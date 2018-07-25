Борьбу за кресло главы Хакасии продолжают четыре человека

Абакан, , 14:53 — REGNUM Избирательная комиссия Хакасии сегодня, 25 июля, завершила приём документов на регистрацию кандидатов на выборах главы республики.

Как сообщили ИА REGNUM в ресизбиркоме, документы, в том числе подписные листы, принесли четыре кандидата: предприниматель Александр Мяхар, выдвинутый «Партией роста», действующих глава Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия»), первый секретарь комитета Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов (КПРФ) и индивидуальный предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

В ресизбиркоме напомнили, что кандидатам нужно было собрать не менее 126 подписей глав и депутатов муниципальных образований республики.

Теперь избирательная комиссия в течение 10 дней должна проверить представленные документы. Решение о регистрации или об отказе в регистрации будет принято на основании результатов проверки. Таим образом, окончательный список кандидатов в главы Хакасии станет известен уже в начале августа.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Хакасии состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.

Ранее о своём желании побороться за кресло главы региона также заявляли Ирина Бутанаева («Партия малого бизнеса России»), Михаил Валов (ЛДПР), Сергей Ербягин («Зелёные»), Олег Иванов («Партия пенсионеров»), Иван Миронов («Российский общенародный союз»). Однако сегодня, 25 июля, стало известно, что они не прошли муниципальный фильтр.

Напомним с 2009 года Хакасией руководит Виктор Зимин.

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9 сентября 2018 года в Хакасии также пройдут выборы депутатов Верховного совета, главы и горсовета Абакана.