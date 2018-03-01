Громкий коррупционный скандал меркнет перед другими проблемами Хакасии

Абакан, , 13:27 — REGNUM В Хакасии продолжают обсуждать приговор, вынесенный в отношении бывшего руководителя администрации главы республики Владимира Бызова, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере. В регионе это дело уже назвали «взрывом для общества», также в Хакасии существует мнение, что резонансный приговор серьёзно повлияет на рейтинги главы республики Виктора Зимина, ведь в своё время Бызов занимал достаточно высокий пост. Однако, как считает хакасский политолог Дмитрий Буреев, уголовное дело с фигурантом Бызовым уже никак не может влиять на позиции главы Хакасии, так как в регионе есть проблемы посерьёзнее, которые требуют безотлагательного решения.

Напомним, суд вынес приговор в отношении экс-руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова 26 февраля. Он признан виновным в получении крупной взятки. Суд и следствие установили, что в ноябре 2016 года, когда Бызов ещё руководил администрацией главы Хакасии, он вымогал у одного из местных предпринимателей взятку. Взамен чиновник должен был предоставить бизнесмену возможность участвовать в торгах по заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования в медучреждения республики. Сама взятка должна была составить 10% от цены каждого заключенного государственного контракта (почти 46 млн рублей).

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В прокуратуре Хакасии ИА REGNUM сообщили, что Владимир Бызов получил от руководителя коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей медицинского оборудования, часть взятки — 6,2 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела Бызов лишился должности. 26 февраля 2018 года суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Бызов должен заплатить штраф в сумме 18 млн 708 тыс. рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в размере 6 млн 236 тыс. рублей.

«Объявленный 26 февраля приговор в силу ещё не вступил. При этом глобально процесс ещё не завершён, идёт расследование ещё нескольких уголовных дел, они до суда пока ещё не дошли. По моему мнению, уголовное дело с фигурантом Бызовым уже никак не может влиять на позиции главы Хакасии. У Виктора Зимина свои проблемы, с которыми ему приходится сражаться, и уголовные дела по коррупции его окружения — не самые важные среди них на сегодняшний день», — подчеркнул Дмитрий Буреев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

К основным проблемам собеседник ИА REGNUM причислил прежде всего проблемы наполняемости бюджета региона по доходам, долги перед муниципальными бюджетами, поставщиками товаров и услуг.

«Зимний отопительный сезон также дополнительно прибавил проблем, в марте к этому прибавятся вопросы организации пропуска паводковых вод, посевной кампании. Есть значительные проблемы по выполнению «майских» указов. Поэтому уголовные дела окружения на самом деле не самые важные сейчас для Зимина и его репутации», — резюмировал политолог.

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Добавим, мысль, высказанную политологом, в какой-то мере подтверждает информация, озвученная уполномоченным по правам человека в Хакасии Александром Чистотиным.

28 февраля на сессии Верховного Совета Хакасии Чистотин заявил, что в 2017 году в адрес уполномоченного поступило 869 обращений в интересах 1 570 человек. И почти половина обращений (48%) — это жалобы о нарушении прав на социальные гарантии и меры социальной поддержки населения.

«По-прежнему для льготной категории граждан остались системными проблемы в несвоевременном получении выплат — компенсаций за жилищно-коммунальные услуги, получение льготных лекарств и ещё целый ряд проблем», — прокомментировал Александр Чистотин.

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В свою очередь председатель комитета по конституционному законодательству Верховного совета Хакасии Светлана Могилина отметила, что правительству республики необходимо «обеспечить контроль за соблюдением предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки, в том числе своевременной выплатой пособий и компенсаций льготным категориям граждан».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2017 года депутаты Верховного совета Хакасии заявили о том, что регионе сложилась катастрофическая ситуация. В связи с этим парламентарии попросили у федеральных властей 28,2 млрд рублей. Обосновывая свою просьбу, они подчеркнули, что только на погашение коммерческого дога республики необходимо 17,9 млрд. За 2016 год госдолг Хакасии вырос на 6,1 млрд рублей. К концу 2017 года он достиг 24,6 млрд (более 130% от собственных доходов республики). К 1 января 2018 года госдолг Хакасии также составлял 24,6 млрд рублей.

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В январе 2018 года стало известно, что расходы бюджетных средств Хакасии из-за большого объёма накопленных долгов берёт под контроль Федеральное казначейство.

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