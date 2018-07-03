В Нижегородской области прошедшая неделя была с новыми назначениями. Спустя почти год у региона появился постоянный прокурор — на этот пост утвердили экс-главу прокуратуры Пермского края Вадима Антипова. А вот кресло министра культуры пока вакантно, но в ближайшее время пройдёт отбор из более 200 претендентов. На прошлой неделе из 70 представителей культурной общественности была сформирована комиссия в составе семи экспертов. Именно им и предстоит выбрать достойного стать министром. По словам главы региона Глеба Никитина, «это беспрецедентный подход» и область в этом — пионер.

ИА REGNUM Нижний Новгород

Главу Нижегородской области включили в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, что весьма актуально в свете развития в области проекта «Эффективная губерния», в который в ближайшее время войдут 22 предприятия региона.

Сам Никитин активно набирает рейтинг, что актуально в преддверии выборов губернатора, которые пройдут 9 сентября 2018 года. Не последнее значение в этом играет и то, что Нижний Новгород принял матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018, последний из которых состоялся на прошлой неделе.

Иностранные инвесторы готовы взять на содержание стадион, построенный к ЧМ-2018. А директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева заявила, что чемпионат «расширит географию взаимодействия региона со странами ближнего и дальнего зарубежья и станет импульсом для развития торгово-экономического сотрудничества со всеми странами мира», так как есть «заинтересованность со стороны тех стран, которые ранее не проявляли интереса к сотрудничеству с Нижегородской областью».

В регионе будут растить спортивную смену, которая когда-нибудь представит Россию на чемпионатах мира и не только. В области на неделе дали отмашку на старт нового проекта «Лидеры спорта», который нацелен на раскрытие молодых талантов и воспитание новых «звезд спорта».

Основные политические партии определились со своими кандидатами на предстоящих довыборах в думу Нижнего Новгорода и Заксобрание региона. Среди претендентов не только бывший министр культуры, но и московские артисты, бывшие областные депутаты и даже 19-летний студент. А ещё в Нижегородской области приняли свой закон об общественном наблюдении на выборах, и 30 августа в Нижнем Новгороде планируется провести форум для общественных наблюдателей, которые будут работать в единый день выборов на участках.

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и находящийся за пределами страны, снова попал в информационную повестку. В этот раз в связи с продажей телеканала «Волга», новым владельцем которого стала компания из структур «Ростеха».

В сфере экономики ряд важных событий. Нижегородская область получила наивысшую оценку по уровню открытости бюджета, а депутаты нижегородской думы одобрили переход на автоматизацию бюджетного планирования и муниципальных закупок. Корпорация развития Нижегородской области выбирает в регионе участок для реализации инвестпроекта резидента «Сколково» — ООО «Оптогард Нанотех», которое осенью планирует запустить в регионе производство по нанесения сверхтвердых защитных покрытий для упрочнения поверхности металлов и сплавов.

В Нижнем Новгороде прошло первое заседание комиссии по защите прав обманутых дольщиков, где чиновникам напомнили о персональной ответственности за решение этих проблем и обсудили вопрос достройки ЖК «Новинки Smart Sity» и ЖК «На Гончарова».

Наученные весенним опытом с квитанциями за тепло, когда получившие счета с завышенными суммами жители Нижнего Новгорода вышли на улицу, перекрыв дорогу, в этот раз власти предпочли сообщить о недочетах заранее. Фонд капремонта предупредил об ошибках в платёжных документах и извинился.

В думе Нижнего Новгорода назревает скандал — прокуратура требует уничтожить документы об образовании депутата Валерия Гельжиниса, ссылаясь на то, что суд ранее признал их недействительными, установив, что депутат был отчислен из учебного заведения за неуспеваемость и не закончил его.

Скандал с муниципальным зоопарком «Мишутка», закрытым властями за негуманное обращение с животными, вышел на новый виток. Коллектив готов сделать зоопарк образцовым и просит в своём открытом письме к Глебу Никитину поддержки, а также принять учреждение на областной баланс.

На заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске произошло ЧП — обрушилась стена одного из цехов, но обошлось без пострадавших. Подробности инцидента будут выяснять представители Ростехнадзора, ведь завод — одно из крупнейших оборонных предприятий Нижегородской области.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным

Рейтинг вверх! Спасибо мундиалю?

