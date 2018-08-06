Экзамен на татарском, опасная засуха: неделя Татарии

Анастасия Степанова, , 16:06 — REGNUM

Пока глава Татарии находился в краткосрочном отпуске в регионе возникло сразу несколько скандалов.

Жители юго-востока республики, озаботившись ситуацией с ВИЧ в ряде крупных городов, написали открытое обращение Владимиру Путину с просьбой «дать указание минздраву РТ обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространённостью ВИЧ на юго-востоке Республики Татарстан и безотлагательно начать масштабную профилактическую работу».

Всемирный форум татарской молодёжи прошёл с участием свыше тысячи делегатов из 120 организаций. Делегаты написали обращение Министерству просвещения РФ с просьбой «ввести преподавание учебной дисциплины «государственный язык республик Российской Федерации» в инвариативную часть учебных планов федеральных государственных стандартов» и «включить учебную дисциплину «родной язык» в инвариативную часть всех учебных планов федеральных государственных стандартов».

Закончилось выдвижение кандидатов на довыборы депутата Госсовета Татарии, которые пройдут 2 сентября. Из семерых желающих в списке осталось трое. В день выборов все участки обеспечат комплексами обработки избирательных бюллетеней. Потери есть и среди кандидатов на два мандата в думу Казани и в совет депутатов Набережных Челнов. Нескольким самовыдвиженцам отказано в регистрации.

Самозанятые Татарии не особо активно идут на легализацию — из 416 тыс. занятых в неформальном секторе экономики только 29 человек оформились как самозанятые без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но это не тот результат, «на который рассчитывали» власти.

В экономике региона хоть и растёт число цифровых технологий, но, по словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, далеко не на всех предприятиях «в полной мере понимают механизм применения цифровых методов и их эффекта» и «проявляют консервативное отношение к новшествам, особенно в отраслях и процессах, где требуется высокая надежность, и в тех подразделениях, где понятие «прорывные технологии» вызывает у руководителей скорее тревогу, чем энтузиазм». На прошлой неделе власти и представители оборонно-промышленных предприятий обсудили внедрение технологий.

В 17 районах республики метеорологи зафиксировали опасное явление — почвенную и атмосферную засуху. Ещё в ряде районов ситуация близка к критической.

Строительство мусоросжигательного завода в рамках федерального проекта «Чистая страна» вышло на старт — компания-оператор утвердила документацию. А тем временем жители Осиново, вблизи которого намечено строительство, проводят одиночные пикеты, а противники строительства пошли в суд. Группа активистов подала в Верховный суд республики коллективный иск с требованием признать не действующей территориальную схему по обращению с отходами, в которой предусмотрен мусоросжигательный завод.

На заброшенной стройке в Набережных Челнах 15-летняя девочка сорвалась со второго этажа, получила тяжёлые травмы и была госпитализирована. Вокруг стройки развернулся скандал: горожане винят власти, а власти оправдываются тем, что недострой — частное имущество и к ним отношения не имеет.

Коррупционный скандал в правоохранительных органах. При получении крупной взятки были задержаны высокопоставленные сотрудники отдела полиции «Гвардейский» в Казани.

Удар по репутации

Скандал, который начал зарождаться в Татарии ещё год назад, но был потушен «в зародыше», на прошлой неделе выплеснулся за пределы региона и попал в информационную повестку, подпортив республике репутацию.

Год назад глава благотворительного фонда охраны здоровья и защиты прав граждан Тимур Исламов, чья организация летом 2018 года была признана инагентом, пытался обратить внимание властей на ситуацию в сфере профилактики ВИЧ. Тогда, по словам самого Исламова, ему намекнули, что региону «такая слава не нужна», так как в нём — «международные мероприятия», а он пишет «пасквили».

