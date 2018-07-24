В Черногорске горит полигон ТБО: люди жалуются на тошноту и головокружение

Черногорск, Хакасия, , 11:25 — REGNUM В городе Черногорске (Хакасия) в ночь на 24 июля из-за усиления ветра осложнилась пожароопасная обстановка на полигоне твёрдых бытовых отходов. Резко повысился уровень задымления. В Черногорске введён режим ЧС, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 июля, в правительстве Хакасии.

Глава региона Виктор Зимин, побывав на месте происшествия, поручил решить проблему профильным министерствам и ведомствам.

«Мы отреагировали. Но непонятно одно — почему сигнал о возгорании поступил не от специальных служб, а от жителей», — прокомментировал Зимин.

По его словам, огонь городу не угрожает, но негативным фактором является дым. Поэтому возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов необходимо потушить в кратчайшие сроки. Принято решение оказать Черногорску финансовую помощь. К работе будет привлекаться тяжёлая техника.

В настоящее время, по информации заместителя главы Хакасии Владимира Крафта, для ликвидации пожара привлечено 24 единицы техники. Проводится отсыпка грунта.

Власти республики подчеркнули, что при изменении направления ветра возможен переход дыма в сторону населённых пунктов, и попросили жителей «проявить терпение и спокойствие на время проведения неотложных работ на территории полигона».

Добавим, по словам Зимина, побывав ночью 24 июля на полигоне ТБО в Черногорске, он «надышался едким дымом».

«В личные сообщения мне поступило много жалоб на сильное задымление. Люди жаловались, в том числе, на тошноту и головокружение. Осмотрел полигон, надышался едким дымом, и у самого закружилась голова. То, что происходит, конечно, безобразие, и действовать тут нужно быстро. Создал оперативный штаб по ликвидации. Сегодня огонь будет ликвидирован», — написал глава Хакасии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 24 июля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, это уже не первая жалоба жителей Хакасии на горящую свалку. О подобной ситуации в июле 2018 года сообщили жители дач на Подсинем. По их словам, из-за горящей под Абаканом свалки «всё затянуто дымом и пахнет гарью». Люди утверждают, что свалку обещали ликвидировать весной, но этого не произошло.

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