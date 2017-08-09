Катастрофическая нехватка школ в Якутске: Учить детей предлагают в 3 смены

Якутск, , 07:17 — REGNUM В некоторых школах Якутска проблема нехватки помещений для обучения детей стоит настолько остро, что приходится отказываться даже от столовых. Вместо горячего питания школьники покупают еду в буфете, где не предусмотрено даже места, чтобы поесть, рассказала корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Саха — Азия» Ольга Андросова. По её словам, ситуация в учреждениях среднего образования столицы республики такова, что впору переходить на обучение детей в 3 смены.

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«Я даже удивляюсь, как они в 2 смены успевают умудриться втиснуть расписание, потому что вместимость школы, допустим, 400 человек, а учится больше 1000, то есть должны учить детей в 3 смены», — пояснила директор фонда.

По мнению Ольги Андросовой, локальными мерами в виде выкупа неприспособленных для обучения детей зданий проблему нехватки мест в городских школах не решить. Необходимо утверждать план активного строительства учреждений образования в столице Якутии в рамках Десятилетия детства, объявленным президентом РФ Владимиром Путиным на 2017−2028 годы.

А пока ситуация в школах города, по оценке Ольги Андросовой, такова: наполненность очень высокая, туда не попасть, очереди. Бывает такое, что одна школа учится в двух корпусах или в аварийном здании, или вообще учителя обучают детей на дому.

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«Переполненность школ — это проблема номер один в Якутске, и решить её частичные меры не помогут, — уверена директор международного детского фонда «Дети Саха — Азия». — Город вырос значительно, в 1,5 раза лет за 10, а количество школ осталось на прежнем уровне. Их строят в республике, но в основном в районах, а треть населения региона проживает в Якутске. И поэтому можно себе представить — 40 школ в городе недостаточно. Уже ни учительских, ни библиотек, ни раздевалок, ни даже столовых в некоторых школах нет. Детям предлагается питаться в буфете, где нет нормальных условий и даже места, где они могут сесть. Там продают соки, батончики, булочки, но это не горячее питание».

Другая проблема в Якутске из-за нехватки мест — проблемы с дополнительным образованием, резервов для которого у школ нет.

«Дети же не заняты, находятся на улице, центров досуга и спортшкол у нас недостаточно, среды хорошей не создано. Все цифры по охвату дошкольным образованием и горячим питанием дутые. Ни первое, ни второе в школах Якутска неполноценно, родители часто недовольным питанием, а допобразование — вообще проблема, оно не доступно для малоимущих семей, потому что транспортные трудности, а в шаговой доступности кружков нет», — пояснила Ольга Андросова.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным родительского комитета Якутска, в стеснённых условиях вынуждены учиться более 40 тысяч детей. Лишь в 8 школах города количество учеников соответствует нормативам, а остальные 37 — переполнены.

«В классах от 30 до 43 детей. Две смены. Нехватка кабинетов, спортзалов, столовых, гардеробов. Это, в конечном счете, сказывается на учебном процессе и, конечно, на здоровье детей», — докладывал о ситуации директор СОШ №23 Георгий Афонский.