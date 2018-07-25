В Хакасии, где в сентябре 2018 года состоятся выборы главы республики, — очередной этап предвыборной кампании: сегодня, 25 июля, завершился приём документов от кандидатов на регистрацию. Борьбу за губернаторское кресло продолжают четыре человека. Это предприниматель Александр Мяхар, выдвинутый «Партией роста», действующих глава Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия»), первый секретарь комитета Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов (КПРФ) и индивидуальный предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

Очевидно, что предвыборная кампания в Хакасии отличается от кампаний в других сибирских регионах, где осенью также предстоит выбрать губернаторов.

В чём отличия?

В частности, в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском краях за кресла глав регионов будут бороться временно исполняющие обязанности губернаторов. А действующего главу Хакасии Виктора Зимина, пожалуй, уже можно назвать губернатором-старожилом. Республикой он руководит с 2009 года, и за это время региональные СМИ и политологи неоднократно «отправляли его в отставку». Но этого не произошло.

Kremlin.ru Виктор Зимин

Кроме того, только в Хакасии и Кемеровской области в выборах примут участие представители КПРФ. Как известно, новосибирские, красноярские, омские коммунисты не стали выдвигать своих кандидатов в губернаторы, решив поддержать временно исполняющих обязанности глав. Алтайские коммунисты также «капитулировали», отказавшись от выдвижения своего кандидата.

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А вот в Хакасии соперничать с Зиминым решил коммунист Валентин Коловалов. Несмотря на свой сравнительно молодой для политика возраст (Коновалову 30 лет), он является первым секретарём комитета Хакасского регионального отделения КПРФ, депутатом горсовета Абакана. Соответственно, в регионе он достаточно узнаваем.

Отдельно стоит выделить ещё одно значимое отличие хакасской кампании. Повторимся, за период нахождения Зимина у власти в Хакасии неоднократно возникали и разрастались как снежный ком, выходя за пределы региона, слухи о его возможной скорой отставке. Были и весьма «острые» моменты, когда казалось, что Зимину в губернаторском кресле не удержаться. Вот и о своём намерении участвовать в сентябрьских выборах действующий глава региона объявил на фоне активно циркулирующих слухов о его отставке. Таким образом он дал понять, что заручился поддержкой Кремля.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Говорят, царь — ненастоящий!»

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Однако и на фоне всех этих существенных отличий в регионе существует мнение, что интриг в ходе предвыборной кампании ожидать не стоит, а результат выборов предрешён. Разберёмся, почему.

Зимин рвётся в бой

Объявив о своём участии в выборах, Виктор Зимин начал проявлять всё более заметную активность. В июне 2018 года он стал пользователем популярных социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter. До этого он вёл лишь страницу в Instagram.

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При этом в пресс-службе главы республики корреспонденту ИА REGNUM тогда заявили, что Виктор Зимин будет вести свои страницы в соцсетях самостоятельно. Если это так, то Зимину можно позавидовать. Активность в социальных сетях, тем более сразу в нескольких, требует наличия свободного времени…

А «постит» Виктор Зимин практически каждый свой шаг. Например, его подписчики уже знают, что он самоотверженно болел за сборную России на чемпионате мира по футболу — 2018, что он тепло отзывается о временах пионерии и помнит, как несколько десятилетий назад Абакан накрыло наводнением.

Цитата из х/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР Демагог

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Но в основном глава региона ставит подписчиков в известность о рабочих моментах. Из последнего: Зимин сообщил, что «многочисленные вопросы о ремонте дорог не остаются без внимания», прикрепив список ремонтируемых дорог. Также глава Хакасии рассказал о том, как посетил Черногорск, где горит полигон ТБО, «надышался едким дымом» и поручил решить эту проблему. Кроме того, Зимин сообщил о готовности дорожной карты развития муниципальных образований республики до 2024 года. И так далее, и тому подобное.

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Сыграло (или ещё сыграет) свою роль и то, что глава Хакасии не стал направлять в Госдуму свой отклик на нашумевший законопроект о повышении пенсионного возраста…

Главный по протестам

А вот Валентин Коновалов в соцсетях о личном не пишет. На своей странице в «ВК» он в основном делает перепосты из группы хакасских коммунистов. И часто они направлены на критику местной и федеральной власти.

Примечательно, что именно он в 2017 году стал «фронтменом» протеста местных коммунистов, требующих отправить Зимина в отставку. В частности, Коновалов утверждал, что среди жителей Хакасии сохраняется и растёт недовольство политикой Зимина.