В рейтинге влияния глав субъектов РФ, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, врио главы Нижегородской области, назначенный Владимиром Путиным на этот пост в конце сентября 2017 года Глеб Никитин, который примет участие в выборах губернатора 9 сентября, улучшил свои позиции. В июне он поднялся с 14 на 11 место. Это связывают с тем, что Нижний Новгород принимал матчи мундиаля.

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На пользу рейтингу Никитина и вхождение в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, в числе целей которого — содействие реализации госполитики по развитию цифровой экономики в субъектах РФ.

Сам глава региона про свой новый пост отметил, что «намерен активно пользоваться возможностями, которые дает участие в Совете».

"Для Нижегородской области развитие цифровой экономики является абсолютным приоритетом, — отмечает он. — Проводится масштабное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, например в здравоохранении и транспорте. С одной стороны, это — новые рабочие места для региона, с другой — повышение комфорта для каждого нижегородца».

Стоит отметить, что в проект «Эффективная губерния» к концу июля 2018 года войдут 22 предприятия региона, помимо тех 12, что уже работают в его рамках.

«Программа «Эффективная губерния» позволит увеличить производительность труда на производствах от 1,5 до 10 раз. Время протекания технологических процессов на этих предприятиях сократится как минимум вдвое, то есть за то же самое время в тех же цехах смогут сделать вдвое больше», — заявил во время визита на одно из предприятий проекта и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Укрепление кадрами

Назначением недели стало утверждение в должности областного прокурора, которого у региона не было с августа 2017 года, когда в оставку ушел Олег Понасенко. Последний покинул пост добровольно, но бытует мнение, что не последнюю роль в этом сыграла ситуация с квартирами экс-главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина, обнаруженными в Майами, стоимость которых превышает задекларированные доходы супругов Карнилиных. Тогда областная прокуратура не нашла нарушений антикоррупционного законодательства, а сам глава города заявил, что недвижимость принадлежит бывшей супруге.

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Новым прокурором области стал Вадим Антипов, чья кандидатура была согласована региональным парламентом еще в апреле 2018 года. Выходец из Татарии, начавший свой путь в республике, успел отметиться ещё в нескольких регионах ПФО. В частности, в прокуратуре Чувашии он отработал с июня 2002 и по конец ноября 2003 года в должности заместителя прокурора. После чего перешёл на пост начальника управления Генпрокуратуры РФ в ПФО и с середины июня 2015 года работал прокурором Пермского края, откуда и был назначен в Нижегородскую область.

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Кресло министра культуры области, освободившееся в апреле 2018 года после ухода Сергея Горина, в отличие от прокурорского, пока вакантно, но и тут в скором времени ожидаются изменения. На прошлой неделе из 70 представителей сферы культуры была сформирована комиссия по оценке кандидатов на пост министра культуры Нижегородской области, которых в списке уже 245 человек.

«Мы посчитали важным, чтобы экспертная комиссия формировалась не мной, а представителями культурной общественности, людьми, которые максимально компетентны в этом вопросе. Это беспрецедентный подход, мы в этом пионеры», — отметил Глеб Никитин.

Одна из членов комиссии, директор Приволжского филиала Государственного музея современного искусства «Арсенал» Анна Гор отметила, что «если раньше мы со стороны смотрели на деятельность министра культуры, то теперь его деятельность будет так или иначе вытекать из наших решений», к тому же «интересна и сама процедура, которая содержит в себе и интригу, и новые возможности».

Спортивный «капитал»

Еще одно ноу-хау в регионе ввели по инициативе шестикратного чемпиона мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслава Василевского. 4 июля 2018 года торжественно стартовал проект «Лидеры спорта», который призван раскрыть молодые таланты и вырастить новых «звезд спорта». Реализация проекта будет идти по пяти видам спорта: дзюдо, самбо, каратэ, фигурное катание, художественная гимнастика.