В начале августа 2018 года появилось открытое обращение жителей юго-востока Татарии, адресованное Владимиру Путину. Под ним уже более 200 подписей, и число подписантов растёт.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых общественных организаций, люди, живущие с ВИЧ, жители городов Альметьевск, Бугульма и Лениногорск, просим Вас дать указание Минздраву РТ обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространенностью ВИЧ на юго-востоке Республики Татарстан и безотлагательно начать масштабную профилактическую работу», — пишут авторы президенту РФ.

В качестве аргументов они приводят официальную статистику, из которой следует, что здесь «количество зарегистрированных случаев приближается к 2% от общего числа населения».

Очень быстро петиция нашла поддержку в казанских СМИ.

«Юго-восток Татарстана в случае осуществления этих мер станет важным пилотным регионом, опыт остановки эпидемии в котором может быть перенесён на другие регионы России, — отметил изданию «Idel.Реалии» социолог, старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований НИУ «Высшая школа экономики», координатор инициативной группы «Город без преград» Искандер Ясавеев. — Рустам Минниханов и татарстанские чиновники известны своими амбициями и называют республику одним из «опорных и наиболее успешных регионов Российской Федерации». Не следует ли им поставить перед собой конкретную задачу остановить эпидемию ВИЧ в юго-восточных районах Татарстана и продемонстрировать другим российским регионам успешный опыт решения проблемы ВИЧ? В противном случае — в случае бездействия — они через некоторое время сами станут заметной частью проблемы ВИЧ/СПИДа».

Официально это обращение власти пока не комментируют, а петиция набирает популярность.

Читайте также: На юго-востоке катастрофа по ВИЧ, помогите: жители Татарии — Путину

Выборы: выдвижение завершено

Далеко не все претенденты на мандаты в Госсовет РТ, думу Казани и совет Набережных Челнов дошли до статуса зарегистрированных кандидатов.

Напомним, на довыборы в Госсовете РТ, где вакантен один мандат, две недели назад Центризбирком Татарии зарегистрировал всего троих претендентов из семерых заявившихся. Троим отказали в регистрации, а кандидат от справедливороссов Ильнар Сираев сам отказался. В итоге в гонке примут участие самовыдвиженец Рустем Хасанов, кандидат от партии «Коммунисты России» Василий Новиков и кандидат от ЛДПР Марсель Габдрахманов. Довыборы в Госсовет РТ пройдут 2 сентября 2018 года. Отметим, на участках решено установить 23 комплекса обработки избирательных бюллетеней 2017. Единственный участок, где КОИБ не будет, находится на территории городской больницы № 7 Казани.

Читайте также: Хайп на религии, в розыске Интерпола: неделя Татарии

В единый день выборов 9 сентября 2018 года самыми крупными выборными кампаниями региона станут довыборы в думу Казани и совет депутатов Набережных Челнов. И там, и там по два свободных места.

В столице Татарии на два места претендовали изначально 12 человек, но троим самовыдвиженцам отказали в регистрации. В итоге в гонке примут участие два представителя «Справедливой России», два кандидата от КПРФ, двое от ЛДПР, один претендент от партии «Коммунисты России» и два самовыдвиженца. В числе последних — главврач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер министерства здравоохранения Республики Татарстан» Ильгиз Ахметзянов и заместитель исполнительного директора НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Евгений Чекашов.

Читайте также: Шестерых зарегистрировали, троим отказали: довыборы в думу Казани

В Набережных Челнах на два мандата было 13 человек, но четверым отказали в регистрации. Все они самовыдвиженцы. В этой избирательной кампании представители «Единой России» также не принимают участия, как и в Казани. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выставили по два кандидата, остальные участники являются самовыдвиженцами. Среди них — директор литейного завода ПАО «КамАз» Эдуард Панфилов, заместитель генерального директора ООО «ВолгоПромГаз» Юрий Голубев и предприниматель Зульфия Мириханова.