Schekinov Alexey Victorovich Шествие КПРФ

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Однако, по мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, важно не просто наличие в регионе довольно значительного числа недовольных, но и способность (а также реальное намерение) команд оппозиционных кандидатов довести их до избирательных участков.

«С одной стороны, в Хакасии будет проходить и кампания по выборам в Верховный Совет (парламент — прим. ИА REGNUM ) республики, а это может дополнительно сработать на мобилизацию протестного электората. Валентин Коновалов, ныне представляющий КПРФ на выборах главы республики, обладает определенной известностью (он, например, представлял в СМИ позицию своей партии в ходе проведения кампании за отставку Виктора Зимина). Избирателя, желающего выразить недоверие главе региона, вряд ли смутит молодость одного из его оппонентов сама по себе. Своего кандидата на нынешних выборах главы республики (в отличие от кампании 2013 года) не выставили «Коммунисты России», что, естественно, на руку КПРФ. Региональная оппозиция в целом пытается расширить круг тем, которые составляют политическую повестку на старте кампании. Например, кандидат от ЛДПР Михаил Валов(не прошёл муниципальный фильтр — прим. ИА REGNUM ) поднимал тему экологических проблем на местах, а республиканские отделения всех парламентских оппозиционных сил вместе с Партией роста и «Коммунистами России» в июне проводили в Абакане уличную акцию «Нет росту цен на ГСМ!» — объясняет эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

С другой стороны, напоминает собеседник ИА REGNUM, в большинстве регионов, где губернаторская кампания завершалась буквально в шаге от второго тура, основным оппозиционным кандидатом был опытный политик с хорошей узнаваемостью в регионе.

«Например, Владимир Петров в Республике Алтай в 2014 году или Иван Абрамов в Амурской области в 2015 году. Можно вспомнить и победу Сергея Левченко на выборах иркутского губернатора в 2015 году. Важное значение имеет и активная работа на узнаваемость оппозиционного кандидата в период, непосредственно предшествующий началу официальной кампании. Для аналогии вспомним подготовку к кампании по Хакасскому одномандатному округу в ходе выборов в Госдуму РФ в 2016 году. Тогда кандидат от КПРФ Александр Семенов лишь незначительно отстал от лидера гонки, представительницы «Единой России» Надежды Максимовой (49 093 против 52 583 голосов соответственно), но продвижение кандидата от коммунистов тогда началось задолго до выборов. В Хакасии у ключевых оппозиционных кандидатов на пост главы республики стартовые позиции сейчас куда слабее. Таким образом, несмотря на заметные протестные настроения в регионе, пока рано говорить, что вокруг оппонентов Виктора Зимина мобилизуется широкий протестный электорат», — резюмировал Михаил Нейжмаков.

Николай Дубовской. Притихло. 1890

На фоне протестных настроений

Итак, федеральный эксперт, комментируя предвыборную гонку, подтвердил, что в регионе существуют «заметные протестные настроения».

Очевидно, что на рейтинги Виктор Зимина негативно повлиял коррупционный скандал, разгоревшийся в республике в конце 2016 года. Тогда стало известно, что высокопоставленный чиновник, руководитель администрации главы Хакасии (теперь уже бывший — прим. ИА REGNUM ) Владимир Бызов стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. В феврале 2018 года ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Следующий серьёзный скандал произошёл в октябре 2017 года, когда парламентарии Хакасии во всеуслышание объявили о катастрофическом положении республики и попросили помощи у федеральных властей. Помощь республике оказали. По словам Зимина, она стала беспрецедентной по размерам — в общей сложности порядка 16 миллиардов рублей. Однако в январе 2018 года стало известно, что из-за большого объёма накопленных долгов расходы бюджетных средств республики возьмёт под контроль Федеральное казначейство. Это стало ещё одним ударом по рейтингу Зимина и его министров.

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Впрочем, власти Хакасии тогда заявили, что нет ничего страшного в том, что в Хакасии введено казначейское сопровождение. По крайне мере, именно такую мысль высказала министр финансов Хакасии Ирина Войнова.

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Цитата из м/ф «Старая пластинка». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1982. СССР «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо»

Ещё один скандал датирован ноябрём 2017 года. Виктор Зимин, последовав примеру президента РФ Владимира Путина, 14 ноября провёл прямую линию с населением республики. Однако это мероприятие, призванное повысить рейтинги Зимина, стало для него провальным.

