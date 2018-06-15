В конце мая в Якутии случилось ожидаемое событие — отставка главы республики Егора Борисова и назначение нового временного руководителя, экс-мэра Якутска Айсена Николаева. До конца сохранялась интрига выбора: кто станет главой республики — «варяг» или кто-то из местных. Выбор между местным или федеральным представителем является непростым делом в национальных республиках. Федеральный центр всегда проявлял и проявляет осторожность в этом вопросе. При назначении идут плотные консультации и всесторонняя оценка кандидатов.

Ян Сандерс ван Хемессен. Хирург. XVI век

Читайте также: Шило на мыло: жители Якутии о смене главы региона

У «варяга» были бы шансы

Дело не только в том, чтобы человек знал ситуацию в регионе и был способен эффективно решать имеющиеся проблемы. Желательно, чтобы кандидатура была согласована с имеющими влияние в республике местными правящими группами, и в этом ключе назначение нового главы — это всегда компромисс. В противном случае это может вызвать недовольство местных правящих групп. Чиновники могут начать саботаж решений нового главы и всемерно противодействовать его работе. Это может дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и подорвать авторитет федеральной власти. Можно сказать, что при нынешнем назначении федеральный центр проявил осторожность, отказавшись от назначения «варяга» и представив местную кандидатуру.

Однако, выбор, по моему мнению, оказался неправильным: приоритетом работы главы должна была стать борьба с коррупцией, а новый врио не может этого сделать. Айсен Николаев напрямую связан с предыдущими руководителями республики Вячеславом Штыровым и Егором Борисовым, он был их подчиненным и исполнителем их воли. Считаю, что врио главы республики должен был стать человек, не связанный напрямую с бывшими главами. Точнее, не связанный с выполнением их, возможно, незаконных и в отдельных случаях, вероятно, преступных решений и указаний. Назначенный временно исполняющим обязанности руководителя региона человек мог бы ранее работать в органах власти Якутии, но должен был бы иметь собственную принципиальную позицию по защите интересов республики.

Gavril Kirillin Вячеслав Штыров

Но выбор у президента России был, так скажем, небогатый. За годы бездарного правления бывших глав Якутия лишилась квалифицированных кадров, взращивая прихлебателей-конъюнктурщиков, не имеющих собственной позиции и готовых пресмыкаться перед любым вышестоящим. Произошли деградация системы управления и смещение ориентиров чиновничества. Смыслом работы якутских чиновников, по моему мнению, стала не забота о благе народа, а собственное обогащение любым способом, в том числе незаконным.

Как житель республики, знающий специфику региона, я считаю, что в случае отсутствия достойной кандидатуры из местных или невозможности обеспечения независимости назначенного врио главы от внутрирегиональных деструктивных сил надо было назначить «варяга» — человека извне республики, никоим образом не связанного с местными правящими группами. И не надо опасаться недовольства местных правящих групп, которые якобы могут спровоцировать «массовые народные протесты» против назначенного руководителя. В реальности они выдают свои частные интересы за позицию народа, голос которого просто затыкается.

Читайте также: Важно не когда сменят, а на кого»: в Якутии снова обсуждают отставку главы

Jennifer Moo Заткнутый рот

В случае положительной оценки населением начала работы «варяга» он будет поддержан подавляющим большинством. Главное — начать и показать людям серьезность своих намерений. Достаточно одного месяца, чтобы начать позитивное изменение фактического состояния дел. Решающими факторами было бы наличие у главы воли и решительности, правильное выявление ключевых проблем, которые требуют немедленного решения, а также способность вести бескомпромиссную борьбу с внутрирегиональными деструктивными силами.

Поддержка местного кандидата, подходящего правящим группам, заинтересованным в сохранении коррупционного устройства Якутии, ограничена уровнем поддержки партии власти в регионе. Доля электората других партий является несущественной. К сожалению, по всей России региональные отделения «Единой России» принудительно обслуживают интересы элит, находящихся у власти.

Примем максимальный уровень добровольных и принужденных сторонников «Единой России» около 200 000 человек. Это потенциальная база поддержки «компромиссного» для региональных элит кандидата. В противовес этому оставшиеся 422 000 избирателей Якутии могут сделать иной выбор. А кандидат, одобренный местными элитами, будет поддержан только близким окружением и родственниками, что составляет всего несколько тысяч человек.

Такова потенциальная численность участников саботажа решений нового главы и противодействия его работе. Рядовые чиновники, бюджетники, работники организаций с госучастием, которые ранее принудительно поддерживали «нужных кандидатов» под угрозой потери рабочего места и различного рода преследований, поддержат независим

Дарья Драй ИА REGNUM Сторонник «Единой России»

Читайте также: Врио главы Якутии Николаев будет удобным для федцентра: мнение

Для выявления ключевых проблем, расстановки приоритетов и выработки первоочередных мер надо понять текущую ситуацию, для чего нужно ознакомиться с принципами жизнеустройства в республике. Якутия — это регион, разъедаемый внутренними распрями правящих групп, делящих блага между собой, когда проигравшими при любом раскладе остаются рядовые люди.

Правящие группы Якутии не представляют интересов широких слоев населения. Они представляют только свои интересы, интересы своих родственников и приближенных лиц. Их цель — обеспечить себе благополучие любым способом, в том числе за счет ущемления прав своих земляков, не являющихся членами их клана.

Придя к власти, они захватывают все благоприятное жизненное пространство. Все существенные блага (выгодные подряды, должности, субсидии и другое) распределяются среди участников клана. Таким образом, в Якутии, по моему мнению, уже давно установлена антинародная система жизни: феодально-рабовладельческий строй на основе кланово-земляческих принципов и родоплеменных первобытнообщинных отношений. В связи с этим назначение Айсена Николаева я считаю ошибочным решением, принятым в ущерб интересам государства и общества. Оно было пролоббировано олигархическими группировками России при поддержке его некоторых предшественников и протеже.

Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Олигарх

По моему мнению, так же, как и Егор Борисов, Айсен Николаев стремится не следовать интересам страны и населения республики, а обогащаться всеми способами при помощи своего окружения и служить интересам олигархических структур, занимающихся хищническим изъятием природных ресурсов республики.

