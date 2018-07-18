Наводнение в Забайкалье: все новости

Чита, , онлайн-трансляция — REGNUM

Затяжные дожди принесли немало бед Забайкальскому краю. Вышедшие из берегов реки затопили сотни домов и дорог в четырёх районах региона, снесли несколько мостов, в том числе, один железнодорожный (Шилкинский район). Одну из самых сложных ночей пережили в ночь на 10 июля жители окраин столицы региона — Читы. По свидетельству очевидцев, большая вода накрыла приусадебные участки и некоторые жилые дома в селах Шишкино, Береговой и Верх-Чита, а также дачные кооперативы в окрестностях столицы региона. Подробности в онлайн-трансляции ИА REGNUM.

14:31 Первый зампредседателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям 18 июля, сделал ряд нелицеприятных для муниципальных чиновников заявлений и раскритиковал синоптиков за недостоверные прогнозы. Возможно именно это, а не «технический вопрос», послужил причиной его отставки с должности главы региональной комиссии по ЧС. Об этом: Бывший глава комиссии ЧС Забайкалья разжалован за критику?

13:42 Отныне председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края, переживающего сейчас сильнейшее наводнение, является губернатор региона Наталья Жданова. Постановление о своём назначении она подписала сегодня, 18 июля. Читайте подробнее: Глава Забайкалья Наталья Жданова назначила себя председателем комиссии ЧС

12:32 Члены Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» решили перечислить свой однодневный заработок в помощь пострадавшим от наводнения в Забайкальском крае.

10:53 Забайкальские синоптики спешат оправдаться за отсутствие оперативного прогноза о наводнении. По словам начальника Читинского Гидрометцентра Ларисы Беньковой, которую цитирует «Чита.ру», количество гидропостов на реках Забайкальского края за последние 30 лет из-за нехватки финансирования снизилось со 160 до 60, что не позволило оперативно спрогнозировать масштабное наводнение в регионе. Однако редакции ИА REGNUM не удалось найти на сайте Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информацию хотя бы о каком-то неблагоприятном прогнозе, хотя Лариса Бенькова заявила, что синоптики «ещё 5−6 июля мы давали неблагоприятный прогноз, что по краю ожидаются затяжные, сильные дождь, ливни, и это может привести к подъёму воды в реках и выход на пойму». Информирование о наводнении на сайте синоптиков начинается с информации, вообще не содержащей даты, и судя по её содержанию, опубликована она уже после того, как наводнение уже началось. Об этом: Синоптики пояснили, почему не могли спрогнозировать подъём рек Забайкалья

10:15 К наводнению в Забайкалье привели практически ежедневно идущие в регионе дожди. А сегодня, 18 июля, МЧС известило об ухудшении погоды в Бурятии. Объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди, ливни, местами сильные дожди, грозы, возможны град и шквалистое усиление ветра до 15−24 метров в секунду. В настоящее время подтоплений в регионе не зарегистрировано. Однако в Северо-Байкальском, Курумканском, Закаменском районах республики введён режим повышенной готовности к паводкам. Читайте также: Бурятию накроют дожди: объявлено штормовое предупреждение

09:57 В Забайкальском крае, переживающем сильное наводнение, возможно осложнение гидрологической обстановки. Объявлено штормовое предупреждение. Читайте также: Наводнение в Забайкалье: объявлено штормовое предупреждение

08:05 В Забайкальском крае, страдающем от наводнения, вновь начались дожди. При этом в МЧС не дают прогноза о новом росте уровня воды, однако считают, что это возможно, и просят население быть внимательным и готовым. Подробности в материале: Водное бедствие в Забайкалье продолжается: население просят быть готовым

08:01 Судя по официальным сообщениям правительства Забайкальского края, чиновники всеми силами пытаются переключить внимание общественности с некоторых весьма неудобных вопросов. К примеру, таких, как отсутствие заблаговременных уведомлений населения о надвигающемся бедствии и нехватка сил и средств для борьбы с паводком. Зато прибывший в регион глава Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко хвалит власти за снизившиеся в последние два года число происшествий, гибели и травмирования людей на воде и пожарах и заявляет: «наезды на власть должны быть наказаны». Подробности в материале: Про Фому и Ерёму: за что похвалили чиновников тонущего Забайкалья

07:27 К возможным паводкам готовятся в Бурятии. Режим повышенной готовности введён в Северо-Байкальском, Курумканском, Закаменском районах республики. Как сообщили в республиканском главке МЧС, это сделано «для повышения оперативности реагирования при подъёме уровня воды». Об этом: В районах Бурятии ввели режим повышенной готовности к паводкам

07:03 Владельцы личных подсобных хозяйств в терпящем бедствие от паводка Забайкалье недополучат около 1520 тонн урожая, что составляет более 30,3 миллионов рублей. Читайте также: Жители тонущего Забайкалья недополучат около 1520 тонн урожая

05:12 Руководство Сибирского регионального центра МЧС направило в Забайкалье 24 курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России. Курсанты, прибывшие в Читу самолётом Ан-74 из Красноярска, примут участие в аварийно-восстановительных и других работах. Читайте подробнее: Дополнительная группировка спасателей МЧС России прибыла в Забайкалье

13:09 17.07.2018 Кадры с разрушенными постройками в кооперативе «Биофабрика» опубликовало ИА «Чита.ру». Об этом: «Всё продолжается»: насыпная дамба не спасла от обрушения дома в Чите

11:30 17.07.2018 Паводковая обстановка по состоянию на 17 июля в Забайкалье: на реке Шилка в районе посёлка городского типа Усть-Карск опасный уровень воды превышает на 55 см; река Витим у села Неляты превысила опасный уровень на 71 см.

09:39 17.07.2018 Жители кооператива «Биофабрика» не дали коммунальщикам произвести отсыпку грунта на дороге к подтопленной даче мэра Читы Анатолия Михалёва. Как всё происходило корреспондентам zab.tv рассказал один из жителей посёлка. Об этом: «Вся Чита тонет…»: подробности скандала с отсыпкой дороги к даче мэра

08:32 17.07.2018 Из села Верхние Куларки (Сретенский район Забайкальского края) можно выбраться только по воде, размыты дороги, рухнул мост. Люди выехать теперь не могут, затоплены 22 дома По данным одного из «заточённых» там жителей Читы, спасатели в количестве трёх человек прибыли в село с одной резиновой лодкой и тридцатью литрами бензина. Бензин давно закончился, нет никакой возможности выбраться из населённого пункта. Об этом: Жители села в тонущем Забайкалье: «Всех спасают, а нас нет»

07:59 17.07.2018 Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Забайкальского края, 112,5 миллионов рублей, предусмотренных в бюджете на 2018 год на развитие дорожного хозяйства, пойдутна восстановление дорог после наводнения. Читайте подробнее: «Дорожные» деньги Забайкалья пойдут на устранение последствий наводнения

16:59 16.07.2018 Ничтоже сумняшеся заместитель председателя российского правительства Виталий Мутко заявил, что наводнение в Забайкалье было прогнозируемым. Судя по его заявлению на совещании у российского главы правительства Дмитрия Медведева, он ничего не знает о жителях Забайкальского края, которые на своей шкуре испытали, что такое «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Об этом: Неожиданное заявление Мутко: «наводнение в Забайкалье прогнозировалось»

16:24 16.07.2018 В российском правительстве провели совещание, на котором обсуждалась паводковая обстановка в Забайкальском крае. По словам Дмитрия Медведева, в регионе полностью разрушены 13 автомобильных мостов. По предварительной оценке, общий ущерб уже сейчас превысил 1 млрд рублей. Подробности в материале: Ущерб от наводнения в Забайкалье превысил миллиард рублей

13:31 16.07.2018 В пунктах временного размещения пострадавших от паводка в городе Чите продолжают работу психологи государственного учреждения «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края. В ходе работы психологами уже оказана помощь более 40 пострадавшим, в том числе 17 детям.

13:30 16.07.2018 По состоянию на 16 июля, 886 забайкальцам, пострадавшим от наводнения, перечислены средства на выплату в размере 10 тысяч рублей. Это 401 читинец и 485 жителей Шилкинского района.

