Казань с прошлой недели стала местом паломничества видных мировых политиков, и это неудивительно. Столица Татарии — один из 11 российских городов, где проходят матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Первый матч, прошедший 16 июня в Казани, на котором встретились команды Франции и Австралии, посетил экс-президент Франции Николя Саркози и действующий министр спорта Лора Флессель-Коловиц, всего же стадион принял на своих трибунах свыше 40 тыс. болельщиков. Саркози заявил, что «счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат», и добавил, что «в Казани атмосфера — фантастическая».

Татария

21 июня в Казани ждут принцессу Японии Хисако Такамадо, так как именно на местной спортбазе базируется японская сборная, хотя у той и не предполагается матчей непосредственно на «Казань-Арене».

Не обошлось во время подготовки к ЧМ-2018 без скандалов: швею, пошившую символ мундиаля — волка Забиваку, пытаются привлечь к уголовной ответственности.

А пока болельщики поддерживают свои команды на полях спортивных сражений, в информационном поле идёт обсуждение повышения пенсионного возраста. Депутаты Госдумы от Татарии и законодатели из региона не остались в стороне от этого вопроса. Ирек Зиннуров заявил о необходимости «слышать мнение поколения, которому предстоит жить по принимаемым сейчас законам», а его коллега Айрат Фаррахов добавил, что «повышение возраста выхода на пенсию позволит обеспечить реальный рост пенсий».

Andsemar Казань Арена

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Казань с рабочим визитом, во время которого заявил, что царица Сююмбике, почитаемая в республике, имеет казахские корни, увидел «большой потенциал развития торгово-экономических отношений», отметив, что «цена на нефть качается, поэтому необходимо её перерабатывать», и вручил Рустаму Минниханову орден Достык (Дружбы) I степени — высшую награду Казахстана для иностранных граждан.

Политический кризис назрел в отдельно взятом Тукаевском районе Татарии. В Малошильнинском сельском поселении законотворческий орган «осиротел» наполовину. Пятеро депутатов — представителей оппозиции, до этого пытавшиеся отправить в отставку главу Малой Шильны Геннадия Харитонова, сдали свои мандаты досрочно.

После затяжных судов и спустя шесть лет после ухода в частные руки на баланс России суд вернул 25 участков в национальном парке «Нижняя Кама».

Республиканские депутаты поддержали концепцию нового генплана Казани, вызвавшего множество конфликтов, митинги и открытые письма жителей, не желающих отдавать свои дома под снос для строительства дорог. Члены комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству заявили, что «если нет генплана, делать что-то серьезное в части строительства муниципалитет не имеет права». А главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева в рамках этого заседания заявила, что «несмотря на то, что, по словам проектировщиков, строить в Казани метро невыгодно, тем не менее его развитие заложено в новый генплан».

Основатель строительного холдинга, ранее обеспечивающего ежегодно по 10% казанского новостроя, Анатолий Ливада со второй попытки признан банкротом как физлицо. Сумма долгов, возникших в основном из-за поручительства по кредитам его компаний, перешагнула отметку в 800 млн рублей.

Председатель профсоюзов Татарии Татьяна Водопьянова, ставшая фигурантом уголовного дела по коммерческому подкупу, покидает свой пост досрочно, мотивируя выходом на пенсию. А тем временем суд по ходатайству следствия продлил ей домашний арест до 20 июля.

В Альметьевске уже больше месяца длится конфликт между жителями дома, признанного аварийным, и властями. В День России жители дома на улице Белоглазова, 111, выселенные судебными приставами в середине мая 2018 года, не праздновали, а митинговали. Ряду семей предложили новое жильё по цене 32 тыс. рублей за квадратный метр, хотя выкупная цена всего 11 тыс. рублей и никто поднимать её не планирует. Возможности оформить ипотеку или доплатить из накоплений они не имеют, власти же ссылаются на букву закона. Замкнутый круг, ставший трагедией для четырёх семей.

Спортивный праздник по-королевски

Казань стала одним из 11 российских городов, принимающих на своих спортивных площадках матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В период ЧМ-2018, помимо самих матчей, в столице Татарии запланировано более 200 различных мероприятий, приуроченных к спортивному празднику. Первый матч «Казань-Арена» приняла 16 июня. Следующая игра пройдёт 20 июня, на поле сойдутся сборные Испании и Ирана.