Читайте также: «Главу Якутии — в отставку и к уголовной ответственности»

Эта ситуация могла бы меняться, но, к сожалению, титульный народ саха разобщен и живет по принципу «каждый сам за себя», «после меня — хоть потоп», «моя хата с краю».

За 28 лет суверенитета так и не удалось обеспечить достойную жизнь большинству населения. Смысл ротации руководителей заключался в обогащении себя и своего окружения в ущерб интересам большинства.

Народ и власть живут в разных мирах. Население уже не надеется на лучшее и пытается лишь выжить. С каждым годом становится всех хуже, и народ просто вымирает.

Алексей Штерн. Бомж

Якутия достигла своего пика роста негативных социальных явлений (пьянство, криминал, наркомания, бездомность, социальные болезни), которые стали следствием отсутствия достойной жизни из-за коррупции.

Убежден, что при справедливом распределении государственных бюджетных средств в республике с численностью населения меньше миллиона человек с лихвой хватило бы на обеспечение достойной жизни всему населению, а не ограниченному числу чиновников и их приближенным.

Следствием антинародности действий властей Якутии является численность бомжей в Якутске, которая достигает несколько тысяч человек, и в основном это люди титульной национальности. Это критический уровень для народа саха численностью всего около 400 тысяч человек, и ежегодно их количество возрастает. Ряды бомжей Якутии пополняются в том числе за счёт нормальных людей, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за реализуемой в регионе антинародной политики.

Эдвард Мунк. Отчаяние. 1892

Читайте также: Четверть населения Якутии — бедные: «Доходы ниже прожиточного минимума»

Десятки тысяч якутян страдают от безработицы и безденежья, находятся в кредитной кабале и безысходном положении. Те, у кого есть работа и доходы, завтра могут лишиться этого и опуститься на «дно жизни» из-за непредсказуемой политики руководства региона.

Значительная часть населения Якутии выброшена за пределы того, что называется нормальная человеческая жизнь. Это не просто явление социальной дифференциации и сегрегации, то есть разделения на богатых и бедных. Это называется геноцидом, то есть физическим уничтожением народа и созданием условий для его вымирания и деградации с помощью политики руководства региона.

Кому-то из представителей правящих кланов Якутии предстоит всю жизнь провести на высоких должностях, владеть недвижимостью и бизнесом в России и за рубежом, а кому-то из рядовых жителей республики — умереть в техэтаже или на свалке. Народ просто не верит власть предержащим. Каждый живет по отдельности и как может. Якутии нужна сила, способная преломить существующее положение.

Нищий старик копается в помойке

Борьба с коррупцией — это приоритетное направление государственной политики России. И это может стать путем выхода Якутии из тяжелейшего кризиса. Резонансные коррупционные дела затрагивают интересы всего общества и каждого жителя Якутии. Из-за коррупции люди не могут нормально жить и планировать свое будущее.

Поэтому приоритетом нового главы Якутии должна быть борьба с коррупцией. При невозможности выполнения этой миссии местным кандидатом оптимальным решением является выдвижение «варяга».

Читайте также: Коррупция в Якутии: причины в жадности и родственных связях — опрос

Приемлемость подобных назначений показала ситуация в Дагестане, когда позитивное движение в борьбе с коррупцией началось с назначением на пост врио главы Васильева, человека извне региона. Задачей врио должен стать запуск антикоррупционного механизма на уровне руководства республики.

Якутии нужен вариант борьбы с коррупцией, отработанный в Сахалинской области и Республике Коми, когда оперативно и комплексно были нейтрализованы крупные организованные преступные сообщества, состоящие из коррумпированных чиновников, правоохранителей и судей, под руководством глав регионов.

Futureatlas.com Коррупция убивает. Остановите её!

Геноцид якутян

С учетом того, что в ряде регионов власть фактически захвачена организованными преступными сообществами, Якутии нужен опытный силовик — специалист по борьбе с организованной преступностью. Необходимо запустить «процесс очищения» от коррупции государственных, правоохранительных и судебных органов.

Предварительно ситуацию в Якутии можно оценить как близкую к уровню тотальной коррумпированности, что означает полную потерю уполномоченными государственными органами способности осуществлять управление регионом, неспособность правоохранительных и судебных органов противостоять преступности, подавленность гражданского общества и его неспособность противостоять коррупции.

В целом в регионе складывается ситуация невозможности реализации базовых прав и свобод граждан, отсутствует доступ к правосудию, невозможно обеспечение законности и правопорядка. В результате на территории региона, как мне кажется, устанавливаются криминально-коррупционный произвол и беззаконие.

Георг Гросс. Логово беззакония. 1914

С целью противодействовать коррупции стоит ввести временное внешнее управление регионом с отстранением от руководства высших должностных лиц республики с рассмотрением вопроса о привлечении их к уголовной ответственности. Считаю нужным также назначить новое руководство региона по согласованию с широкой общественностью, отстранить от должностей руководителей правоохранительных и судебных органов, проведя незамедлительные меры по пресечению преступлений в этих ведомствах. Нужна ротация руководящих кадров из других регионов, проведение переаттестации руководителей линейных подразделений и сотрудников правоохранительных органов, судей.

Читайте также: Якутии обещают волну разоблачений: «Вполне возможен дагестанский сценарий»

Обосную актуальность и необходимость противодействия коррупции на некоторых наглядных примерах негативных последствий коррупции в сфере жилищного строительства и сельского хозяйства. Эти направления связаны с реализацией жизненно важных потребностей — в достойном жилище и качественном питании.

Миллиарды бюджетных средств, выделяемых на жилищное строительство и сельское хозяйство в Якутии, я полагаю, расхищаются местными коррупционерами, что имеет крайне негативные последствия. Помимо этого, я считаю, что якутские элиты занимаются жилищным и пищевым геноцидом жителей Якутии, физическим уничтожением народа путём создания условий для вымирания граждан. Инструментами для этого является принуждение к проживанию в непригодных для жизни зданиях и употреблению некачественной пищи из-за отсутствия возможности приобретать местную качественную сельхозпродукцию. Это приводит к тяжёлым хроническим и смертельным заболеваниям жителей республики.

