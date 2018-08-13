Прошедшая неделя в Татарии была оживлённой. Минтимер Шаймиев, выступив на VII форуме национальных и региональных СМИ России, отметил, что заявление Владимира Путина о недопустимости принуждения к изучению национальных языков, сделанное год назад, было абсолютно правильным, но его неправильно трактовали и исказили. Шаймиев добавил, что после принятия новых образовательных стандартов «тревога должна исчезнуть, и люди должны успокоиться».

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Посетив с рабочей поездкой Москву, глава республики Рустам Минниханов встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом, а Минтимер Шаймиев в это время пообщался в Казани с генконсулом КНР У Инцинем. Последний назвал Шаймиева «всеми уважаемым» и внёсшим «большой вклад в развитие экономики республики, сохранение стабильности в обществе республики, мира и гармонии во взаимоотношениях представителей разных религий и всех народов» и пригласил принять участие в церемонии открытия генерального консульства КНР в Казани 22 августа.

Новая должность, похоже, нашлась для бывшего министра связи и массовых коммуникаций РФ, выходца из Татарии Николая Никифорова, не попавшего в новый состав правительства РФ. В Казани муссируются слухи, что он может войти в команду мэра Москвы Сергея Собянина, став вице-мэром столицы по информационным технологиям, но не раньше 10 сентября.

В столице Татарии — экологический конфликт. Строители вырубили в Ноксинском лесу около 800 деревьев, засыпали площадку щебнем и закатали в асфальт. Общественность подняла шум, недоумевая, как власти города могли дать разрешение на разрушение части «зелёного щита» города.

Рустам Минниханов встретился с представителями турецкого холдинга YDA Group. По итогам встречи он поручил проработать вопрос потенциального взаимодействия с холдингом, добавив, что «есть возможность найти взаимовыгодные варианты для сотрудничества». Дальнейшее развитие сотрудничества глава региона обсудил и с руководством резидента ОЭЗ «Алабуга» — генеральным директором ООО «Дизайн Рус» Седатом Созудогру.

В сельском хозяйстве Татарии подсчитали убытки. По словам главы профильного министерства Марата Ахметова, сельхозпроизводители региона недополучили на продаже молока и зерна в 2018 году уже 6 млрд рублей.

Tatarstan.ru Животноводство

15 августа в Казани прошло расширенное заседание совета по предпринимательству Татарии. Бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов заявил, что бизнес-климат в республике требует экстренных мер по оздоровлению, иначе не избежать резкого ухудшения. Главам районов Рустам Минниханов дал задание еженедельно докладывать о ситуации с малым бизнесом, а жалобы воспринимать «как подарок». Замминистра экономического развития России Савва Шипов, присутствовавший на совещании, отметил, что в ведомстве готовы «помогать и являться драйвером на федеральном уровне решения тех проблем, которые выявляет совет по предпринимательству».

Скандал в сфере социального страхования — по факту мошенничества с выплатами пособий женщинам, находящимся в декрете, возбуждено уголовное дело. В деле — 15 фигурантов, сумма ущерба приближается к 70 млн рублей, а один из сотрудников филиала фонда социального страхования в Казани объявлен в розыск, так как его не могут найти с марта 2018 года.

В Татарии птичий грипп пошёл на спад — уже более двух недель не выявлялось новых очагов. Заболевание ранее было обнаружено в 16 населенных пунктах шести муниципальных районов.

Приёмная мать убитой девятилетней девочки в селе Татарии, найденной в июле со следами избиения, стала фигурантом уголовного дела. Ей вменяется жестокое обращение с другим приёмным ребёнком — десятилетней сестрой убитой. Следствие считает, что девочку систематически избивали, а в мае 2018 года ребёнку угрожали ножом, приставив лезвие к шее. А по делу об убийстве ребёнка также задержана экс-глава отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района, которой предстоит ответить за неосуществление должного контроля за условиями проживания приёмного ребенка.

Языковой вопрос

Снова в Казани подняли языковой вопрос. На этот раз его обсудили в рамках VII форума национальных и региональных СМИ, в котором приняли участие свыше 200 делегатов из 19 регионов России. Госсоветник РТ, первый глава республики Минтимер Шаймиев, отвечая на вопрос журналистов по закону об изучении родных языков, отметил, что он «принят, но сейчас опять найдутся ревнители».

