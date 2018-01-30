Главе Хакасии предрекают скорую отставку. Прогнозы, версии, комментарии

Татьяна Иващенко, , 17:47 — REGNUM

Красноярский край и Хакасия тесно связаны между собой. Так, в частности, считает врио губернатора Красноярского края Александр Усс, который в настоящее время активно развивает идею создания так называемой Енисейской экономической зоны, предполагающей экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы. И сегодня, 30 января, в информационном поле Красноярского края и Хакасии появилась версия, что вскоре связь регионов укрепится ещё больше — посредством одного весьма любопытного назначения.

С чего всё началось

«Говорят, в Хакасии скоро будет новый губернатор», — вот такое предположение 29 января опубликовал на своей странице в Facebook депутат горсовета Красноярска Владимир Владимиров.

Более того, он даже назвал имя предполагаемого врио главы — Сергей Натаров, депутат Госдумы (ЛДПР) от Красноярского края, курирующий также Хакасию.

«Все потому, что Зимин (Виктор Зимин — глава Хакасии, прим. ИА REGNUM ) довёл Хакасию до внешнего управления из Москвы, республику поставили на казначейское обслуживание. Ни копейки теперь правительство в регионе не может потратить без разрешения федералов», — пишет Владимиров.

Действительно, в январе 2018 года стало известно, что расходы бюджетных средств Хакасии берёт под контроль Федеральное казначейство. Причина — большой объём накопленных долгов. По данным Минфина РФ, по состоянию на 1 декабря 2017 года госдолг Хакасии составлял более 24,6 млрд рублей. Это более 130% от собственных доходов региона.

Читайте также: В долгах как в шелках. Чем для Хакасии обернулась экономическая катастрофа?

Зимин ждёт разрешения

Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. Его назначение на эту должность согласовал Верховный Совет республики по представлению президента РФ (тогда — Дмитрий Медведев, прим. ИА REGNUM ). В сентябре 2013 года Зимин переизбрался на всенародных выборах, получив 63,41% голосов. Соответственно, срок его полномочий на посту главы Хакасии истекает в 2018 году. И уже в сентябре текущего года состоятся выборы главы Хакасии.

В ноябре 2017 года Зимин устроил прямую линию, где, отвечая на один из вопросов, заявил, что будет баллотироваться на очередной губернаторский срок, «если будет оказано доверие президента»:

«Естественно, без разрешения его не пойду на выборы».

Читайте также: Глава Хакасии о новом губернаторском сроке: «Без разрешения не пойду»

Однако вот хакасские коммунисты считают, что Зимину на выборы идти не надо, более того, по их мнению, он должен вообще уйти в отставку.

«Несомненно, Зимина есть за что отправить в отставку. Оснований для его снятия с этой должности предостаточно. В том числе это и социально-экономическое положение, в котором находится республика, и бюджетная политика. Ни для кого не секрет, что бюджет региона сейчас исполняется федеральным казначейством. Поэтому решение об отставке Зимина было бы правильным», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM второй секретарь Хакасского регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов.

Читайте также: Коммунисты требуют отставки Зимина, но Москве сейчас «не до Хакасии»

Информацию о возможном назначении на должность врио Сергея Натарова представитель КПРФ прокомментировал следующим образом:

«Если глава Хакасии будет отправлен в отставку после президентских выборов, то, естественно, будет назначен исполняющий обязанности руководителя региона. И я думаю, что исполняющим обязанности, скорее всего, станет не варяг, а кто-то из местных, может быть, один из замов Виктора Зимина, может быть, кто-то из министров. Однако мы знаем, что решения Москвы бывают непредсказуемыми, но если даже врио главы Хакасии будет назначен варяг, мне кажется, что перспективы его избрания в сентябре сомнительны».

Шойгу Хакасию «не отдаст»

По мнению красноярского политолога Сергея Комарицына, назначение Натарова на должность врио главы Хакасии — это «даже гипотетически очень маловероятный вариант».