Ветхий дом

Жилищный геноцид якутян осуществляется на основе функционирования незаконной системы скрытного распределения государственного жилья с использованием различных схем субсидирования и установлением квот для региональных чиновников, прокуроров и судей в ущерб интересам граждан, имеющих законное право на получение государственного жилья (выпускники детских домов, многодетные семьи, инвалиды, жители ветхого и аварийного жилищного фонда и другие).

В Якутии на народе наживаются дважды: сначала за счёт завышения себестоимости строительства путем включения экономически необоснованных расходов на административно-управленческий персонал строительных организаций и коррупционных откатов чиновникам за выдачу разрешительных документов, а затем на незаконной продаже социального жилья, построенного за счет бюджетных средств, в том числе через ипотеку.

Незаконная продажа социального жилья приводит к следующим негативным последствиям: тысячи льготников, очередников, «погорельцев» и другие нуждающиеся граждане, по закону имеющие право на получение бесплатного жилья, не могу получить его; отдельные категории населения (молодые семьи, молодые специалисты, многодетные семьи и другие) вынуждены вступать в ипотечные программы на кабальных условиях ввиду отсутствия возможностей расширения льготных социально-ориентированных ипотечных программ.

Алексей Протопопов. Погорельцы. 1883

Десятки тысяч людей вынуждены проживать в аварийном и ветхом жилье, не соответствующем санитарно-гигиеническим нормам: фекальные воды, заливающие двор и первые этажи, деревянные туалеты в 50-градусные морозы, холод в жилом помещении из-за ветхости, угроза обрушения здания и физической гибели людей, набор воды на колонке, аварийная электропроводка. В основном в таких условиях якутяне вынуждены жить в двухэтажных деревянных домах, построенных в 50−60-е годы прошлого века как временное жильё. С тех пор здания пришли в такую негодность, что иногда, когда дом заливает фекальными водами, войти в него через дверь просто невозможно и в качестве дверей используются окна на первом этаже. Это жилищно-коммунальный апокалипсис по-якутски в богатой республике.

Читайте также: 21-й век на дворе: в жутких «деревяшках» Якутии живут 125 тысяч человек

Люди не по своей воле вынуждены жить в нечеловеческих условиях, которые становятся причиной возникновения тяжелых хронических и смертельных заболеваний. Фекальные воды, повышенная влажность, холод, грибок и плесень вызывают болезни дыхательной системы (пневмонию, астму, туберкулез, бронхит), опорно-двигательного аппарата (артрит, ревматизм, остеохондроз), инфекции (дизентерия, сальмонеллёз, гепатиты, холера, стафилококковая инфекции).

Кете Кольвиц. Нужда (фрагмент). 1893-1894

Драматичность ситуации заключается в том, что люди проживают в таких условиях поколениями и десятилетиями, имея законное право на получение жилья. Люди по полвека стоят в очереди, но не получают его. В этих разваленных бараках у людей рождаются дети, внуки и правнуки. Люди просто умирают от старости и болезней, так и не дождавшись положенного жилья. Их потомки становятся инвалидами в таких нечеловеческих условиях. А в это время чиновники Якутии, как я предполагаю, скрытно и бесплатно получают по несколько квартир, раздают их родственникам и делают на этом бизнес, сдавая жильё в аренду.

Эта ситуация порождает острые противоречия в обществе и социальный кризис. Поэтому необходимо остановить это грубое нарушение одного из базовых прав человека на достойное жилье.

Читайте также: Аварийные дома Якутии: «Соседка сверху упала к нам в дыру в потолке»

Пищевой геноцид жителей Якутии осуществляется на основе недофинансирования сельского хозяйства, причина которого, по моему мнению, — коррупция. Кроме того, нехватка качественных продуктов в регионе возникает из-за низкого уровня закупочных цен на сельхозпродукцию, недостаточного уровня развития сельхозкооперации.

Фото с выставки «20 лет без СССР» Упадок сельского хозяйства

Средства на поддержку сельского хозяйства, возможно, не доходят до производителей в полной мере из-за откатов чиновникам, а также по причине завышения сметной стоимости товаров, работ и услуг, предоставляемых посредническими структурами, такими как ОАО «Туймаада-Агроснаб», ОАО «Туймаада-нефть», Крестьянский рынок и другими, которыми руководят приближенные руководства республики.

Мне кажется, что в республике создаются искусственные монополии для сосредоточения финансовых и иных ресурсов с целью извлечения коррупционных доходов на все этапах: производство — транспортировка — хранение — сбыт. Отсутствует достаточное государственное регулирование деятельности посредников по доставке продукции от производителя до потребителя. Всё это делает сельхозпроизводство невыгодным. Это существенно усиливает кризис, так как большинство местного населения занято в сельском хозяйстве.

Читайте также: Десяток яиц — 300 рублей, кг мандаринов — 800: Якутия отличилась ростом цен

Кроме падения уровня жизни сельского населения, кризисные явления угрожают продовольственной безопасности республики. Местные жители вынуждены употреблять привозные продукты, большая часть которых содержит крайне вредные вещества. Это угрожает жизни и здоровью якутян. Привозное мясо в Якутии стоит дешевле местного, но априори не может конкурировать с ним по качеству: зачастую оно очень старое, напичканное химикатами, антибиотиками и гормонами роста. Техническое пальмовое масло и трансжиры становятся причиной ранней смертности и инвалидизации жителей республики. Растёт число инсультов среди молодых людей 20−30 лет по причине закупорки сосудов техническим пальмовым маслом и трансжирами. Растёт количество тяжелых хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. В целом «молодеют» тяжелые хронические заболевания, ставшие следствием некачественного питания.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо сомнительного качества

Руководство Якутии должно обеспечить доступ населения к качественным продуктам питания, так как это напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. Издержки на лечение больных и инвалидов, пострадавших от некачественного питания, несоизмеримо выше, чем затраты по обеспечению достойного питания граждан.

Для прекращения пищевого геноцида жителей региона нужно отказаться от поддержки лишь крупных хозяйств и значительных бесконтрольных вливаний в аграрные монополии. Это вкупе с усилением контроля снизит уровень хищений, что позволит аккумулировать средства для реализации мер прямой и прозрачной поддержки широкого круга непосредственных производителей.

