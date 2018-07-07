Фонд «Общественное мнение» выяснил, что большинство жителей России любят сюрпризы и неожиданности. Им определенно повезло: без неожиданностей и сюрпризов их никто оставлять не собирается.

Свинья-копилка

Российские чиновники вновь заговорили о возможности человека жить до 120 лет. Вслед за министром труда Максимом Топилиным тему подняла министр здравоохранения Вероника Скворцова. Совпадение? Не думаю. Власти уже более чем 60 регионов направили в Госдуму положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Окончательно со своей позицией региональные заксобрания должны определиться до 16 июля.

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На этой неделе буквально шквал новостей пришел из Министерства финансов. Так, Минфин прогнозирует рост собственных доходов Пенсионного фонда: они вырастут в номинальном выражении на 325 млрд рублей уже в 2019 году по сравнению с годом текущим и составят 8588 млрд рублей.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая» реж Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Рыбы — во! Сметаны — во!

Кроме того, Минфин:

— со следующего года предлагает ввести акцизы на парфюмерию и бытовую химию;

— предлагает также ввести налог на профессиональный доход;

— хочет запретить регионам снижать налог на прибыль для организаций;

— в августе обнародует новую систему пенсионных накоплений (копить будут граждане);

— прогнозирует, что повышение НДС на 11% — с 18% до 20% — по словам Силуанова, «позволит создать ресурс в экономике более 600 млрд в год, при этом это в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысокими доходами»;

— обещает, что поставленные президентом задачи будут выполнены за шесть лет;

— видит условия для обвала цен на нефть.

Примечательно, что Центробанк полагает, что маневры Минфина тормозят экономический рост России, и если не реализовывать меры, которые меняют экономическую структуру, то экономика РФ будет расти очень медленно.

О повышении НДС высказались алтайские справедливороссы:

«Во-первых, мы считаем, что экономика России при повышении налога на добавленную стоимость в перспективе потеряет больше, чем приобретет. Так как это ударит в первую очередь по покупательной способности простых людей, поскольку цены почти на все товары значительно вырастут, — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Александр Терентьев. — Во-вторых, у фракции «Справедливая Россия» в Госдуме есть альтернативный законопроект, который предусматривает отказ от возмещения налога на добавленную стоимость экспортёрам нефти и газа. Мы посчитали, что это даёт в бюджет страны примерно 1,2 трлн рублей, а повышение ставки НДС, по подсчётам правительства, даст всего 600 млрд рублей».

Что же касается целей, поставленных перед правительством президентом, по мнению известного экономиста Михаила Делягина,оно не станет их добиваться. Делягин привел в пример майские указы, которые выполнялись путем жесточайшего саботажа и были «выброшены на помойку», но все сказали, что всё выполнено, а Силуанов стал первым вице-премьером РФ:

«С какой стати этим людям что-то пытаться делать, если их награждают за саботаж?!»

Делягин напоминает, что в федеральном бюджете без движения лежит 7,8 трлн рублей, на выполнение указа президента нужно 8 трлн, и «в этой ситуации Кудрин говорит: денег на выполнение майского указа не будет. Что вы хотите от этих людей? Они невменяемы!»

Короткой строкой

— «Нас обманули!»: родители учащихся Дальневосточного федерального университета выйдут на митинг.

— Жители России стали реже встречать неблагополучные семьи.

— Стратегические заводы Крыма слишком медленно передают в госсобственность. В числе таких предприятий — ранее принадлежавший Петру Порошенко Севморзавод.

— Законопроект о Дне российского футбола вносится в Госдуму.

— За размытую дорогу у властей Нижнего Новгорода к подрядчику претензий нет.

— Предприниматели сообщили о нарушениях во время проверок госорганами: почти в половине случаев чиновники требовали документы, предоставлять которые не требуется по закону.

— Жители Ростовской области собрали «народную пенсию» для женщины 95 лет, ветерана Великой Отечественной войны, покинувшей Донбасс в 2014 году.

— Золотая цена перелёта с Колымы в Москву: 137 тысяч рублей.

— «Летайте на вертолётах»: жителям Зауралья отказали в жизненно важной дороге.

— «Мусорная реформа» в Астрахани: нелегальный бизнес процветает.

— Вице-губернатор Севастополя Юрий Кривовотказался выдавать родителям ребёнка, попавшего в реанимацию после тяжелого отравления в детском лагере «Ласпи», путёвку в профильный медсанаторий, чтобы не создавать опасный для бюджета прецедент.

— В отдаленных селах Камчатки усопших хоронят в сараях.

— Наводнение в Забайкалье: многие жители Читы и других населенных пунктов пережили одну из самых страшных в жизни ночей.

Илья Ефимович Репин. Бурлаки на Волге. 1873

Под занавес рабочей недели глава Роструда Всеволод Вуколов назвал пожилых работников «ценным подарком предпринимателям» и уточнил, что они станут для экономики ценным ресурсом. Как тут не вспомнить, что в России уже был период, когда людей отдали предпринимателям, и эти люди были ценным ресурсом для экономики. Называлось — «крепостничество». Как это способно соединиться с заявленной борьбой против бедности — гадать не приходится: метод средней температуры по больнице уже настолько заезжен, что обращаться к нему становится немного некомильфо. Впрочем, пока работает — обращаются: как говорится, за неимением гербовой пишут на простой.