«Существует некое «генеральное соглашение» с так называемыми парламентскими партиями — Орловская область отдана КПРФ (врио губернатора Орловской области — коммунист Андрей Клычков, прим. ИА REGNUM ), Омская — «Справедливой России» (врио губернатора Омской области Александр Бурков — справоросс, прим. ИА REGNUM ), у ЛДПР — Смоленская (губернатор Смоленской области Алексей Островский — прим. ИА REGNUM ). Владимиру Жириновскому с учётом фактического выхода ЛДПР на позицию «второй партии» этого кажется мало. У КПРФ есть ещё за рамками соглашения губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Поэтому ЛДПР претендует ещё на один-два региона. В том числе называется и Хакасия. Фамилия Натарова возникла из-за генетической связи Красноярского края со своей южной соседкой. Натаров как депутат Госдумы от Красноярского края во фракции отвечает также и за «единоутробную» Хакасию. Но даже гипотетически это очень маловероятный вариант», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что Зимин, несмотря на все трудности в республике, на личные проблемы, твердо намерен идти на следующий срок.

«Это территория Сергея Кужугетовича Шойгу (министр обороны РФ — прим. ИА REGNUM ), и нет никаких признаков, что он «отдаст» Зимина. Хакасия — особый регион, там постоянно отдыхает президент РФ Владимир Путин. Отвечает за это Шойгу, и ему не нужен там посторонний человек. Возможно, в марте-апреле ЛДПР и получит ещё какой-нибудь субъект Федерации. Но это будет не Хакасия», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

«Обычный информационный вброс»

Хакасский политолог Игорь Саськов и вовсе назвал появившуюся в соцсетях информацию о назначении Натарова врио главы республики бредом:

«Я убеждён, что информация господина Владимирова о возможном скором назначении Сергея Натарова губернатором Хакасии — это абсолютный бред. Это просто невозможно. Натарова я знаю, он, кстати, состоит в ЛДПР. За два месяца до выборов президента ставить во главу региона «сокола Жириновского» — это сильно ему, Жириновскому, подыграть. Президент не станет этого делать».

Собеседник ИА REGNUM напомнил, что в начале февраля Владимир Путин приедет в Новосибирск и Красноярск — инспектировать новых врио губернаторов — «может, и в Хакасию заедет отдохнуть».

«Так что информацию об отставке Виктора Зимина и о назначении на его место Сергея Натарова я считаю лишь сплетнями. Это обычный информационный вброс, число которых за последние год-два перевалило уже за второй десяток», — сказал он.

По мнению политического аналитика Павла Клачкова (Красноярск), кандидатуру Сергея Натарова, как и информацию о его возможном назначении губернатором Хакасии пока обсуждать не стоит.

«Потому что пока всё находится на уровне каких-то сплетен в соцсетях. Реальной информацией об этом никто не обладает. А что же есть на самом деле? На самом деле мы видим, что Хакасия действительно находится в достаточно трудной ситуации в финансовом отношении. И Красноярский край очень переживает за соседнюю Хакасию, в связи с тем, что сейчас врио губернатора края Александр Усс активно развивает идею Енисейской Сибири, которая предполагает экономическое объединение Красноярского края, Тувы и Хакасии. Поэтому в связи с дальнейшим продвижением этого достаточно перспективного, на мой взгляд, проекта необходимо, чтобы Хакасия выбиралась из этой трудной ситуации. И соседи должны ей в этом помогать. Хотя, в принципе, нельзя сказать, что там совсем всё плохо. Там есть некоторые положительные подвижки в сфере железнодорожного транспорта и в сфере добычи угля. Но в целом, конечно, ситуация тревожная. И с прицелом на развитие Енисейской экономической зоны должны быть приняты меры к экономическому оздоровлению Хакасии», — прокомментировал Павел Клачков.