Разницу между рыночной ценой и фиксированной приемлемой ценой необходимо компенсировать из бюджета. Это будет лучше, чем позволять коррупционерам воровать и травить население привозными продуктами. В прямом дотировании потребления сельзопродукции нет ничего предосудительного. Это общемировая практика.

Ножницы цен

Анализируя ситуацию по этим двум направлениям, можно сделать вывод, что жилищный и пищевой геноцид жителей Якутии происходит по причине воровства значительных объемов средств, выделяемых из федерального и республиканского бюджетов на поддержку сельского хозяйства и реализацию жилищной программы, а также их неэффективного и нецелевого расходования. Поэтому борьба с коррупцией в Якутии — это не дань моде, а условие физического выживания населения и обеспечения достойной жизни. Однако в Якутии осуществляется активное противодействие государственной антикоррупционной политике.

Коррупция как система

Якутские чиновники не хотят бороться с коррупцией, а умеют искусно не признавать участия в ней. Чаще всего, они перекладывают ответственность на внешние факторы, в том числе на федеральный центр. Однако недопустима ситуация, когда срыв выполнения государственных задач из-за воровства бюджетных средств региональные чиновники списывают на якобы недостаточное финансирование и несовершенство федеральных законов.

Читайте также: Якутия выделит на сельское хозяйство 10 млрд рублей — Куда уходят деньги?

Однозначно можно сказать: при отсутствии воровства на местах существующий уровень бюджетного и целевого финансирования социальных и жизненно важных направлений в регионах позволил бы решать поставленные задачи в несколько раз лучше, чем фактически. Эффективно решать существующие проблемы возможно.

Kate Ter Haar Выметание сора

Но в Якутии, я считаю, выстроена целая коррупционная система воровства в различных доходных отраслях и сферах. Для личного обогащения, по моему мнению, используются все существенные доходные источники (финансовые потоки, выгодные госзаказы, прибыльные предприятия). Это не только прямые хищения, но и очень сложные изощренные схемы по незаконному обогащению — завышение тарифов и сметной стоимости, осуществление невыгодных для государства сделок с активами за взятки, необоснованные вливания бюджетных средств в аффилированные структуры и другое.

На основе использования должностного положения и служебной информации ограниченного пользования коррупционеры Якутии, вероятно, создают мошеннические схемы незаконного обогащения. В число таких схем можно включить незаконный и необоснованный вывод государственных активов, реализацию доли или незаконную смену собственников прибыльных и стратегических инфраструктурных госпредприятий путём дополнительной эмиссии ценных бумаг и передачи блокирующего пакета акций подставным структурам. Пример таких сделок — ОАО «Алроса-Нюрба», чьи акции были переданы ОАО «РИК Плюс».

Читайте также: Приватизация госимущества в Якутии: «Гора родила мышь»

Ещё одно коррупционное проявление — создание монополий на основе аффилированных структур в сферах с повышенной доходностью (нефтегазовая сфера, электроснабжение, жилищно-коммунальное хозяйство, переработка мусора и вторсырья, другие направления поставки различных товаров и оказания услуг) с целью извлечения незаконных доходов путем завышения тарифов и сметной стоимости в нарушение установленных законом методик ценообразования (как в случае с ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «Туймаада-нефть», ОАО «Якутгазпром»). Это может быть квалифицировано как хищение средств у потребителей жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, топливных ресурсов и других товаров (услуг), средств государственного бюджета.

Неизвестный художник. Беспощадная борьба с расхитителями общественной собственности! (фрагмент). 1932

Мошеннической схемой я также считаю предоставление государственных гарантий за счёт бюджета республики по долгам убыточных предприятий, руководителями которых являются родственники, земляки и приближенные руководства Якутии (как в случае с ОАО «Туймаада-Агроснаб», ОАО «Туймаада-нефть», ОАО авиакомпания «Якутия»).

Способы участия и коррупционный механизм

К некоторым из этих дел врио главы Якутии Айсен Николаев имеет непосредственное отношение, так как ранее занимал руководящие посты в правительстве и администрации президента, будучи в подчинении у Вячеслава Штырова и Егора Борисова. В случае возбуждении в отношении них уголовных дел Айсену Николаеву предстоит ответить на многие вопросы следователей и оперативных сотрудников в ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

История карьеры врио — это история его угодничества вышестоящим лицам и работы «на свой карман». Такие люди «никогда и ничего не делают просто так». Кратко представим некоторые коррупционные дела, к которым, вероятно, причастен врио главы Якутии Айсен Николаев. Например, дело «Алмазэргиэнбанка»: оно выделено в отдельное производство в рамках антикоррупционного проекта «Противодействие коррупционным правонарушениям в Республике Саха (Якутия)» в разделе «Жилищно-нормативная коррупция».

Kremlin.ru Айсен Николаев

Суть дела заключается в создании незаконной системы скрытного распределения государственного жилья с использованием различных схем субсидирования и установлением квот для региональных чиновников, прокуроров и судей в ущерб интересам граждан, имеющих законное право на получение государственного жилья (выпускники детских домов, многодетные семьи, инвалиды, жители ветхого и аварийного жилищного фонда и другие). Субъектами дела выступают региональные чиновники, прокуроры и судьи. Коррупционный механизм заключается в хищении бюджетных средств путём незаконного получения государственного жилья, субсидий и квот региональными чиновниками, прокурорами и судьями.

Анализ имеющихся сведений позволяет предположить, что в Якутии создана незаконная коррумпированная схема распределения государственного жилья в нарушение федерального законодательства. В частности, было допущено нарушение норм Бюджетного кодекса РФ, имеющее признаки уголовных преступлений.

Федеральным правоохранительным органам было предложено выявить возможное участие в коррупционных правонарушениях Айсена Николаева. Доследственную проверку осуществляла Оперативно-разыскная часть экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии под контролем прокуратуры республики. Ведомство пришло к выводу, что «подтвердить или опровергнуть указанные доводы не представилось возможным. Дальнейшая проверка проводится в соответствии с действующим законодательством».

