В ЕАО «экономический бум» на фоне демографической ямы

Биробиджан, , 09:35 — REGNUM Власти ЕАО рапортуют о росте промышленного и сельскохозяйственного производства, говорят о том, что впервые посевные площади достигли уровня 1990 года. Но регион продолжает стремительно пустеть: жителей не устраивает снижение уровня жизни, они уезжают искать лучшей доли на запад страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Плюс промышленность, минус население

Итоговых данных по ЕАО пока нет, но за 10 месяцев 2017 года ЕАО покинули, согласно только официальной статистике, 5271 человек. Приехали в ЕАО 3822 человека. Таким образом, миграционное снижение составило 1449 человек.

Умирают в ЕАО чаще и «охотнее», чем рождаются на свет. За 11 месяцев 2017 года родились в регионе 1777 младенцев. А умерли 2004 человека. Убыль населения, таким образом, по данному параметру составила 227 человек.

За 11 месяцев 2017 года население ЕАО сократилось на 1676 человек.

Бегство населения не имеет объяснения?

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка с началом нового, 2018 года продолжает раздавать бравурные интервью региональным дальневосточным СМИ. В интервью господин Галушка пытается убедить дальневосточников в том, что у них всё хорошо, что они никуда не бегут и не уезжают, что они усиленно развиваются и вообще — счастливы.

Так, уже в наступившем, 2018 году министр дал очередное интервью региональному изданию ЕАО «Набат».

Интервью посвящено основной проблеме ДФО — оттоку населения. Вот что сказал главный дальневосточный министр по этому поводу, отвечая на вопрос журналиста «Удалось ли остановить отток населения?»:

«Если сравнивать с 2013 годом, когда мы только начинали свою работу, отток сократился более чем в два раза».

Дальше, в принципе, можно и не читать. Потому, что есть же официальная статистика! И она, увы, безжалостна к министру.

По данным на 1 января 2015 года население ДФО составляло 6 211 021 человек. А на 1 января 2016 года — уже 6 194 969. Итог — в минусе 16 052 дальневосточника.

ЕАО в 2016 году покинули 6 356 человек, приехало в регион 4754. Убыль составила 1602 человека.

Можно посмотреть по другим регионам: Якутия показала «минус» в 4153 человека, Амурская область в 3270, Приморье в 3209, Камчатка в 1805, Хабаровский край в 1586, Чукотка в 516, Колыма в 502, Сахалин — в 487 человек.

Таким образом, в 2016 году ни один из субъектов ДФО не показал миграционного прироста.

В 2014 и 2015 годах отток действительно несколько снизился. Но причина не в «героических» подвигах Минвостокразвития, а в жесточайшем кризисе, от которого ДФО пострадал сильнее других регионов России. Рынок жилья встал намертво, люди не могли продать жилье, от того и не уезжали — просто не на что было ехать.

По итогам 2016 года, как видим, суммарный отток населения из ДФО составил 17 130 человек.

На 1 января 2017 года население ДФО, по данным Росстата, составило 6 182 679 человек. Сравниваем с данными на 1 января 2016 года. Получаем «минус» 12 290 человек за год. Это при том, напомним, что пока итоговых данных у Росстата по итогам 2017 года нет, думается, что они будут хуже.

Но есть данные за январь — май 2017. И здесь — сплошная печаль для Минвостокразвития, если бы сотрудники министерства заглядывали в эти данные. За указанный период убыль населения в Хабаровском крае составила 1931 человек, Приморье — 1478, Чукотка — 595, Амурская область — 592, ЕАО — 562, Колыма — 51 человек.

Что мы видим — устойчивый и непрекращающийся отток населения.

По итогам 10 и 11 месяцев 2017 года — опять ничего хорошего: люди продолжают уезжать из ДФО чаще, чем приезжают.

Есть в этом еще один печальный фактор: подавляющее большинство приезжих — выходцы из стран Центральной Азии.

Напомним, директор Центра миграционных процессов «Регион» Сергей Пушкарев в одном из интервью ИА REGNUM назвал такой обмен крайне неравноценным:

«Уезжают кадры, которые мы здесь хорошо капитализировали — потратились на родовспоможение, медицину, образование и прочее. А приезжают кадры, плохо капитализированные — плохо образованные, с начальными трудовыми навыками», — сказал Пушкарев.

Что имеем в «сухом остатке»? Давайте вспомним, с чего начало свою деятельность Министерство по развитию Дальнего Востока. С громогласного заявления о том, что к концу 2015 года на Дальний Восток переедет 30 млн человек. Уже тогда это заявление вызвало шок и множество язвительных замечаний, а пресс-служба Минвостокразвития даже прислала в редакцию ИА REGNUM разъяснение о том, что они не сами до этого додумались, а руководствовались данными ВЦИОМ. Может ли министерство брать за основу данные опросов и делать столь безответственные заявления — тема для отдельного разговора. Однако, несмотря на колоссальные средства, потраченные на содержание Минвостокразвития, на многочисленные структуры, им созданные, все эти агентства, корпорации и прочее, Дальний Восток продолжает демонстрировать отток населения. Не спасают даже громкие и нескончаемые заявления о триллионных инвестициях, создании тысяч рабочих мест и прочих чудесах, которых дальневосточники в реальной жизни попросту не наблюдают.

От 30 млн приезжих к 2015 году Минвостокразвития пришло к вполне разумному желанию зафиксировать к 2020 году численность населения в ДФО хотя бы на текущем уровне. Хотя бы — на текущем! Но, если сохранятся сегодняшние тенденции, вряд ли московское министерство выполнит и эту задачу.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый, 2018 год Дальний Восток России встретил с повышением акцизов на топливо, авиабилеты, необъяснимым стремительным ростом цен на топливо на Сахалине — в самом нефтегазовом регионе ДФО, с населением, мечтающим уехать куда подальше, и московским министерством по развитию региона, которое регулярно рассказывает этому населению сказки про то, как все хорошо. Между тем это самое министерство, по данным экспертов ОНФ, оказалось не способно отчитаться о 88% проделанной работы. На портале государственных программ эксперты не обнаружили данных о работе ведомства за последние три года. Получается, Минвостокразвития почти три года ничего не делало, но зарплату получало исправно? А еще — заказывало мебель из натуральной кожи и дерева ценных пород для украшения своего московского офиса. Корпорация по развитию Дальнего Востока в Москве, получающая содержание из бюджета, за счет бюджета же заказывает себе одежду — теплые пуховики для поездок в развиваемый регион.

Эксперты ОНФ назвали Минвостокразвития «самым безответственным» из всех федеральных министерств.

Ранее, по итогам 2015 года, Счетная палата РФ назвала Федеральную программу по развитию ДФО — «самой провальной из всех госпрограмм»: деньги были израсходованы, а эффективность программы составила чуть более 45%.

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