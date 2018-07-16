С 2015 года на Дальнем Востоке России не введена в эксплуатацию ни одна новая школа. Шокирующие данные привёл в своем докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Роспотребнадзор. Между тем проблема уже переросла в разряд критической. Во многих регионах ДФО дети продолжают учиться в две смены, а в некоторых — в три, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян Стен. Городская школа. 1670

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Согласно докладу Роспотребнадзора, с 2015 года на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском крае, в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, в ЕАО и на Чукотке не построено ни одной новой школы.

Ситуацию вполне можно назвать катастрофической.

В Якутске не хватает школ. А те, что есть, не отвечают элементарным требованиям. В них нет ни учительских, ни библиотек, ни раздевалок, ни столовых. Педагоги не видят иного выхода, кроме как учить детей в три смены.

В ТОСЭР Кангалассы чиновники послали детей учиться в … магазин, потому, что здание их старенькой школы пришло в аварийное состояние и пошло трещинами.

Здание придумали реконструировать. На новую школу в бюджете республики не нашлось средств. Это — в Якутии, где добывают больше всех в мире алмазов, добывают уголь, золото, редкие и цветные металлы, олово, нефть, газ и ещё очень много полезных для казны Российской Федерации ископаемых.

В аварийном здании занимаются даже дети-инвалиды коррекционной школы. Переселить школу требует прокуратура, но власти испытывают трудности с подборкой нового помещения.

В 2016 году власти обещали построить в республике 231 новую школу.

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Много лет не решается проблема строительства новых школ в Приморье. В 2016 году экс-глава региона Владимир Миклушевский пообещал построить восемь новых современных школ в крае за пять лет. Традиционно не хватает мест в школах Владивостока. В июне 2016 года учителя Приморья били тревогу: в школах острая нехватка мест, вторая смена неизбежна! Так, в микрорайоне Снеговая Падь имелось две школы по 850 мест, но в одной из них уже в июне 2016 года было 1300 детей, а в другой уже 850 — то есть предельное количество.

Как следует из доклада Роспотребнадзора, с 2015 года ни одна новая школа так и не была введена в эксплуатацию в Приморском крае.

Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР В школе

В регионе есть и ещё одна проблема — острая нехватка педагогических кадров. Что неудивительно — материальное положение учителей Приморского края, региона, который то и дело закатывает дорогостоящие саммиты, форумы и фестивали на десятки миллионов рублей, иначе как бедственным назвать нельзя. В марте 2018 года профсоюзы педагогов Приморья поставили краевым властям условие: не повысите, наконец, зарплату — 1 сентября учителей в школах можете и не увидеть.

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Не построена, вопреки многолетним обещаниям губернатора Александра Левинталя, ни одна новая школа и в Еврейской автономной области.

«Приведу пример по моему поселку Николаевка. У нас было три школы, одна развалилась, осталось две — №2 и №7. Школа №2 не отвечает никаким требованиям, предъявляемым к современной школе. Школа разваливается на глазах, родители, опасаясь за жизнь своих детей, за их здоровье, стараются перевести их в другую школу. В школе обучается порядка 320 детей. И тут — как пел Высоцкий: «на 38 комнаток всего одна уборная». На всю школу — три унитаза! Причем один для педагогов, да простят они меня за такие подробности, а два — для 320 детей. Как это учреждение умудряется получать разрешение на образовательную деятельность в Роспотребнадзоре — для меня загадка. Есть две камеры видеонаблюдения: одна во дворе, одна вроде бы у входа. Больше нигде нет. Пожарная безопасность примерно такого же уровня. В качестве охраны — женщина-вахтёр. Есть ещё одна проблема. В эту школу возят детишек из соседних сёл. Автобус забирает детей из села Ключевое и везёт прямо в школу, но не подбирает по дороге деток из других районов. И они «шлёпают» в школу сами, по любой погоде, зимой в том числе. Родители уже и в прокуратуру обращались, но толку нет. По мнению местных общественников, проблему бы решило строительство новой школы на 500 мест. К нам приезжали представители Минвостокразвития, обещали строительство новой школы в 2019—2020 годах. Остаётся только надеяться, что так оно и будет. Школа № 7 получше, просто она поновей. Но и там есть свои проблемы», — рассказал член общественно-политического и социально-экономического совета при губернаторе Хабаровского края и житель ЕАО Олег Белозеров.

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Не введена в эксплуатацию ни одна новая школа в Хабаровском крае. Правда, завершается строительство образцово-показательного лицея «Звездный» в Хабаровске. Объект находится под личной опекой губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Khabkrai.ru Хабаровский лицей «Звёздный»

В Хабаровском крае власти тоже обещают, что второй смены не будет к 2025 году. Но что в этом плане делается — загадка. Например, в школах свободного порта Ванино, объявленного «точкой роста» экономики региона, в передовой школе №3 кровля как решето. Все надежды местных властей на крупный бизнес — угольный порт СУЭК АО «Дальтрансуголь», который уже создал в этой школе инженерные СУЭК-классы, оснащенные по последнему слову образовательной науки, каждое лето выполняет текущие ремонты за свой счёт. Но проблемы с капитальным ремонтом школ в порто-франко копились годами. Та же передовая «третья» вот-вот разменяет шестой десяток лет, а капитального ремонта не видела со дня постройки.

