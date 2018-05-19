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Ямал может возглавить женщина

Политика

Вице-губернатор Ирина Соколова уже приступила к временному исполнению обязанностей главы автономного округа

Салехард, 19 мая 2018, 06:15 — REGNUM  Ямало-Ненецкий автономный округ может возглавить вице-губернатор Ирина Соколова. К такому выводу склоняются некоторые местные эксперты.

После назначения Дмитрия Кобылкина министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации пост главы региона стал вакантным. Сейчас обязанности губернатора исполняет Ирина Соколова. Кто возглавит регион на постоянной основе, пока неизвестно.

По словам некоторых экспертов, она — именно тот человек, которому бы Кобылкин доверил регион. Об этом сообщает издание Ura.Ru. В то же время отметим, что далеко не все оптимистично оценивают её кандидатуру.

В любом случае, последнее слово будет за депутатами окружного Законодательного собрания. Именно им предстоит избрать нового губернатора.

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