«Мы должны обеспечить у молодежи понимание того, что все зависит только от их таланта. Проект уникален тем, что он идет от спортсменов, — заявил на открытии Глеб Никитин. — У нас хорошие результаты в 2017 году — наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях более 330 медалей разного достоинства, у нас создана хорошая инфраструктура, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, главное — у нас есть талантливые тренеры. Поэтому проект очень важен для региона».

Сам автор проекта Вячеслав Василевский отметил, что в будущем не собирается останавливаться на пяти видах спорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Битва» за мандаты

Основные политические партии Нижегородской области определились со своими кандидатами на предстоящих довыборах в думу Нижнего Новгорода и Заксобрание.

На мандат городского депутата, освободившийся после досрочного сложения полномочий за забывчивость в декларации о доходах Олега Сорокина, претендуют пятеро человек. Самый высокие шансы на победу у выдвиженца от единороссов, экс-главы минкультуры области Сергея Горина, ушедшего в отставку в апреле 2018 года. Против него КПРФ выдвинуло экс-депутата Законодательного собрания области Михаила Завьялова, о нападении на которого в апреле 2013 года во время розыгрыша-жеребьевки путевок на отстрел кабана в охотничьих угодьях общего пользования сообщало отделение. От нижегородского отделения ЛДПР в выборах будет участвовать региональный координатор Дмитрий Николаев, от справедливороссов предприниматель, активист партии Антон Москаленко. А самым юным кандидатом стал 19-летний студент, выдвиженец от партии «Яблоко» Алексей Репников, принятый в ряды партии в декабре 2017 года.

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Интересен и состав претендентов на мандат другого Олега Сорокина — бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, бывшего замспикера нижегородского парламента, а ныне фигуранта уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Здесь кандидатов пока также пятеро. Первым документы в избирком подал никому неизвестный в регионе предприниматель, глава ООО «Президент Нева-Строй» Геннадий Старов. А самым вероятным претендентом эксперты в этой гонке называют кандидата от нижегородского отделения «Единой России» рабочего ПАО «ГАЗ», известного своим вопросом о выдвижении Владимира Путина, — Артёма Баранова. Против него «Справедливая Россия» выставила фигурировавшего в числе авторов открытого письма президенту РФ с просьбой о максимально объективном рассмотрении дела Олега Сорокина, в котором говорилось, что «избранная мера пресечения — заключение под стражу — является избыточной и чрезмерной» — Владимира Москаленко. ЛДПР будет представлять партийный деятель, о котором мало что известно, — Владимир Глазов. А КПРФ и вовсе выставило не имеющего ничего общего с Нижегородской областью народного артиста России, профессора кафедры сольного народного пения Московского государственного университета культуры и искусств Василия Овсянникова.

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Отметим, в единый день выборов в регионе будут работать общественные наблюдатели. Нижегородская область стала первым регионом, где приняли свой закон об общественном наблюдении на выборах. На заседании рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных прав граждан замруководителя Максим Григорьев отметил, что «сегодня важно, чтобы тот высокий стандарт, который был на президентских выборах в марте 2018 года, сохранился на выборах в сентябре».

"У вас есть ясный подход к той работе, которую вы делаете, вы обеспечиваете открытость и прозрачность. Важно не только сохранить имеющийся «золотой» фонд общественных наблюдателей, но и приумножить его», — обратился Григорьев к членам рабочей группы.

30 августа в Нижнем Новгороде планируется форум для общественных наблюдателей.

Дарья Драй ИА REGNUM Футбольный болельщик

Прощай, мундиаль

Нижний Новгород на прошедшей неделе попрощался с матчами ЧМ-2018. Чтобы все болельщики могли попасть на последнюю игру к 17:00, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов попросил руководителей предприятий сократить рабочий день 6 июля. Одна из причин — попытка избежать излишней загруженности автодорог. В этот день на поле вышли сборные Франции и Уругвая, сыгравшие со счётом 0:2.

По данным агентства «ТурСтат», Нижний Новгород попал в четвёрку самых посещаемых городов мундиаля. Стадион посетили 256 тыс. болельщиков из 80 стран мира, среди которых лидировали гости из Аргентины (20%) и Швеции (16%).

И хотя матчи закончились, но эффект от ЧМ будет ещё долгим. По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, есть «заинтересованность со стороны тех стран, которые ранее не проявляли интереса к сотрудничеству с Нижегородской областью».