Читайте также: Объединение Красноярского края, Тувы и Хакасии: мнения «за» и «против»

ЛДПР «планово готовится»

А что же по этому поводу думают в ЛДПР?

Координатор Красноярского регионального отделения ЛДПР Семён Сендерский также заявил ИА REGNUM, что «сейчас рано говорить об участии или неучастии Сергея Натарова в выборах главы Хакасии».

«Это будет обсуждаться после президентской кампании. Такие решения принимает высший совет и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский», — сказан Сендерский.

Между тем красноярские и хакасские массмедиа делают акцент на том, что Зимин может уйти в отставку уже в марте 2018 года, после выборов президента РФ. Сам Натаров якобы уже заявил о своей готовности участвовать в выборах главы Хакасии, если его кандидатуру утвердит Жириновский. А завтра, 31 января, Натаров должен принять участие в заседании Верховного Совета Хакасии.

«Сейчас обстановка в республике непростая. Очень большие проблемы в экономике, Минфин России ввел практически «ручное» управление. Нужно понять, что там происходит, почему такое огромное количество жалоб, а власть на них не реагирует», — цитируетСергея Натарова «Запад24».

При этом депутат Госдумы подчеркнул, что ЛДПР «планово готовится» к выборам губернатора Хакасии:

«Партия обязательно будет в них участвовать, ну, а в каком составе — это решение будет принимать совет партии и её лидер Владимир Жириновский. Может ли депутат, состоящий в партии, отказать своему лидеру, если он выбирает его кандидатуру? Я думаю, тут и в «Единой России» похожий подход».

Власти Хакасии катастрофы не видят

Таким образом, перспектива участия Сергея Натарова в выборах главы Хакасии пока остаётся туманной. То же самое можно сказать и о досрочной отставке главы Хакасии Виктора Зимина. Хотя отрицать то, что у региона есть достаточно серьёзные проблемы, не приходится.

В конце октября 2017 года депутаты Верховного Совета Хакасии заявили о катастрофическом положении, сложившемся в регионе, и попросили федеральной помощи в размере 28,2 млрд рублей. Свою просьбу они объяснили тем, что только на погашение коммерческих заимствований республики необходимо 17,9 млрд рублей. Парламентарии констатировали: только в 2016 году государственный долг республики вырос на 6,1 миллиарда рублей.

Читайте также: «Катастрофическая ситуация»: Хакасия просит федеральной помощи

Однако вину в сложившейся ситуации депутаты возложили на «федеральный центр», заявив, что к хакасской катастрофе привели потери доходной части бюджета «вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет», а также принятые за последние годы на федеральном уровне решения «в области межбюджетных отношений и налогового регулирования».

Обострило ситуацию выступление спикера Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании 18 декабря 2017 года.

«В Хакасии налоги на прибыль не платятся. Налог на добычу полезных ископаемых, благодаря «заботам» правительства и двух палат Федерального Собрания, не платится. И всё отгружается за рубеж. Ну ладно, Хакасию ограбили или ещё 17 субъектов Федерации. А самое главное: ведь ограбили и Россию. В Россию ни копейки этих денег не поступает, всё идёт в офшоры сразу. Это не просто три доллара или три рубля. Россию грабят, и никому дела нет», — заявил Штыгашев. Он также сказал, что «так называемые коммерческие кредиты» брались с разрешения Минфина России.

Читайте также: «Дошли до ручки»: Минфин и Хакасия нашли виновных в долгах региона

В ответ глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет региона сейчас «исполняется на базе казначейского сопровождения», что ставит вопрос о доверии к хакасским руководителям, в том числе и к парламенту, «который не может нормально принять реалистичный бюджет». По мнению Силуанова, правоохранительным органам следует уделить внимание тому, в каких банках и под какие проценты регион брал коммерческие кредиты.

Чтобы получить более подробную информацию о введении в Хакасии казначейского сопровождения, ИА REGNUM в январе 2018 года направило в минфин республики запрос.