Свыше 41 тысячи зрителей смотрели 16 июня за борьбой команд Франции и Австралии, были среди них и высокие гости. Посмотреть на игру своей сборной в Казань прибыл бывший президент Франции Николя Саркози, который встретился с главой республики Рустамом Миннихановым и отметил, что «в эти дни весь мир смотрит на Россию и на Казань, где проходит чемпионат мира по футболу».

"Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат. Вчера я был в Москве, сегодня — в Казани, атмосфера — фантастическая!» — добавил Саркози.

Tatarstan.ru Николя Саркози и Рустам Минниханов

А Рустам Минниханов заявил, что поскольку Николя Саркози — гость республики, то и он будет «болеть за сборную Франции вместе с ним». Помимо Николя Саркози поболеть за свою сборную в Казань прибыла и министр спорта Франции Лора Флессель-Коловиц.

Помогла ли такая поддержка или нет, но французская сборная одержала победу, пусть и с минимальным отрывом — 2:1.

Читайте также: Франция начала турнир с тяжёлой победы над Австралией

Матч также посетили чрезвычайный и полномочный посол Австралии в России Питер Мартин Теш, министр спорта Уругвая Фердинандо Касерос, президент международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Следующих высоких гостей в столице Татарии ждут 21 июня. Принцесса Японии Хисако Такамадо приедет в Россию, и одним из городов визита будет Казань, в которой находится тренировочная база японской команды. Первый же матч японской сборной пройдёт в Саранске 19 июня, противостоять ей будет команда Колумбии.

Читайте также: Японская принцесса приедет на ЧМ «болеть» за сборную

Министр по делам молодёжи и спорта Татарии Владимир Леонов заявил, что практически все билеты на казанские матчи чемпионата раскуплены и половина болельщиков — это гости из других стран.

Напомним, подготовка Казани к проведению чемпионата обошлась свыше 4,4 млрд рублей.

Читайте также: Чак-чак на 3 тонны, мяч «с видом из космоса» и футболисты на фасадах Казани

При подготовке не обошлось и без скандалов. Казанской швее, которая по заказу не представившегося полицейского сшила три ростовые куклы, похожие на символ мундиаля волка Забиваку, грозит или крупный штраф, или срок. В отношении неё уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)») за незаконное использование товарного знака ЧМ-2018. В защиту Ирины З. выступили свыше 126 тыс. горожан. Именно столько подписей собрано под петицией.

Читайте также: Волк Забивака стал «фигурантом» уголовного дела: швее из Казани грозит срок

К вопросу о пенсиях

Пока в Казани веселятся на главном спортивном празднике года — ЧМ-2018, народные избранники всех уровней активно обсуждают пенсионный маневр от правительства РФ — повышение пенсионного возраста.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал поэтапное увеличение пенсионного возраста, которое начнётся с 2019 года, — до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Депутат Госдумы Ирек Зиннуров, комментируя идею правительства РФ, отметил, что «пенсионные реформы необходимы», чтобы были достойные пенсии.

«Наши пенсионеры должны получать достойную пенсию, и для этого, конечно, необходимы пенсионные реформы. Сейчас нам предстоит искать универсальные механизмы, — пояснил депутат, добавив, что будет учитываться общественное мнение. — Мы должны слышать мнение поколения, которому предстоит жить по принимаемым сейчас законам».

Старость

Его коллега Айрат Фаррахов назвал повышение пенсионного возраста — необходимой мерой, «для того, чтобы мы могли обеспечить качественный рост российских пенсий».

"На динамику роста пенсий влияет ряд факторов, в том числе уровень сбалансированности Пенсионного фонда. Страховая система в данном случае не обеспечивает себя достаточным образом, поэтому федеральный бюджет перечисляет на эти цели более 3 триллионов рублей — это серьезная нагрузка, — заявил Фаррахов. — Генеральной конвенцией Международной организации труда ещё в 50-е годы было рекомендовано, чтобы коэффициент замещения пенсии составлял не менее 40%. На сегодняшний день этот показатель составляет 32−33%. Если ничего не предпринимать, он снизится до 23%».