"Например, многие представители латиноамериканских стран впервые узнали о туристическом и промышленном потенциале региона, и готовы начать работу по налаживанию прямых контактов», — отметила она, уточнив, что «чемпионат мира по футболу 2018 года расширит географию взаимодействия региона со странами ближнего и дальнего зарубежья и станет импульсом для развития торгово-экономического сотрудничества со всеми странами мира».

Напомним, на сегодня регион взаимодействует с 142 странами.

Судьба основного объекта инфраструктуры — стадиона «Нижний Новгород», — которая так волновала нижегородских депутатов, может быть решена в ближайшее время. Иностранные инвесторы проявили интерес к спортсооружению и «вышли с предложением передачи стадиона в управление для его развития», что, по словам Глеба Никитина, «предусматривает в том числе развитие территории у стадиона» и «позволит достичь окупаемости арены». Название компании он не сообщил, уточнив, что это преждевременно.

Но далеко не всё гладко в инфраструктуре, возведённой к чемпионату.

По информации депутата Госдумы РФ Александра Курдюмова, «городская инфраструктура в Нижнем Новгороде исчезает вместе с многочисленными болельщиками».

"Пешеходные дорожки, которые расположены вблизи арены «Нижний Новгород», не выдержали ливней и провалились. Их хватило аккурат на матчи, которые прошли в регионе, — отмечает Курдюмов на своей странице в соцсетях. — Это как надо было торопиться и пренебречь строительными нормами, чтобы все развалилось через месяц. Я понимаю, что все эти работы стоили не один десяток миллионов, поэтому прошу все уполномоченные органы провести тщательную проверку по освоению этих средств и наказать людей, которые принимали эти объекты. Честно говоря, страшно предположить, что будет дальше. Они все строили соответствующим образом?»

Напомним, только на строительство стадиона к ЧМ-2018 было потрачено почти 18 млрд рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Уплывшая «Волга»

Необычный поворот в деле бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. На прошлой неделе стало известно, что Сергей Кондрашов — брат бывшего чиновника, а ныне успешного бизнесмена, — продал один из своих крупных активов — телекомпанию «Волга», созданную в 1992 году. Новым собственником называют энергосбытовую компанию «Русэнерго», которая входит в госкорпорацию «Ростех». Новым гендиректором вместо находящегося в розыске Олега Кондрашова стал советник Глеба Никитина — Руслан Станчев.

«Источники на нижегородском медиарынке утверждают, что сделка якобы была безденежной, а находящийся за рубежом Олег Кондрашов не писал заявления о своем увольнении: с поста генерального директора «Волги» его уволил новый собственник», — пишет газета «Коммерсантъ».

Условия сделки не сообщаются. В свою очередь, депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов отметил на своей личной странице в соцсетях, что «смена руководства — это всегда болезненный процесс, каждый приходит со своим видением будущего канала и определённой стратегией».

"Надеюсь, что здесь он пройдет, как можно мягче и получиться сохранить коллектив. «Волга» — это первая независимая коммерческая телекомпания в Нижнем Новгороде, сейчас, как никогда важно сохранить своё лицо и индивидуальность», — отметил депутат.

Напомним, в отношении Кондрашова дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в середине апреля 2018 года. Вместе с ним по делу подозреваемым проходит и его бывший заместитель Владимир Привалов. Следствие подозревает, что в период исполнения обязанностей главы администрации, а точнее — в 2012—2013 годах, Кондрашов получил 17 млн рублей «за общее покровительство» и помощь в получении земельного участка для возведения на нём крематория. На сегодня подозреваемый находится за пределами страны и своей вины не признает, заявляя, что до отъезда на лечение у следователей к нему претензий не было.

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ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков в Нижнем Новгороде

Экономическая «неделя»

В сфере экономики Нижегородской области можно отметить четыре важных события прошлой недели, два из которых касаются бюджетов.

