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Экзамен на татарском, опасная засуха: неделя Татарии

Общество

Главные события недели в Татарии (30 июля – 5 августа 2018 года)

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Экзамен на татарском, опасная засуха: неделя Татарии
Татария

Анастасия Степанова, 6 августа 2018, 16:06 — REGNUM  

Пока глава Татарии находился в краткосрочном отпуске в регионе возникло сразу несколько скандалов.

Жители юго-востока республики, озаботившись ситуацией с ВИЧ в ряде крупных городов, написали открытое обращение Владимиру Путину с просьбой «дать указание минздраву РТ обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространённостью ВИЧ на юго-востоке Республики Татарстан и безотлагательно начать масштабную профилактическую работу».

Всемирный форум татарской молодёжи прошёл с участием свыше тысячи делегатов из 120 организаций. Делегаты написали обращение Министерству просвещения РФ с просьбой «ввести преподавание учебной дисциплины «государственный язык республик Российской Федерации» в инвариативную часть учебных планов федеральных государственных стандартов» и «включить учебную дисциплину «родной язык» в инвариативную часть всех учебных планов федеральных государственных стандартов».

Закончилось выдвижение кандидатов на довыборы депутата Госсовета Татарии, которые пройдут 2 сентября. Из семерых желающих в списке осталось трое. В день выборов все участки обеспечат комплексами обработки избирательных бюллетеней. Потери есть и среди кандидатов на два мандата в думу Казани и в совет депутатов Набережных Челнов. Нескольким самовыдвиженцам отказано в регистрации.

Самозанятые Татарии не особо активно идут на легализацию — из 416 тыс. занятых в неформальном секторе экономики только 29 человек оформились как самозанятые без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но это не тот результат, «на который рассчитывали» власти.

В экономике региона хоть и растёт число цифровых технологий, но, по словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, далеко не на всех предприятиях «в полной мере понимают механизм применения цифровых методов и их эффекта» и «проявляют консервативное отношение к новшествам, особенно в отраслях и процессах, где требуется высокая надежность, и в тех подразделениях, где понятие «прорывные технологии» вызывает у руководителей скорее тревогу, чем энтузиазм». На прошлой неделе власти и представители оборонно-промышленных предприятий обсудили внедрение технологий.

В 17 районах республики метеорологи зафиксировали опасное явление — почвенную и атмосферную засуху. Ещё в ряде районов ситуация близка к критической.

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Засуха
Засуха

Строительство мусоросжигательного завода в рамках федерального проекта «Чистая страна» вышло на старт — компания-оператор утвердила документацию. А тем временем жители Осиново, вблизи которого намечено строительство, проводят одиночные пикеты, а противники строительства пошли в суд. Группа активистов подала в Верховный суд республики коллективный иск с требованием признать не действующей территориальную схему по обращению с отходами, в которой предусмотрен мусоросжигательный завод.

На заброшенной стройке в Набережных Челнах 15-летняя девочка сорвалась со второго этажа, получила тяжёлые травмы и была госпитализирована. Вокруг стройки развернулся скандал: горожане винят власти, а власти оправдываются тем, что недострой — частное имущество и к ним отношения не имеет.

Коррупционный скандал в правоохранительных органах. При получении крупной взятки были задержаны высокопоставленные сотрудники отдела полиции «Гвардейский» в Казани.

Удар по репутации

Скандал, который начал зарождаться в Татарии ещё год назад, но был потушен «в зародыше», на прошлой неделе выплеснулся за пределы региона и попал в информационную повестку, подпортив республике репутацию.

Год назад глава благотворительного фонда охраны здоровья и защиты прав граждан Тимур Исламов, чья организация летом 2018 года была признана инагентом, пытался обратить внимание властей на ситуацию в сфере профилактики ВИЧ. Тогда, по словам самого Исламова, ему намекнули, что региону «такая слава не нужна», так как в нём — «международные мероприятия», а он пишет «пасквили».

