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В пяти районах Татарии ввели карантин по птичьему гриппу

Происшествия

Глава Татарии Рустам Минниханов поручил главному управлению ветеринарии кабинета министров Татарии разработать план мероприятий по ликвидации очагов птичьего гриппа

В пяти районах Татарии ввели карантин по птичьему гриппу
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Курица

Казань, 23 июля 2018, 11:28 — REGNUM  Карантин по птичьему гриппу ввели в пяти районах Татарии. Соответствующий документ, который подписал глава Татарии Рустам Минниханов, размещён на портале правительства республики.

Так, карантин, согласно документу, установлен на территории частных подворий в Апастовском районе (населенные пункты Малые Кокузы и Каратун), Дрожжановском районе (село Шланга), Кайбицком районе (Ульянково), Тетюшском районе (деревня Вожжи), а также в посёлке городского типа Камское Устье Камско-Устьинского района.

Минниханов поручил главному управлению ветеринарии кабинета министров Татарии разработать план мероприятий по ликвидации очагов птичьего гриппа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году птичий грипп был обнаружен в 45 км от Казани — на птицекомплексе «Лаишевский». Карантин тогда установили почти на 11 месяцев.

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Птичий грипп
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