К событиям на Ямале в мае 2018 года было приковано пристальное внимание федеральной прессы. Причин тому несколько. Это и смена главы региона, в результате которой пост временно исполняющего обязанности губернатора был занят самым молодым руководителем субъекта в стране. И задержание в Новом Уренгое «спящей ячейки» террористов числом 20 человек. И падёж оленей, вызвавший немало кривотолков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Тень «Капитана Арктики» или двигатель СШХ?

Главная новость минувшего месяца на Ямале — внезапный уход главы региона в правительство России: Дмитрий Кобылкин с 18 мая согласно указу президента страны Владимира Путина стал министром природных ресурсов и экологии РФ. На этом посту он сменил Сергея Донского, возглавлявшего ведомство с 2012 года.

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Вслед назначению полетели оптимистичные комментарии про достижения Дмитрия Кобылкина на посту главы Ямала. Прозвучали и критические мнения, мол, экология в ЯНАО — одна из болезненных тем. Но в целом предлагается взглянуть на работу нового министра по результату.

«Как глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин продемонстрировал успехи в решении сложных государственных задач в освоении Арктического региона. Можно многое перечислить: старт строительства Северного широтного хода, порт Сабетта, освоение Северного морского пути, запуск завода СПГ. Верные шаги по решению экологических проблем региона. Главное, Дмитрию Кобылкину удаётся найти общий язык и эффективно взаимодействовать со всеми крупными предприятиями топливно-энергетического комплекса, работающими на Ямале. Думаю, что всё у него получится», — считает политолог, директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

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«Дмитрий Кобылкин с экономическими успехами Ямало-Ненецкого округа на данный момент, на мой взгляд, является одним из драйверов российской элиты», — прокомментировал назначение генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов.

Kremlin.ru Дмитрий Кобылкин

Капитан Арктика, как прозвали Дмитрия Кобылкина в регионе, которым он управлял восемь лет, в одночасье пост сдал, другой пост принял. И в течение десяти дней президент России не подписывал указ о преемнике на капитанском мостике ЯНАО. Назначение 30-летнего замгубернатора по экономике Дмитрия Артюхова главой региона произвело эффект молнии в штиль.

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Ранее эксперты прочили на этот пост вице-губернатора Ирину Соколову как человека с огромным аппаратным бэкграундом и прошлым инженера-строителя. Именно ей могли с уверенностью доверить воплощение Северного широтного хода (СШХ) в жизнь.

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Назначение 30-летнего менеджера на пост руководителя Арктического региона с учёбой в аспирантуре за плечами и сингапурской стажировкой обросло уже излишком смыслов. Прежнему губернатору лично пришлось вмешаться через несколько часов после президентского указа.

«Дмитрий Артюхов представляет новую формацию управленцев — прекрасно образованных, имеющих результативный опыт практической работы на самых сложных участках госуправления. Именно он «поднял» Северный широтный ход. Для меня главное то, что он родной для Ямала, и Ямал ему дорог. Пост губернатора — это серьёзное испытание, нужно будет включаться сразу, не упускать ничего. Уверен, Артюхов справится. И земляки его поддержат, потому что он будет работать для них, для региона», — заявил Дмитрий Кобылкин, пресекая кривотолки об аппаратных играх относительно назначения временного главы региона.

Дмитрий Артюхов курировал в правительстве ЯНАО в качестве заместителя губернатора ключевое экономическое направление с января 2016 года. До этого был помощником губернатора ЯНАО и отвечал за работу с иностранными инвесторами, подготовку участия главы региона в экономических форумах и в совещаниях у федеральных министров.

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Северный широтный ход

Однако новому врио главы ЯНАО нелегко будет справиться с ярлыком представителя «золотой молодёжи», на котором довольно часто акцентируют внимание эксперты. Его отец является значимым политиком на Урале — бывший член совета Федерации, ныне вице-спикер Тюменской областной думы, возглавляет в региональном парламенте фракцию «Единой России». Ранее, до 2000 года, Андрей Артюхов был председателем думы Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Молодому врио политологи напропалую в прессе дают советы выйти из тени отца, а также из тени Кобылкина. Дмитрий Артюхов тем временем ставит амбициозные задачи продолжения курса на воплощение крупных арктических проектов и укрепление Ямала как лидера в российской Арктике.

«Останавливаться нам нельзя. Необходимо завершить проекты, старт которым уже был дан. Среди них — Северный широтный ход, который ждёт вся страна. Приоритеты Ямала неизменны — реализация президентских указов, решение задач, обозначенных главой государства в своем послании. Мы должны закрепить за собой лидерство в российской Арктике», — сказал врио губернатора на встрече с полпредом Уральского федерального округа Игорем Холманских.