В январе 2018 года ИА REGNUM рассказало о ситуации в районе им. Полины Осипенко Хабаровского края. Местный житель Александр Фроленок в своём письме описал ситуацию в районе, где добывают для страны золото:

«В средней школе села Херпучи вот-вот останутся только начальные классы. Национальная школа в селе Владимировка на грани закрытия. А детский сад в этом селе находится под постановлением прокурора о закрытии — здание аварийное, приводить туда детей опасно. В селе Удинск школы нет вовсе. За знаниями дети круглый год, в совершенно экстремальных условиях, переправляются на другой берег реки Амгунь. В райцентре рядом с администрацией старенький детсад без туалета, вместо туалета — ведро».

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Задыхается от нехватки мест в школах и Колыма.

В декабре 2017 года, комментируя ИА REGNUM ситуацию, директор Магаданской английской гимназии Татьяна Шмонина не скрывала эмоций:

«Более трети школьников только в Магадане учатся во вторую смену! В столице Колымы нет ни одного (!) образовательного учреждения, отвечающего современным стандартам в XXI веке».

Во многих школах Колымы нет ни нормальных актовых залов, ни современных библиотек, ни обустроенного пришкольного пространства, ни мест для проведения творческих и спортивных занятий.

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Проблема со обеспеченностью школами, причём очень серьёзная и многолетняя, есть и на Сахалине.

«Школ на Сахалине не хватает катастрофически! Жилья строится много, целые новые микрорайоны. Но где будут учиться дети, которые будут там жить? Школ не хватает, дети учатся во вторую смену, малыши бредут с уроков по темноте, зимой в том числе. Вторую смену ликвидировать раньше 2025 года не получится точно», — комментировала в апреле 2017 года ситуацию с обеспеченностью школами депутат Облдумы Галина Подойникова.

Однако уже в июне 2018 года правительство островного региона сообщило о развертывании строительства сразу семи современных школ, а также вспомогательных зданий. Всего за два года на островах планируют построить 13 современных зданий для школьников. Дополнительно будет создано 5 тысяч учебных мест.

Причём, в отличие от ближайшего соседа — Хабаровского края, здесь новые школы и вспомогательные помещения строятся не только в региональной столице, но и в провинции. Уже осенью 2018 года строители обещают ввести в эксплуатацию новую школу в Долинске на 800 мест и площадью почти 12 тыс. кв. метров. В Южно-Сахалинске строятся сразу шесть современных зданий для учеников. В ближайшие годы новые школы появятся в Корсакове, Смирных, Ногликах, Северо-Курильске, в селе Тунгор Охинского района и селе Кировское в Тымовском районе.

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Ни одна новая школа не введена в эксплуатацию, согласно докладу Роспотребнадзора, и в Амурской области. Между тем проблема ликвидации второй смены там стоит очень остро.

Ещё в 2016 году тогда губернатор Приамурья, а ныне глава Минвостокразвития Александр Козлов обозначил дефицит в 16 тыс. учебных мест:

«Нам необходимо создать 16 тыс. новых учебных мест, с тем чтобы ликвидировать вторую смену в школах. Для этого области потребуется дополнительно 16 млрд рублей. В решении этого вопроса я очень рассчитываю на помощь федерального центра. Уже в этом году мы попытаемся начать строительство новой школы на границе Благовещенска и Благовещенского района», — сказал Козлов.

Но, судя по выводам Роспотребнадзора, надеждам Александра Козлова сбыться так и не было суждено — на сегодняшний день, начиная с 2015 года, в Приамурье не введена в эксплуатацию ни одна новая школа.

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Ни одна новая школа не введена в эксплуатацию даже на Чукотке.

Не введены в эксплуатацию новые школы на Камчатке. В этом регионе также проблема с местами в детских садах.

Год назад власти Камчатского края заявили о намерении построить новую школу в селе Пенжинском. В самом селе проживает 655 человек, а строительство школы должно было обойтись в 677 млн рублей — по одному миллиону на каждого жителя села, включая взрослое население. А из расчета на одного воспитанника учебное место в такой «супершколе» стоило бы 2,8 млн рублей. При этом школьников в селе насчитывалось в 2017 году всего 161 человек, да плюс 80 детей детсадовского возраста.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин призвал федеральное и региональные правительства ликвидировать вторую смену в школах страны, назвав ненормальной ситуацию, когда дети в российских школах учатся в две, а порой и в три смены. Но, судя по докладу Роспотребнадзора, федеральные чиновники опять «забыли» о существовании Дальнего Востока. Или не забыли? Или — так и было задумано? Например, в ходе III ВЭФ во Владивостоке председатель Общественного совета Минвостокразвития Сергей Габестро, отвечая на вопросы шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова по поводу катастрофической нехватки учителей в дальневосточных школах, вообще выразил уверенность в том, что нет никакой необходимости везти педагогические кадры в ДФО.

«Да необязательно им сюда приезжать! Сегодня мир цифры. Общаться с суперпреподавателем вы можете в режиме онлайн. А здесь вам, по сути, нужен просто педагог-организатор, который детей организует. Лучшие методики и практики нужно выхватывать с дистанционного образования. Это будущее», — сказал чиновник — один из тех, кто в Москве отвечает за развитие Дальнего Востока.

Судя по докладу Роспотребнадзора, скоро и надобность в учителях в ДФО исчезнет — зачем учителя, если нет школ? Дети будут сидеть дома и слушать уроки по интернету. Только вот на Дальнем Востоке далеко не везде есть интернет.

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