13:15 16.07.2018 Бизнесмены в Чите решили заработать на согражданах, терпящих бедствие от паводка. Цена на продукты питания и питьевую воду поднялась в райцентре Смоленка и посёлке Остров. Читайте подробнее: В тонущей Чите растут цены не только на воду, но и на продукты питания

13:02 16.07.2018 Аграрии Забайкальского края понести почти 30,4 миллиона рублей убытков из-за наводнения. Ущерб ещё подсчитывают, поскольку многие территории до сих пор не освободились от воды. Об этом: Подсчитан примерный ущерб забайкальских аграриев от наводнения

13:02 16.07.2018 В Забайкальском крае вода ушла из 558 жилых домов, с 1013 приусадебных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов и 312 дачных участков. Об этом сообщили в правительстве Забайкалья, констатировав, что «ситуация с паводками стабилизируется». Читайте также: Власти: «В Забайкалье стабилизируется ситуация с паводками»

12:47 16.07.2018 Проблемы с потоплением начались в дачном товариществе «Светофор» в Чите. Как передаёт «Чита.ру» со ссылкой на очевидцев, вода разрушила ограждение двух участков, обрыв подошёл вплотную к одному из зданий. Читайте подробнее: Наводнение в Забайкалье: дачные участки начали проваливаться в Читинку

10:28 16.07.2018 В забайкальском райцентре Смоленка бурные потоки льют несколько дней без изменения интенсивности. Уровень «моря» почти не падает из-за прорванной дамбы. Проблема никак не решается, в селе нет ни спасателей, ни представителей краевой власти, заявил общественник Дмитрий Плюхин. Подробности в материале: Наводнение в Забайкалье: уровень «моря» в селе Смоленка почти не падает

08:39 16.07.2018 В Забайкальском крае по состоянию на 16 июля остаются подтопленными 173 жилых дома, более 700 приусадебных участков и порядка 2000 дачных участков. При этом заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Вологдин информирует о стабилизации паводковой обстановки. Читайте подробнее: Наводнение в Забайкалье: МЧС рапортует об «устойчивой стабилизации»

08:04 16.07.2018 В связи с высокими рисками загрязнения водоёмов, колодцев и скважин в Забайкалье в результате паводка местному населению Роспотребнадзор рекомендовал использовать для питья только кипячёную или бутилированную воду. Об этом: Роспотребнадзор рекомендовал жителям Забайкалья пить кипяченую воду

07:54 16.07.2018 Роспотребнадзор призывает жителей терпящего наводнение Забайкалья пить только кипяченую или бутилированную воду. Поскольку вышедшие из берегов реки размыли туалеты и подвалы, после паводка гражданам рекомендовано очистить подворье от мусора, который принесла с собой вода.

06:59 16.07.2018 Жители домов и владельцы приусадебных участков в тонущем Забайкалье начали писать жалобы, из которых можно узнать, что не всё было так хорошо с ликвидацией последствий наводнения, как могло бы показаться на первый взгляд. Читайте подробнее: Пострадавшие от наводнения читинцы недовольны работой властей

06:38 16.07.2018 В Забайкальском крае, страдающем от наводнения, фиксируется падёж птиц и животных. По данным краевого минсельхоза, в Шилкинском районе по состоянию на 15 июля зарегистрирован падёж четырёх телят, трёх коз, 16 поросят, 28 кроликов и 759 голов птиц разных видов. Гибнут животные и в других районах. Например, жертвами наводнения в Читинском районе стали восемь коз, шесть подсвинков, собака, 20 кроликов и 319 голов птицы. В Чите обнаружены четыре трупа собак, известно о гибели одной свиньи и 234 голов пернатых. По Карымскому, Нерчинскому и Сретенскому районам информация уточняется. Читайте также: В Забайкалье жертвами наводнения становятся птицы и животные

05:56 16.07.2018 Волонтёры, оказывающие помощь пострадавшим в Забайкалье, временно прекратили раздачу «гуманитарки» из-за путаницы в списках пострадавших. Подробности в материале: Волонтёры приостановили выдачу помощи тонущему Забайкалью

05:44 16.07.2018 Экс-глава Могочинского района Забайкальского края Дмитрий Плюхин опубликовал на своей странице в Facebook видео того, как жители села Смоленка перебираются через одну из промоин в дамбе. Он утверждает, что если дамбу не починить, наводнение вновь дойдёт до Читы. Подробности в материале: Жители забайкальского села Смоленка призывают власти починить дамбу

05:12 16.07.2018 На реке Шилка в посёлке городского типа Усть-Карск опасный уровень воды превышает сегодня, 16 июля, превышает критический на четыре сантиметра. Река Витим у села Неляты превысила опасный уровень на 135 см. Губернатор региона Наталья Жданова совершает облёт региона на вертолёте. В регион идёт новый циклон с дождями. Фото Дмитрия Плюхина. Читайте подробнее: В тонущем Забайкалье сегодня ожидают новый циклон с непогодой

10:32 15.07.2018 В сети интернет появилась видеозапись момента обрушения автомобильного моста в Чите в результате наводнения. Об этом: Появилось видео момента обрушения автомобильного моста в Чите

09:38 15.07.2018 По столице Забайкальского края — Чите — бродят крупные стаи безнадзорных собак, что может быть связано с приходом паводка. В частности, стаи бродячих псов замечены в Ингодинском районе Читы. Читайте также: В тонущей Чите замечены крупные стаи бродячих псов

08:42 15.07.2018 В Забайкальском крае 15 июля по состоянию на 08:00 (местн.) подтопленными остаются пять муниципальных районов и город Чита. Подтоплено 23 населённых пункта, около 300 жилых домов. Подробности в материале: В Забайкалье остаются подтопленными 23 населённых пункта

06:59 15.07.2018 Гидрологическая обстановка в Забайкальском крае далека от стабильной. Опасность представляет сейчас река Шилка в районе посёлка городского типа Усть-Карск. Там уровень воды превышен на 95 сантиметров. Читайте подробнее: Наводнение в Забайкалье: опасная обстановка сохраняется на трёх реках

06:45 15.07.2018 Жители Читы и Читинского района, чьи приусадебные участки пострадали от наводнения, могут не получить компенсацию за уничтоженный водой урожай. Как выяснилось, ни у одного владельца не оказались оформлены необходимые документы. Подробности в материале: Жители тонущей Читы рискуют не получить компенсацию

15:41 14.07.2018 Покосившийся мост в Чите рухнул. Он рискует стать символом столицы Забайкалья, как образец технического состояния важнейших объектов. Цитата с сайта Чита.ру Читайте также: Каштакский мост в Чите не выдержал наводнения и рухнул

15:15 14.07.2018 Наводнение в Забайкалье никак не хочет отступать. Последние данные о затопленных территориях обнародовало региональное правительство. Об этом: Наводнение в Забайкалье: обстановка всё ещё тяжёлая

08:39 14.07.2018 Резкий подъём уровня воды прогнозируется на реках Забайкальского края. Об этом сообщили 14 июля в правительстве региона. Уточняется, что за сутки на большинстве рек края вода поднялась на 10−55 см. Самый сильный подъём зафиксирован на малых реках Могочинского района, реке Олекма у села Средняя Олекма — на 56−183 см. Читайте подробнее: На реках тонущего Забайкалья ожидается резкий подъем уровня воды

06:30 14.07.2018 Сотрудники ГУ МЧС по Забайкальскому краю пересели на квадроциклы. Это стало возможным из-за существенного спада воды на некоторых территориях. Читайте подробнее: Наводнение в Забайкалье: спасатели пересели на квадроциклы

15:56 13.07.2018 Жители дачного кооператива «Биофабрика» в затопленной паводком Чите заблокировали проезд КамАЗов с грунтом к дому главы города Читы Анатолия МихалЁва. Чиновник, едва явившийся на работу после отпуска развёл бурную, но далеко не для всех созидательную деятельность. Читайте подробнее: «Вся Чита тонет, а он…»: горожане не пустили КамАЗы с землёй к даче главы

14:12 13.07.2018 В Нерчинский, Карымский, Читинский, Шилкинский районы Забайкальского края, а также в город Читу направлено около 12,5 млн рублей. Деньги предназначены для начисления единовременной выплаты пострадавшим от наводнения — по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Читайте подробнее: Забайкалье: в пострадавшие от паводка районы направили более 12 млн рублей

13:00 13.07.2018 Спасатели Забайкалья с завидной регулярностью штампуют предупреждения о штормовой погоде после наводнения, хотя до того, как беда пришла в регион такого не наблюдалось. Подробности в материале: По Забайкальскому краю вновь передали штормовое предупреждение

11:08 13.07.2018 Жителям одного из районов Читы предлагают покупать бутилированную воду по 100 рублей, хотя до наводнения она стоила 20 рублей за бутылку. Читайте подробнее: В тонущей Чите подняли цену на питьевую воду

10:54 13.07.2018 В Чите, страдающей от сильного наводнения, на период ЧС действует временный пункт передержки животных. Читайте также: В Чите открыт пункт передержки животных на период ЧС