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Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Артюхов

Напомним, Дмитрий Артюхов официально возглавляет регион до выборов губернатора. Станет ли временное постоянным, станет известно в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Губернатора ЯНАО изберут депутаты Законодательного собрания автономного округа тайным голосованием, сообщает избирком ЯНАО.

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До этого момента каждое региональное отделение парламентских партий не позднее чем за 60 дней до дня голосования имеет право предложить не более трёх кандидатур на пост главы Ямала. Исполняющий обязанности губернатора Тюменской области не позднее чем за 40 дней до дня голосования предлагает президенту не менее пяти кандидатур. Из них глава государства должен выбрать трех кандидатов и представить в Заксобрание ЯНАО для финального выбора не позднее чем за 20 дней до единого дня голосования.

Уголовные дела за «жуть на лапах»

В регионе подводят итоги «собачьих свадеб» марта — апреля, когда агрессивные бродяжки накидывались на людей и разгул «жути на лапах» иначе как террором невозможно было назвать. Животными травмированы несколько детей в различных городах Ямала. Прокурорские работники по просьбам жителей региона и властей законодательно разбирались с проблемой. И пришли к выводу: собачий террор породила безответственность чиновников. Прокурорские проверки выявили признаки так называемых откатов, искусственного дробления заказов, неисполнение контрактов по отлову безнадзорных животных и прочие правонарушения в городах Ноябрьск, Губкинский, Салехард, Лабытнанги, Муравленко, Надымском, Пуровском, Ямальском, Красноселькупском и Приуральском районах. Кое-где возбуждены уголовные дела.

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В интересах несовершеннолетних, пострадавших от укусов бродячих животных, в суд направлено 17 исковых заявлений на общую сумму свыше миллиона рублей.

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Собака

Всего по результатам проведенных проверок органами прокуратуры автономного округа выявлено 137 нарушений закона, внесено 43 представления, 36 из которых в органы местного самоуправления. К дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо.

Но остаётся главная проблема — разнобой муниципальных правил по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных по всему Ямалу. Законопроект «Об ответственном обращении с животными», который мог бы дать унифицированные правила всей стране, несколько раз отправлялся под сукно и до сих пор маринуется в Госдуме РФ. Парламентарии из нескольких субъектов РФ просят федеральных коллег в скорейшем времени принять закон, чтобы навести порядок в сфере, где процветают дичь, жуть и бардак.

Фрустрация оленеводов и властей

Оленеводы Ямала с начала мая просили Дмитрия Кобылкина, когда тот ещё был губернатором региона, ввести режим ЧС на территории ЯНАО в связи с «масштабным падежом оленьего поголовья». Возмутитель спокойствия, оленевод Ейко Сэротэтто фиксировал в своём стаде по 10 умерших оленей в день. Некоторые стада, по его словам, потеряли до 70% поголовья. Среди оленеводов распространился слух, что причиной мора стала вакцинация против сибирской язвы. Зазвучали призывы отказываться от прививок. Одновременно признавалось, что оленей без прививки не возьмут на убойные комплексы. Бунта как такового не было — тундровики вгонялись в ажитацию через социальные сети.

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Правительство и ветеринары Ямала отреагировали на сигналы оленеводов в прессе оперативно, назвав падёж оленей сезонной проблемой марта — апреля, с вакцинацией не связанной. Падёж распространён на северных территориях, в тундре. Затянувшаяся зима скрыла подножный корм под ледяным настом, гибнут олени с ослабленным иммунитетом, которые не могут пробиться сквозь корку к ягелю. И ранее, подчёркивают ямальские власти, происходил падёж ослабленных животных, но воспринимался сей факт обыденно, без шума и истерии в интернете.

«При необходимости оленеводам оказывается помощь — никто не остается один на один со своей бедой. В начале апреля информацию о сезонном падеже слабых оленей в ямальской тундре сотрудники службы ветеринарии округа проверяли неоднократно, выезжая на место с комплексной проверкой. Общались с оленеводами, осматривали территорию и пастбища. Массового падежа выявлено не было. Хотя для каждого оленевода потеря и нескольких животных — это всё же потери. Ветеринарами тогда оперативно были взяты пробы для исключения любых причин падежа, и результаты не выявили никаких заболеваний у животных», — заявили в середине мая в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Северный олень

Падеж оленей на Ямале в 2018 году составил 10 тысяч голов. Это вписывается в нормы сезонного отхода, заявил на брифинге журналистам 22 мая новый руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов. Из общего поголовья оленей в 730 тысяч погибло полтора процента. По нормативам до 10% гибели оленей не тревожно для рогатых, живущих в условиях естественной природной среды. Погибшие олени проверяются на предмет заболевания и сжигаются — для этого организованы специальные бригады. В пострадавшие от падежа Ямальский и Тазовский районы доставляется искусственный корм, по составу аналогичный натуральному.