Читайте также: Троим кандидатам в набережночелнинский совет отказали в регистрации

Татарская молодёжь съехалась в Казань

В конце прошлой недели в Казани на VIII Всемирный форум татарской молодёжи съехались свыше 1 тыс. делегатов из 30 стран, 60 регионов России. Первые лица республики мероприятие проигнорировали. Рустам Минниханов, который находится до 5 августа в отпуске, прислал телеграмму, в которой отмечалось, что «сохранение языка и традиций в условиях глобализации становится сложнее и сложнее». Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и, по словам казанских СМИ, «министр образования Рафис Бурганов и недавно назначенный министр по делам молодежи Дамир Фаттахов также проигнорировали это мероприятие». Позднее в СМИ появилось объяснение от пресс-службы образовательного ведомства, которая заявила, что «министр находится в официальном отпуске», а не проигнорировал мероприятие.

Из ярких событий форума можно отметить обращение, принятое участниками, представляющими 120 организаций. Адресовано оно Министерству просвещения РФ.

В нём авторы просят у ведомства — «ввести преподавание учебной дисциплины «государственный язык республик Российской Федерации» в инвариативную часть учебных планов федеральных государственных стандартов», а также «включить учебную дисциплину «родной язык» в инвариативную часть всех учебных планов федеральных государственных стандартов».

Также авторы обращения предложили министерству «организовать сдачу Всероссийских проверочных работ (ВПР) на родных языках» и «предусмотреть возможность сдачи экзаменов на языке обучения, отменив положение о проведении итоговой аттестации учащихся средних общеобразовательных учреждений исключительно на русском языке».

В итоговой резолюции форума также закреплена просьба и инициатива о создании «стипендиального фонда поддержки учеников, выбравших в школе в качестве родного татарский язык». В качестве цели этого предложения озвучивается организация «образовательного обмена со школьниками из зарубежных стран в местах компактного проживания татар, а также стимулирование студентов на получение специальности, связанной с развитием татарской культуры, с привлечением средств меценатов».

Напомним, 4 августа 2018 года Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. В документе закреплено, что федеральные государственные образовательные стандарты теперь должны предоставлять гражданам возможность обучения на родном языке из числа языков народов, проживающих на территории России. Также в документе закреплено правило «свободного выбора языка образования» для ребенка в школе и детсаду после соответствующего заявления его родителей.

Читайте также: Путин подписал закон «Об изучении родных языков»

Самозанятые предпочитают тень

Несмотря на то, что Татария попала в число регионов для реализации пилотного проекта по самозанятым, интерес у представителей этой сферы к предложениям власти ещё очень низкий.

Напомним, для самозанятых граждан предлагается установить специальный налоговый режим. Вместо ставки в 13% НДФЛ они будут уплачивать 4%. Помимо этого они получат освобождение от страховых платежей и подачи отчетности. Ввести новые правила планируется с 1 января 2019 года.

Читайте также: Налог для самозанятых вводится в 2019 году

Первый заместитель министра экономики РТ, директор департамента развития предпринимательства Рустем Сибагатуллин, комментируя ситуацию в республике с самозанятостью отметил, что «416 тысяч человек занято в «неформальном секторе» экономики и являются «так называемыми самозанятыми»».

"Только 29 человек зарегистрировались как самозанятые без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Результат не тот, на которой рассчитывали», — цитирует замминистра издание Idel.Реалии.

Сибагатуллин добавил, что «нужны не запретительные меры, а стимулирующие меры» и добавил, что верит, что «самозанятые хотят выйти в легальное поле».

Цифровизация бизнеса

1 августа в Татарии прошёл семинар-совещание по внедрению цифровых технологий на республиканских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Премьер-министр региона Алексей Песошин, на время отпуска исполняющий обязанности главы Татарии, во время своего выступления отметил, что «рост цифровых технологий оказывает существенное влияние на все сферы деятельности» и «каждая отрасль переживает цифровую революцию, которая заставляет компании трансформировать бизнес-модели, внедрять инновационные технологии и подстраиваться под быстро меняющееся поведение пользователей». Между тем не обходится и без проблем.

