В Якутии грубо нарушены права детей на безопасные условия обучения

Якутск, , 10:51 — REGNUM Перевести на обучение в более комфортные условия учеников коррекционной школы №4 потребовала прокуратура. Аварийное деревянное здание на время строительства нового сменили на бывшее здание школы №1 — притом, что оно находится в таком состоянии, что обучать в нём детей недопустимо, сообщили корреспонденту И ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Общее техническое состояние здания оценено как недопустимое, таким образом, грубо нарушены права и законные интересы несовершеннолетних на безопасные условия обучения», — сделали вывод в прокуратуре.

Ведомство обратилось с исковым заявлением в суд с требованием обязать окружную администрацию Якутска принять меры по обеспечению обучения учащихся специальной коррекционной школы восьмого вида № 4 в другом, приспособленном здании, отвечающем требованиям действующего законодательства. Учиться там дети должны будут до окончания строительства нового здания школы.

Между тем, его строительство, как сообщало ИА REGNUM, не началось, и, по мнению родителей, находится под вопросом. Обещанную школу дети ждут уже почти 10 лет, обучаясь в холодном аварийном здании. Сваи, забитые ещё в 2007 году, собираются выдёргивать, сообщили родителям учеников коррекционной школы геодезисты, готовившие школьную землю под строительство многоквартирного дома.

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