Kremlin.ru Чиновники МВД

Подобная ситуация сложилась в силу ограниченных возможностей правоохранительных органов по получению информации для соответствующей уголовно-правовой оценки и правильной квалификации деяний, а также из-за противодействия со стороны банка.

Позитивным является то, что не было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, что после обжалования привело бы к прекращению рассмотрения обращений по данному вопросу. Это означает, что вопрос участия врио главы Николаева в данной коррупционной схеме остается открытым. Проводится соответствующая оперативная работа с источниками информации и различными заинтересованными лицами. При получении достаточных сведений дело будет возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ещё одно дело с участием Айсена Николаева рассматривается в рамках федерального антикоррупционного проекта «Устранение коррупционных рисков путем совершенствования законодательства и правоприменительной практики на основе моделирования коррупционных механизмов». Дело находится в разделе «Муниципально-жилищная коррупция», его основа — ситуация с ТСЖ по адресу проспект Ленина, 27».

LxAndrew Якутск. Вид на проспект Ленина

Читайте также: Лакомый кусок или аварийный объект: жители Якутска спорят с мэрией

Суть дела заключается в незаконном захвате муниципальными и региональными чиновниками дорогостоящей земли и недвижимости в центре различных городов России для последующего создания для себя и своего окружения источников дохода, прежде всего, путём строительства коммерческой недвижимости и сдачи её внаём. Субъектами дела выступают муниципальные и региональные чиновники, представители аффилированных с ними структур.

Коррупционный механизм заключается в рейдерском захвате земли и недвижимости путем умышленного доведения жилых домов до аварийного состояния, передаче ТСЖ жилищного фонда без проведения капитального ремонта, подлоге результатов общественных слушаний об изменении назначения земли, нарушении правил проведения торгов при определении застройщика путем внеконкурсного назначения аффилированных структур. В результате этого происходит незаконное отчуждение недвижимости и земли у законных собственников в пользу структур, аффилированных с муниципальными и региональными чиновниками.

О попытке рейдерского захвата земельного участка под многоквартирным домом, находящимся в Яктуске по адресу проспект Ленина, д. 27, заявляла председатель правления ТСЖ «Ленина 27» Элеонора Новгородова. Предположительно, незаконный захват земли инициирован руководителями правительства республики, мэрии Якутска, «Алмазэргиэнбанка» и преследует реализацию их корыстных интересов в нарушение законных прав собственников жилья, а также в ущерб интересам государственной и муниципальной службы.

Захват земли. «Лапа» экскаватора

Читайте также: Путина просят остановить коррупционный беспредел горадминистрации Якутска

Новгородова заявила о повышенном общественном значении этого дела, так как в случае успешного незаконного отчуждения имущества коррумпированные чиновники и их представители из аффилированных структур смогут осуществить рейдерский захват большей части центра Якутска, где расположены дома 1950−1970-х годов постройки, находящиеся на дорогостоящих земельных участках, с целью создания частных бизнесов (строительства коммерческой недвижимости) для обогащения высших должностных лиц республики, руководителей правительства региона и мэрии Якутска, их родственников и близкого окружения в ущерб общественным интересам и в нарушение прав собственников недвижимости.

В Якутске масса случаев нарушений закона по жилищным делам со стороны мэрии. Не исполняются судебные решения. Погорельцы и аварийщики мыкаются по трущобам маневренного фонда. Переселенцам предлагают заниженные компенсации, в результате чего люди из центральной части города могут приобрести жилье только в удаленных территориях (аэропорт, ДСК, птицефабрика, ГРЭС и т.д.). Жильцы Ленина, 27 могли повторить незавидную судьбу переселенцев. В то же время сотни квартир тайно распределяются по блату среди начальства. Застройка 203-го микрорайона, заявленная как способ решения жилищной проблемы аварийщиков и льготников, превратилась в бизнес-проект за счет бюджета.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

По делу о захвате земли по Ленина, 27 ИА REGNUM публиковало ряд материалов, в том числе петицию, в которой жители дома по этому адресу призывали поддержать их в намерении «остановить коррупционный беспредел в администрации Якутска». Эта публикация стала поводом для обращения в суд жены мэра Якутска, председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» Людмилы Николаевой, которая потребовала опровергнуть опубликованные сведения и возместить ей моральный ущерб. Однако, суд признал все доводы несостоятельными.

Читайте также: Мэр Якутска и его жена проиграли суд с ИА REGNUM

Пресненский суд города Москвы огласил решение, которым полностью отказал Николаевой в иске об опровержении сведений о том, что «в течение многих лет в Якутске проводится планомерный рейдерский захват имущества и земли, находящейся в собственности граждан. Преследуя личную выгоду, используя административные рычаги и финансовые ресурсы, путём мошеннических коррупционных схем, подлога государственных документов, обмана, угроз и шантажа супруги Николаевы — глава администрации города А. С. Николаев и его супруга — Л. В. Николаева — председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк», создали семейный налаженный «бизнес-конвейер» по присвоению чужой собственности».

Также не удалось супругам опровергнуть в суде опубликованные заявления «Используя административный ресурс, супруги Николаевы выработали систему принудительного сноса жилых домов в центре города, которые намеренно доводятся до состояния крайней аварийности» и «Кто даст гарантию, что чета Николаевых, апробировавшая на нас мошенническую преступную схему выселения собственников и непредоставления ничего взамен, не постарается завладеть всем проспектом?».

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос дома

Мэрия Якутска стала эпицентром ряда коррупционных скандалов в период руководства Николаева. При этом мэр всегда «выходил сухим из воды». Однако дела, по которым проходили задержания, по компетенции принятия решений находятся на уровне мэра. То есть Айсен Николаев как минимум не мог не знать, чем занимаются его прямые подчиненные. На основании имеющихся сведений можно предположить, что он руководил их преступными действиями, а потом, при возбуждении уголовных дел, отстранился от них с целью ухода от ответственности.

Приведём в пример два дела, возбуждённые в отношении советника мэра Якутска на общественных началах Саввы Алексеева и заместителя главы Якутска по экономике и финансам Егора Попова. Первого задержали при получении отката в 40 млн в 2017 году от чувашской фирмы «ДОРИСС», которая ремонтирует дороги Якутска. Очевидно, что вымогательство взятки у дорожников было не личной инициативой советника мэра.