В начале августа 2018 года появилось открытое обращение жителей юго-востока Татарии, адресованное Владимиру Путину. Под ним уже более 200 подписей, и число подписантов растёт.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых общественных организаций, люди, живущие с ВИЧ, жители городов Альметьевск, Бугульма и Лениногорск, просим Вас дать указание Минздраву РТ обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространенностью ВИЧ на юго-востоке Республики Татарстан и безотлагательно начать масштабную профилактическую работу», — пишут авторы президенту РФ.

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Лаборатория
Лаборатория

В качестве аргументов они приводят официальную статистику, из которой следует, что здесь «количество зарегистрированных случаев приближается к 2% от общего числа населения».

Очень быстро петиция нашла поддержку в казанских СМИ.

«Юго-восток Татарстана в случае осуществления этих мер станет важным пилотным регионом, опыт остановки эпидемии в котором может быть перенесён на другие регионы России, — отметил изданию «Idel.Реалии» социолог, старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований НИУ «Высшая школа экономики», координатор инициативной группы «Город без преград» Искандер Ясавеев. — Рустам Минниханов и татарстанские чиновники известны своими амбициями и называют республику одним из «опорных и наиболее успешных регионов Российской Федерации». Не следует ли им поставить перед собой конкретную задачу остановить эпидемию ВИЧ в юго-восточных районах Татарстана и продемонстрировать другим российским регионам успешный опыт решения проблемы ВИЧ? В противном случае — в случае бездействия — они через некоторое время сами станут заметной частью проблемы ВИЧ/СПИДа».

Официально это обращение власти пока не комментируют, а петиция набирает популярность.

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Выборы: выдвижение завершено

Далеко не все претенденты на мандаты в Госсовет РТ, думу Казани и совет Набережных Челнов дошли до статуса зарегистрированных кандидатов.

Напомним, на довыборы в Госсовете РТ, где вакантен один мандат, две недели назад Центризбирком Татарии зарегистрировал всего троих претендентов из семерых заявившихся. Троим отказали в регистрации, а кандидат от справедливороссов Ильнар Сираев сам отказался. В итоге в гонке примут участие самовыдвиженец Рустем Хасанов, кандидат от партии «Коммунисты России» Василий Новиков и кандидат от ЛДПР Марсель Габдрахманов. Довыборы в Госсовет РТ пройдут 2 сентября 2018 года. Отметим, на участках решено установить 23 комплекса обработки избирательных бюллетеней 2017. Единственный участок, где КОИБ не будет, находится на территории городской больницы № 7 Казани.

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Госсовет Татарстана
TY-214
Госсовет Татарстана

В единый день выборов 9 сентября 2018 года самыми крупными выборными кампаниями региона станут довыборы в думу Казани и совет депутатов Набережных Челнов. И там, и там по два свободных места.

В столице Татарии на два места претендовали изначально 12 человек, но троим самовыдвиженцам отказали в регистрации. В итоге в гонке примут участие два представителя «Справедливой России», два кандидата от КПРФ, двое от ЛДПР, один претендент от партии «Коммунисты России» и два самовыдвиженца. В числе последних — главврач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер министерства здравоохранения Республики Татарстан» Ильгиз Ахметзянов и заместитель исполнительного директора НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Евгений Чекашов.

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В Набережных Челнах на два мандата было 13 человек, но четверым отказали в регистрации. Все они самовыдвиженцы. В этой избирательной кампании представители «Единой России» также не принимают участия, как и в Казани. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выставили по два кандидата, остальные участники являются самовыдвиженцами. Среди них — директор литейного завода ПАО «КамАз» Эдуард Панфилов, заместитель генерального директора ООО «ВолгоПромГаз» Юрий Голубев и предприниматель Зульфия Мириханова.