В рейтинге научно-исследовательского института при министерстве финансов РФ Нижегородская область в числе 11 регионов получила наивысшую оценку по уровню открытости бюджета. Для рейтингования оценивалась первая редакция бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

А тем временем в администрации Нижнего Новгорода решили работать над повышением качества подготовки бюджета. Депутатам представили проект создания централизованной муниципальной информационной системы автоматизации бюджетного процесса, куда войдёт также модуль муниципальных закупок. Внедрить все модули, включая «открытый бюджет», «исполнение бюджета» и «планирование», должны в течение 2−2,5 лет. Это позволит сократить объём бумажной работы и обеспечит новый механизм контроля над расходами средств как со стороны народных избранников, так и со стороны горожан. Департамент финансов города подсчитал, что внедрение программного комплекса и оборудование будет стоить городу 27 млн рублей, и на ближайшей сессии депутаты должны будут согласовать первый транш в 4 млн рублей.

Между тем в Нижегородскую область уже осенью зайдёт новый инвестор. Сейчас корпорация развития региона ведёт отбор участка и помещения для проекта ООО «Оптогард Нанотех», которое планирует доставить высокотехнологичную лазерно-плазменную установку, предназначенную для нанесения сверхтвердых защитных покрытий для упрочнения поверхности металлов и сплавов. Два года потребуется резиденту «Сколково», чтобы выйти на проектную мощность. Объем инвестиций составит 200 млн рублей, что позволит создать свыше 30 рабочих мест. Появление нового ООО, по словам главы корпорации развития Нижегородской области Максима Тевса, позволит «нижегородским предприятиям, занятым в металлургии и машиностроении, поднять свою продукцию на новый уровень, что в итоге позволит получить колоссальный экономический эффект». А выбор региона представители компании объяснили выгодным географическим положением, наличием кадрового потенциала и большими перспективами для использования технологий.

Важное событие произошло и в строительной сфере. 6 июля состоялось первое заседание комиссии по защите прав обманутых дольщиков, помимо чиновников, в нём приняли участие представители инициативных групп дольщиков двух проблемных недостроев — ЖК «Новинки Smart Sity» и ЖК «На Гончарова».

По словам Глеба Никитина, за ближайшие два месяца комиссия должна будет рассмотреть ситуацию на всех 19 объектах.

«Я сделал особый акцент на персональной ответственности соответствующих чиновников за решение этих проблем. Часть объектов могут быть достроены с использованием нереализованных площадей при минимальной финансовой поддержке. Для этого необходимо принять соответствующие административные решения. Также мы ведем переговоры с банком о финансировании потенциальных инвесторов. Однако ничто не оправдывает ответственных лиц в случае срыва установленных сроков», — отметил глава региона.

Советник губернатора Сергей Морозов рассказал, что есть два инвестора, которые готовы заняться достройкой жилого комплекса «Новинки Smart Sity» и сейчас идёт определение финансовой модели. А вот с ЖК «На Гончарова», по словам Морозова, ситуация сложнее.

«Там мы будем решать вопрос совместно с правоохранительными органами. Кроме того, планируется, что проблема будет рассмотрена в ближайшее время на межведомственной комиссии при Минстрое РФ», — добавил он.

Напомним, по официальным сведениям, реестр обманутых дольщиков области включает около 500 человек. Сами же представители пострадавших покупателям называют существенно большую цифру — более 3 тыс. человек.

Платёжки с недочётами

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов предупредил жителей региона, что в июньских квитанциях в размере взноса допущены ошибки.

Напомним, в начале мая 2018 года собственники квартир Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода получили квитанции с перерасчётом платы за тепло, но суммы в документах оказались завышены — и в ряде случаев существенно, вплоть до 12 тыс. рублей. Жители возмутились и вышли на стихийный митинг, перекрыв одну из дорог города. Власти вмешались в ситуацию и пообещали, что будет произведён перерасчёт, а сама ситуация возникла из-за нефункционирующих приборов учёта.

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В этот раз выхода горожан на улицу ждать не стали и сразу сообщили, что в платёжные документы закралась ошибка из-за технического сбоя в ООО «Кустовой вычислительный центр», которое ведёт расчёты, печать и доставку платежных документов.

«Из-за технического сбоя в ООО КВЦ в квитанциях добросовестных плательщиков может отображаться долг или пени», — отметили в фонде и добавили, что ошибочные начисления могут прийти жителям не только Нижнего Новгорода, но и Арзамаса, Выксы и других населённых пунктов.

