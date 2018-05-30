В команде губернаторов субъектов Дальнего Востока прошли большие перемены. Одни регионы встречают новых руководителей, в других действующие губернаторы готовятся к выборам, в третьих пока без перемен. Кто сегодня возглавляет регионы Дальнего Востока, чего ждать от «новичков», чем запомнятся уходящие лидеры, как проявят себя «старожилы» дальневосточной политики?

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Якутия

Для республики не стали неожиданностью ни уход на заслуженный отдых республиканского лидера Егора Борисова, ни назначение врио экс-мэра Якутска Айсена Николаева. Подобное развитие событий политологи прогнозировали не раз.

Айсен Николаев до назначения работал мэром Якутска. Уроженец Ленинграда, Николаев всю сознательную жизнь провел в Якутии.

Врио главы Якутии, если судить по его декларации о доходах за 2017 год, человек не бедный. Доходы экс-мэра Якутска составили 8 млн рублей. В три раза больше мужа заработала супруга Николаева. Доходы Николаева в 2017 году частично сформировались за счет продажи квартиры за 4,25 млн рублей. Совместно с женой Айсен Николаев владеет квартирой и гаражом. В собственности у врио главы Якутии имеется также жилой дом, земельный участок и гараж-баня. Несовершеннолетняя дочь Айсена Николаева владеет нежилым помещением.

Kremlin.ru Айсен Николаев

Айсена Николаева называют одним из «отличников» путинского резерва. Тем не менее, в период руководства Айсеном Николаевым столицей Якутии город накопил немало проблем. Одна из ключевых — колоссальное количество ветхого и аварийного жилья. Люди неоднократно жаловались, что жить в разваливающихся на глазах домах уже просто невозможно.

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Решать эту проблему придётся теперь уже врио, а в недалеком будущем, судя по всему, главе Якутии. По последним подсчетам, на ликвидацию только аварийного жилья республике требуется не менее 80 млрд рублей. Экстренного расселения требует по меньшей мере 1300 кв. метров жилья. Расселение растягивается на годы. Между тем, кроме аварийного, есть ещё и ветхое, которое может в любой момент тоже стать аварийным.

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Якутия является лидером ДФО по размеру госдолга. На сегодняшний день он составляет 52,1 млрд рублей.

Численность населения республики на 1 января 2018 года составляет 964 330 человек.

Колыма

Магаданская область не удивила отставкой губернатора Владимира Печёного — его уход всевозможные эксперты пророчили давно, как минимум, по возрасту. Однако назначение врио губернатора Сергея Носова из далекого от Колымы Нижнего Тагила стало полной неожиданностью.

Сергей Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске и является выходцем из семьи потомственных металлургов.

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Сергей Носов дважды участвовал в прямых выборах мэра Нижнего Тагила и дважды побеждал с оглушительным успехом. Его результат на выборах (92% голосов) называли «северо-кавказским», имея в виду огромный процент голосов в его пользу.

Доход Сергея Носова в 2017 году составил 3 млн 9 тыс. рублей. Его супруга заработала в два раза больше — 6 млн 900 тыс. рублей. Недвижимости в собственности у Сергея Носова нет. Его жена владеет двумя земельными участками по 1250 кв. метров, квартирой площадью 186 кв. метров, нежилым помещением в 539 кв. метров и автомобилем «Порш Кайен Турбо». В пользовании у Сергея Носова в 2017 году находились две квартиры — 186 кв. м. и 41 кв. м., а также жилой дом площадью 126 кв. м.

Носов Сергей Константинович

Нижний Тагил до настоящего времени оставался единственным городом в Свердловской области, где мэра избирают прямым народным голосованием.

По сообщениям местных СМИ, Сергей Носов всегда отстаивал интересы своего города, порой — очень жестко, не боясь конфликтов с региональными властями. Под его управлением Нижний Тагил очень преобразился.

