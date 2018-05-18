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Врио губернатора Ямала назначат до конца мая

Политика

Дмитрий Кобылкин покидает регион

Врио губернатора Ямала назначат до конца мая
Герб ЯНАО

Салехард, 18 мая 2018, 20:55 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа будет назначен до конца мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, в регионе выборы губернатора не проводятся. Его выбирают депутаты окружного законодательного собрания из числа предложенных кандидатур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Кобылкин, который возглавлял регион с марта 210 года, переезжает в Москву. Он назначен на пост министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На Ямале он работал с 1993 года, то есть последние 25 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Экстренное совещание на Ямале: Дмитрий Кобылкин покидает регион

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