"Нельзя пытаться поставить государственные стандарты образования выше Конституции России и Конституций субъектов или их уставов. Это не та политика, если на уровне стандартов не будут учтены интересы государственного языка страны, государственных языков ее народов. Наоборот, именно как указано в Конституции РФ, надо способствовать сохранению языков. Стандарты должны быть согласованы на всех уровнях. Мы все хотим, чтобы в стране все было хорошо. Когда разрабатываются стандарты, тревога должна исчезнуть, люди должны успокоиться и дальше созидать, владея государственным языком страны и родными языками», — прокомментировал Минтимер Шаймиев, добавив, что президент РФ в июле 2017 года на форуме в Йошкар-Оле своими словами о том, что «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского», лишь выразил заботу о русском языке, а его слова исказили.

Tatarstan.ru Минтимер Шаймиев

Напомним, в начале августа 2018 года президент РФ подписал закон об изучении родных языков. В нём уточняется, что федеральные государственные образовательные стандарты теперь должны предоставлять гражданам возможность обучения на родном языке из числа языков народов, проживающих на территории страны. В законе также прописана норма «свободного выбора языка образования» для школьников и детсадовцев после соответствующего заявления его родителей.

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Команда для Никифорова

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России, выходец из Татарии Николай Никифоров, возглавлявший ведомство с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года, похоже, определился с новым местом работы.

Казанские СМИ муссируют слухи, что бывший министр войдёт в команду мэра Москвы Сергея Собянина. Его прочат на должность вице-мэра по информационным технологиям.

«Сам выходец из Татарстана не скрывал своих отличных отношений с мэром Москвы. Но ожидание затянулось, а сам экс-федеральный министр практически исчез из публичного поля. Но, судя по всему, лишь до начала осени, когда 9 сентября в Москве будут выбирать (а скорее, переизбирать) главу города. Именно после этой даты Никифоров может стать частью нового московского правительства», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

Mos.ru Николай Никифоров и Сергей Собянин

Напомним, при формировании нового кабинета министров РФ Никифоров, пришедший возглавлять ведомство с поста министра информатизации и связи РТ, который занимал с апреля 2010 года, не вошёл в него. Ходили слухи, что у Никифорова «не было таких серьёзных аппаратных покровителей», что и стало причиной оставления его за бортом.

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Встречи недели

Будучи в командировке в Москве Рустам Минниханов встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Известно, что на встрече глава Татарии «доложил о развитии дорожно-транспортной сети региона, о наиболее значимых проектах, реализуемых сегодня в сфере дорожного хозяйства», отметив, что на дорожные работы в 2018 году заложено 26,9 млрд рублей, а по программе будет построено и реконструировано 69,4 км региональных автодорог, проведут ремонт 195,8 км региональных автодорог и десяти мостов.

А тем временем Минтимер Шаймиев провёл встречу с высокопоставленным гостем в Казани. 14 августа состоялась его встреча с генеральным консулом КНР в Казани господином У Инцинем.

«Мы знаем, что вы — всеми уважаемый первый президент Татарстана, внесли большой вклад в развитие экономики республики, сохранение стабильности в обществе республики, мира и гармонии во взаимоотношениях представителей разных религий и всех народов, проживающих в Татарстане. Мы здесь живем уже более года, было множество встреч с людьми, и знаем, что вы пользуетесь уважением среди всех народов республики. Вы как политический деятель известны не только в Татарстане, но и России. И китайский народ вас тоже знает благодаря тому, что в 2007 году именно вы приняли нашего председателя Ху Цзиньтао», — заявил генконсул Шаймиеву и пригласил его 22 августа принять участие в открытии генконсульства КНР в Казани на улице Подлужная.

В мероприятие примет участие чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй.

Напомним, решение об открытии консульства в Казани было принято в августе 2015 года, а У Инцинь приступил к исполнению обязанностей в апреле 2017 года. В консульский округ входят все 14 субъектов Приволжского федерального округа.

Tatarstan.ru У Инцинь (справа)

Бизнес Татарии требует оздоровления

Неожиданные данные были озвучены на расширенном заседании совета по предпринимательству, прошедшем в Татарии 15 августа, в котором участие приняли около 250 предпринимателей. На мероприятии были озвучены результаты исследования делового климата в муниципалитетах РТ.

По словам бизнес-обмудсмена Тимура Нагуманова, бизнес-климат в регионе ребует экстренных мер по оздоровлению. Он привёл данные опроса среди предпринимателей. 52% респондентов отметили ухудшение условий ведения бизнеса в текущем полугодии, в 2017 году в рейтинге эта цифра была лучше на 10%. По словам Нагуманова, еще 33% предпринимателей ждут ухудшения условий в ближайшие полгода.