«Министерством финансов Республики Хакасия в целях частичного покрытия дефицита бюджета в 2017 году были привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета, одним из условий предоставления которых являлось применение механизма казначейского сопровождения. При этом предполагалось, что казначейское сопровождение повысит прозрачность для федерального центра бюджетных операций, получателей бюджетных кредитов, имеющих долговую нагрузку свыше 80%. Механизм казначейского сопровождения обеспечивает контроль очередности бюджетных расходов, не позволяя осуществлять выплаты, не отнесенные к первоочередным (например, на строительство объектов или закупку оборудования) до тех пор, пока не погашена задолженность по первоочередным расходам (по социальным выплатам, заработной плате, платежам в ФОМС и так далее). При отсутствии кредиторской задолженности по первоочередным расходам, санкционирование выплат по остальным направлениям расходования снимается», — говорится в ответе министерства финансов Хакасии.

В то же время в минфине посчитали необходимым отметить, что основная часть полученных Хакасией бюджетных кредитов «была направлена на рефинансирование кредитов коммерческих банков, тем самым за 2017 год объём рыночного долга сокращен до 56% от собственных доходов» (сумма т. н. «рыночного долга» не называется — прим. ИА REGNUM ).

«Существенно изменилась структура государственного долга Республики Хакасия: доля государственных ценных бумаг в общем объёме госдолга снизилась с 50 до 41%, коммерческие кредиты (доля которых составляла 37%) были полностью замещены бюджетными кредитами. Замещение коммерческих кредитов бюджетными (предусматривающими плату за пользование в размере 0,1% годовых) обеспечило снижение расходов бюджета на обслуживание долговых обязательств. Экономия по кредитным выплатам, возникшая за счёт разницы процентных ставок, в 2018 году составит около 1,5 млрд рублей», — продолжили в хакасском минфине.

В министерстве добавили, что «в целях снижения долговой нагрузки в республике принят и реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики Хакасия на 2016—2019 годы».

«Планируется, что на 1 января 2019 года отношение общего объёма государственного долга к собственным доходам республики составит менее 120%, а к началу 2020 года — 100%», — подытожили в минфине.

Напомним, в январе 2018 года министр финансов Хакасии Ирина Войнова заявила о беспрецедентном замещении коммерческого долга бюджетными кредитами, для чего в 2017 году было привлечено порядка 14 млрд рублей.

По её словам, на 1 января 2017 года госдолг республики составлял 145% от собственных доходов, при этом доля коммерческого заимствования составляла 127%:

«После получения бюджетного кредита долю коммерческих кредитов удалось сократить вполовину — до 56%. В целом госдолг на 1 января 2018 составляет 136%».

«В бюджете на 2018 год размер дефицита предусмотрен всего 7%. Я практически в этом уверена — мы можем выйти на бездефицитный и даже профицитный бюджет», — заявила министр, комментируя действующую с 1 января текущего года программу реструктуризации бюджетных кредитов, рассчитанную минимум на 7 лет. Войнова считает, что республика может претендовать на продление программы.

Создаётся такое ощущение, что оптимизм властей Хакасии, в том числе Виктора Зимина, который ранее заявил, что в Хакасии «нет депрессии», непоколебим.

Читайте также: «У нас нет депрессии»: глава Хакасии продолжает радоваться жизни

И это несмотря на все заявления экспертов, свидетельствующие о тяжёлом положении региона. Несмотря на заявление главы Минфина РФ, поставившего вопрос о доверии к хакасским руководителям, в том числе к Виктору Зимину.

Читайте также: Эксперт рассказал, почему Хакасия «находится в глубочайшем провале»

Удастся ли Виктору Зимину удержать власть в регионе в условиях экономической катастрофы, станет известно уже в ближайшее время. Но уже сейчас можно предположить, что спокойной кампания по выборам главы республики не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: В долгах как в шелках. Чем для Хакасии обернулась экономическая катастрофа?