Носова также называют «отличником путинского резерва». Собственно, именно с Нижнего Тагила, с Уралвагонзавода, началась предвыборная кампания президента России Владимира Путина.

Регион Носову достался не самый, мягко говоря, простой. Каких-то видимых успехов в развитии в последнее время Колыма не демонстрировала. Жители сильно раздражены сверхъестественными, «космическими» ценами на продукты питания, в этом смысле Колыма — анти-лидер даже в ДФО, ценами на «коммуналку» и авиабилеты. Экспертное сообщество всерьёз обсуждает слияние Магаданской области с Чукоткой. Все эти вопросы предстоит решать новому руководителю региона.

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Госдолг Магаданской области составляет 15,5 млрд рублей.

Численность населения Колымы на 1 января 2018 года равна 144 091 человек.

Амурская область

Назначение экс-губернатора Приамурья Александра Козлова главой Минвостокразвития не только стало полной неожиданностью, но и вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию у экспертов.

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Область пока остается без руководителя и даже примерно непонятно, кто им может стать.

Пока эксперты высказывают предположения о том, кто гипотетически может стать новым губернатором.

В числе претендентов называют депутата ГД РФ от ЛДПР Ивана Абрамова, вице-губернатора Хабаровского края, «старожила» региональной политики Виктора Марценко, а также заместителя дальневосточного полпреда Юрия ТрутневаВладимира Солодова. Однако никакой конкретики по этим кандидатурам пока нет.

Между тем, жители Амурской области в социальных сетях крайне нервно высказываются по поводу бесконечной смены губернаторов:

«В 2007 убрали губернатора Николая Колесова — уволили через год после назначения. Олег Кожемяко внезапно сорвался на Сахалин, за ним также внезапно ушёл Козлов. Почему наша область постоянно попадает в такие ситуации?!».

На прошлых выборах губернатора Амурской области именно Иван Абрамов составил очень сильную конкуренцию Александру Козлову.

Kremlin.ru Александр Козлов

Ещё одним претендентом на кресло главы Приамурья называют коммуниста Олега Денисенко — экс-депутата ГД РФ.

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Из хорошего в Амурской области: успешно и в хорошем темпе строится мост через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, в связи со строительством космодрома «Восточный» начал развиваться город Свободный, появились ТОРы, строится уникальный газоперерабатывающий завод, довольно успешно реализуется программа по переселению из аварийного жилья. Правда, радость новоселов часто омрачается тем, что новостройки по качеству не выдерживают никакой критики. Всё это федеральные проекты, либо проекты, которые реализуют крупные инвесторы. В актив Приамурья можно также записать решение проблем обманутых дольщиков — но и здесь все не так радужно, часть несчастных продолжает бороться за свои права. Приамурье несколько снизило госдолг, который при прежнем губернаторе Олеге Кожемяко достиг значения в 98% бюджета.

Приамурье продолжает терять население, в этом смысле ничем не отличаясь от других субъектов ДФО, в 2017 году количество жителей региона впервые «упало» ниже отметки в 800 тыс. человек. Однако, в общем и целом, новому губернатору достанется не самый пропащий субъект.

Госдолг Амурской области составляет сегодня 27,7 млрд рублей.

В Приамурье, по данным на 1 января 2018 года, проживают 798 424 человека.

Приморский край

Андрей Тарасенко, врио главы Приморья, в сентябре идёт на выборы.

До назначения врио Тарасенко занимал пост генерального директора крупной федеральной структуры — ФГУП Росморпорт.

Андрей Тарасенко коренной дальневосточник, он родился в 1963 году во Владивостоке.

Доходы Тарасенко в 2017 году составили 16,1 млн рублей. В собственности и пользовании у его семьи имеется недвижимость в России и Испании.

Kremlin.ru Андрей Тарасенко

Доходы супруги, Светланы Тарасенко, в 2017 году составили 6,1 млн рублей.

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Андрей Тарасенко принял регион после Владимира Миклушевского, который стал настоящей «красной тряпкой» для населения Приморья, поскольку провалил всё, что только можно провалить.