Депутат Госдумы от Татарии Айрат Фаррахов также напомнил, что среди бывших республик Советского Союза этот опыт не использовали только Россия и Узбекистан, и уточнил, что сегодня речь «только о концепции, закон надо обсуждать и доводить до совершенства».

Своё мнение по данному вопросу высказала и председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, которая уверена, что необходимость пенсионной реформы назрела уже давно и что «без повышения пенсионного возраста сегодня не обойтись».

"Другие страны уже давно пошли по этому пути. Но люди старшего возраста должны быть востребованы и не испытывать проблем с трудоустройством, особенно после 50 лет», — подчеркнула депутат, добавив, что «нужна система переобучения» и «государство должно позаботиться о том, как человек предпенсионного возраста впишется в новые условия».

Глава правления РОО ОО «Союз пенсионеров России» по республике Любовь Мишина уточнила, что «реформа должна проходить постепенно и естественным образом, в связке с ростом качества, уровня и продолжительности жизни».

Читайте также: Возраст выхода на пенсию будет увеличиваться поэтапно

Назарбаев в Казани

14 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с двухдневным визитом в Казань, где ему было присвоено звание почётного доктора Казанского федерального университета, от которого ранее временно отказался глава Татарии Рустам Минниханов, пообещавший принять его после завершения срока на нынешней должности.

Читайте также: Я бы в доктора пошёл: Минниханов отложил принятие звания до конца срока

«В Татарстане по-особому относятся к братскому Казахстану. Что обусловлено нашими едиными историческими корнями, обычаями, традициями. Как уже было сказано, нам переводчик не нужен. Нас объединяет единое тюркское наследие. Наше взаимодействие имеет богатую историю», — заявил на торжественной церемонии Назарбаев, добавив, что «правительница Казанского ханства XVI века Сююмбике являлась потомком знаменитого Едиге бия», то есть имеет казахские корни.

Tatarstan.ru Нурсултан Назарбаев в Казани

А на встрече с Рустамом Миннихановым президент Казахстана пообещал студентам из Татарии специальные гранты для обучения в высших учебных заведениях Казахстана.

Читайте также: Назарбаев пообещал абитуриентам из Татарии гранты на поступление в вузы

Но не только в сфере образования намерены взаимодействовать две стороны. Глава Татарии на встрече заявил, что Казахстан — самый главный партнёр республики.

«Татарстан и Казахстан близки по языку и религии. На территории вашей страны проживает большая диаспора татар. Мы очень часто бываем в разных регионах Казахстана, везде находим максимальную поддержку», — подчеркнул Минниханов, добавив, что видит «большие перспективы сотрудничества в машиностроительном комплексе, в области переработки углеводородного сырья».

На это Нурсултан Назарбаев ответил, что, будучи на выставке, делегация увидела «целую линейку машиностроительных производств республики».

"Это нас очень интересует. Мы, естественно, будем покупать, а также создавать совместные предприятия как в Татарстане, так и на территории Казахстана», — сказал он, напомнив, что «сегодня взаимный товарооборот между Казахстаном и Татарстаном составляет $700 млн», и выразил уверенность, что «эту сумму можно довести до $1 млрд».

Среди перспективных направлений взаимодействия он также отметил сельское хозяйство, медицину и гуманитарную сферу.

В конце встречи с главой Татарии Нурсултан Назарбаев вручил Рустаму Минниханову высшую награду своей страны для иностранных граждан — орден Достык (Дружбы) I степени, добавив, что награждённый многое сделал и продолжает «делать для дружбы, взаимопонимания, доверия между странами».

Кризис власти по-малошильнински

Управленческий кризис на одной отдельно взятой территории Татарии возник из-за ухода сразу половины состава совета депутатов Малошильнинского совета — пятерых представителей оппозиции действующей администрации. Они же весной 2018 года пытались добиться отставки главы Малой Шильны Геннадия Харитонова, предварительно наградив его антипремией «Золотая галоша» за общее состояние дорог в сельском поселении. Харитонов даже пытался обжаловать награду, но безуспешно. Такой же была и попытка депутатов-оппозиционеров отправить в досрочную отставку и главу — неудачной.

