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Правительство РФ продаст ещё 4% акций «АЛРОСА» к 2019 году

Экономика
В республике переживают за региональный и муниципальный пакеты ценных бумаг компании

Якутск, 15 февраля 2017, 11:23 — REGNUM  В постановлении правительства РФ, опубликованном 15 февраля, сообщается о намерении в 2017—2019 годах продать часть госпакета акций якутской алмазодобывающей компании «АЛРОСА». В документе указано, что государство намерено сократить долю участия в уставном капитале компании до 29%, а значит, продать 4% ценных бумаг «АЛРОСА», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Передача акций в частные руки будет осуществляться со следующей формулировкой: «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Якутии и в муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры Якутии денежных средств, поступающих от приватизации акций».

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, на сегодняшний день капитализация акций АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 12,666 миллиардов долларов. «Координация продажи акций ранее предполагала возможность синхронной продажи соответствующего пакета акций (по 4%), находящихся в государственной собственности республики и в муниципальной собственности, — пояснил эксперт. — Поскольку у Якутии государственной собственности находится 25% + 1 акция (блокирующий пакет), речь может идти только о продаже 4% из муниципальной собственности 8 районов алмазной провинции. Каждый улус продаст половину акций и в сумме они получат 29 миллиардов 254 миллиона рублей или 3 миллиарда 657 миллионов рублей каждый. Это огромная сумма в условиях дефицита инвестиционных ресурсов в стране, которая позволит им профинансировать важнейшие социальные и инфраструктурные проекты в Западной Якутии».

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Юрий Данилов считает, что при таком раскладе Российская Федерация и республика совместно продолжат сохранять контрольный пакет акций компании, который будет составлять 58%. «И бояться приватизации акций «АЛРОСА» жителям республики не стоит», — подытожил экономист.

Ранее он заявлял ЯСИА, что республика может отказаться от своего пакета ценных бумаг «АЛРОСА» только под давлением федцентра. Мнение, что Якутию, вероятнее всего, будут склонять к приватизации своей доли, высказывал и депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров, отмечая, что с этим всё же лучше не торопиться. «Надо подождать десять лет, когда сформируется нефтяная, газовая промышленность, разовьется Южно-Якутский кластер, поднимется Центральная часть республики. Если к тому времени АЛРОСА будет занимать 5−10% экономики региона, тогда можно будет рассуждать о приватизации. А когда она приносит 40% доходов в бюджет, это очень рискованно. Речь идет о благосостоянии всей республики», — подчёркивал парламентарий.

Депутат Иван Шамаев уверен, что республиканский блокирующий пакет передать в частные руки невозможно, а продажа муниципальных акций была бы нерациональным шагом. «Нельзя забывать, что дивиденды по ним — это стабильное поступление доходов в муниципалитеты, один из источников социально-экономического развития», — заявил ЯСИА парламентарий. Он считает, что правительству РФ стоит ограничиться лишь продажей акций, находящиеся в федеральной собственности.

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Напомним, на сегодняшний день государство владеет 33,03% акций, республике принадлежит 25%, а её муниципалитетам — ещё 8%. Во время приватизации госактивов в 2016 году государство продало 10,9% госпакета ценных бумаг компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Данилов высказывал мнение, что деньги от продажи акций «АЛРОСА», принадлежащих муниципалитетам Якутии, можно было бы эффективно использовать. Например, направить их на строительство моста через реку Лена, который является вековой мечтой якутян, или погасив госдолг республики, сумма которого достигла уже 45 млрд рублей.

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Приватизация госактивов
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