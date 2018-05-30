Назначенный 28 мая временно исполняющим главы Якутии экс-мэр Якутска Айсен Николаев активно начал работать в новой должности. За два дня он успел принять множество кадровых решений, выпустить указ о первоочередных мерах по ликвидации паводка, встретиться с представителями федеральных и республиканских органов власти, а также найти время для общения с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Портфели поделены: кто, где, когда и куда

«Долго раскачиваться я не люблю, сразу после назначения приступил к работе», — признался сам Николаев.

Kremlin.ru Айсен Николаев

Однако у экспертов есть другие версии, кроме природной активности нового руководителя республики.

«Надо понимать, что к власти пришёл человек, который долго и скрупулёзно готовился к своему приходу, — объяснил ситуацию ИА SakhaDay политолог Сергей Витте. — У Айсена Николаева давно были готовы кандидатуры, так сказать, альтернатива существующему правительству. Портфели были уже поделены. У Николаева и его команды есть детальный план действий: кто, где, когда, куда и что будет делать».

Видимо, так оно и есть, судя по тому, что уже на второй день после нахождения в новой должности, будучи ещё даже не представленным (с этой целью Юрий Трутнев собирается приехать в Якутию только 1 июня), Айсен Николаев подписал сразу шестнадцать кадровых указов. Шесть чиновников были отправлены в отставку, десять — получили должности, и почти все назначенцы пришли в правительство из администрации Якутска. Айсен Николаев выбрал своих советников и помощника, а также глав департаментов мониторинга и контроля, кадровой, внутренней, информационной политики. Кроме того, были расставлены заместители руководителя администрации главы и правительства региона.

Отставка чиновника

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СМИ республики сообщают, что место советника главы получил также экс-руководитель республики Егор Борисов, но на сайте правительства региона информация об этом указе пока не опубликована.

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Политолог Сергей Витте считает, что это только начало кадровых перестановок в правительстве региона.

«Несомненно, исполнительные органы власти перетряхнут полностью. Возможно, что после всех пертурбаций появится оппозиция из тех, кто окажется не у власти», — предположил эксперт.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

Айсен Николаев, комментируя грядущие кадровые перемены в правительстве, признался журналистам, что пока будет менять только сотрудников администрации главы региона, потому что они непосредственно работают с руководителем республики. Насколько изменится состав правительства, врио руководителя республики пока не знает.

«Вести Якутии» транслируют инсайдерскую информацию о грядущих отставках министра молодежи Ивана Луцкана и руководителя ведомства, курирующего инвестиционное развитие, Антона Сафронова.

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«На место Луцкана прочат Александра Ильина, выходца из СВФУ, ныне работающего руководителем Октябрьского округа столицы. На место министра Сафронова предполагают, после вчерашней встречи с Айсеном Николаевым, Анатолия Семёнова, руководителя «Технопарка», — сообщало издание.

«По правительству я буду судить со временем, хотя, конечно, определенные изменения все равно будут. Мне надо поработать, чтобы понять. Всё зависит от того, как будут решаться поставленные задачи по тем или иным направлениям», — заявил РБК Айсен Николаев.

Главная интрига сейчас — кто возглавит правительство региона. ИА ТайгаПост, ссылаясь на собственные источники, прочит на эту должность заместителя торгового представителя РФ в Канаде Валерию Максимову или вице-мэра Якутска по экономике Елену Кузнецову. Называлась и фамилия директора «Технопарка» Якутска Анатолия Семёнова, но он эту информацию опроверг.

Поручил — сделают

Первый подписанный Николаевым в новой должности указ не касался кадровых назначений. В нём он распорядился принять первоочерёдные меры по ликвидации последствий наводнения в республике.

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Восстановить все поврежденные объекты комплекса ЖКХ, образования, здравоохранения, социально-культурного и бытового назначения Айсен Николаев потребовал до 1 сентября.

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В трёхдневный срок правительство республики обязано определить ведомства и отдельных лиц в региональных и местных администрациях, ответственных за принятие мер по восстановлению условий проживания людей в пострадавших населённых пунктах, установить сроки и графики выполнения работ.

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В правительстве уже взяли под козырёк и придумали, как всё исправить, понеся при этом минимум затрат: деньги на восстановление инфраструктуры и помощь подтопленцам уже начали собирать с жителей Якутии. Минсвязи республики анонсировал проведение с этой целью телерадиомарафона, который стартует уже 31 мая. Акция получила название «Всем миром».

По Якутску для сбора денег с населения расставят ящики. Перечислять деньги якутянам предлагают с помощью СМС, а также на специально созданный для этого расчётный счёт.

«Многие жители остались без крыши над головой и имущества, с маленькими детьми и стариками на руках. Им остро нужна помощь всех нас, неравнодушных людей», — призвали якутян сдавать деньги чиновники.