В «наследство» от Миклушевского Тарасенко получил многолетнее приморское «позорище» — недостроенные гостиницы «Хаятт», обнищавшее и разбегающееся в разные стороны население, обозленных педагогов, которые заявили краевым властям, что, если им не повысят зарплату, то 1 сентября чиновники краевой администрации могут получить пустые школы.

А ещё в «наследство» Тарасенко достались огромные проблемы в топливно-энергетическом комплексе, нерешенные вопросы с угольной пылью в Находке, возмущенные жители «дальневосточного Крыма» — Славянки, которые протестуют против строительства в курортной зоне угольного терминала.

Тарасенко тоже успел разозлить население своей идеей о приобретении для региона и на средства бюджета круизного лайнера, на котором приморцы могли бы путешествовать на Курилы, на Камчатку, в Китай и Японию.

Стремительно беднеющие приморцы отреагировали ожидаемым возмущением и рекомендовали врио губернатора заняться реальными проблемами.

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Госдолг Приморского края составляет 5,4 млрд рублей.

Численность населения на 1 января 2018 года равна 1 913 037 человек. При этом Приморье является лидером ДФО по оттоку населения. Только в 2017 году численность населения сократилась на 10 079 человек.

«Старожилы» дальневосточной политики уходить не спешат

ЕАО

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь — один из старожилов дальневосточной политики. До того, как возглавить ЕАО, он работал в правительстве Хабаровского края, где руководил экономическим блоком.

ЕАО — один из беднейших регионов России. Хуже дела обстоят только в Туве.

Есть мнение, что Александр Левинталь, которому пророчили отставку как по возрасту, так и по результатам работы, остаётся в своём кресле лишь потому, что упразднение ЕАО и её слияние с другим, более крупным и более сильным экономически субъектом РФ, — вопрос решенный. А в такой ситуации главу региона попросту незачем менять.

Eao.ru Левинталь Александр Борисович

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Александр Левинталь — коренной биробиджанец, он родился в столице ЕАО в 1957 году. Левинталь — доктор экономических наук, профессор.

Доходы главы ЕАО в 2017 году составили 4,32 млн рублей. В собственности у губернатора есть квартира, гараж и автомобиль «Ниссан Мурано». В пользовании имеется квартира. Доход супруги Александра Левинталя составил 3,6 млн рублей, у нее имеется в собственности квартира.

Жители ЕАО не раз упрекали Александра Левинталя в том, что он в своих многочисленных выступлениях, рассказывая об «экономическом буме» в регионе, выдаёт желаемое за действительное.

Сами жители ЕАО жалуются на то, что область теряет население, смертность превышает рождаемость, нормальной работы нет, нормальной медицины нет, вообще ничего нет.

В столице ЕАО Биробиджане старенькая ТЭЦ не справляется с нагрузкой и ломается по несколько раз за зиму, оставляя тысячи людей без тепла в мороз.

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ЕАО на сегодняшний день фактически утратила право называться как «еврейской», так и «автономией» — титульного населения там осталось не более 1%, а автономия — это часть какого-то региона, а ЕАО является самостоятельным субъектом. Эксперт ИА REGNUM доцент Хабаровского государственного университета экономики и права Олег Белозёров полагает, что благом для ЕАО станет слияние с Амурской областью — как экономически самостоятельный субъект ЕАО нежизнеспособна.

Госдолг ЕАО составляет 5,4 млрд рублей.

По данным на 1 января 2018 года, в автономии проживают 162 014 человек.

Хабаровский край

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт возглавляет регион с 2009 года. Шпорт — выходец из крупной промышленности, он пришёл в политику из Комсомольского-на-Амуре авиационного объединения им. Гагарина, был депутатом Госдумы РФ.