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Но оленеводов слова официальных лиц не успокоили. Активисты из числа коренного малочисленного населения продолжали писать протесты в интернете, заявляя, что ничего нормального в падеже нет, когда оленеводы теряют имущество. Стадо сокращается, а это затрудняет каслание — переезд с зимних пастбищ на летние.

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Председатель Союза оленеводов Ямала Степан Вануйто принял заявки от кочующих тундровиков на помощь в приобретении горюче-смазочных материалов для каслания на снегоходах. Кроме того, он заявил о сокращении стада оленей как вынужденной необходимости. Что, кстати, подтверждает статистика — пастбищ в регионе на 400 тыс. голов оленей при 730-тысячном стаде.

«Сегодня в округе большое поголовье северных оленей, природа показывает, что его нужно сокращать. В случае с сокращением поголовья вижу выход в активном участии в убойной кампании. Оленеводам иногда и не нужно такое количество денег, которые они получат за сдачу мяса. Но их можно положить на сберегательный счёт или инвестировать», — считает Степан Вануйто.

Правительство ЯНАО активно стимулирует сокращение стада, увеличивая пункты сбора оленины, располагая их максимально близко для тундровиков. Наращивается экспорт мяса. С сезонным голодом оленей в ЯНАО планируют бороться запуском завода по производству искусственного корма для животных, схожего по химическому составу с природным.

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Кроме того, планируется сокращать каслание и развивать изгородное оленеводство. Облёт властями ЯНАО на вертолётах показал: на север от Салехарда тундра ещё в снегу. А на юге и западе уже появились проталины. Рассматривается перевод оленей на надымские, южные, лесные пастбища.

Globalconnections.org.uk Ненцы

Не согласна с правительственной линией сокращения поголовья северного оленя дочь потомственного оленевода, ямальская писательница, почетный гражданин ЯНАО Нина Янде. Она настаивает на том, что развитие оленеводства на Ямале в сторону увеличения поголовья — это условие сохранения коренных малых народов, их идентичности. Она подсчитала надобности семьи из десяти человек оленеводов и пришла к выводу о необходимости в стаде не менее 600 оленей — «и это прожиточный минимум».

Огорчает Нину Янде и вывод из оборота пастбищ под предприятия топливно-энергетического комплекса. Что касается перевода оленьих стад с севера, с Ямальского и Тазовского районов, в южные Надымский и Красноселькупский, то у Нины Янде возникает вопрос: «Как тундрового оленя превратить в лесного?»

Наметился в противостоянии оленеводов и властей также политический момент. Тундровики говорят, что от них расчищают территорию севера Ямала под арктические проекты и предприятия ТЭК. В правительстве ЯНАО говорят о нарочитом введении оленеводов в заблуждение и подначивании их на бунт международными организациями антироссийского толка — чтобы ослабить Ямал как блокпост российской Арктики, вселить недоверие, посеять сомнения и смуту.

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Какое-либо нагнетание ситуации по падежу оленей председатель общины «Харп», объединяющей 263 семьи оленеводов, Алексей Сэротэтто назвал провокацией людей, далеких от реалий тундры. Также, по его мнению, ситуацию с падежом нагнетают меркантильные люди. То есть те, кто хочет получить бесплатную помощь от властей там, где ранее её не было. В плане бесплатного бензина, к примеру.

«Конечно, олени слабые, потому что весна длинная. Кто понимает в оленеводстве, знает, ежегодный падеж — нормальное явление. Без этого не обходится ни одна весна. В общине, со слов людей, неделю назад падеж был 4500 голов. Это совершенно нормальные цифры», — заявил оленевод.

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В социальных сетях высказывают ещё одну версию разросшихся стад и ярого сопротивления оленеводов вести животных на убой. Число оленей наращивается из-за большого спроса на панты и рога на чёрном рынке. Некоторых оленеводов не интересует сдача мяса, даже по цене 200 рублей за килограмм. Ведь рога и панты даже на истощённом олене доходят до 10 кг веса, а их стоимость на чёрном рынке доходит до двух тысяч рублей за килограмм. Что касается приёма «рогов и копыт» государственными структурами, то на Ямале до сих пор не решён вопрос с сертификацией и лицензированием данной отрасли.