Своими силами справиться с последствиями паводка пострадавшим от наводнения людям действительно не получится, а помощь от государства мизерна — 60 тыс. рублей при частичной утрате имущества и 130 — при полной.

«Больше всего вопросов — к руководителям финансово-экономического блока»

Борьба с паводком — не единственная первоочередная задача, которую ставит Айсен Николаев перед своими новыми подчинёнными. Вторым по важности вопросом он назвал решение финансовых проблем региона.

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«Имея огромный бюджет, порядка 190 млрд рублей с учетом федеральных дотаций, у нас очень значительный кассовый разрыв, и есть даже кредиторская задолженность к 2017 году по госконтрактам. Я считаю, что это недопустимо. Поэтому у меня больше всего вопросов к руководителям финансово-экономического блока», — признался врио главы Якутии в интервью РБК.

Он намерен в ближайшее время оценить размер кассового разрыва в бюджете республики, который депутаты, напомним, ранее назвали «дырой» в 25 млрд рублей.

Бюджет

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Айсен Николаев оценит сумму нехватки средств в казне только после досконального анализа ситуации. Все необходимые для этого документы он уже потребовал от председателя правительства Евгения Чекина. Его шансы на успех в решении финансовых проблем республики высоки, уверен экс-президент региона Вячеслав Штыров.

«При мне он был министром финансов, и я был доволен его работой. При его непосредственном участии удалось решить очень многие сложные вопросы по сбалансированности бюджета, погашению долгов республики перед Российской Федерацией. В то время шло реформирование бюджетной системы, а Айсен Сергеевич, уже имея опыт работы в банке, хорошо ориентировался», — цитирует Штырова ИА SakhaNews.

Как рассказала региональному изданию ректор СВФУ Евгения Михайлова, у Айсена Николаева хорошее образование: финансовое и физическое.

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«Опыт у него достаточный, хорошо разбирается в экономике страны и республики. Самая главная черта характера Айсена Николаева — высокий уровень ответственности. Во всём. К делу, к работе, к дружбе, в решении вопросов. И поэтому, возможно, он не даёт обещаний. Строг, при этом отзывчивый и добрый, его отношение к поиску истины, педантичность и последовательность в действиях некоторыми людьми воспринимаются как жесткость», — пояснила Михайлова.

«Он умеет работать, и опыт соответствующий у него есть. Конечно, с приходом нового главы стиль руководства поменяется, но задачи остаются те же», — прокомментировал назначение Айсена Николаева вице-спикер Госсобрания региона Виктор Губарев.

«Курица, которая несёт золотые яйца»

Задачи действительно пока не изменились, и Айсен Николаев уже успел озвучить свою позицию по некоторым принципиально важным для региона вопросам. Так, в своих первых интервью в должности врио он заявил, что Якутия не будет продавать свою долю акций компании АЛРОСА.

«Какой смысл продавать курицу, которая несет золотые яйца? Мы в итоге потеряем очень много», — сказал Айсен Николаев РБК.

По его словам, за счёт дивидендов алмазодобывающей компании каждый год решается очень много вопросов социально-экономического развития республики и её районов.

Алмазы

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Врио главы Якутии также поставил задачу заниматься развитием дорожной системы в Якутии, пояснив, что для республики решение этой проблемы является вопросом жизни и смерти.

«Для региона очень важно развитие авиасообщения, поэтому власти Якутии планируют активно работать с федеральным правительством над реконструкцией аэродромов в республике, а также над обновлением парка самолётов», — также заявил Николаев в интервью ТАСС.

Он также обозначил проблемы переполненности школ, отметив, что в Якутске предстоит создать 15−18 тыс. мест для школьников, и обещал продолжить внедрять оптоволоконный интернет в населённых пунктах республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, неготовность Якутска к переходу на односменное обучение, отсутствие транспортной связи 90% территории Якутии с остальной частью России, недоступный для сёл качественный интернет — как раз те проблемы, которые не смог решить Егор Борисов за время руководства республикой. Ему в вину эксперты и депутаты также ставят наращивание госдолга до 52,1 млрд рублей и допуск кассового разрыва в бюджете, размер которого народные избранники оценили в 25 млрд рублей. Борисова также обвиняли в том, что он слишком часто проводил кадровые перестановки: чиновники не успевали понять, что им делать и что происходит. Это усугубляло ситуацию: решать накопившиеся в регионе проблемы при постоянных передвижках в правительстве не получалось.

Напомним, Егор Борисов заявил о своей добровольной отставке с поста главы Якутии 28 мая. В этот же день врио руководителя республики был назначен экс-мэр Якутска Айсен Николаев.