«Индекс настроений бизнеса в целом по республике в 2018 году упал сразу с 43 до 37 пунктов. Лидером падения оказался Азнакаевский район. Здесь настроения бизнеса обвалились сразу на 22 пункта. Только в пяти районах настроения бизнеса за год улучшились: в Буинском, Заинском, Тукаевском, Аксубаевском и Нижнекамском районах. Если говорить о позитивных результатах, то больше всего деловая активность за год выросла в Нижнекамске, Камском Устье и Муслюмово. Самая низкая активность бизнеса — в Апастовском, Азнакаевском и Сармановском районе», — заявил бизнес-омбудсмен, добавив, что в столице республики тоже наблюдается снижение и по индексу настроений, и по индексу активности, но оно меньше, чем в целом по республике.

По словам эксперта, если тенденция плохих настроений сохранится, то в 2019 году деловая активность в целом по республике упадет до 37 пунктов, а количество компаний, сворачивающих бизнес, может превысить число тех, кто развивается. Среди причин он назвал высокие налоги, снижение спроса и недостаток финансирования, добавив, что в целом тенденция является общефедеральной.

Рустам Минниханов потребовал от руководителей районов еженедельно докладывать о деловом климате. А говоря о рейтинге, он добавил, что главам стоит воспринимать «ситуацию как есть, чтобы не было озлобленности».

"Такая работа по изучению делового климата будет проводиться. Мы уже имеем один доклад — с результатами первого исследования делового климата в разрезе районов. Надо обращать внимание на все проблемы», — заявил он, добавив, что «надо подходить к результатам рейтинга следующим образом — воспринимать жалобу как подарок».

Tatarstan.ru Фермерское хозяйство

Присутствовавший на совещании заместитель министра экономического развития России Савва Шипов в своём выступлении отметил, что регион является «лидером по инвестиционному климату, по количеству представителей малого и среднего бизнеса», ведомство со своей стороны поддерживает проводимую работу и готово «помогать и являться драйвером на федеральном уровне решения тех проблем, которые выявляет совет по предпринимательству».

Шипов также рассказал о том, что на федеральном уровне для улучшения предпринимательского климата «подготовлен законопроект о разрешительной деятельности, который предполагает инвентаризацию всех форм разрешений, которые есть в стране, а их более 500, а также установление единых правил, чтобы вход на рынок осуществлялся максимально прозрачно».

Второй законопроект призван сделать контроль госорганов «умным, ввести инструменты оценки рисков, оценки эффективности» и «главное — это количество обязательных требований», которых «накопилось большое количество» и «нужна серьезная инвентаризация всех обязательных требований».

"Мы предлагаем внести поправки в законодательство, которые предполагают, что в течение 3 лет все федеральные требования должны будут пройти оценку регулирующего воздействия и подтвердить, что они обоснованы», — резюмировал замминистра.

И еще немного об экономике…

Две важные экономические встречи на прошлой неделе прошли у Рустама Минниханова с представителями бизнеса.

14 августа состоялась встреча с председателем правления холдинга YDA Group Хюсейном Арсланом. Компания работает по десяти направлениям. Среди них не только строительство, но и здравоохранение, авиация, сельское хозяйство и многое другое.

Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам проработать вопрос потенциального взаимодействия с холдингом. Он уточнил, что, по его мнению, «есть возможность найти взаимовыгодные варианты для сотрудничества».

Tatarstan.ru ОЭЗ «Алабуга»

Вторая встреча прошла с генеральным директором ООО «Дизайн Рус» Седатом Созудогру, чья компания уже работает на территории ОЭЗ «Алабуга» как резидент индустриального парка «Синергия». Пресс-служба главы региона была немногословна, описывая данную встречу: «стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, развития бизнеса».

Напомним, что компания «Дизайн Рус» производит на площадке ОЭЗ пластиковые трубы, промышленные мощности были запущены в ноябре 2015 года. Объём инвестиций составил 17 млн долларов США, а за счёт проекта создано 88 рабочих мест.

А тем временем в сфере сельского хозяйства региона не всё гладко — сельхозпроизводители подсчитывают убытки.

18 августа на совещании о ходе уборочной кампании яровых зерновых министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов отметил, что урожайность ниже 2017 года — 27,2 ц/га против 35,5 ц/га. Министр добавил, что в целом по стране урожайность в этом году тоже скромная, к прошлому году — минус 8,5 ц/га.