«Рынок пантов — это теневой рынок. На нем крутятся огромные деньги — около 2,5 миллиарда рублей в год на территории Ямала. Для того чтобы скупать панты и направлять сертифицированную продукцию производителю, для этого нужно провести очень серьезную работу. Мы этой работой занимаемся, не переживайте. Этот рынок мы обязательно будем контролировать», — заявил в прямом эфире полгода назад тогда ещё губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Осквернители памяти и террористы

О пресечении деятельности ямальской «спящей ячейки» международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была нацелена на теракт в Москве во время прохождения «Бессмертного полка», сообщила в конце апреля пресс-служба ФСБ РФ.

Координация деятельности ячейки осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram, информируют силовики. Правоохранители задержали в Новом Уренгое 20 пособников террористов. В результате 17 обысков изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации, а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Как сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе следственного управления СКР, в Ямало-Ненецком автономном округе будут судить 21-летнего вербовщика террористов. Однако на данный момент он находится в международном розыске.

По версии следствия, мужчина, являясь сторонником радикальных религиозных взглядов, в городе Новый Уренгой пытался убедить своих знакомых в необходимости выезда в Сирийскую Арабскую Республику для участия в террористической деятельности. Выдал его правоохранителям один из подопечных.

Отмечается, что на Ямале молодые люди вербуются в ряды террористов не первый год. Достаточно вспомнить видео, облетевшее весь мир осенью 2015 года. Житель ямальского Ноябрьска Анатолий З. хладнокровно, с издёвками отрезал голову жителю Чечни Магомеду Х. Примечательно, что Магомед тоже уралец — жил в детском доме Челябинской области и носил ранее имя Евгений Ю. В 14-летнем возрасте был усыновлён семьёй из Чечни и принял ислам. По одной из версий, Магомед Х. сотрудничал с ФСБ России и был раскрыт террористами. В СМИ в 2016 году прошла информация о возможной смерти Анатолия З., объявленного ранее в международный розыск.

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А ямальский город Новый Уренгой уже становится притчей во языцех как центр неуважения к памяти советских солдат, павших в боях Великой Отечественной войны. Молодые жители этого города облюбовали мемориал героям для вечерних посиделок с пивом и жарят на Вечном огне различную снедь. Об этом свидетельствуют сами жители города, выкладывая в социальных сетях видео и фотосвидетельства бесчинств подростков.

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«Плитку ломают, семечки лущат, банки в огонь кидают, снегом пытаются затушить. Просто знаю, убираю там», — написал в паблике «Город/Новый Уренгой» один из жителей, поднявших проблему.

Ничего удивительного для этого славного «Колей с Уренгоя» места, что нашлись в социальных сетях защитники подобного поведения на мемориале славы.

«Родительский день тогда отмените. Тоже едят на могилах и пьют», — пишет один из защитников в паблике «Новый Уренгой какой есть».

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Напомним, ученик гимназии из Нового Уренгоя Николай Д. в германском бундестаге 19 ноября 2017 года выразил сочувствие фашистским захватчикам, погибшим в «так называемом Сталинградском котле» во время Великой Отечественной войны. По его словам, солдаты Третьего рейха «не желали воевать» и перенесли «трудности во время войны». В России такое «покаяние» перед нацистами вызвало широкий общественный резонанс, а имя Николая Д. стало нарицательным, «Коля с Уренгоя» как современное воплощение поговорки об Иване, не помнящем родства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мальчик Коля из Уренгоя в Бундестаге

Напомним, это не первый случай осквернения памятников молодёжью на Ямале. В Салехарде 23 апреля 2017 два молодчика на Range Rover Sport заехали на мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Сделали «ради шутки» селфи, как один из них прикуривает сигарету от Вечного огня. Выложив фотографии в социальную сеть, насобирали множество лайков. УМВД по ЯНАО установило личности правонарушителей. Ими оказались двое жителей Салехарда 1999 и 1997 годов рождения. Представители так называемой «золотой молодежи» Ямала: один — сын чиновницы правительства региона, другой — сын крупного бизнесмена. Разумеется, молодых осквернителей памяти заставили публично извиниться перед ветеранами и жителями округа.

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Жители автономного округа в социальных сетях высказывают своё видение причин подобной распущенности молодых земляков. На первом месте пресыщенность, или как её называют «зажратость» и «жиробесие» юных ямальцев, так как ЯНАО один из богатейших регионов России. Далее по списку идут вседозволенность и формальность патриотического воспитания. Назвать Вечный огонь «полыхающей ямкой» могли лишь дети, у которых нет памяти о предках за душой. Также было высказано мнение, что частый отдых за границей и заморская учёба не на пользу будущему Ямала, не знающему толком историю Родины, зато охотно пополняющему ряды террористов. Жаль, что таких голосов мало, и они перекрываются в интернете бездумным и злобным троллингом от представителей народившегося поколения Z.