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Татарская молодёжь съехалась в Казань

В конце прошлой недели в Казани на VIII Всемирный форум татарской молодёжи съехались свыше 1 тыс. делегатов из 30 стран, 60 регионов России. Первые лица республики мероприятие проигнорировали. Рустам Минниханов, который находится до 5 августа в отпуске, прислал телеграмму, в которой отмечалось, что «сохранение языка и традиций в условиях глобализации становится сложнее и сложнее». Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и, по словам казанских СМИ, «министр образования Рафис Бурганов и недавно назначенный министр по делам молодежи Дамир Фаттахов также проигнорировали это мероприятие». Позднее в СМИ появилось объяснение от пресс-службы образовательного ведомства, которая заявила, что «министр находится в официальном отпуске», а не проигнорировал мероприятие.

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Форум татарской молодежи
Иллюстрация: Tatar-congress.org
Форум татарской молодежи

Из ярких событий форума можно отметить обращение, принятое участниками, представляющими 120 организаций. Адресовано оно Министерству просвещения РФ.

В нём авторы просят у ведомства — «ввести преподавание учебной дисциплины «государственный язык республик Российской Федерации» в инвариативную часть учебных планов федеральных государственных стандартов», а также «включить учебную дисциплину «родной язык» в инвариативную часть всех учебных планов федеральных государственных стандартов».

Также авторы обращения предложили министерству «организовать сдачу Всероссийских проверочных работ (ВПР) на родных языках» и «предусмотреть возможность сдачи экзаменов на языке обучения, отменив положение о проведении итоговой аттестации учащихся средних общеобразовательных учреждений исключительно на русском языке».

В итоговой резолюции форума также закреплена просьба и инициатива о создании «стипендиального фонда поддержки учеников, выбравших в школе в качестве родного татарский язык». В качестве цели этого предложения озвучивается организация «образовательного обмена со школьниками из зарубежных стран в местах компактного проживания татар, а также стимулирование студентов на получение специальности, связанной с развитием татарской культуры, с привлечением средств меценатов».

Напомним, 4 августа 2018 года Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. В документе закреплено, что федеральные государственные образовательные стандарты теперь должны предоставлять гражданам возможность обучения на родном языке из числа языков народов, проживающих на территории России. Также в документе закреплено правило «свободного выбора языка образования» для ребенка в школе и детсаду после соответствующего заявления его родителей.

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Самозанятые предпочитают тень

Несмотря на то, что Татария попала в число регионов для реализации пилотного проекта по самозанятым, интерес у представителей этой сферы к предложениям власти ещё очень низкий.

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Кулинария на дому
Кулинария на дому

Напомним, для самозанятых граждан предлагается установить специальный налоговый режим. Вместо ставки в 13% НДФЛ они будут уплачивать 4%. Помимо этого они получат освобождение от страховых платежей и подачи отчетности. Ввести новые правила планируется с 1 января 2019 года.

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Первый заместитель министра экономики РТ, директор департамента развития предпринимательства Рустем Сибагатуллин, комментируя ситуацию в республике с самозанятостью отметил, что «416 тысяч человек занято в «неформальном секторе» экономики и являются «так называемыми самозанятыми»».

"Только 29 человек зарегистрировались как самозанятые без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Результат не тот, на которой рассчитывали», — цитирует замминистра издание Idel.Реалии.

Сибагатуллин добавил, что «нужны не запретительные меры, а стимулирующие меры» и добавил, что верит, что «самозанятые хотят выйти в легальное поле».

Цифровизация бизнеса

1 августа в Татарии прошёл семинар-совещание по внедрению цифровых технологий на республиканских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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Цифровизация бизнеса
Fabio Basile
Цифровизация бизнеса

Премьер-министр региона Алексей Песошин, на время отпуска исполняющий обязанности главы Татарии, во время своего выступления отметил, что «рост цифровых технологий оказывает существенное влияние на все сферы деятельности» и «каждая отрасль переживает цифровую революцию, которая заставляет компании трансформировать бизнес-модели, внедрять инновационные технологии и подстраиваться под быстро меняющееся поведение пользователей». Между тем не обходится и без проблем.