В ходе прямой линии он сделал ряд противоречивых заявлений. Например, он призвал жителей депрессивных поселений и руководителей на местах не выходить на митинги и не устраивать забастовок с требованием зарплат, а «что-то делать». Например, «сконцентрировать бабушек-дедушек» в селе и создать производство («Ну живёте в тайге»): варить тушёнку и продавать на рынке, собирать ягоды.

«Не на что жить, зачем людей смешить? Вы ничего не зарабатываете. Вы прям паразитами являетесь. Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: «Когда нам зарплаты выплатят?» Ну заработайте, создайте производство, ну хоть что-то делайте», — эмоционально призывал Зимин.

Это его высказывание быстро разошлось сначала по местным, а затем и по федеральным СМИ. Люди возмущались, что трудятся на низкооплачиваемой работе, зарплаты порой не видят по полгода, а теперь им ещё и запрещают требовать свои законно заработанные деньги, устраивая акции протеста. А призыв варить и продавать тушёнку в соцсетях и вовсе назвали издевательством. Были, впрочем, и те, кто поддержал Зимина, отметив, что он всё правильно сказал, просто слова надо было подобрать более корректные.

Kremlin.ru Виктор Зимин с Владимиром Путиным

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На волне скандала коммунисты Хакасии под занавес 2017 года устроили митинг за отставку Зимина. Они утверждали, что к акции протеста присоединись порядка 600−700 человек. Но эта цифра опровергалась некоторыми пользователями соцсетей, утверждавшими, что на мероприятии набралось от силы 100−200 человек.

Однако митинг так или иначе прогремел в СМИ, показав, что протестные настроения в регионе существуют.

Должность одна, кандидатов — четверо

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 июля завершился приём документов от кандидатов на регистрацию. Документы, в том числе подписные листы, в ресизбирком принесли предприниматель Александр Мяхар, выдвинутый «Партией роста», действующих глава Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия»), первый секретарь комитета ХРО КПРФ Валентин Коновалов (КПРФ) и индивидуальный предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Муниципальный фильтр не смогли преодолеть Ирина Бутанаева («Партия малого бизнеса России»), Михаил Валов (ЛДПР), Сергей Ербягин («Зелёные»), Олег Иванов («Партия пенсионеров»), Иван Миронов («Российский общенародный союз»).

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Laughlin.af.mil Четыре соперника

Для регистрации кандидатам необходимо было заручиться поддержкой глав и депутатов муниципальных образований республики, собрав не менее 126 подписей.

Следующий этап — проверка документов. На это у ресизбиркома есть 10 дней. Соответственно, окончательный список кандидатов, прошедших регистрацию на выборах главы Хакасии, станет известен в начале августа.

Не исключено, что круг соперников Зимина сузится ещё, что облегчит ему задачу.

Однако хакасский политолог, депутат горсовета Черногорска от ЛДПР Дмитрий Буреев считает, что главный соперник главы Хакасии на выборах — это не кандидат от какой-либо оппозиционной партии, а личный антирейтинг Зимина.

«Те кандидаты, кроме Виктора Зимина, которые преодолеют муниципальный фильтр, будут вынуждены бороться не с ним, а между собой за второе призовое место», — сказал ранее Буреев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Как видно, его слова подтверждают мысль о том, что интриг на выборах главы Хакасии ожидать не стоит. Интерес, разве что, вызывает явка, которая и может стать показателем настроений республиканского избирателя. Не исключён и такой вариант, что в отсутствие какой-либо динамики и борьбы избиратель предпочтёт выборам садово-огородные работы, печально известную «картошку», которая каждый раз влияет на явку в сентябре…

Справка: Хакасией уже почти 10 лет руководит Виктор Зимин. В декабре 2008 года президент РФ (тогда Дмитрий Медведев — прим. ИА REGNUM ) внёс его кандидатуру на рассмотрение республиканского парламента, и депутаты утвердили Зимина губернатором региона. В январе 2009 года на сессии Верховного совета Зимин официально вступил в должность главы республики.

В сентябре 2013 года в Хакасии состоялись всенародные выборы главы региона. Победу одержал Виктор Зимин, получивший 93 324 голоса избирателей (63,41%). Второе место занял Виктор Соболев, выдвинутый ЛДПР. Его результат — 14 621 голос (9,94%). Кандидат от КПРФ Игорь Чунчель оказался на третьем месте с результатом 8,66% (12 740 голосов). Явка на губернаторских выборах в Хакасии в 2013 году составила порядка 37%.