09:57 13.07.2018 Уже который день Забайкалье переживает бедствие. Регион пострадал от одного из самых сильных за всю историю метеонаблюдений паводка. Сегодня, 13 июля, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова работает на выезде в пострадавших районах. И, как сообщают местные массмедиа, любопытное заявление сделала глава региона, находясь в Нерчинске. Она призвала пострадавших от паводка не нападать на власть. Об этом: Губернатор тонущего Забайкалья призывает не нападать на власть

09:12 13.07.2018 Судя по сегодняшним видеокадрам ИА «Чита.Ру», каштакский мост в Чите готов сложиться пополам из-за наводнения. Читайте подробнее: В тонущей Чите может рухнуть большой автомобильный мост

08:52 13.07.2018 Даже спустя трое суток после наводнения жители кооператива «Усадьба» не получили никакой помощи от спасателей. Опасаясь (по совету полиции) мародёров, они не уехали в пункты временного пребывания, а предпочли спать по очереди в машинах рядом с затопленным имуществом. Читинцы утверждают, что не получали никаких уведомлений о надвигающемся бедствии, и что вода за пару часов затопила их дома по окна. Спасаться пришлось самим. Читайте также: Убаюкивающее МЧС: жителям тонущей Читы посоветовали не беспокоиться

08:03 13.07.2018 Данные спасателей о затоплении Читы по состоянию на утро, 13 июля: Вышедшая из берегов река Читинка подтопила более 1,8 тыс. приусадебных участков в окрестностях краевого центра, а самом городе вода зашла во дворы пяти многоквартирных домов, подтопила частные дома. Подробности в материале: С начала наводнения поддержку получили более тысячи забайкальцев

06:50 13.07.2018 В Чите ветеринары в ходе рейдов выяснили, что в результате наводнения погибли 78 гусей, кур и цыплят. Все они пали в 1-ом микрорайоне краевого центра и отправлены на эксгумацию. Читайте также: В Забайкалье от наводнения погибли 78 птиц

06:05 13.07.2018 В Забайкальском крае по состоянию на 20:00 (местн.) 12 июля остаются подтопленными 14 населённых пунктов в пяти муниципальных районах в и городском округе. Об этом сообщили сегодня, 13 июля, в краевом правительстве, ссылаясь на данные регионального главка МЧС. Подтоплено 237 жилых домов с населением 2068 человек (в том числе 289 детей), пять придомовых территорий многоэтажных домов, 711 приусадебных участков, 1992 дачных участка в 21 дачном кооперативе. Читайте подробнее: В Забайкалье остаются подтопленными более 200 жилых домов

05:55 13.07.2018 Правительство Забайкальского края 13 июля сообщает о том, что скотомогильники в зону подтопления не попали.

18:09 12.07.2018 После мощных ливней Чита тонет уже не в воде, а в мусоре, — отмечается в видеосюжете «Заб.ТВ».

15:02 12.07.2018 Госдума обратится в МЧС в связи с тем, что жители Забайкальского края не были оповещены о наводнении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, соответствующее протокольное поручение комитету Госдумы по безопасности поддержали депутаты. Подробности в материале: МЧС сообщит Госдуме, почему не было оповещения о ЧС в Забайкалье

15:00 12.07.2018 Главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю Дмитрий Колозин сегодня, 12 июля, «настоятельно рекомендовал» главе Читы, председателю городской думы Анатолию Михалёву присутствовать на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) региона. Читайте подробнее: Главе Читы «настоятельно рекомендовали» приходить на КЧС по наводнению

14:30 12.07.2018 В семи пунктах временного размещения (ПВР), открытых в Чите для пострадавших от наводнения находятся сейчас 100 взрослых и 41 ребёнок, они обеспечены всем необходимым, заявили власти Забайкалья. Подробности в материале: Наводнение в Забайкалье: власти готовят новые пункты временного пребывания

14:29 12.07.2018 В семи пунктах временного размещения (ПВР), открытых в Чите для пострадавших от наводнения находятся сейчас 100 взрослых и 41 ребёнок, они обеспечены всем необходимым, заявили власти Забайкалья. Читайте подробнее: Наводнение в Забайкалье: власти готовят новые пункты временного пребывания

13:28 12.07.2018 Начальник Читинского гидрометцентраОльга Ляшконазвала паводок в Чите историческим событием. Читайте также: Паводок в Чите назвали историческим

13:12 12.07.2018 12 июля ознаменовано появлением на своих рабочих местах руководителя администрации Читы Олега Кузнецова и главы города Анатолия Михалёва. Чиновники заявили, что несмотря на их отсутствие, ситуацию с наводнением они контролировали. Читайте подробнее: Руководство тонущей Читы сподобилось выйти на работу

11:44 12.07.2018 Жителям тонущего Забайкалья угрожает ещё одна напасть — змеи. Из-за наводнения они начали мигрировать на более сухие и тёплые места. Читайте подробнее: Жителям тонущего Забайкалья придётся «заглядывать в глаза» змеям

11:12 12.07.2018 Жители Читы делятся информацией о пережитом во время наводнения и говорят, что не получали предупреждений о возможном бедствии. Об этом: «Страшно было очень»: жители Читы рассказали, как спасались от наводнения

10:56 12.07.2018 В связи с ЧС в Забайкальском крае в Госдуме настаивают на новой системе управления водными ресурсами и на ревизии водохозяйственного комплекса страны, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля. «Нам нужна новая система управления водными ресурсами, существующая система не работает как единый механизм. Только на федеральном уровне у нас только водными ресурсами страны одновременно управляют 15 министерств и ведомств — к чему приводит ситуация семи нянек, мы знаем», — заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ходе пленарного заседания. Читайте также: В связи с ЧС в Забайкалье в Госдуме настаивают на ревизии плотин и дамб

10:48 12.07.2018 В ближайшие двое-трое суток ситуация с разливом рек в Забайкалье усугубится, власти констатируют неисправность ряда гидротехничсеких сооружений в крае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»). «Руководство региона указывает на неисправное состояние других гидротехнических сооружений», — сказал глава комитета. Читайте подробнее: Глава комитета Госдумы: Ситуация с разливом рек в Забайкалье ужасная

10:43 12.07.2018 Сотрудники МЧС прилагают все усилия для ликвидации последствий наводнения в Забайкалье. Находящаяся в регионе группировка спасателей оказала адресную помощь более чем 880 гражданам, — говорится в официальном заявлении ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Но некоторые пострадавшие по прежнему уверены — «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Читайте подробнее: «Дело рук»: спасатели утверждают, что помогли почти 900 жителям Забайкалья

10:17 12.07.2018 СУ СК РФ по Забайкальскому краю проверят действия должностных лиц на предмет должного информирования пострадавщих от паводка жителей Забайкалья. Подробности в материале: Следователи выяснят, кто не предупредил о потопе в Забайкалье

09:33 12.07.2018 Чита. Коммунальщики приступили к откачке воды с затопленных участков. Сейчас ведутся на работы на ул. Новопроточной, приступают к работе на ул. Шевченко, информирует «Заб.ру».

09:29 12.07.2018 В Забайкалье объявлено штормовое предупреждение, 13 июля в регионе вновь придут сильные ливневые дожди. Подробности в материале: Жителей тонущего Забайкалья предупредили о надвигающемся шторме

09:15 12.07.2018 Жители Забайкальского края, которым обещано бесплатное восстановление документов, не слишком рады инициативе забайкальского депутата Госдумы Николая Говорина. Об этом: Неслыханная щедрость: жителям Забайкалья бесплатно восстановят документы

08:20 12.07.2018 Наводнение, постигшее Забайкалье, может добраться и в соседнюю Иркутскую область. По данным синоптиков, в ближайшие дни (12−15 июля) на реке Витим на участке Бодайбо-Мама ожидается повышение уровня воды до критических отметок. Читайте также: Иркутская область тоже готовится к наводнению

07:41 12.07.2018 Они тоже хотят жить! В социальных сетях зоозащитники призывают жителей Забайкалья не забывать о домашних животных, оставленных в затопленных наводнением домах. «Из-за сложной ситуацией в нашем крае, мы очень просим всех: эвакуируясь, не оставляйте животных на смерть! Животные зависят от нас. Не оставляйте хотя бы своих животных в затопленных районах, вывозите их с собой. Они тоже хотят жить! Не оставляйте собак на цепи или в вольерах! При угрозе подтопления заблаговременно освободите всех, и животных отсутствующих соседей по даче тоже, т.к. хозява могут не успеть спасти. Идут сильные ливни. Пожалуйста, помогайте животным выжить. Запускайте погреться в подъезд или подвал, если он не затоплен, не пожалейте еды. Помните, что животные, как и дети, беззащитны, и только мы — взрослые и сильные, можем помочь», — объявления такого содержания можно встретить на странице «Подслушано, Чита» в ВК.