Всё, что касается крупной промышленности в регионе, он, безусловно, может записывать в свой актив. Это и возрождение судостроения, и реанимирование долгое время не работавшего металлургического гиганта «Амурстали». Несмотря на крайне неблагоприятные условия, определенные признаки жизни начал подавать даже порт Николаевск-на-Амуре. В регионе созданы ТОРы Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск». Режим свободного порта распространен на Ванинский район — крупнейший морской порт региона, в ближайшее время режим порто-франко будет распространен на Советскую Гавань.

Правда, пока есть вопросы по эффективности ТОРов, не очень понятны перспективы как минимум трети резидентов свободного порта, но, как говорится, лиха беда начало.

Доходы Вячеслава Шпорта в 2017 году составили 16,5 млн рублей. Это почти на 4 млн рублей больше, чем в 2016 году. В собственности у губернатора Хабаровского края имеется квартира площадью 115,8 кв. метров, автомобиль LEXUSLX570, машиноместо, автоприцеп и снегоход. Доход его супруги в 2017 году составил 774,2 тыс. рублей. В собственности у жены имеется три земельных участка общей площадью 4167 кв. метра, два жилых дома — 304,9 и 261,2 кв. м, а также совместная с мужем квартира площадью 115,8 кв. метров.

Kremlin.ru Вячеслав Шпорт

На Шпорта обижаются жители муниципалитетов, которые считают, что губернатор развивает только Хабаровск и второй по величине город края Комсомольск-на-Амуре. А провинция брошена.

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Шпорта часто упрекают в ненужных тратах бюджетных средств — за счет бюджета куплена и содержится яхта, оплачиваются банкеты в самых дорогих ресторанах, много денег тратится на всевозможные «глянцевые» пиар-мероприятия.

Недоумение у общественности вызывает и кадровая политика Вячеслава Шпорта. Например, он стал единственным в России главой региона, который ввел в пяти муниципалитетах должности уполномоченных губернатора. Прошел почти год, как «полпреды» работают и получают зарплату из бюджета, но никто пока не может сказать, что они делают.

9 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдут выборы губернатора. Вячеслав Шпорт идёт на выборы. По мнению экспертов, сколько-нибудь сильных конкурентов у него нет.

Госдолг Хабаровского края составляет 45,5 млрд рублей. По мнению некоторых экспертов, у региона есть все шансы стать банкротом.

Численность населения в Хабаровском крае на 1 января 2018 года равна 1 328 302 человека. Регион занимает второе место в ДФО, после Приморья, по темпам оттока населения. С января 2017 по январь 2018 года количество проживающих в Хабаровском крае уменьшилось на 4 992 человека.

Сахалинская область

Олег Кожемяко возглавляет Сахалинскую область с апреля 2015 года. Врио губернатора он был назначен после громкого ареста и отстранения от должности Александра Хорошавина, который в настоящее время осужден за многочисленные коррупционные деяния.

Олег Кожемяко является самым состоятельным губернатором ДФО — его доходы за 2017 год составили 25 млн рублей. Это на 2 млн меньше, чем в 2016 году. В собственности у губернатора Сахалина есть земельный участок в 45 кв. м., 4 жилых дома, в пользовании есть 2 квартиры и земельный участок в 120 тыс. кв. м. Из транспортных средств — мотоцикл Harley Davidson XL883N.

Kremlin.ru Олег Кожемяко

О жене в своей декларации о доходах господин Кожемяко не сообщает, причем уже не в первый раз. Между тем, на официальном сайте правительства Сахалинской области сообщается, что он женат. Тем не менее, когда речь заходит о заполнении декларации о доходах, губернатор Сахалина предпочитает оставаться самым завидным женихом ДФО.

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В активе губернатора Сахалина — реализация «продовольственной программы». В 2015 году, возглавив регион, который ежегодно завозил продовольствия на 13,5 млрд рублей, Олег Кожемяко объявил о вводе НЭП — новой экономической политики, которая должна обеспечить островной регион собственным продовольствием. Сегодня на прилавках магазинов юга Сахалина появилось охлажденное мясо собственного производства по вполне приемлемым ценам, и правительство думает, как обеспечить охлажденной свежей продукцией север островного региона. Везде на Сахалине в продаже есть собственное молоко, яйцо, овощи из собственных тепличных хозяйств. Сельхозпроекты реализуются в рамках ТОР «Южная».