Читайте также: Экс-советника главы Якутска задержали при получении отката в 40 млн

Егора Попова подозревают в махинациях с участком под инклюзивную школу. Чиновник, курировавший в администрации столицы Якутии имущественные вопросы, по мнению следствия, осуществил незаконные махинации с земельным участком под строительство школы для детей с ограниченными возможностями. Красноречивыми являются сказанные тогда мэром Айсеном Николаевым слова «Не порти мне карьеру», адресованные Егору Попову.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Читайте также: Вице-мэра Якутска подозревают в махинациях с участком под инклюзивную школу

Также в Якутии чиновники зачастую используют «околозаконные» схемы обогащения.

Их суть заключается в том, что они не содержат явного нарушения закона. Вроде бы всё по закону. Однако, если рассмотреть ситуацию ближе, то можно усмотреть нарушения, имеющие признаки уголовных преступлений. Вопрос заключается в добросовестном отношении к своей работе правоохранителей, ревизоров и лиц — инициаторов рассмотрения нарушений. Но чаще всего псевдозаконность нарушений и гарантия от расследований обеспечивается расстановкой «своих людей» на всех стадиях процесса. Типичным примером таких «околозаконных» схем обогащения является увод бюджетных средств в частные аффилированные организации.

Читайте также: Коррупция в Якутии: причины в жадности и родственных связях — опрос

Опишем этот способ на примере строительного рынка, который, возможно, является бизнесом семей Егора Борисова и Айсена Николаева. По моему мнению, там реализована классическая схема увода бюджетных средств: государственный бюджет — банк с госучастием — аффилированная организация. И во всех звеньях цепи находятся «свои люди». Вроде бы явных нарушений нет. Однако возникает вопрос: насколько соответствует интересам населения и республики финансирование частных бизнесов за счёт средств государственного бюджета, направленных на поддержку «Алмазэргиэнбанка»?

Круговая порука. Карикатура 1871 года

Доля Людмилы Николаевой в ООО «Стротельный рынок» составляла 20%, в ООО ТД «Строительный» — 25%. Чистая прибыль этих компаний в 2015 году достигала 14,4 и 22,8 млн рублей соответственно. Согласно сведениям о доходах, жена Айсена Николаева в 2015 году заработала 10,3 млн руб. В 2016 году Людмила Николаева перестала числиться в списке владельце долей «Строительного рынка» и ТД «Строительный», и её доход, согласно представленным налоговой данным, составил 14,2 млн рублей. Расчетная доля Николаевой от чистой прибыли по итогам 2015 года составляет почти 9 миллионов. Однако, эти суммы не отражены в декларациях 2015 и 2016 годов. Можно предположить либо уход от декларации доходов и уплаты НДФЛ, либо проведение сделки на нерыночных условиях по номинальной стоимости доли.

Согласно отчету «Алмазэргиенбанка» (контрольный пакет акций, около 80%, принадлежит республике), в 2010 году было «принято положительное решение по финансированию в 2011 году инвестиционного проекта на строительство 2-й очереди здания ТВЦ «Строительный» (120 млн рублей). В 2011 году «осуществлялось финансирование строительства второй очереди здания ТВЦ «Строительный» в Якутске (заемщик ООО «Строительный рынок»)»

На основании этой информации можно сделать выводы о лоббировании руководителем «Алмазэргиэнбанк» Людмилой Николаевой интересов аффилированной структуры. Сюда же вписываются предположения о создании частных бизнесов для родственников бывшего главы республики Егора Борисова и бывшего мэра Якутска Айсена Николаева (через подставных лиц) за счёт средств государственного бюджета, направленных на поддержку АЭБ. Кроме того, можно подозревать возможный уход Людмилы Николаевой от декларирования доходов и уплаты НДФЛ. В случае сокрытия Николаевой от налогообложения 9 миллионов рублей она может быть привлечена по статье 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица».

Цитата из х/ф «Двенадцать стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Аферисты

При наличии претензий учредителей банка и участников органов управления банка формальными нарушениями могут быть также отказ от конкурсных процедур и отсутствие прозрачности направления инвестиций АЭБ (финансового учреждения с государственным участием); направление средств государственного бюджета, предназначенных на поддержку республиканского банка, на неокупаемые и неэффективные проекты — создание частных бизнесов; злоупотребление должностными полномочиями при лоббировании интересов аффилированной структуры.

Учредители банка и участники органов управления банка могут инициировать привлечение Людмилы Николаевой к ответственности в связи с нарушением ограничения, связанного с личной заинтересованностью в итогах конкурсного отбора инвестиционных проектов (если таковое ограничение имеется в локальных правовых актах «Алмазэргиенбанка»). В АЭБ может действовать ограничение, аналогичное используемому при распределении бюджетных средств (гранты, субсидии и так далее).

Приведем примерное описание ограничения: «Если член Конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом Конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Под личной заинтересованностью члена Конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Конкурсной комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член Конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами».

Конфликт интересов

В таком случае действия Николаевой по лоббированию интересов аффилированной структуры и финансированию частных бизнесов за счет средств государственного бюджета, направленных поддержку АЭБ, могут образовать состав преступлений, предусмотренных статьями УК РФ по злоупотреблению полномочиями. Предположительно, Людмила Николаева злоупотребила полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя путём направления средств банка на неокупаемый и неэффективный проект — строительство 2-й очереди здания ТВЦ «Строительный», допустив «конфликт интересов».

Кроме того, Люлмила Николаева могла нарушить закон, передав долю в ООО «Строительный рынок» и ООО ТД «Строительный» подставному лицу — Крылову в целях формального устранения конфликта интересов. Для обоснования и постановки этих нарушений нужны претензии учредителей банка и участников органов управления банка. Для поиска явных нарушений необходим анализ расходования целевых средств государственного бюджета, направленных на санацию АЭБ. По моей субъективной оценке, это типичный пример увода бюджетных средств в аффилированные организации через подставные структуры на основе использования околозаконных способов. Вот так «растворяются» сотни, миллионы и миллиарды бюджетных средств без явного нарушения закона. Эти деньги могли бы быть направлены на социальную поддержку нуждающимся, строительство социальных объектов (школ, больниц, детсадов), а не на поддержку частного бизнеса избранных.