07:02 12.07.2018 Наводнение, судя по сводкам, постепенно смещается на восток от Читы. Река Кручина топит село Ильинка в Читинском районе (70 километров от Читы). Об этом информирует сайт «Чита.Ру».

06:59 12.07.2018 Судя по этой официальной информации, вода не спешит покидать Забайкалье. Практически на всех реках наблюдается рост уровней воды. Об этом: Наводнение в Забайкалье: уровень воды в реках меняется

06:50 12.07.2018 Самым дождливым местом России за первую декаду июля 2018 года оказался Забайкальский край. Читайте также: Синоптики назвали самый дождливый регион России

06:19 12.07.2018 В Забайкальском крае сохраняется сложная погодная и гидрологическая обстановка. Как сообщилив краевом главке МЧС, возможен подъём воды в шести реках по южным, юго-восточным, восточным и северным районам Забайкалья. Читайте также: В Забайкалье наводнение может накрыть ещё 15 населённых пунктов

05:35 12.07.2018 В Забайкальском крае глава Шилкинского района Сергей Воробьёв попросил не связывать смерть женщины с наводнением. Он сообщил, что женщина пропала 7 июля, её родственники обратились с заявлением в полицию 10 июля, а тело жительницы Шилки обнаружили 11 июля за городом. Между тем, по факту гибели женщины проводит проверку следствие. Одна из версий — утопление. Подробности в материале: Глава района в Забайкалье: смерть женщины не связана с наводнением

04:55 12.07.2018 В Забайкальском крае, переживающем наводнение, проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины в городе Шилка. Эту информацию подтвердили сегодня, 12 июля, в краевом следственном управлении СКР. Читайте также: Наводнение в Забайкалье: по факту гибели женщины проводится проверка

18:36 11.07.2018 СМИ Забайкалья сообщают о том, что при наводнении в Шилке утонул человек — зоозащитница Лана С. Как передаёт «Чита.ру», информацию о гибели женщины подтвердили в региональном СУ СКР, уточнив, что тело обнаружили на одной из улиц города. Одна из версий гибели — утопление. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

17:40 11.07.2018 Ребята-спасатели, которые приехали из других регионов помогать Забайкальскому краю бороться с наводнением, вообще герои. Так считает жительница Читы Валентина Дымченко. На своей странице в социальной сети facebook она сообщила, что сегодня её единомышленники побывали в затопленных районах Забайкалья, где раздали гуманитарную помощь и спасли пять собак и две кошки из затопленного кооператива «Островок». «Я несла на руках таксу Дусю и кота в мешке (буквально). Собаки чудесные! Спасатели молодцы большие», — отметила Валентина.

17:33 11.07.2018 Курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии (город Железногорск, Красноярский край) присоединились к группировке спасателей МЧС России в Забайкальском крае. По воле случая восемь молодых специалистов третьего и четвертого курса во время прохождения практики на территории региона застали разгул крупнейшего за последние годы стихийного бедствия и не остались в стороне. В основном они принимают участие при транспортировке маломобильных граждан, поднимают на возвышенности предметы быта и доставляют продукты питания и воду. «Все ребята аттестованы на спасателей и имеют право принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Будущие офицеры МЧС России не могли остаться безучастными, когда кругом такая беда», — пояснил начальник Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России полковник внутренней службы Александр Макаров.

17:31 11.07.2018 По словам и.о. руководителя министерства экономического развития Забайкальского края Александра Садовникова, дефицита продуктов питания в настоящее время нет и не предвидится. Он также отметил, что Забайкальское УФАС всем торговым сетям и розничным магазинам направило информацию о недопустимости мер, направленных на повышение цен на продукты питания и предметы первой необходимости. Минэкономразвития края держит ситуацию на постоянном контроле.

17:29 11.07.2018 В наиболее пострадавших от наводнения районах Забайкалья (Шилкинском и Нерчинском) электроснабжение нормализовано, заявили сегодня, 11 июля, власти региона. В Чите часть потребителей переведены на электроснабжение по резервной схеме. Подано напряжение жителям улиц 1,2,3 Шубзаводска, Лазо, Борзинская, 4, Сенная, переулок Сенной. Возобновлено электроснабжение порядка 700 абонентов. В связи с подтоплением воднораспорядительных устройств частично ограничение водоснабжение сохраняется по улицам Шевченко, Аянская, Лазо, Бекетова, Ярославского. Сетевая компания осуществляет подключение по мере поступления заявок от управляющих компаний. Ведутся работы и в поселке Заречный Читинского района.

17:27 11.07.2018 Масштаб ущерба, нанесённого наводнением Забайкальскому краю впечатляет. По информации начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Алексея Сидорова, в настоящий момент подтоплено 7 населенных пунктов в 5 районах края, 243 жилых дома, 28 придомовых территорий перед многоэтажными домами в Чите и 672 приусадебных участка. Из подтопленных помещений эвакуировано 757 человек, из них в пунктах временного размещения находятся 184 человека. Кроме того, под подтопление попало 1870 дачных участков. Разрушено 12 автомобильных мостов, 15 повреждено.

15:05 11.07.2018 В регионах Сибири — неспокойно. Пока Забайкальский край переживает сильное наводнение, леса Красноярского края продолжает уничтожать огонь. Читайте также: Сибирь: Забайкалье тонет, Красноярский край — горит

15:01 11.07.2018 Брошенные дома поселка Заречный после наводнения напоминают зону отчуждения. Здесь накануне, 10 июля, было затоплено более 80 жилых домов. По данным читинских коллег, подвела дамба, которая прежде регулировала водные потоки. Машин МЧС, как отмечается в видеосюжете, оказалось недостаточно и пострадавшие люди спасали себя сами.

14:53 11.07.2018 Количество вызовов в Чите за время наводнения не увеличилось — примерно 300 в сутки. Вызовов, связанных с паводковой ситуацией, не зарегистрировано. «Бригады скорой помощи осуществляют круглосуточное дежурство в районе Большого Острова в Чите на случай полной изоляции территории», — уточнили в региональном минздраве.

14:48 11.07.2018 Во время наводнения на территории населенного пункта Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкалья произошел обрыв волоконно-оптического кабеля компании ПАО «Ростелеком». Отрезанными от связи оказались более двух тысяч человек. «Министерством совместно с оператором связи Ростелеком в настоящее время проводится ряд мероприятий по восстановлению стационарной телефонии путем переправки спутникового комплекта оборудования на территорию села и восстановлению работы резервной телефонной станции», — заявил руководитель краевого Министерства территориального развития Виктор Паздников.

13:48 11.07.2018 К вечеру второго дня наводнения обстановка с паводком в Чите остаётся сложной. Дожди возобновились, уровень воды в реке Читинка упал, но вырос в Ингоде, передаёт «Чита.Ру». Некоторые территории сводились от воды, но улицы на Острове, Малой и в дачных пригородах затоплены и обесточены. Из-за угрозы обрушения в Забайкалье закрыты мосты на федеральной трассе «Амур» (между Угданом и Смоленкой) и расположенном ниже участке объездной трассы между Романовским трактом и Каштаком. Один из ключевых мостов столицы Забайкальского края (между улицами Генерала Белика и Набережной) закрыт для общественного транспорта. Маршрутки идут в обход, троллейбусы второй день не ходят за Читинку. Есть проблемы с оказанием помощи врачами скорой экстренным больным. Штормовое предупреждение из-за дождей по всему краю продлено до 13 июля. В регионе действует режим ЧС.

13:31 11.07.2018 Власти Читы отчитались, что свозили в баню читинцев, вынужденных находиться в центрах временного пребывания из-за того, что из дома повреждены или разрушены наводнением. Об этом: Читинцев из затопленных наводнением домов свозили в баню

12:50 11.07.2018 В Забайкальском крае 11 июля по состоянию на 12:00 (мск) остаются подтопленными около 250 домов, более 650 приусадебных участков, свыше 1800 дачных участков. Об этом сообщает Сибирский региональный центр МЧС России. Читайте подробнее: В Забайкалье подтоплено около 250 домов

12:26 11.07.2018 В Забайкальском крае продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. По оценкам МЧС, наиболее сложная обстановка сохраняется на сегодняшний день в Чите. Читайте также: Тонущее Забайкалье: наиболее сложная обстановка сохраняется в Чите

10:37 11.07.2018 В связи с обильными осадками на Забайкальской железной дороге введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом: На Забайкальской железной дороге введён режим ЧС

10:20 11.07.2018 В Забайкальском крае, страдающем от наводнения, возможно осложнение и без того сложной гидрологической обстановки. Такой вывод можно сделать из экстренного предупреждения, опубликованного сегодня, 11 июля, на официальном сайте краевого главка МЧС. По информации синоптиков, днём 11 и 12−13 июля местами по территории региона ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. Возможно осложнение гидрологической обстановки и подтопление низких участков местности. Читайте подробнее: Экстренное предупреждение: тонущее Забайкалье накроют сильные ливни

10:07 11.07.2018 Из-за наводнения в Забайкалье отрезанным от внешнего мира оказался Тунгокоченский район. По свидетельству местных жителей, которых цитирует zab.ru, в сёлах Нижний-Стан, Вершино-Дарасунском и Верх-Усуглях заканчиваются бензин, мука и продовольствие. «Когда будут сделаны мосты — неизвестно. Перед Торгой смыло около 50 метров дороги, сейчас её засыпают, чтобы получить доступ к мосту. В Верх-Усуглях с 8 июля нет сотовой связи, Интернета, даже стационарные телефоны не работают. Люди поднимаются на «Шаман» (возвышенность, примерно в км 30 от населенного пункта), чтобы связаться с родственниками. В Верх-Усуглях заканчивается бензин — продают не более 10 литров, мука. В остальных сёлах заканчиваются продукты в магазинах и мука в пекарнях», — рассказал собеседник забайкальских коллег.

