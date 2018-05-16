«Мы не самострой!»: жители посёлка под Казанью ищут помощи у Путина

Казань, , 13:22 — REGNUM Жители посёлка Карьер вблизи Казани, через который по новому генплану столицы Татарии должна пройти автомобильная дорога, не готовы переезжать и отдавать дома, построенные на свои кровные, под снос, поэтому ищут помощи у президента РФ Владимира Путина. Начат сбор подписей под петицией, в которой жители выступили против дороги «по их головам» и заявили, что дома самостроем не являются, и переезжать они не будут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Масла в огонь зарождающегося конфликта подлили высказывания главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой на совещании 14 мая 2018 года. Комментируя вопрос прохождения дороги по ряду посёлков пригорода Казани, она фактически сравнила дома с самостроем.

«Здесь есть юридическая двойственность. В собственность очень многие здания были проведены не решением города, а федеральных структур в соответствии с дачной амнистией. На самом деле разрешения на строительство домов в таких коридорах будущих дорог не выдавались никогда», — заявила Прокофьева (цитата «Бизнес-онлайн»).

Жители посёлка Карьера на это отреагировали петицией на имя президента РФ Владимира Путина и мэра Казани Ильсура Метшина.

«Наш посёлок существует с 1956 г. Наши дома построены законно, и у нас есть все документы. А сейчас по нашим домам хотят пройтись катком и построить дорогу. Мы не самострой, как заявляет главный архитектор РТ, и у нас есть документальное подтверждение этому. Мы хотим, чтобы нам дали жить спокойно в своих домах, которые люди строили на свои кровные. Никому из нас власти не помогали. Многие по сей день платят за них кредит. А нас хотят лишить всего. Дорогу можно пустить и не по жилым домам. Взять даже улицу Журналистов, там промзона. Почему нельзя пустить ее оттуда. Мы против дороги по нашим головам!» — заявили жители посёлка в петиции, под которой пока собрано около 40 подписей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом генплане Казани, который в мае-июне 2018 года проходит этап публичных слушаний, были сохранены планы по строительству дорог из прошлого генерального плана. Документ рассчитан на два этапа — до 2025 года и до 2035 года. Проект был представлен в конце апреля 2018 года, а первые слушания намечены на 29 мая.

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В середине марта 2018 года о планах строительства дороги через их дома узнали жители посёлка Большие Клыки, которые вышли протестовать на улицу, уверяя, что готовы отстаивать свои дома с вилами в руках. Они рассказали казанским СМИ, что дома строились законно в 1995 году, и под снос только в этом посёлке могут попасть 50 частных домов. Позднее появилась информация, что в зону строительства дорог также попадут посёлки Карьер, Новая Сосновка.

Говоря о проекте дорожного строительства 14 мая 2018 года, Татьяна Прокофьева добавила, что «абсолютно все дороги были сохранены» и власти не могут «от них отказаться».

"Я против сноса жилых домов в пос. Карьер!!!», «У меня жизнь одна, и я хочу прожить её здесь, я имею на это право!», «Мы против строительства дороги! И не хотим жить, задыхаясь пылью от дороги», — возмущаются жители в соцсетях.

Между тем мэр Казани Ильсур Метшин на последнем совещании 14 мая 2018 года, говоря о публичных слушаниях по генплану, поручил «со всей серьёзностью организовать работу на должном уровне с тем, чтобы в конструктивном диалоге с населением с привлечением профессионалов обсудить и принять новый генеральный план». Именно поэтому жители посёлка вторым адресатом своей петиции поставили Метшина. Надеются найти компромиссное решение.