«Сегодня везде поля яровых пригодны для уборки. Подгон уже не созреет, ждать базовую влажность на корню бессмысленно. 10% подгона не должно быть тормозом работе, на это есть раздельная уборка. Есть факты небрежного отношения к хлебу, отсутствие элементарного порядка по обеспечению качества обмолота», — заявил он.

Глава ведомства за несколько дней до совещания на брифинге также сообщил, что в целом ситуацию подпортила засуха, которая привела к объявлению чрезвычайной ситуации в 17 районах республики. Но это не единственная проблема.

«Мы в этом году смогли привлечь меньше минеральных удобрений на формирование урожая», — отметил Ахметов, уточнив, что в этом году на 1 га вносится 52 кг удобрений против 68 кг в 2017 году.

По словам министра, причиной нехватки удобрений стало то, что сельхозпроизводители республики за семь месяцев 2018 года недополучили на реализации молока 3 млрд рублей и столько же — с продажи зерна.

Tatarstan.ru Сбор урожая

Напомним, Гидрометцентр РТ по 17 районам республики зафиксировал опасное явление по почвенной и атмосферной засухе, это привело к вводу режима ЧС районного уровня.

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В «зелёном щите» Казани — брешь

В Казани разворачивается конфликт строителей, общественности и власти. При этом, по данным казанских СМИ, власти в этот раз не на стороне горожан.

В Ноксинском лесу, который входит в перечень «зелёного щита» Казани, было вырублено около 800 деревьев на участке 20−30 соток.

«Засыпали территорию щебнем и залили ее асфальтом. Все эти действия они делали с разрешения городских властей», — пишет издание Inkazan с уточнением, что внимание к проблеме привлекли активисты.

По проекту планировки района здесь должна остаться только спортплощадка для школы. Представитель строительной компании — ООО «Ак Таш» Дмитрий Клыков, чьи слова цитирует издание, отметил, что земля городская, а они строят по контракту на неё.

«Я всего лишь подрядчик, где нам землю предоставили, где разрешение дали, там мы и строим», — заявил он.

Издание «Реальное время» уточняет, что «работы были начаты в рамках благоустройства территории — с целью строительства спортивной площадки для выстроенной неподалеку новой школы» и «в соответствии с утвержденным два года назад вопреки желанию горожан проектом планировки территории района «Ноксинский спуск», от Ноксинского леса должна остаться лишь узкая полоска зелени — «спортивная зона», расположенная вдоль будущего Вознесенского тракта».

Власти в лице исполкома Казани в комментариях СМИ сообщают, что «взамен утраченных деревьев будет произведена компенсационная посадка (771 дерево), а также произведено возмещение затрат на сумму 6 807 476,88 рубля». Издание уточняет, что в своём ответе власти не называют лес лесом, а почему-то указывают, что это был газон.

Исаак Левитан. Березовая роща. 1885-1889

По данным интернет-сообщества «Я просто текст», Ноксинский лес внесен в перечень лесов формирующих «зеленый щит» вокруг Казани.

«Вырубать в лесу деревья строго запрещено. Но поскольку в Татарстане проект «зеленого щита» заволокитили, заболтали, то на запреты можно не обращать внимания и рубить сколько душе угодно. Ноксинский лес входит в перечень лесов, которые формируют «зеленый щит» вокруг Казани. В этой зоне вырубать деревья запрещено. «Зеленый щит» образован из парка Лебяжье, Кадышевского леса, Березовой рощи, Азинского, Отарского, Самосыровского лесов и так далее», — пишет сообщество и призывает экологов, власти и общественность обратить внимание на проблему.

Мошенничества с соцвыплатами

Крупный скандал разворачивается в Татарии, но пока официально следственные органы не комментируют его. Известно, что в деле уже 15 фигурантов, а сумма ущерба приближается к 70 млн рублей. Махинации провернули с женщинами, которые находятся в декрете и являются получателями единовременной выплаты по уходу за ребенком.

По сведениям издания «Бизнес-онлайн», ссылающегося на неофициальный источник в правоохранительных органах, махинации начались с 2015 года, когда в июле в Татарии и ещё ряде российских городов ввели пилотный проект фонда социального страхования «Прямые выплаты». По нему из расчётов для предоставления выплаты исключался работодатель и работник мог напрямую подать документы в филиал госведомства, чтобы получить разовую выплату. Её размер исчисляется по числу дней отпуска, умноженному на средний дневной заработок за два предыдущих года. Подозрения у правоохранителей возникли при появлении существенных выплат — вместо привычных 70−80 тыс. рублей некоторые заявители получали 600 тыс. рублей.