09:53 11.07.2018 Читинцы на пунктах временного размещения жалуются на то, что местные власти вовремя не оповестили их о наводнении. Напуганные люди, потерявшие имущество и старательно выращивавшие урожай, не могут сдержать слез, это видно на видеокадрах, опубликованных zab.ru.

09:45 11.07.2018 В ГУ МЧС России по Забайкальскому краю прокомментировали появившуюся в читинских СМИ информацию о том, что жители 1-й Сенной (Чита) во время наводнения остались без помощи спасателей. Об этом: В МЧС утверждают, что оказывают жителям Забайкалья «всестороннюю помощь»

09:30 11.07.2018 Пострадавших пациентов, оказавшихся в затопленных районах Читы, будут вывозить на КамАЗах, сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи города Николай Коновалов. Он признался, что бригады скорой помощи не могут проехать по вызовам в некоторый районы Читы и Читинской области.

09:26 11.07.2018 Река Витим разлилась до рекордного уровня в 15 метров и подтопила четыре участка и один дом в селе Неляты Каларского района Забайкальского края. По оценке главы Каларского района Павла Романова, для Витима 15 метров 38 сантиметров — это рекордный уровень. «Такого зафиксировано не было. В больше степени, это со стороны Бурятии. На нашей стороне Неляты попадает в зону подтопления», — пояснил он в разговоре с читинскими коллегами.

09:20 11.07.2018 Паводок подмыл опору моста между кольцом школы №17 и Каштакским в Чите. По данным пресс-службы краевого министерства территориального развития, течением подмыло третью русловую опору моста. «Движение закрыто. Выставлены блоки. Организован объезд через мост на Ковыльной», — говорится в сообщении.

08:15 11.07.2018 В Забайкальском крае, страдающем от наводнения, сохраняется сложная обстановка с погодой. На территорию региона зашёл циклон с территории Монголии, который будет проходить в течение двух-трёх дней. Читайте подробнее: Наводнение в Забайкалье: погода усугубляет ситуацию

07:48 11.07.2018 Ситуации в затопленных сёлах Забайкалья почти везде схожи: люди обвиняют власть, МЧС, губернатора и других в бездействии или в том, что вовремя не предупредили об опасности. Думают о том, кто будет им восстанавливать убытки и что теперь в принципе делать. И везде есть жители, которые не хотят эвакуироваться — защищают дома от мародёров, — отмечает коллега из «Читы.Ру» Ксения Зимина. Накануне она побывала во многих затопленных территориях.

07:43 11.07.2018 После того, как Читинца вышла из берегов, подтопив часть прибрежных районов Читы, некоторые дома и гаражи оказались под водой более, чем на метр — жители вынуждены были срочно эвакуироваться, спасая только самое необходимое. Ездить и ходить по нижней части города стало крайне затруднительно, а местами — просто невозможно, об этом говорится в фоторепортаже, подготовленном сайтом «Чита.ру».

07:18 11.07.2018 Почти 3 тыс. человек эвакуированы в Чите из-за паводка, около ста из них направлены в пункты временного размещения. В городе действуют восемь пунктов временного размещения, находящиеся в них люди получают горячее питание. Об этом: В Чите почти 3 тыс. человек покинули свои дома из-за паводка

07:02 11.07.2018 В Чите, страдающей от паводка, жители 1-й Сенной остались без помощи МЧС. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили местные массмедиа. Читайте подробнее: «Помощи никакой»: страдающие от паводка жители Читы пожаловались на МЧС

06:34 11.07.2018 Депутаты Забайкальского края поехали Чите, по терпящей бедствие от наводнения, с инспекцией. «Помыться бы нам», — говорят депутатам читинцы, оказавшиеся на пункте временного размещения.«Обратитесь сейчас в телевизор с этой просьбой. Люди могут помочь», — отвечает народный избранник Карина Канунникова, слова которой цитирует «Чита.ру». Об этом: Пострадавшим от наводнения читинцам посоветовали обратиться «в телевизор»

06:32 11.07.2018 Пострадавшие от наводнения жители Читы рассказали депутатам заксобрания Забайкальского края, как ночью 10 июля без предупреждения о наводнении они сами выбирались к заправке, и люди из затопленных квартир фонариками подавали сигналы SOS, сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру».

06:07 11.07.2018 Забайкалье вновь готовится к борьбе со стихией. Как и предупреждали синоптики, в терпящем бедствие от наводнения регионе сегодня, 11 июля, снова идёт дождь. Читайте также: Забайкалье готовится к новым дождям и воде

05:14 11.07.2018 Забайкальцы шутят, говорят что у жителей региона бывает всего три агрегатных состояния: гореть, тонуть и ныть про плохого губернатора.

04:48 11.07.2018 Утро. Забайкальский край, село Смоленка. Под предательски гладкой поверхностью воды ямы в человеческий рост.

04:24 11.07.2018 В мэрии Читы пересчитали неработающие из-за наводнения детские сады: «Это детские сады №23 (г. Чита, ул. Бекетова, 17а), №61 (г. Чита, ул. Недорезова, 10), №38 (г. Чита, пер. Промышленный, 2), №35 (г. Чита, 1 мкр., д.12), №62 (г. Чита, ул. Ярославского, 16). Причина — подтопление участков и ограничение подачи воды.

04:14 11.07.2018 Из бюджета Забайкальского края выделено на восстановительные работы и выплату компенсации 53,3 миллиона рублей. По словам первого вице-премьера правительства Забайкальского края Александра Кулакова, в настоящее время отсутствует дорожное сообщение с 12 населенными пунктами, половина из них — в Тунгокоченском районе. «Количество поврежденных домов пока уточняется, предварительно, по статистике МЧС, подтоплено 212 домов. Конечно, это цифра будет увеличиваться, через 2−3 дня мы назовем точное количество», — отметил чиновник.

04:06 11.07.2018 Чита. Так вчера вытаскивали машины из «Мотора».

03:40 11.07.2018 «В Забайкалье стихия принесла большую беду, впервые такого масштаба за многие десятилетия», — заявила губернатор региона Наталья Жданова. Обращаясь к жителям региона, она подчеркнула, что они ни в коем случае не будут брошены со своими проблемами. «Ни один житель региона без помощи не останется. Ситуация находится на ежеминутном контроле, все специалисты работают круглосуточно, чтобы оперативно эти проблемы решать», — сказала Наталья Жданова. Она также обратилась к забайкальцам с просьбой не принимать на веру и не распространять слухи, сеющие панические настроения. «Мы готовы оперативно реагировать. Вчера, буквально на моих глазах, совершенно внезапно, хотя и были накануне предупреждения, начался подъем уровня воды Чита. Это происходит мгновенно. Но отработали оперативно», — подчеркнула губернатор.

03:36 11.07.2018 Паводковая обстановка в Забайкалье на утро, 11 июля: «Подтоплены шесть населенных пунктов в четырёх районах, 91 жилой дом, с населением 443 человека (в том числе, 50 детей) и 541 приусадебный участок. Эвакуировано 443 человека (в том числе, 50 детей)», — отмечают в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

03:30 11.07.2018 Уровень воды в реке Читинка в Чите за сутки спал более, чем на 30 сантиметров — до 370, уровень воды в реке Ингода за сутки поднялся на 18 сантиметров — до 310, о состоянии рек на утро 11 июля сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» гидролог Читинского гидрометцентра. По мнению синоптиков, сегодняшние дожди скажутся на уровне рек через сутки-двое. Уровень воды в Читинке не должен увеличиваться, а вот Ингода, скорее всего, прибудет.

