему судопроизводства, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля. В России создаются обособленные надрегиональные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции и определяются их полномочия, порядок образования и деятельности.

Появятся пять апелляционных и девять кассационных округов.

Так, Первый кассационный суд создается в Саратове, Второй кассационный суд — в Москве, Третий — в Санкт-Петербурге, Четвертый — в Краснодаре, Пятый — в Пятигорске, Шестой — в Самаре, Седьмой — в Челябинске, Восьмой — в Кемерово, Девятый кассационный суд — во Владивостоке. Кассационный военный суд предлагается разместить в Новосибирске.

Первый апелляционный суд будет создан не в Калуге, как предполагалось ранее, а в Москве, Второй — в Санкт-Петербурге, Третий — в Сочи, Четвертый — в Нижнем Новгороде, Пятый — в Новосибирске. Апелляционный военный суд будет располагаться в городском округе Власиха Московской области.

При формировании судов учитываются особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы, отметил ранее один из авторов поправки спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Исходя из уровня судебной нагрузки, предполагается, что во вновь образованных кассационных окружных судах будут работать 723 судьи, а в апелляционных окружных судах 181 судья. Кадровый состав новых судов предполагается сформировать прежде всего за счет перевода действующих судей, рассматривающих кассационные жалобы в судах областного звена.

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Предлагаемая реформа приведет к «эффективной реализации основополагающих принципов правосудия, к созданию новых возможностей по обжалованию судебных постановлений», отметил ранее представитель Верховного суда Виктор Момотов.

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