«К сожалению, руководители многих предприятий не в полной мере понимают механизм применения цифровых методов и их эффекта. Они проявляют консервативное отношение к новшествам, особенно в отраслях и процессах, где требуется высокая надежность, и в тех подразделениях, где понятие «прорывные технологии» вызывает у руководителей скорее тревогу, чем энтузиазм», — заявил Песошин.

В конце своего выступления он заметил, что «без понимания системного характера происходящих изменений нашим предприятиям будет очень нелегко выдерживать конкуренцию на нынешних и будущих рынках».

Участникам совещания он предложил «глубже осознать и разобраться в современных реалиях цифровой экономики и эффективно развиваться».

Опасность для сельского хозяйства

На совещании, посвящённом ходу уборочной кампании в регионе, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов отметил, что в республике уже убрали 21% зерновых культур, намолотив 930 тыс. тонн, — средняя урожайность с гектара составила 29,6 центнера. Хорошие темпы отмечены в Заинском районе, где на 4 августа обмолотили 37% площадей, получив 58 тыс. тонн зерна, именно здесь самая высокая урожайность — 41,8 ц/га. Но далеко не всё гладко в районах, так в северных районах «пока старт вялый».

По словам министра, в этом году сложились критические условия для формирования яровых культур — за лето вместо среднемноголетних 163 мм осадков по некоторым территориям было чуть более 40 мм.

«Гидрометцентр РТ по 17 районам республики зафиксировал опасное явление по почвенной и атмосферной засухе. Ряд других районов близки к аналогичной критической ситуации», — заметил глава ведомства и обратился к руководителям хозяйств с призывом просчитать баланс кормов для успешной зимовки скота и принять меры по их восполнению.

Говоря о стоимости зерна, Марат Ахметов отметил, что «цены становятся всё более привлекательными» и недельный прирост по некоторым культурам был свыше 1 тыс. рублей за тонну.

«Конечно, это цены юга страны, но они гораздо выше прошлогодних, и ожидаем их дальнейшего роста. Поэтому нельзя торопиться с реализацией зерна», — резюмировал он.

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Комбайн
Комбайн

Напомним, в 2017 году из-за высокого урожая зерновых в регионе отмечался спад закупочных цен и образование излишков у производителей. Тогда Ахметов отмечал, что почти 1 млн тонн зерна будет невостребован на внутреннем рынке и нужны зерновые интервенции.

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«Мусорный» завод: спор ушёл в суд

И снова строительство мусоросжигательного завода в Татарии — в информационной повестке региона. В этот раз повода два.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект в Татарии входит в состав федерального проекта «Чистая страна». Планы по строительству завода анонсировали в 2017 году, и среди мест размещения называлась Казань, что сразу же вызвало недовольство горожан, которые опасаются за экологию и своё здоровье. В июле 2017 года был запущен пилотный проект «Энергия из отходов», куда «мусорный» завод также вошёл. Предварительная стоимость объекта — порядка 30 млрд рублей, для его реализации ООО «РТ-Инвест Финанс», входящее в структуры Ростеха, создало ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2». Весной 2018 года стало известно, что компания приобрела участок для строительства завода в Осиново — недалеко от Казани, рядом с новым жилым микрорайоном. К протестующим жителям столицы республики присоединились жители Осиново. Попытка выразить протест в рамках слушаний не состоялась, участок решением местных властей перевели в другую категорию, в которой разрешено строительство промобъектов.

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На прошлой неделе стало известно, что ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» утвердила проект экологической оценки воздействия строительства мусоросжигательного завода в РТ на окружающую среду. Далее последует экспертиза документации, которая пройдет в два этапа. На первом из них должно быть получено одобрение государственно-экологической экспертизы, а потом — экспертиза всего проекта в Главгосэкспертизе.

Активисты, протестующие против стройки, тем временем, проведя серию одиночных пикетов в Осиново, обратились с коллективным иском в Верховный суд Татарии. В числе истцов — 109 жителей региона, они оспаривают территориальную схему по обращению с отходами.