«Следователи копнули глубже. Выяснилось, подобные выплаты всплывали лишь у декретниц, трудоустроенных в ограниченном кругу юридических лиц, — всего оперативники насчитали 10 фирм. При проверке они оказались фиктивными, никакой хозяйственной деятельности не вели, налоговых отчислений не делали. Однако их сотрудники по бумагам зарабатывали от 150 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц. Отсюда и соответствующие пособия», — сообщает издание.

По данному делу подозреваемым проходит высокопоставленный сотрудник филиала фонда из Казани, вот только задержать его не могут — мужчина скрылся и с марта 2018 года находится в розыске.

Сумма ущерба в сообщениях СМИ разнится — от 59 до 70 млн рублей. Отмечается, что после возбуждения уголовного дела все заявки на получение крупных пособий дополнительно перепроверяют в правоохранительных органах.

Беременность

Птичий грипп на спаде

В Татарии ситуация с птичьим гриппом, из-за которого карантин ввели в пяти районах, идёт на спад. Новых очагов не выявлялось с 25 июля. Об этом в интервью «Татар-информ» заявил начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Александр Козлов.

По его словам, заболевание на сегодня выявлено «в 16 населенных пунктах шести муниципальных районов» и зафиксировано оно в 24 личных подсобных хозяйствах.

«С 25 июля новых очагов инфекции нет. Надеемся, что инфекция идет на спад в результате проведенных мероприятий по ее купированию», — отметил Александр Козлов, уточнив, что «на территорию России вирус заносится, как правило, через диких пернатых».

По сведениям эксперта, всего было уничтожено 1035 голов домашней птицы в личных подсобных хозяйствах региона.

«Причина возникновения заболевания — приобретение птицы у частных предпринимателей, которые ее реализовывали из неблагополучных регионов, в частности из Чувашии. Первые признаки птичьего гриппа у нас появились 15 июля. При проведении расследования было выяснено, что вся птица приобреталась у владельцев в Чувашии», — заявил Козлов, добавив, что «большая часть регионов ПФО неблагополучна по гриппу птиц» и «везде причина одна — птица приобреталась у сомнительных лиц».

Напомним, в Приволжском федеральном округе птичий грипп распространился в ряде регионов. Очаги обнаружили в том числе в Чувашии, Нижегородской области, Удмуртии.

К числу неблагополучных отнесены девять регионов ПФО, притом что всего в стране таких неблагополучных субъектов 13. По данным Россельхознадзора, на начало августа именно Татария лидировала по числу очагов — их было 24 при 78 в целом по России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Татарии уже объявлялся карантин по этому заболеванию. На птицекомплексе «Лаишевский», что в 45 км от Казани, он продержался 11 месяцев.

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Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

ЧП в селе Татарии: над детьми издевались

Расследование уголовного дела, возбуждённого после убийства девятилетней девочки, которую взяли в семью жители одного из сёл Алексеевского района, выявило новые факты. Приёмную мать семьи, где было шестеро детей, включая двоих родных, поместили под арест. Следователи выяснили, что погибший ребёнок был не единственным пострадавшим от жестокого обращения.

По информации СУ СК по РТ, 37-летняя женщина истязала 10-летнюю сестру погибшей — «с августа 2017 по июнь 2018 года подозреваемая систематически наносила побои девочке». В отношении неё возбудили два уголовных дела — п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«В мае 2018 года женщина, из личных неприязненных отношений, приставила лезвие ножа к шее приемной дочери, после чего нанесла им ей порезы», — отметили в пресс-службе ведомства.

До этого женщина в данных казанским СМИ интервью защищала мужа, арестованного как подозреваемого в убийстве девочки, чей труп со следами избиения был найден 4 августа 2018 года.

Главе семьи — Роману Г. предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), он заключён под стражу.

Двое детей из этой семьи помещены в социальный приют. Также по этому делу задержана экс-начальник отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района 56-летняя Елена С., которая занимала эту должность в 2013—2017 годах. Ей придётся ответить за неосуществление должного контроля за условиями проживания убитого ребенка.

Напомним, приёмный ребёнок погиб в результате черепно-мозговой травмы, полученной от избиения ногами. На теле девочки также были обнаружены термические ожоги.

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