В рамках ТОР «Горный воздух» реализуется один из самых масштабных в регионе проектов в сфере развития туризма — горнолыжный курорт.

Однако успехи изрядно омрачают возмущения экологов и ученых, которые утверждают, что гигантская стройка наносит страшный вред экологии и губит уникальную природу острова.

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Тем не менее, Сахалинская область стала единственным регионом, который по итогам 2017 года продемонстрировал уверенный, советских темпов демографический рост. Население региона увеличилось более чем на 3000 человек, причем прирост обеспечивался как за счет миграции, так и за счет рождаемости.

Сохраняется проблема аварийного жилья, несмотря на масштабное строительство. Сахалин входит в числе регионов с самым большим количеством неблагоустроенного жилья, с «туалетами на улице». Сами новые стройки постоянно становятся объектами пристального внимания правоохранительных органов и громогласных жалоб разъяренных сахалинских новоселов, поскольку построены некачественно.

Самым грандиозным скандалом на Сахалине при губернаторе Кожемяко стало перераспределение доходов от проекта Сахалин-2 в пользу федерального центра. Сахалинцы до сих пор обсуждают это событие, и, несмотря на обещание Москвы вернуть деньги в виде субсидий, не особенно в это верят.

В вину «варягу» Кожемяко оппозиция ставит то, что под его руководством область впервые за много лет сверстала дефицитный бюджет.

Практически на собственные средства сахалинский бюджет финансирует ФЦП по развитию Курильских островов.

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Сахалинская область — единственный регион ДФО, не имеющий госдолга.

Численность населения на 1 января 2018 года составляет 490 181 человек.

Камчатка

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин руководит регионом с 2011 года.

Илюхин — сибиряк, он родился в Хакассии в 1961 году. Но с 2000 года работал на руководящих должностях в ДФО: на Камчатке и в Якутии. С 2002 по 2007 занимал должность федерального инспектора по Корякскому автономному округу.

Доходы Владимира Илюхина за 2017 год составили 9,49 млн рублей. Из них порядка 3 млн — доходы от вкладов в банках.

Kremlin.ru Владимир Илюхин

В собственности у главы Камчатского края квартира, автомобиль «Мерседес Бенц» и мотоцикл «ИЖ Планета-Спорт».

Доход супруги губернатора в 2017 году составил 361 тыс. рублей. При этом она владеет двумя домами, квартирой, двумя земельными участками и машиноместом.

Большой скандал на Камчатке случился в апреле 2018 года: несмотря на отрицательное заключение прокуратуры, депутаты регионального парламента приняли поправки в краевой закон, согласно которому пенсии чиновников и народных избранников будут рассчитываться с повышающими коэффициентами — от 1,3 до 1,8. Таким образом, пенсии составят более 100 тыс. рублей.

Министерство юстиции РФ высказало тогда мнение, что подобные нововведения могут привести к повышению социальной напряженности.

Жители Камчатки высказывали крайнее возмущение по этому поводу в социальных сетях.

Жители региона упрекают Илюхина в безобразной медицине, в низких доходах, отсутствии нормальной работы, за исключением вахты, в крайне низком качестве жизни.

Между тем, Камчатка набирает популярность у туристов как в России, так и за её пределами — турпоток на полуостров постоянно растет.

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Госдолг Камчатского края составляет 4,2 млрд рублей.

На 1 января 2018 года на полуострове проживало 315 557 человек.

Чукотка

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин руководит регионом с 2008 года, избирался губернатором дважды.

Копин родился в 1974 году в Костроме.