«К сожалению, руководители многих предприятий не в полной мере понимают механизм применения цифровых методов и их эффекта. Они проявляют консервативное отношение к новшествам, особенно в отраслях и процессах, где требуется высокая надежность, и в тех подразделениях, где понятие «прорывные технологии» вызывает у руководителей скорее тревогу, чем энтузиазм», — заявил Песошин.

В конце своего выступления он заметил, что «без понимания системного характера происходящих изменений нашим предприятиям будет очень нелегко выдерживать конкуренцию на нынешних и будущих рынках».

Участникам совещания он предложил «глубже осознать и разобраться в современных реалиях цифровой экономики и эффективно развиваться».

Опасность для сельского хозяйства

На совещании, посвящённом ходу уборочной кампании в регионе, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов отметил, что в республике уже убрали 21% зерновых культур, намолотив 930 тыс. тонн, — средняя урожайность с гектара составила 29,6 центнера. Хорошие темпы отмечены в Заинском районе, где на 4 августа обмолотили 37% площадей, получив 58 тыс. тонн зерна, именно здесь самая высокая урожайность — 41,8 ц/га. Но далеко не всё гладко в районах, так в северных районах «пока старт вялый».

По словам министра, в этом году сложились критические условия для формирования яровых культур — за лето вместо среднемноголетних 163 мм осадков по некоторым территориям было чуть более 40 мм.

«Гидрометцентр РТ по 17 районам республики зафиксировал опасное явление по почвенной и атмосферной засухе. Ряд других районов близки к аналогичной критической ситуации», — заметил глава ведомства и обратился к руководителям хозяйств с призывом просчитать баланс кормов для успешной зимовки скота и принять меры по их восполнению.

Говоря о стоимости зерна, Марат Ахметов отметил, что «цены становятся всё более привлекательными» и недельный прирост по некоторым культурам был свыше 1 тыс. рублей за тонну.

«Конечно, это цены юга страны, но они гораздо выше прошлогодних, и ожидаем их дальнейшего роста. Поэтому нельзя торопиться с реализацией зерна», — резюмировал он.

Напомним, в 2017 году из-за высокого урожая зерновых в регионе отмечался спад закупочных цен и образование излишков у производителей. Тогда Ахметов отмечал, что почти 1 млн тонн зерна будет невостребован на внутреннем рынке и нужны зерновые интервенции.

Читайте также: Зерновые интервенции в Татарии: Минсельхоз РФ готовит документы

«Мусорный» завод: спор ушёл в суд

И снова строительство мусоросжигательного завода в Татарии — в информационной повестке региона. В этот раз повода два.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект в Татарии входит в состав федерального проекта «Чистая страна». Планы по строительству завода анонсировали в 2017 году, и среди мест размещения называлась Казань, что сразу же вызвало недовольство горожан, которые опасаются за экологию и своё здоровье. В июле 2017 года был запущен пилотный проект «Энергия из отходов», куда «мусорный» завод также вошёл. Предварительная стоимость объекта — порядка 30 млрд рублей, для его реализации ООО «РТ-Инвест Финанс», входящее в структуры Ростеха, создало ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2». Весной 2018 года стало известно, что компания приобрела участок для строительства завода в Осиново — недалеко от Казани, рядом с новым жилым микрорайоном. К протестующим жителям столицы республики присоединились жители Осиново. Попытка выразить протест в рамках слушаний не состоялась, участок решением местных властей перевели в другую категорию, в которой разрешено строительство промобъектов.

Читайте также: Протестующая Казань: горожане готовы «лежать с детьми перед техникой»

На прошлой неделе стало известно, что ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» утвердила проект экологической оценки воздействия строительства мусоросжигательного завода в РТ на окружающую среду. Далее последует экспертиза документации, которая пройдет в два этапа. На первом из них должно быть получено одобрение государственно-экологической экспертизы, а потом — экспертиза всего проекта в Главгосэкспертизе.

Активисты, протестующие против стройки, тем временем, проведя серию одиночных пикетов в Осиново, обратились с коллективным иском в Верховный суд Татарии. В числе истцов — 109 жителей региона, они оспаривают территориальную схему по обращению с отходами.