«Инициативная группа требует отменить ее положения, которые предусматривают строительство МСЗ в поселке Осиново Зеленодольского района республики на границе с Казанью. В иске отмечается, что территориальные схемы должны проходить процедуру общественного обсуждения, однако в Татарстане документ с жителями не обсуждался. Истцы указывают, что схема противоречит Экологическому кодексу Татарстана, который допускает размещение вредных объектов «с учетом мнения населения Республики Татарстан или результатов референдума», — пишет газета «Коммерсантъ».

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Мусоросжигательный завод
GFDL
Мусоросжигательный завод

Жители в случае выигрыша суда планируют добиваться того, чтобы в новую редакцию схемы была включена «расширенная переработка и раздельный сбор мусора, а не мусоросжигание».

Комментируя изданию данный вопрос, зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член комиссии по экологическим правам Евгений Бобров отметил, что в некоторых регионах террсхемы были отменены «из-за того, что не было общественного обсуждения», но он посчитал «сомнительным» оспаривать документ только в части размещения завода.

«Решение о строительстве МСЗ было принято раньше. Территориальная схема не могла его учесть», — резюмировал он.

Напомним, комиссия совета еще в мае 2018 года на выездном совещании в Казани рекомендовала местным властям «пересмотреть решение о необходимости» мусоросжигательного завода, пересмотрев территориальную схему.

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Трагедия на стройке

В 61-м комплексе Набережных Челнов на стройке пострадал ребёнок. 15-летняя девочка 31 июля «забралась на стену недостроенного здания, потеряла равновесие и упала с высоты второго этажа». После этого ребёнок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии, а по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

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Стройка
Иван Шилов © ИА REGNUM
Стройка

Городские власти сразу же после трагедии открестились от долгостроя.

«На сайте городской администрации сегодня появились данные о результатах торгов по скандальному долгострою в 61-м комплексе, за рынком «Алан». Как выяснилось, объект, который ранее принадлежал муниципалитету, прибрела за 13 миллионов рублей предпринимательница Наталья Валеева. Судя по документам, эта была минимальная цена на аукционе, максимальная — 26 миллионов рублей. Отметим, что еще накануне информация о сделке на городском сайте администрации отсутствовала», — пишет набережночелнинское издание Chelny-biz.ru.

От того, кому принадлежит объект, зависит и то, кому отвечать за трагедию.

Коррупционеры в погонах

Крупный коррупционный скандал вскрыли в Казани на прошлой неделе. При попытке получить крупную взятку были задержаны два высокопоставленных полицейских из отдела полиции «Гвардейский».

Подполковник Ленар Г. и майор Даниил Г. подозреваются в том, что получили от родственников подозреваемого более 1 млн рублей за общее покровительство.

Мужчина был задержан весной 2018 года, изначально он проходил по делу о краже из супермаркета, но по неизвестной причине ему вменили ч. 4 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем с применением насилия»), за которое грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что мужчина угрожал ножом тому водителю такси, на котором скрылся с украденным товаром из магазина.

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Коррупция
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

К полицейским обратилась сестра задержанного, уверенная в невиновности последнего и попросившая посодействовать. За 390 тыс. рублей статью переквалифицировали на более мягкую, а спустя некоторое время полицейские попробовали получить с женщины ещё 640 тыс. рублей, во время передачи этих денег их и задержали сотрудники ФСБ и службы безопасности МВД. Один из задержанных вину признал. Представители МВД в комментариях казанским СМИ отмечают, что оба сотрудника с позором уволены из органов.

«В настоящее время проводится служебная проверка, и пообещали, что «к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Бывший заместитель начальника угрозыска следственного отдела «Гвардейский» отправлен под домашний арест на два месяца, его подозревают в посредничестве. А основной подозреваемый, которого и подозревают в получении взятки, проведёт два месяца в СИЗО.

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Читайте ранее в этом сюжете: Хайп на религии, в розыске Интерпола: неделя Татарии

regnum author Анастасия Степанова
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Главные события недели в Татарии
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