На Чукотке Роман Копин работает с 1999 года — начал с должности советника губернатора, потом был избран главой Чаунского района, затем — главой Билибинского района, затем стал заместителем губернатора ЧАО. В 2008 году, после прекращения полномочий губернатора Чукотки Романа Абрамовича, был назначен врио главы Чукотки, затем успешно выиграл выборы. В 2013 году стал губернатором ЧАО во второй раз.

Доходы Романа Копина в 2017 году составили 4,1 млн рублей. Это примерно на 800 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. На двоих с женой у главы Чукотки имеется квартира площадью в 79,5 кв. метров, еще одна квартира, в 54,4 кв. м. у Копина в пользовании.

Kremlin.ru Роман Копин

У супруги губернатора имеется земельный участок площадью 1450 кв. метров, жилой дом площадью 295,5 кв. метра, квартира — 157,7 кв. метра. Доход супруги чукотского губернатора в 2017 году составил 4,7 млн рублей.

Ни в каких скандалах губернатор Чукотки замечен не был, в излишних тратах бюджетных средств тоже. В 2015 году ОНФ проводил проверку трат региональных чиновников на чартерные перелеты и выяснил, что правительство Чукотки запланировало на эти цели 27 млн рублей. Однако сами же фронтовики в отчете о мониторинге указали, что, учитывая удаленность и специфику региона, такие затраты оправданы. Достаточно посмотреть фильм «Территория», снятый на Чукотке, чтобы отбросить все вопросы — для передвижения между населенными пунктами региона только авиатранспорт и приемлем: быстрее и надежней.

Одна из основных проблем Чукотки, как и других северных регионов — высокие цены на продовольствие. Например, 100 граммов новогоднего салата «Оливье» на Чукотке в декабре 2017 года стоили более 500 рублей.

Госдолг Чукотки составляет 11 млрд рублей.

По данным на 1 января 2018 года, на Чукотке проживают 49 348 человек. Это самый маленький по численности населения регион Дальнего Востока. В 90-е годы XX века население Чукотки сократилось в три раза или на 110 тыс. человек.

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Дальний Восток, несмотря на повышенное внимание федерального центра, четвертую за постсоветский период федеральную программу по его развитию, так и не смог пока вырваться в лидеры экономического роста. Несмотря на колоссальное количество полезных ископаемых, добываемых в регионе, ДФО испытывает серьезные проблемы даже в тех «продуктах», которыми сам же снабжает едва ли не весь мир. Например, Дальний Восток — самый слабогазифицированный регион России, хотя именно здесь добывается рекордное количество газа. В ДФО самые высокие цены на бензин, несмотря на то, что именно здесь добывается нефть. В макрорегионе продолжает нарастать проблема ветхого и аварийного жилья, дефицита медицинских и педагогических кадров. Дальний Восток теряет население, причем бегство всё усиливается, исключение пока составляет Сахалинская область. В 2017 году население ДФО сократилось на 17, 4 тыс. человек. По прогнозу Росстата, в 2018 году потери вырастут почти в два раза и достигнут 30 тыс. Данные расчеты учитывают только тех уехавших, которые смогли продать жильё в ДФО и снялись с регистрационного учета. Однако многие дальневосточники, не имея возможности продать жильё в своих нищих поселках, просто уезжают на юг и запад РФ, оставаясь прописанными на Дальнем Востоке. Этих де-факто выбывших статистика не учитывает.

Дальний Восток отстаёт от остальной России по рождаемости и лидирует по уровню смертности, особенно — по уровню смертности среди мужчин трудоспособного возраста.

Не решена и одна из ключевых проблем Дальнего Востока — проблема транспортной доступности. 64,9 млрд рублей, предназначенных на строительство и реконструкцию аэропортов ДФО, так и не дошли до макрорегиона. И неизвестно, дойдут ли. Дальневосточники жалуются на ощущение оторванности от России, на дорогие авиабилеты и необходимость копить на отпуск несколько лет.

Все эти проблемы придется решать в предстоящую шестилетку губернаторам дальневосточных регионов.