Врио губернатора Ямала назначат до конца мая

Салехард, , 20:55 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа будет назначен до конца мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, в регионе выборы губернатора не проводятся. Его выбирают депутаты окружного законодательного собрания из числа предложенных кандидатур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Кобылкин, который возглавлял регион с марта 210 года, переезжает в Москву. Он назначен на пост министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На Ямале он работал с 1993 года, то есть последние 25 лет.

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