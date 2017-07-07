СМИ: Экс-советника главы Якутска задержали при получении отката в 40 млн

Якутск, , 11:37 — REGNUM В Москве произошёл взбудораживший Якутию инцидент с предпринимателем из республики, в котором уже углядели политический подтекст. Региональные СМИ со ссылками на собственные анонимные источники наперебой сообщают о задержании бизнесмена, бывшего советника мэра Якутска и экс-офицера ФСБ Саввы Алексеева при получении 40 млн рублей отката.

Однако есть мнение, что якутянина просто подставили.

По сведениям анонимного источника News.Ykt.Ru, Савва Алексеев прилетел в Москву за «откатом» от фирмы «ДОРИСС» (Чувашия), которая ремонтирует дороги Якутска. Сотрудники центрального управления ФСБ России задержали экс-советника мэра столицы республики в момент получения этих денег от компании.

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По данным информатора ИА Sakhaday, Савву Алексеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Пресненский районный суд Москвы определил ему в качестве меры пресечения арест.

Член общественной палаты Якутска Александр ЯКНК-Захаров (фамилия по паспорту — прим. ИА REGNUM ) уверен, что задержанием Алексеева пытаются «дискредитировать фигуру действующего мэра Якутска» Айсена Николаева.

«По своему опыту знаю, что такие коммерческие структуры, как «Дориcс», используют для давления на политических оппонентов, — сказал общественник Якутия.Инфо. — Я никогда не поверю, что подполковник ФСБ придет в кафе и средь бела дня, при всех, получит сумку с 40 миллионами в ней».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года по подозрению в коррупции был задержан на тот момент уже бывший заместитель главы Якутска по экономике и финансам Егор Попов. Ему вменяют осуществление незаконных махинаций с земельным участком под строительство инклюзивной школы в Якутске. Следствием действия чиновника стало то, что дети-инвалиды остались без приспособленного для них учебного заведения, а на месте, где должна была быть школа, вопреки закону выросло многоэтажное здание.

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