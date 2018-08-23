Чистопольский хлебозавод из видеожалобы Путину: экс-директор арестован

Казань, , 14:34 — REGNUM Суд в Татарии отправил бывшего директора АО «Чистопольский хлебозавод» Рената Халиуллина под домашний арест на два месяца. Он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев»).

Свою вину задержанный не признает, отмечает «Реальное время». Следствие ходатайствовало о водворении экс-директора в СИЗО, но суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, данное предприятие прославилось на всю страну после видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину, записанного работниками АО. Сотрудники пожаловались на задержку с выплатой зарплаты и закрытие единственного хлебозавода в моногороде. Позднее по данному факту была проведена проверка, и правоохранительные органы выяснили, что 206 работникам АО задерживают зарплату, общая сумма долга составила почти 6 млн рублей.

По версии следствия, руководство предприятия, зная о необходимости выплаты зарплаты за март-май 2018 года, имеющиеся денежные средства направляло на иные нужды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время предприятие находится под наблюдением — первый этап процедуры банкротства.

В конце мая 2018 года чистопольский предприниматель Павел Толстенко, которому завод задолжал свыше 2 млн рублей по договору займа и проценты за пользование средствами, потребовал обанкротить предприятие. В июле 2018 года суд рассмотрел претензии.

Несмотря на то, что, как указал истец, «предприятие деятельности не ведет», а представитель должника подтвердила наличие задолженности и невозможность ее погашения, суд счел возможным ввести только наблюдение, но не конкурсное производство.

Второй аналогичный иск с требованием банкротства предприятия был подан в июле 2018 года от Союза хлебопроизводителей Татарии. Сумма претензий — более 7,8 млн рублей.