03:25 11.07.2018 В подтопленной Чите ограничили движение по мосту в районе Пожарки. Пресс-служба городской мэрии информирует: «С 6 часов утра движение на мосту в районе Пожарки ограниченно открыто и регулируется экипажами ГИБДД. Подтопление в районе ул. Лазо-Ярославского сохраняется, зафиксировано незначительное снижение уровня воды. В связи с выпадением осадков минувшей ночью коллекторы заполняются ливневыми стоками, которые откачивают коммунальные службы. В случае усиления осадков возможно затруднение движения автомобилей по магистральным перекресткам, находящимся в нижних точках. В этом случае решение об ограничении движения будет приниматься оперативно, о чем будет сообщено. Администрация города Читы убедительно просит горожан воздержаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости. 10 июля были изменены маршруты троллейбусов №2 и №3, которые движутся до железнодорожного вокзала, а также маршрутных автобусов № 19, № 49, движущихся по ул. Карла Маркса, Московский тракт, Верхнеудинской, Ярославского — далее по схемам маршрутов».

03:19 11.07.2018 Прогнозы синоптиков относительно ухудшения погоды оправдались: в Забайкалье снова идёт дождь. Ухудшение паводковой обстановки не исключено и в соседней Иркутской области. Там ожидают повышения уровня воды в реке Витим. Тем временем некоторые жители региона переживают, что чемпионату мира по футболу уделяют гораздо больше внимания, чем тонущему Забайкалью. «Дом моего репетитора на Пожарке вот-вот уйдёт под воду, дачи моих родственников топит уже несколько дней. Британия вошла в полуфинал чемпионата мира. Счастливые англичане радостно кричали в центре на всю Москву. У меня обливается сердце кровью за всех тех, кто попал в беду. Нет, не слишком громко. Так и есть. Сколько будут разгребаться масштабы такой катастрофы? Сегодня в Чите идёт дождь. И послезавтра тоже», — пишет в instagram Александра П.

18:32 10.07.2018 Стали поступать многочисленные сообщения о начинающемся дожде в Чите. Горожане публикуют информацию об осадках в социальных сетях. Ранее на сайте Забайкальского УГМС было опубликовано штормовое предупреждение на 11 июля. Источник: скриншот с Vk.com

18:00 10.07.2018 Жители Читы делятся информацией о том, что уровень воды в некоторых местах спадает. Пользователи ВК публикуют записи в сообществе «Регион-75 | Чита» о позитивных изменениях. По словам очевидцев, в Заречном, Острове, ЦРММ уровень воды снижается. Источник фото: Vk.com

17:29 10.07.2018 Железнодорожный мост в Шилкинском районе Забайкалья, судя по фотографиям на сайте «Чита.Ру», восстановлен. Читайте также: В Забайкальском крае рухнул железнодорожный мост

17:18 10.07.2018 В Чите и Читинском районе сотрудники полиции контролируют подтопленные участки и пресекают попытки мародёрства. В период действия ЧС полицейские несут службу в усиленном режиме. «В дневное время сотрудники патрульно-постовой службы проезжают территорию подтопленных населённых пунктов для пресечения попыток мародёрства. Госавтоинспекторы продолжают контролировать дорожное движение на подъездах в районы подтоплений. Организовано движение автотранспорта в объезд опасных участков», — говорится в официальном сообщении пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю.

17:11 10.07.2018 Житель Читы выложил в интернет видео наводнения 10 июля. Согласно названию видеоролика, опубликованного на YouTube, так выглядел город сегодня днём. Источник: Youtube.com

17:08 10.07.2018 «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города Чита сообщает о перекрытии моста по улице Комсомольская в районе Пожарки из-за паводка. Дорогу перекроют с 22:00 (местн.) 10 июля до 06:00 11 июля.

17:07 10.07.2018 Из бюджета Забайкальского края на выплату компенсаций и проведение восстановительных работ выделено 53,5 миллиона рублей. «В пострадавших районах созданы комиссии по оценке ущерба, после спада воды муниципалитетами будет посчитан ущерб, понесенный гражданами. Готовятся списки, которые будут представлены в министерство труда и социальной защиты населения края, на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. До конца недели списки будут поданы, а выплата проведена в течение двух рабочих дней», — цитирует портал правительства Забайкальского края слова первого вице-премьера Александра Кулакова.

16:09 10.07.2018 Не только в Забайкальском крае, но и в Иркутской области дожди могут спровоцировать выход рек из берегов. Неутешительный прогноз обнародовали иркутские синоптики: на территории Бодайбинского и Мамско-Чунского районов завтра, 11 июля, ожидается повышение уровня воды в реке Витим. Вот так, судя по цитате с сайта «Чита.ру», река выглядит сегодня. Читайте также: Приангарье. Река Витим может выйти из берегов

15:46 10.07.2018 Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Кулаков сообщил, что в ближайшие дни критического подъёма уровня воды в Забайкалье не ожидается. «Исходя из данных Гидромета, критического подъёма уровня воды в реках не прогнозируем. Подъём воды предварительно ожидается в месте слияния Ингоды и Шилки, также ожидается повышение уровня в районе города Сретенска», — сказал Александр Кулаков.

15:44 10.07.2018 На официальном портале правительства Забайкальского края опубликовали информацию о том, как складывается ситуация в пострадавших районах Забайкалья на 10 июля. Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Кулаков отметил, что наиболее проблематичная ситуация — в Тунгокоченском районе, где разрушены мосты и нет транспортного сообщения с населёнными пунктами. «В Шилке ситуация стабилизировалась. Я поставил задачу главе района определить мост, который будет восстановлен в первую очередь, чтобы по нему могла пройти вся спецтехника для проведения восстановительных работ. (…) В Нерчинске зафиксировано снижение уровня воды в реке Нерча. Однако сложная ситуация сохраняется в Чите, где разбушевалась река Читинка. Городским властям я предложил перекрыть в ночное время движение по мосту в районе Пожарки, и разрешить проезд только спецтранспорту. Вода уже захлестывает несущие опоры, и длительное её воздействие может привести к повреждениям», — отметил первый вице-премьер. Александр Кулаков в своём обращении заявил, что людей, получивших травмы при наводнении, не зарегистрировано, а общее количество подтопленных домов по статистике МЧС равняется 212.

15:43 10.07.2018 Вода вплотную подошла к переливу одного из читинских мостов. Цитата с сайта «Чита.ру».

15:40 10.07.2018 Впервые в истории современной Читы набережная и сама река Читинка стали невероятно популярны в период наводнения. Фото с сайта «Чита.ру».

15:39 10.07.2018 Наводнение в Забайкалье наглядно вскрыло проблемы с экологией в регионе: кучи мусора, зацепившиеся за кроны деревьев в разлившейся реке Читинке.

15:24 10.07.2018 В Забайкальском крае — наводнение, а в Бурятии паводковая ситуация на реках города Улан-Удэ остаётся стабильной, заверили в горадминистрации. Читайте также: Мэрия: паводковая ситуация на реках Улан-Удэ стабильна

15:17 10.07.2018 Жители города Читы в социальных сетях сообщают о выходе реки Ингоды из берегов. Согласно опубликованным данным в сообществе «Регион-75 | Чита», в ближайшее время вода может дойти до ближайших домов в районе Заингода. По словам очевидцев, расстояние между водой и жилыми домами не больше 200−300 метров. Также сообщается о создании дамб в районе. Скриншот с сайта vk.com

14:53 10.07.2018 СМИ Забайкалья со ссылкой на министерство территориального развития региона сообщают об увеличении количества разрушенных мостов. Согласно предоставленным данным, на сегодняшний момент в Забайкалье пострадали 27 мостов. «Из них 12 — разрушено, 15 — повреждено. На региональных дорогах пострадало 15 мостов, из них 5 — разрушено, 10 повреждено», — рассказал глава министерства Виктор Паздников порталу Zab.ru.

14:29 10.07.2018 «Чита.Ру» со ссылкой на «Читаэнерго» сообщает о начале восстановления электроснабжения на улице Малой в Чите. Ряд трансформаторных подстанций в городе остаётся без электроэнергии для избежания краткого замыкания. В городе Шилка часть домов сегодня также не будет подключена к электроэнергии. Окончательно электроснабжение будет восстанавливаться после полного снижения уровня воды.

14:14 10.07.2018 Пострадавшие от паводка в Забайкальском крае жители получат единовременные выплаты. Как уточнил первый вице-премьер краевого правительства Александр Кулаков, их размер составит 10 тыс. рублей. Читайте подробнее: Пострадавшим от паводка в Забайкальском крае выплатят компенсации

14:14 10.07.2018 На случай ухудшения паводковой обстановки в Забайкалье к незамедлительному реагированию готовы резервные силы аэромобильных группировок Сибирской пожарно-спасательной академии (г. Железногорск, Красноярский край), Уральского института Государственной противопожарной службы (г. Екатеринбург) и Дальневосточного поисково-спасательного отряда (г. Хабаровск) общей численностью около 300 человек, сообщило к вечеру 10 июля ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

14:10 10.07.2018 МЧС России продолжает наращивать группировку сил в Забайкальском крае, где из-за наводнения введён режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, 70 спасателей с плавсредствами и необходимым оборудованием 10 июля будут передислоцированы ведомственными самолётами из разных регионов Сибири.