Mike Burton Деньги растворяются

«Кодекс молчания» и «круговая порука»

Подобные схемы отработаны и успешно функционируют благодаря отсутствию должного контроля со стороны государственных и правоохранительных органов, депутатского корпуса, общественности за деятельностью органов власти, компаний с государственным участием, в данном случае за работой этого банка.

Это свидетельствует о значительных проблемах системы управления Якутии, когда управление государственными финансами выходит из-под контроля и не соответствует интересам государства и общества.

Читайте также: Глава Якутии Борисов терял управление регионом: «Дальше было бы хуже»

В целом можно отметить системность якутской коррупции и бездействие контрольных и правоохранительных органов. На протяжении длительного времени рассмотрение многочисленных фактов коррупции просто умышленно затягивается следственными и судебными органами. По многим резонансным уголовным делам выносятся минимальные условные наказания или вообще оправдательные приговоры.

Илайхью Веддер. Коррумпированное законодательство и анархия. 1896

Этим утверждается принцип двойных стандартов: «своим — все, остальным — закон», когда за мешок картошки дают несколько лет реального срока, а коррупционеры, укравшие несколько сотен миллионов рублей, отделываются условным сроком или административным наказанием за нарушение бюджетного законодательства.

Как антикоррупционный эксперт отмечаю важность тщательного рассмотрения материалов контрольных органов.

Ключевая роль в противодействии коррупции отводится, как ни странно, не правоохранительным органам, а органам финансового контроля, у которых аккумулируется значительный объем информации. Можно констатировать, что одна из причин неэффективности борьбы с коррупцией кроется в бездействии контрольных органов, когда они не передают материалы в правоохранительные органы и не инициируют возбуждение уголовных дел. При совершении хищений, нецелевом использовании бюджетных средств, даче взяток и других конкретных преступлениях дело стоит за компетентностью следственных органов.

63.мвд.рф Уголовное дело

Но большинство правонарушений, совершаемые чиновниками, могут быть квалифицированы как уголовное преступление или как административное правонарушение. Например, такие как выплаты по подложным документам лицам, не состоящим в штате и фактически не работающим, в том числе фиктивный прием родственников и знакомых на работу, оплата по договорам за фактически не выполненную работу и не предоставленные услуги. Сюда же можно отнести превышение фонда оплаты труда путем незаконного начисления заработной платы, социальных выплат и средств материального стимулирования в нарушение трудового законодательства, локальных нормативных актов и других документов, а также присвоение бюджетных средств по фиктивным документам. Нарушениями являются приобретение и содержание автомобилей, оборудования, компьютерной техники и других основных средств за счет подведомственных учреждений, незаконное списание материальных ценностей, получение нового жилья после переоформления имеющегося на родственников и знакомых, оказание содействия бизнесу родственников и знакомых путем предоставления служебной информации; формирование конкурсных требований для заранее определенного подрядчика; использование служебного транспорта и иной техники в личных целях.

Читайте также: Взятки депутатов Госсобрания Якутии — только верхушка айсберга?

Перечень подобных нарушений превышает количество уголовно наказуемых коррупционных правонарушений. Отнесение этих нарушений к уголовным преступлениям или мелким административным нарушением зачастую зависит от уровня чиновника, (то есть степени обладания им административными и финансовыми ресурсами и возможностями оказывать давление), добросовестности и чистоплотности сотрудников органов финансового контроля и правоохранительных органов.

433aw.afrc.af.mil Грязные руки

Правоохранительные органы не обеспечивают равенства всех перед законом независимо от статуса: от учителей и врачей до министров, депутатов и президента. Коррупционная статистика делается за счет мизерных взяток и хищений низового уровня бюджетников и правоохранителей (учителя, врачи, инспекторы ДПС, потребнадзора, пожарной охраны и других). Наказание за коррупционные преступления потеряло свой смысл. Привлечение чиновника за коррупцию стало не результатом осуществления правосудия, а итогом отсутствия достойной крыши и недостатка денег для откупа от правоохранителей.

Осужденные коррупционеры не чувствуют необходимости раскаяния, рассуждая таким образом: «А почему меня поймали, они же наверху еще больше берут. Почему им можно, а мне нельзя?» Они искренне считают, что их поимка не является закономерным результатом неотвратимости возмездия, а всего лишь недоразумение в условиях тотального распространения коррупции.

К сожалению, руководители органов финансового контроля Якутии (Счетная палата, органы министерства финансов и другие), как мне видится, зависимые от коррумпированных чиновников, зачастую просто замалчивают факты коррупции и, вероятно, становятся соучастниками коррупционных преступлений. Они, мне кажется, нарушают норму закона, согласно которой в случае обнаружения факта, за совершение которого применяется мера наказания, установленная УК РФ, ревизор обязан передать акт проверки и копии документов, подтверждающих нарушение, в правоохранительные органы.

Рене Магритт. Молчаливое согласие. 1965

Читайте также: Депутаты Якутии недовольны Счётной палатой: «Объёмные отчёты ни о чём»

У меня имеются факты, когда, несмотря на наличие признаков преступлений, министерство финансов Якутии в нарушение закона не обращалось в правоохранительные органы.

Зачастую органы финансового контроля Якутии нарушают федеральные инструктивные материалы, где четко описаны виды нарушений, правовые основания квалификации нарушений в соответствии с бюджетным законодательством и главное — мера ответственности в соответствии с административным и уголовным законодательством. Одним из таких документов является Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ от 17 декабря 2014 года. Однако, якутские ревизоры часто впадают в амнезию и напрочь забывают свои обязанности, когда дело касается высокопоставленных коррупционеров. Они прилагают неимоверные усилия по их «отмазыванию» от уголовной ответственности.

Таким образом, в случае начала объективного расследования ряда дел правоохранительными органами бездействие министерства финансов Якутии и контрольных органов должно рассматриваться как отдельное правонарушение со всеми вытекающими последствиями и квалифицировано как халатность, неинформирование о правонарушениях и сокрытие преступлений.

