Среда, 18 Июля 2018 года
15:01:05 МСК

Наводнение в Забайкалье: все новости

Происшествия

В регионе объявлена ЧС

Чита, 18 июля 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

Затяжные дожди принесли немало бед Забайкальскому краю. Вышедшие из берегов реки затопили сотни домов и дорог в четырёх районах региона, снесли несколько мостов, в том числе, один железнодорожный (Шилкинский район).

Одну из самых сложных ночей пережили в ночь на 10 июля жители окраин столицы региона — Читы. По свидетельству очевидцев, большая вода накрыла приусадебные участки и некоторые жилые дома в селах Шишкино, Береговой и Верх-Чита, а также дачные кооперативы в окрестностях столицы региона.

Подробности в онлайн-трансляции ИА REGNUM.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить