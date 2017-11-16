Якутия выделит на сельское хозяйство 10 млрд рублей — Куда уходят деньги?

Якутск, , 12:39 — REGNUM Из бюджета Якутии в 2018 году планируется выделить по программе развития сельского хозяйства 10,3 млрд рублей. Депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин считает намерение направлять миллиарды рублей на эти цели неадекватным, потому что результат их вложения остаётся незаметным, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, это сумма непомерно большая, и куда она в итоге уйдёт — непонятно.

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«Говорят, что сельское хозяйство убыточное, а потому на него нужно выделять аж 10 млрд рублей, каждый год по миллиарду добавляют на эти цели, но где результат? Уж картошку-то можно в Якутии выращивать, и капусту можно, а из рыбы-то можно консервы делать. А если сельское хозяйство убыточное, зачем тогда выделять 10 млрд? давайте тогда 5 млрд дадим, а остальное оставим на школы, например», — прокомментировал намерение столь щедро финансировать сельское хозяйство республики депутат.

Он предлагает в таком случае как следует отследить пути расходования этих средств, и тратить их так, чтобы каждый человек, который коснётся этих 10 млрд, был подконтрольным.

«Чтобы знать, куда именно пошли эти деньги», — предлагает депутат.

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Он сравнивает Якутию с Амурской областью, для которой 10 млрд рублей — это треть бюджета, а на сельское хозяйство выделялось в 2016 году 700 млн, в 2017 — 300 млн.

«Так у них на каждом углу уже продают сельхозтехнику, стоят специализированные магазины, гектары разобрали под пчеловодство, везде продается мёд, и это чудо», — перечислил сельскохозяйственные достижения Приамурья депутат.

«А у нас даже нормальный комбикорм вовремя завезти не могут, ничего не могут. Надо ставить человека, который в поле работал и на деле знает, что такое сельское хозяйство, а не того, который ручку с ноутбуком и бумажкой держал последние 20 лет», — констатировал Гаврил Парахин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии основные параметры бюджета-2018 таковы: доходы 169,8 млрд, расходы — 171,3 млрд, дефицит — 1,5 млрд.

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Напомним, в 2016 году в Якутии на фоне щедрого финансирования развития сельского хозяйства стало известно о разорении двух крупных фермерских хозяйства в сёлах Модут и Арылах, в строительство которых были вложены бюджетные деньги. Кроме того, в животноводческих комплексах, получивших бюджетные средства, умирали породистые коровы. В частности, погибал скот в Усть-Майском районе и в селе Хомустах Усть-Алданского района, где предприниматель получил государственный грант.