«Инициативная группа требует отменить ее положения, которые предусматривают строительство МСЗ в поселке Осиново Зеленодольского района республики на границе с Казанью. В иске отмечается, что территориальные схемы должны проходить процедуру общественного обсуждения, однако в Татарстане документ с жителями не обсуждался. Истцы указывают, что схема противоречит Экологическому кодексу Татарстана, который допускает размещение вредных объектов «с учетом мнения населения Республики Татарстан или результатов референдума», — пишет газета «Коммерсантъ».

Жители в случае выигрыша суда планируют добиваться того, чтобы в новую редакцию схемы была включена «расширенная переработка и раздельный сбор мусора, а не мусоросжигание».

Комментируя изданию данный вопрос, зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член комиссии по экологическим правам Евгений Бобров отметил, что в некоторых регионах террсхемы были отменены «из-за того, что не было общественного обсуждения», но он посчитал «сомнительным» оспаривать документ только в части размещения завода.

«Решение о строительстве МСЗ было принято раньше. Территориальная схема не могла его учесть», — резюмировал он.

Напомним, комиссия совета еще в мае 2018 года на выездном совещании в Казани рекомендовала местным властям «пересмотреть решение о необходимости» мусоросжигательного завода, пересмотрев территориальную схему.

Читайте также: «Жирный минус» Татарии: итоги недели

Трагедия на стройке

В 61-м комплексе Набережных Челнов на стройке пострадал ребёнок. 15-летняя девочка 31 июля «забралась на стену недостроенного здания, потеряла равновесие и упала с высоты второго этажа». После этого ребёнок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии, а по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Городские власти сразу же после трагедии открестились от долгостроя.

«На сайте городской администрации сегодня появились данные о результатах торгов по скандальному долгострою в 61-м комплексе, за рынком «Алан». Как выяснилось, объект, который ранее принадлежал муниципалитету, прибрела за 13 миллионов рублей предпринимательница Наталья Валеева. Судя по документам, эта была минимальная цена на аукционе, максимальная — 26 миллионов рублей. Отметим, что еще накануне информация о сделке на городском сайте администрации отсутствовала», — пишет набережночелнинское издание Chelny-biz.ru.

От того, кому принадлежит объект, зависит и то, кому отвечать за трагедию.

Коррупционеры в погонах

Крупный коррупционный скандал вскрыли в Казани на прошлой неделе. При попытке получить крупную взятку были задержаны два высокопоставленных полицейских из отдела полиции «Гвардейский».

Подполковник Ленар Г. и майор Даниил Г. подозреваются в том, что получили от родственников подозреваемого более 1 млн рублей за общее покровительство.

Мужчина был задержан весной 2018 года, изначально он проходил по делу о краже из супермаркета, но по неизвестной причине ему вменили ч. 4 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем с применением насилия»), за которое грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что мужчина угрожал ножом тому водителю такси, на котором скрылся с украденным товаром из магазина.

К полицейским обратилась сестра задержанного, уверенная в невиновности последнего и попросившая посодействовать. За 390 тыс. рублей статью переквалифицировали на более мягкую, а спустя некоторое время полицейские попробовали получить с женщины ещё 640 тыс. рублей, во время передачи этих денег их и задержали сотрудники ФСБ и службы безопасности МВД. Один из задержанных вину признал. Представители МВД в комментариях казанским СМИ отмечают, что оба сотрудника с позором уволены из органов.

«В настоящее время проводится служебная проверка, и пообещали, что «к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Бывший заместитель начальника угрозыска следственного отдела «Гвардейский» отправлен под домашний арест на два месяца, его подозревают в посредничестве. А основной подозреваемый, которого и подозревают в получении взятки, проведёт два месяца в СИЗО.

Читайте также: Двух полицейский в Татарии заподозрили в получении крупной взятки

Читайте ранее в этом сюжете: Хайп на религии, в розыске Интерпола: неделя Татарии