A-r-e-s Взятка

Реалии наших дней таковы, что сейчас у власти в Якутии находятся лица, которые, на мой взгляд, злоупотребляют властью и служебным положением в нарушение закона. Даже в случае возбуждения уголовных дел они, я думаю, активно противодействуют осуществлению правосудия и втягивают в свою преступную деятельность различные должностные лица, которые являются субъектами расследований. В республике, я считаю, сложилась порочная практика противодействия осуществлению правосудия, основанная на «круговой поруке».

Читайте также: Якутский горсуд обязал многодетную семью замуровать в доме окна

Я вижу ситуацию так: при наличии составов преступления, когда расхищаются миллионы и миллиарды средств, не возбуждаются уголовные дела или их расследование приостанавливается, так как государственные органы (министерство финансов Якутии и другие участники бюджетного процесса) не признают себя потерпевшими от преступных действий высокопоставленных коррупционеров. Это как если у человека обворуют квартиру в его отсутствие, и соседи вызовут полицию, увидев взломанную дверь, а потом в беседе с полицейскими хозяин квартиры откажется признать, что совершена кража, и скажет, что никаких претензий ни к кому не имеет.

Я полагаю, что в ходе следствия зависимые от коррупционеров чиновники просто дают показания, что ущерб бюджету не нанесен и претензий нет — и дело благополучно закрывается к радости коррупционеров. Этот механизм довольно прост: по моему мнению, инициаторами таких коррупционных преступлений являются высшие должностные лица Якутии, которые приказывают отказаться от каких-либо притязаний и признания нанесения ущерба за взятки или путём угроз и шантажа. В некоторых случаях они могут заставить взять вину на себя. Например, так случилось в деле «Сахателекома», когда был наказан только руководитель предприятия.

Цитата из т/с «Спрут». Реж. Серхио Сильва. 1984-2001. Италия и др Комиссар Каттани

Так устроена порочная система якутской власти, когда высокопоставленные чиновники никогда не будут привлечены к уголовной ответственности: всю их вину будут брать на себя подчинённые лица. Для удаления этой неизлечимой «коррупционной опухоли» требуется «хирургическое вмешательство» извне, так как «лечение» местными силами невозможно.

В Якутии среди участников коррупционного процесса действуют «кодекс молчания» и «круговая порука». Это имеет сходство с мафиозным «кодексом чести» — омерта́ (итал. omertà — взаимное укрывательство, круговая порука) — несотрудничество с государством. К сожалению, в республике отсутствуют свои «комиссары Каттани», готовые вступить в бескомпромиссное противостояние с якутскими коррупционерами.

Для расследования сложных коррупционных дел требуются не только опыт и квалификация, но и соответствующие полномочия, которые могли бы обеспечить доступ к информации и требовать должной реакции правоохранительных органов. В условиях тотальной, по моему мнению, коррупции в органах исполнительной власти Якутии, когда коррумпированные высшие должностные лица расставляют «своих людей» на всех ключевых постах не только в госорганах, но и госкомпаниях, аффилированных структурах, одними из немногих, кто может оказать реальное противодействие, являются депутаты. Поэтому Якутии нужны независимые депутаты, способные инициировать независимые расследования резонансных коррупционных преступлений.

Pxhere.com Остановить коррупцию

Читайте также: Жалкий и слабый: чем запомнится уходящий созыв Ил Тумэна

В связи с этим призываю жителей Якутии проголосовать на выборах депутатов Госсобрания и Якутской городской думы за кандидатов, не связанных «круговой порукой» с действующей в республике властью и ее партией. Также осознанный выбор надо сделать на выборах главы города Якутска.

Прошу помнить, что каждое коррупционное дело лишает людей лучшей жизни и лишь усиливает произвол в Якутии. Уровень коррупционных доходов якутских чиновников и олигархов, как я предполагаю, составляет миллиарды рублей на несколько сотен высокопоставленных чиновников, их родственников и приближённых. Обратной стороной их благополучия являются нищета и бедственное положение многонационального населения Якутии.

Только совместно можно эффективно противостоять коррупции в Якутии. Необходимо создать мощное антикоррупционное лобби на всех уровнях и ветвях власти: на республиканском и муниципальном уровне, в исполнительных и законодательных органах.

Maxpixel.net Сила в единстве

Целью антикоррупционных действий является наказание виновных и возврат похищенных бюджетных средств и активов республики, что, безусловно, окажет благоприятное воздействие на социально-экономическое положение и уровень жизни населения. Населению должна быть обеспечена достойная жизнь. Многое будет зависеть от того, кто станет главой республики.

На основании вышеизложенного призываю жителей Якутии сделать правильный выбор на выборах главы Якутии в сентябре 2018 года и проголосовать за кандидата, который способен преломить существующее негативное положение и изменить жизнь к лучшему.

И ещё. В наше время многое зависит от наличия объективной и достоверной информации. Выражаю благодарность ИА REGNUM за информационную поддержку, а также объективное освещение событий в России и всем мире, в том числе и Якутии. Редакторский состав и весь многочисленный коллектив агентства занимает принципиальную позицию и осуществляет большую работу не только в области объективного информирования населения страны, но и по защите прав граждан.

Публикации ИА REGNUM часто становятся основанием проведения проверок органов прокуратуры и различных контрольно-надзорных органов по фактам нарушений закона. ИА REGNUM вносит значительный вклад в повышение гражданской ответственности и правовой культуры, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Материалы агентства касаются практически всех сфер жизни и всех уголков страны. Это дает ощущение чувства единства граждан, принадлежности к нашей большой стране, сопричастности к масштабным событиям.

Прим. ред: Степан Петров является руководителем общественного движения «Якутия — Наше Мнение», активно занимается правозащитной и антикоррупционной деятельностью. В 2012 году организации присвоен Специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. В 2010 году движение аккредитовано Министерством юстиции РФ в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы.

С февраля 2018 года организация реализует антикоррупционный проект «Противодействие коррупционным правонарушениям в Якутии», рассматривает различные виды коррупции. «Якутия — Наше Мнение» имеет аккредитацию независимого эксперта на проведение экспертизы на коррупциогенность. Пользуясь своим правом, организация в том числе проводила антикоррупционную экспертизу по делу «Алмазэргиенбанка».