Напомним, пятеро депутатов, создав инициативную группу из 22 человек, в феврале 2018 года пытались добиться отставки Геннадия Харитонова, для чего подали ходатайство в территориальную районную избирательную комиссию. Избирком отказался регистрировать инициативную группу.

Зал совещаний

Пример своим коллегам по досрочной сдаче мандата «показал» глава депутатской комиссии по отставке Харитонова, самовыдвиженец Роман Ваганов.

«Поставленные цели отчасти уже достигнуты, по другим для их достижения исполнительной властью приняты соответствующие решения. Все, что было в моих полномочиях и возможностях, я реализовал. Исполнение от меня как депутата уже не зависит. Политическая и общественная деятельность мне неинтересна. Политическая карьера в мои планы не входила, поэтому сложение общественных полномочий никак не повлияет на мою работу и личную жизнь», — заявил он в комментариях изданию «Бизнес-онлайн».

Следом за Вагановым отказались от полномочий Максим Федоров, Сергей Морозов, Ильшат Вилданов и Анатолий Крапивин.

Читайте также: Кризис власти в Татарии: сельские депутаты массово сложили полномочия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года лишился двоих народных избранников и совет депутатов Набережных Челнов. Официально в досрочную отставку оппозиционера Сергея Яковлева и его коллегу Дениса Никитенко отправили из-за нарушений в декларациях, неофициально в комментариях СМИ сам Яковлев говорит, что в его случае — «это преследование». Народный избранник стал известен тем, что неоднократно поднимал вопрос наименования высшей должности в Татарии и требовал у надзорных инстанций, включая Генпрокуратуру РФ, обязать региональных депутатов внести поправки в конституцию РТ, «устранив дальнейшее применение названия главы региона «президент»».

Читайте также: «Или я дурак, или…»: депутатов из Татарии лишили мандатов

Земля — стране

Шесть лет назад по результатам аукциона был подписан договор купли-продажи на ряд участков в Елабужском районе Татарии. Стороной продавца выступили власти Елабужского района Татарии, а покупателем — аффилированная на тот момент с обанкроченным в 2017 году «Татфондбанком» земельная корпорация «Лидер». Договор был подписан в 2011 году, а спустя шесть лет администрация ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама», созданного, к слову, в 1991 году, решила, что участки относятся к нацпарку, и обратилась в суд. Дела были раздроблены на несколько производств, по части из них суд отклонил претензии, обосновав тем, что администрация претендует лишь на учётные части наделов, которые сами по себе объектами права не являются. Но 25 участков 14 июня 2018 года Арбитражным судом РТ возвращены на баланс государства.

«Исковые требования удовлетворить. Признать право собственности Российской Федерации на земельные участки с кадастровыми номерами 16:18:120 401:860, 16:18:140 401:3044, 16:18:140 401:3043, 16:18:140 401:3065, 16:18:140 401:3064, 16:18:140 401:3063, 16:18:140 401:3062, 16:18:140 401:3061, 16:18:140 401:3060, 16:18:140 401:3059, 16:18:140 401:3058, 16:18:140 401:3057, 16:18:140 401:3056, 16:18:140 401:3055, 16:18:140 401:3054, 16:18:140 401:3051, 16:18:140 401:3050, 16:18:140 401:3048, 16:18:140 401:3046, 16:18:140 401:3045, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок», — отмечается в результативной части решения суда, мотивировочная пока не изготовлена.

Читайте также: Из частных рук — государству: России вернули 25 участков нацпарка в Татарии

Генплан раздора: комитет одобрил

Генеральный план Казани, который власти в виде проекта анонсировали весной 2018 года, вызвавший недовольство горожан тем, что ряд проектируемых дорог пройдут по жилым пригородным посёлкам, одобрен комитетом Госсовета РТ.

Напомним, проект генплана должен прийти на смену действующему с 2007 года, но с самой презентации он вызвал шок и протест горожан. Первыми протестовать против сноса своих домов в обмен на дорогу вышли жители Больших Клыков, пообещавшие, если придётся, то и за вилы взяться. Позднее к ним присоединились жители пригородных садовых обществ, населённых пунктов Дербышки, Аки, Нагорного, Новой Сосновки и других.