В фонде добавили, что последствия сбоя устранены, суммы пересчитали и внесли поправки в платежную систему.

Gorduma.nnov.ru Валерий Гельжинис (крайний справа)

Диплом на уничтожение

Прокуратура Нижнего Новгорода потребовала уничтожить диплом об образовании депутата думы города члена фракции «Справедливая Россия» Валерия Гельжиниса, который суд ранее признал недействительным.

Ещё в период предвыборной компании Гельжинис предоставил в избирательную комиссию документы об окончании Астраханского морского колледжа, его же он предоставлял при поступлении в высшее учебное заведение.

«Проверка установила, депутат, будучи учащимся колледжа, был отчислен за неуспеваемость. Документ об окончании указанной образовательной организации им не был получен», — пишет НИА «Нижний Новгород», ссылаясь на прокуратуру города.

Возбуждать уголовное дело следователи не стали в связи с тем, что истёк срок давности привлечения к ответственности.

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Напомним, в 2015 году Гельжинис был избран депутатом, а в 2016 году по иску банка за долги в 45 млн рублей его признали банкротом как физлицо. Позднее он был назначен на должность директора по корпоративной работе ОАО «Нижегородский водоканал».

На сайте думы города на странице депутата указано, что он закончил Московский экономический институт по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Информации о колледже на странице нет. Депутат является зампредседателя постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, входит в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству, а также числится руководителем Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации помощи и содействия инвалидам и лицам, нуждающимся в социальной защите.

«Мишутка» готов реабилитироваться

Сотрудники ликвидируемого за негуманное отношение к животным муниципального зоопарка «Мишутка» просят главы региона Глеба Никитина взять учреждение на баланс области и обещают сделать зооопарк образцовым.

Напомним, в конце мая 2018 года стало известно, что в зоопарке, расположенном в парке «Приокский», животных содержали в удручающих условиях. Позднее глава города Владимир Панов принял решение о ликвидации учреждения, а животных передали в зоопарк «Лимпопо», принадлежащий одному из депутатов думы Нижнего Новгорода.

На прошлой неделе коллектив зоопарка написал обращение к главе региона, документ составлен 4 июля и подписан и. о. директора ООО «Парк «Приокский» Андреем Помыткиным.

«Сотрудники уверены, что зоопарк можно сохранить и развивать. Более того, средств на ликвидацию зоопарка и его инфраструктуры потребуется значительно больше, чем на ремонт и реконструкцию вольеров», — пишет издание «НТА-Приволжье».

Сами авторы письма сообщают, что зоопарк «является участником программы ЕАРАЗА, курируемой президентом РФ, по сохранению и размножению амурских тигров» и в текущем году в него «должны были доставить двух тигрят для формирования репродуктивной пары». Авторы просят Глеба Никитина рассмотреть возможность передачи учреждения из муниципальной в областную собственность, обещая взамен сделать его образцовым.

Обитатель зоопарка

ЧП на оборонном заводе

5 июля в нижегородских СМИ появилась противоречивая информация о ЧП на дзержинском заводе им. Я. М. Свердлова, входящем в число крупнейших российских предприятий оборонной промышленности. Сообщалось, что в одном из цехов произошёл взрыв и обвалилась одна из стен. Масла в огонь подлила пресс-служба предприятия, сообщившая одному из СМИ, что никакого взрыва не было, а идёт рабочий процесс «по сносу устаревшего здания цеха», где никакого производства уже давно нет. А 6 июля на официальном сайте предприятия появилось официальное сообщение о том, что «05.07.2018 года на территории предприятия после окончания рабочей смены в 16:25 произошло частичное обрушение стены неработающей части производственного здания».

"Технологическое оборудование не повреждено, загрязнения окружающей среды не произошло. Никто из работников не пострадал. Данная ситуация не повлечет за собой срыв сроков изготовления и поставки продукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время ремонтные службы завода ведут работы по восстановлению строительных конструкций», — писала пресс-служба.

Сейчас проверкой ЧП занимаются представители Ростехнадзора, которым предстоит выяснить причину инцидента.