14:03 10.07.2018 Жители Читы в соцсетях предупреждают о скором подъёме уровня воды в реке Ингоде. По словам горожан, такое объявление было сделано из рупоров в первом микрорайоне Читы несколько минут назад. Пользователи социальной сети ВК также сообщают, что администрация призывает готовиться к возможной эвакуации.

14:01 10.07.2018 Напомним, жителям Забайкальского края, пострадавшим от паводков, выплатят первую материальную помощь. Об этом заявил первый зампред правительства Александр Кулаков после заседания КЧС. По информации портала Zab.ru, размер этой денежной помощи составит 10 тысяч рублей.

13:57 10.07.2018 Забайкалье готовится вновь погрузиться под воду. Читайте подробнее: Забайкалье готовится вновь погрузиться под воду

13:31 10.07.2018 Коммунальщики Читы готовятся к новому наводнению. По данным сайта читинской мэрии, в данный момент в районе ул. Малой работают КамАЗы и фронтальные погрузчики МП «ДМРСУ», перекрывают путь воде. Еще одна машина предприятия направлена в ДНТ «Машиностроитель».

13:29 10.07.2018 Жителей затопленной наводнением Читы сегодня, 10 июля официально известили о предстоящей непогоде и ливнях. «По информации Читинского гидрометцентра, с 11 по 13 июля в Чите пройдут дожди. 11 июля уровень воды в реке Чита поднимется до 340 см. Управление по делам ГО и ЧС краевого центра предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности», — сказано в официальном сообщении мэрии Читы.

13:27 10.07.2018 Несмотря на сильнейшее наводнение, руководитель администрации Читы Олег Кузнецов находится в командировке, глава города Анатолий Михалёв —в отпуске — выяснили корреспонденты «Чита.ру».

13:24 10.07.2018 Жителей Ингодинского района предупреждают о возможном подъёме уровне воды из-за разлива рек. В объявлении написано, что возможно отключение электроэнергии и прекращение подачи воды в жилые дома. Жителям советуют заранее запастись всем необходимым: питьевой водой и продуктами питания. Скриншот страницы паблика «ЧВК Чита», vk.com

13:24 10.07.2018 Жители забайкальского посёлка Заречный говорят, что затопило все дома в районе ипподрома. «Спасались сами, спасали детей. Многие остаются в своих домах боясь воровства, так как вещи спасти просто не успели. Остается лишь закинуть что успеешь повыше на чердак ждать… и молиться», — написала одна из жительниц Читы в instagram.

13:17 10.07.2018 По данным жителей города Читы, в Первый микрорайон привезли питьевую воду. Ранее в этом районе произошло отключение подачи воды из-за подтопления. Скриншот со страницы паблика «Регион-75 | Чита», vk.com

13:04 10.07.2018 Рассекая волны: наводнение в Шилке, chitaru75

13:02 10.07.2018 В посёлке Горном в Забайкальском крае очевидцы засняли наводнение. На видео, опубликованном на YouTube-канале «Забайкалье, Чита, 75 регион» видно, что поток уносит заборы, оставленные на улице предметы и небольшие постройки. Источник: «Забайкалье, Чита, 75 регион», Youtube

12:59 10.07.2018 Жителям Читы в связи с наводнением рекомендуют запастись водой и не ездить на дачи. «Пункты для размещения жителей эвакуированных районов открыты в школе №9 на улице Красной Звезды, школе №11 в 1 микрорайоне, школе №16 на Кайдаловской, школе №15 на Горбунова и школе №17 на Ямаровской. В случае возникновения внештатных ситуаций, связанных с паводками, жители пострадавших районов могут обратиться по телефонам единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Операторы зарегистрируют обращение и организуют оказание помощи для позвонивших», — уточнили в пресс-службе. Напомним, в Забайкальском крае 8 июля из-за затяжных дождей реки начали выходить из берегов. Затоплены как минимум, четыре территории.

12:59 10.07.2018 По данным портала Забайкальского края, уровень воды в реке Читинка в ближайшее время начнёт снижаться. Об этом сообщил представитель Забайкальского Гидрометеоцентра на заседании КЧС, передаёт корреспондент Заб.ру. «Пик паводка наблюдался с утра и до полудня 10 июля. В 16:00 уровень снизился до 402 см», — сказал представитель Гидрометеоцентра. Докладчик также отметил, что в ближайшее время ожидается выход из берегов реки Ингода. Подъём составит около 50 см.

12:56 10.07.2018 На видеохостинге опубликован видеоролик о наводнении в Забайкалье, снятый с высоты птичьего полёта. Масштаб территорий, залитых вышедшими из берегов реками, впечатляет:

12:50 10.07.2018 Как сообщает «Чита.Ру», на сегодняшний день, по версии районных властей, ущерб от наводнения в селе Тунгокочен не превышает ущерба 2013 года. «Речка убывает. По сравнению с 2013 годом, сейчас ущерб меньше. Затоплено где-то 150 участков земель и 30 домов, а тогда почти всё село было затоплено», — заявил глава Тунгокоченского района Махмет Измайлов. Между тем жители Забайкалья бьют тревогу и говорят о том, что терпят настоящее бедствие.

12:49 10.07.2018 Информация о затоплении посёлка Кокуй подтверждается фотографиями из социальной сети ВК. На коллаже представлена одна и даже местность: видно насколько за день прибыла вода.

12:46 10.07.2018 Жителей Сретенска готовят к возможной эвакуации из-за наводнения в Забайкалье. В социальных сетях появились фотографии с объявлениями, в которых МЧС и власти призывают горожан подготовить «тревожный чемоданчик».

12:46 10.07.2018 Начальник регионального штаба Забайкальского краевого отделения «Союза добровольцев России» Кристина Рахманова в своём Instagram-аккаунте призвала жителей Забайкалья оказать помощь пострадавшим семьям. По словам Рахмановой, на данный момент необходимы свободные машины для транспортировки и добровольцы для погрузки гуманитарной помощи. «Помочь можно, просто передав свою «посылку добра» в любой из ниже указанных пунктов приема с пометкой «Шилка»: Костюшко-Григоровича 7, кабинет 217 — офис «Союза добровольцев России» (с 9 до 18); ТРЦ Караван, Бабушкина 104, 4 этаж, оф. 407, Центр продаж кассового оборудования ГРАНД (с 10 до 18); Ленина 17, 1 этаж, отдельный вход, юридическая фирма «Эгида» (с 10 до 18); Балябина 16, салон красоты «Бон-Бон» с (8 до 22)+выходные», — также отметила волонтёр в своём обращении. Скриншот публикации Кристины Рахмановой в Instagram

12:41 10.07.2018 В Чите автомобилисты безуспешно пытаются спасти свои автомобили от наводнения. На видео, опубликованном в группе «Подслушано, Чита», видно, что вода почти наполовину скрыло гаражи и находящуюся в них технику.

12:36 10.07.2018 В группе «Подслушано, Чита» в ВК сообщают, что вода с большой скоростью прибывает сейчас в Сретенский район. Из посёлка Кокуй пишут, что район топит, люди эвакуируются.

12:31 10.07.2018 Подписчики читинских пабликов в соцсетях продолжают сообщать о затоплении подземного моста к вокзалу. Фото со страницы паблика «Чита Online», vk.com

12:30 10.07.2018 «Это бедствие. Дома стоят в воде. Жилые дома со всем содержимым, в которые люди вложили всё, что у них есть. Урожай, теплицы, машины. Всё в воде. Это бедствие, друзья… Для людей это настоящее бедствие. Только здесь, в ДНТ и ТСН на Каштаке таких домов очень много», — пишет на свой странице в facebook.com один из жителей Забайкалья.

12:23 10.07.2018 Мэрия забайкальского города Шилка обнародовала подробности того, как стихийное бедствие накрыло регион. Читайте также: Наводнение в Забайкалье: как уходила под воду Шилка

12:14 10.07.2018 Многие жители Забайкальского края, пострадавшие от наводнения, задаются вопросом — почему спасатели и власти не предупредили заранее о возможном бедствии? Цитата из видео очевидцев наводнения в Чите, соцсети Об этом: «Дело рук утопающих»: Забайкальцы сами спасали себя от наводнения

11:55 10.07.2018 По данным сообщества «Чита.Online» в социальной сети «ВКонтакте», подземный переход к железнодорожному вокзалу «Чита-2» был затоплен.