Читайте также: «Защитите 10 га федерального леса от вырубки»: жители Казани — Путину

А также: «Мы унижены до состояния рабов»: жители казанских Дербышек — Путину

Также: «Мы не самострой!»: жители посёлка под Казанью ищут помощи у Путина

Сагдеев Дмитрий Проспект Победы, Казань

Протесты, между тем, на мнение депутатов не особо повлияли, и 13 июня комитет Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и комиссия по контролю за реализацией государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» поддержали концепцию генплана.

«Если нет генплана, делать что-то серьёзное в части строительства муниципалитет не имеет права. Он является ключевым документом. В XXI веке изменилась концепция развития городов во всем мире. Если раньше города строились по принципу, когда вокруг предприятий строилось жилье, то сейчас их чаще всего выносят за черту города. Вопросы комплексного освоения территорий, развития общественных пространств, здоровой среды выходят на первый план», — отметил глава комитета Марат Галеев.

А главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева добавила, что генплан 2007 года был рассчитан до 2020 года, но «многие показатели были достигнуты раньше запланированного срока».

"Надо понимать, что все социальные объекты, вся инфраструктура, рассчитанная генеральным планом, на сегодняшний день не соответствует потребностям населения, — отметила Татьяна Прокофьева. — Мы считаем необходимым модернизировать производственные предприятия, оставляя их в границах города, потому что именно они являются местами продолжения труда. Вынос предприятия за территорию города не совсем правильно».

Она также уточнила, что «несмотря на то, что, по словам проектировщиков, строить в Казани метро невыгодно, тем не менее его развитие заложено в новый генплан».

Фон Банкрот: Ливаде присудили несостоятельность

Анатолия Ливаду — создателя холдинга «Фон», проходящего фигурантом уголовного дела, в рамках которого пострадавшими числятся свыше 3 тыс. долевых участников, а сумма ущерба превышает 2,3 млрд рублей, со второй попытки признали банкротом. То, что не удалось санируемому «Тимер банку», сделал банк «Открытие». По его иску Арбитражный суд РТ 14 июня 2018 года признал Ливаду банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества, так как установленная 19 февраля 2018 года реструктуризация долгов восстановить платёжеспособность не помогла. Сумма долгов «строителя», основной объём которых возник в результате поручительства по кредитам компаний, где он имел интересы, превысила 800 млн рублей.

«Финансовый управляющий представил в суд отчёт с ходатайством о введении процедуры реализации имущества должника. Представитель кредитора (ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие») поддержал ходатайство финансового управляющего», — отмечается в определении суда с уточнением, что на 31.05.2018 года в реестр требований кредиторов включены требования в общем размере 831 753 085 рублей 33 копеек, 74,47% которых приходится на ООО «СБК Стекло».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

«Согласно анализу финансового состояния и отчёту финансового управляющего о своей деятельности, за должником зарегистрировано следующее имущество: доля 100% в уставном капитале ООО «Фон» (ИНН 1 656 008 446); доля 100% в уставном капитале ООО «Жилой комплекс «Яшьлек-2» (ИНН 1 657 230 570); доля 100% в уставном капитале ЗАО «Фон» (ИНН 1 616 013 087); нежилое помещение 105 кв. м по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, д. 99а, пом. 1055, кад. номер 16:50:160 502:3686; нежилое помещение 51,5 кв. м по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, д. 99а, пом. 1057, кад. номер 16:50:160 502:3692; моторная лодка «Казанка 5М» с подвесным двигателем «Нептун» 1976 года выпуска», — уточняется в определении суда.

Суд признал, что «целесообразно ввести процедуру реализации имущества», а также добавил, что «признаков преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлено». Новый этап банкротства Анатолия Ливады продлится до 12 декабря 2018 года.

Читайте также: Фон Банкрот: создателя стройхолдинга из Казани признали несостоятельным

Профсоюзный пост оставлен

Руководитель Федерации профсоюзов Татарии Татьяна Водопьянова, которая проходит подозреваемой по уголовному делу о коммерческом подкупе, покидает свой пост досрочно — в связи с выходом на пенсию. Об этом на рассмотрении ходатайства следователя о продлении меры пресечения сообщил адвокат Водопьяновой Олег Шемаев, который также просил учесть награды, что ей вручались, в том числе президентом РФ и главой Татарии, — среди них медали «За заслуги перед Отечеством» и «За доблестный труд». Напоминала защита и про явку с повинной. Но в итоге Ново-Савиновском районный суд Казани, несмотря на все доводы, продлил домашний арест до 20 июля. На этом же заседании стало известно о новом уголовном деле в отношении профсоюзного лидера.

«Новое уголовное дело в отношении Водопьяновой связано с бесплатным отдыхом в подведомственных санаториях. По версии следствия, с 2014 по 2016 год лидер Федерации профсоюзов РТ незаконно получила от главврача санатория «Ижминводы» Айдара Садыкова услуги в виде незаконного пребывания в санатории на сумму 230 тысяч рублей, а с 3 по 8 января 2018 года такие же услуги на 22,7 тысячи получены в санатории «Васильевский» от главврача Роберта Муллабаева», — пишет издание «Реальное время».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте, коррупция

Напомним, уголовное дело в отношении 63-летней Татьяны Водопьяновой было возбуждено в конце марта 2018 года по п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»). Следствие считает, что руководство принадлежащего федерации санатория «Бакирово» по принуждению страховало жизнь подозреваемой на сумму в полмиллиона рублей, а страховая премия выплачивалась ей. За период с 2009 года, по данным следствия, «накопилось» почти 3 млн рублей.

Читайте также: Профсоюзный «подкуп» и протестные настроения «с вилами»: неделя в Татарии

Аварийное выселение

В середине мая 2018 года жильцов многоквартирного дома на улице Белоглазова, 111, которые не захотели выехать из дома, признанного аварийным, самостоятельно, выселили с судебными приставами. Тогда отмечалось, что жильцы сразу из шести квартир не согласны с расселением, ведь предложили им в качестве выкупной цены всего порядка 11 тыс. рублей за «квадрат», в то время как за новое жильё просят в три раза больше. Накоплений, которые можно было бы добавить на покупку квартиры, у аварийщиков нет, ипотека также не по карману, поэтому и спустя месяц после расселения они пытаются всеми силами отстоять свой дом за номером 111.

Читайте также: «Жирный минус» Татарии: итоги недели

В День России, пока одна часть горожан праздновала, аварийщики собрались на протестный митинг, в котором приняли участие около 50 человек.

«Четыре семьи по решению суда выселили из квартир. При этом компенсация составляет 11 тыс. за квадратный метр, а новое жилье им предложили по 32 тысячи. Денег платить по ипотеке у пенсионеров нет. Исполком утверждает, что все сделано строго по букве закона», — пишет издание «Бизнес-онлайн», напоминая, что власти при выселении заявили, что переселяют всех в новый дом на улице Галеева, 31.

После принудительного выселения дверь в подъезд заварили, но неизвестные вскрыли её и вынесли из квартир всё, что можно было. Это не останавливает бывших жильцов, и они раз за разом приходят в свои жилища.

MichaelGaida Старый дом

Один из «переселенцев» Александр Кишев рассказал, что был на приёме в администрации, где попросил квартиру, аналогичную той, что у него была.

«Сидят Хайруллин (глава района Айрат Хайруллин — ИА REGNUM ), Гирфанов (глава исполкома района Марат Гирфанов). Один у другого спрашивает: «У нас есть жилье?» Тот плечами пожимает: только комнаты в общежитиях. Я говорю: «Спасибо, родные, вы у меня квартиру забираете в обмен на комнату в общаге». Пять лет скрывали от нас эту программу. Во всех ответах на запросы я получаю один ответ, что это все в рамках 185-го федерального закона. А там нигде не написано, что людям должна предоставляться ипотека. Везде написано, что, если у собственника единственное жилье, ему должно предоставляться равноценное — не аварийное, а вообще по коммерческой стоимости», — цитирует Александра издание.

Напомним, проблема с низкой выкупной ценой, которая существенно ниже рыночной, актуальна не только для Альметьевска. Есть она и в Зеленодольске, Чистополе, где жильцы аварийного фонда не готовы получать 500−600 тыс. рублей за квартиры, которые обошлись им в 1,4−1,5 млн рублей, и пытаются добиваться правды через суд.

Читайте также: «Наши чиновники хуже фашистов»: аварийщики Татарии в безвыходной ситуации

А также: В ипотеку по принуждению или в бомжи? Расселение «аварийщиков» Татарии