11:49 10.07.2018 По данным портала Забайкальского края, в первом микрорайоне Читы отключили подачу воды. «Ограничений подачи воды населению города не предполагается. Единственное отключение зарегистрировано в 1-м микрорайоне города Читы по причине ограничения подачи электроэнергии из-за подтопления», — сообщили журналистам портала в пресс-службе краевого министерства территориального развития.

11:35 10.07.2018 ГУ МЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линию, чтобы желающие могли узнать всю информацию о ликвидации последствий подтоплений в регионе. Телефон работает круглосуточно, уточнили в ведомстве. Дозвониться можно по номеру 8 (3022) 35-61-61 . Подробности в материале: В Забайкалье открыта горячая линия для информации о наводнении

11:30 10.07.2018 От воды освобождена треть дворов в городе Шилка Забайкальского края. Основная проблема заключается в трёх унесённых мостах, восстановление которых пока невозможно. Читайте также: Крушение мостов осложняет восстановление забайкальского города Шилка

11:22 10.07.2018 Силы МЧС привлечены к ликвидации последствий паводка в Забайкальском крае [75.mchs.gov.ru]

11:17 10.07.2018 Уровень реки Читинка превысил 4 метра. По данным ИА «Чита.Ру», максимальный безопасный уровень поднятия Читинки — 245 см. Реке Ингода в Чите до выхода из поймы осталось 8 сантиметров.

11:15 10.07.2018 Пока власти Забайкалья и спасатели оценивают последствия и ущерб от наводнения, накрывшего регион 8 июля, православные пытаются решить бытовые проблемы терпящих бедствие сограждан. Читайте подробнее: «Братья и сёстры!»: православные объявили сбор помощи тонущему Забайкалью

11:13 10.07.2018 Согласно информации ИА «Чита.Ру», железнодорожный мост в Шилкинском районе Забайкальского края рухнул в реку Кия. Происшествие очевидцы сняли на видео. Ранее, 9 июля, журналисты сообщили, что начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков проводит ремонтные работы на месте повреждения моста в городе Шилка. Видео размещено на Youtube информагентством «Чита.Ру»

11:10 10.07.2018 Паводок в Забайкальском крае [75.mchs.gov.ru]

11:09 10.07.2018 Спасатели МЧС при ликвидации последствий паводка в Забайкальском крае [75.mchs.gov.ru]

11:07 10.07.2018 На сайте ФБГУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 11 июля объявлено штурмовое предупреждение. По данным Забайкальского УГМС, в течение ближайших двух дней на большинстве рек Забайкальского края подъём воды будет продолжаться. На данный момент поймы рек центральных и юго-восточных районов подтоплены на 27−495 см. «На реке Витим у с. Неляты Каларского района Забайкальского края наблюдается резкий подъём уровня воды, пойма подтоплена на 495 см. 10 июля уровень воды составил 1465 см при опасном значении 1400 см. В ближайшие сутки подъём продолжится. Уровень повысится на 30−60 см. Подтоплению подвергнутся сёла Неляты, Усть-Муя, Муя», — сообщают в Забайкальском УГМС.

11:07 10.07.2018 Затопленное село в Забайкальском крае [75.mchs.gov.ru]

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11:00 10.07.2018 В Чите в связи с паводком минувшей ночью были подняты по тревоге сотрудники оперативных подразделений городского и краевого УМВД, а также сотрудники ГИБДД. Читайте подробнее: Наводнение в Забайкалье: полиция поднята по тревоге

10:59 10.07.2018 Священник из Забайкалья Андрей Зайцев обратился с прихожанам с просьбой оказать содействие в помощи жителям затопленных паводком территорий. В его воззвании, опубликованном в социальных сетях, в частности, говорится: «Дорогие братья и сестры, с 4 июля 2018 года на севере Забайкальского края идут обильные проливные дожди, которых никогда прежде небыло. На данный момент затоплены многие посёлки (в том числе город Шилка), так же полностью нарушено транспортное сообщение (водой разрушены мосты) с северными посёлками Забайкалья, а именно посёлки: Нижний Стан, Вершино-Дарасунский, Верх-Усугли, Усугли, Кыкер, Акима, Тунгокочен и другие. В районе официально объявлен режим ЧС, часть населения города Шилка эвакуированы из своих домов. Многие люди на севере Забайкалья живут сельским хозяйством, но урожай из-за наводнения на 90% не будет! Социальный отдел Нерчинской и Краснокаменской Епархии открывает в городе Шилка и в посёлках севера Забайкалья — гуманитарные склады помощи. Очень нужна финансовая помощь! Взрослым и детям нужна одежда, предметы первой необходимости, бельё, продукты питания, продукты и вещи для маленьких детей, срочная финансовая помощь семьям!». Страница помощи пострадавшим от наводнения в Забайкалье — http://sos-zabaikalie.ru

10:52 10.07.2018 Часть сельских территорий Забайкалья и окраина Читы напоминают «Венецию»: люди перебираются с автомобилей в лодки.

10:45 10.07.2018 В связи с угрозой затопления в Забайкалье осуществлена эвакуация детей из двух учреждений комитета спорта Читы — «Жемчужина» и «Багульник». Сегодня организован выезд детей из палаточного лагеря «Таежный» (Нерчинский район). Все лагеря, в которых сейчас проходят смены, обеспечены запасами еды и питьевой воды. Для контроля за ситуацией в лагерях организовано круглосуточное дежурство. Читайте также: В Забайкалье из-за подтопления эвакуированы три детских лагеря

10:39 10.07.2018 Появилась первая обобщённая информация о разрушении дорожной инфраструктуры в Забайкалье. По словам министра территориального развития Забайкальского края Виктора Паздникова, из-за паводковых явлений разрушены или повреждены 25 краевых и муниципальных мостов. Из них 14 находятся на региональных дорогах, 11 — на дорогах местного значения. Дороги и мосты пострадали в Тунгокоченском, Нерчинском, Шилкинском, Читинском и Газимуро-Заводском районах.

10:36 10.07.2018 Пригород Читы. Кооператив «Заречный». Сегодня добраться сюда можно только на лодке или на автомобиле спасателей. По данным корреспондентов «Чита.ру», многие местные жители сопротивляются эвакуации. Часть жителей приходится вывозить из затопленной территории чуть ли не насильно — они намеренно оставались на дачах, но вынуждены отступить — кончается еда.

10:35 10.07.2018 Журналисты «Чита.Ру» на спасательной машине и заехали в дачный кооператив Заречный в пригороде Читы. Говорят, что в дачных кооперативах часть собак остались брошенными, привязанными цепями. Одна сидит на крыше будки. Читайте также: Забайкальская «Венеция»: паводок снёс 25 краевых и муниципальных мостов

10:25 10.07.2018 О ликвидации последствий подтоплений, вызванных в результате обильных дождей можно узнать по телефону «горячей линии» в региональном управлении МЧС России — 8 (3022) 35-61-61. Специалисты помогут уточнить всю интересующую информацию, а также оказать психологическую помощь.

10:24 10.07.2018 В самое ближайшее время усиления паводка из-за подъема воды в Шилке ожидают у села Усть-Карск. Не исключено, что и река Витим может выйти из берегов у села Неляты. В Усть-Карске за неделю вода поднялась на 2,5 метра, вода вышла на пойму, до начала подтопленний там осталось 70 сантиметров, и вода продолжает прибывать. Если уровень рек поднимется ещё на 60−80 сантиметров, то под воду уйдут сельхозугодья и сёла Усть-Карск, Староланчаково и Нижние Куларки.

10:23 10.07.2018 Несмотря на то, что ранее Наталья Жданова говорила, что оснований для беспокойства в связи с введением режима ЧС в Забайкалье нет, она признаёт, что ситуация непростая.

10:22 10.07.2018 Из официальных сообщений пока сложно сделать вывод о подлинных масштабах наводнения, но губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, облетев Забайкалье 9 июля на вертолете МИ-8 МЧС, отмечает, что самая сложная ситуация сложилась в селе Тунгокочен. «В Тунгокочене продолжает прибывать вода, и у специалистов есть опасения, что поток может снести дамбу. В связи с этим возникают вопросы к подрядчику, который ее строил в 2013 году. С этим мы разберемся позже, сейчас главное — провести эвакуацию и обеспечить безопасность людей, запас продуктов, медикаментов, сохранность их домов от мародерства. Все, кто пострадал, получат материальную помощь от правительства Забайкальского края. В связи с этим поручение Минсоцзащиты уже дано. Также готовы оказать помощь Минздрав и другие краевые ведомства», — заявила глава региона.