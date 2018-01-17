В холодных домах, но на круизном лайнере: первые 100 дней главы Приморья

Владивосток, , 02:17 — REGNUM Итоги первых ста дней работы Андрея Тарасенко на посту врио губернатора Приморья ознаменовались рядом инициатив и позволяют сделать предварительные выводы о его деятельности. Что думают о новой главе региона эксперты, пишет автор ИА REGNUM Алексей Иванов.

Многократно обсуждавшаяся идея изменить в Приморье систему управления получила живой отклик нынешнего губернатора, заявившего, что администрация будет реформирована в правительство, вместо вице-губернаторов будут министры, и это значительно упростит взаимодействие между федеральным центром и краем. Однако сама процедура требует как изменения нормативно-правовой базы, так и финансовых затрат из бюджета.

От нового губернатора ожидалось, в том числе, завершение строек, с которыми так и не справились два предыдущих губернатора: речь идет о двух пятизвездочных отелях «Хаятт» во Владивостоке, которые должны были быть сданы еще в 2012-м. Достроить гостиницы Тарасенко предлагал многим инвесторам, включая индийских, китайских и турецких.

«Хотя бы один «Хаятт» должен быть в строю — это задача номер один», — заявил Тарасенко.

Но что же с другими задачами, стоящими перед краем, вроде как, и отошедшими на задний план?

Проблемой стал дефицит топлива, когда уже в ноябре выяснилось, что главный истопник края не располагает необходимым объемом топлива для прохождения отопительного сезона. На котельных растягивали последние остатки топлива. В Дальнегорске на котельных были вынуждены снижать температуру теплоносителя, в квартирах похолодало, некоторые школы перешли на сокращенный режим работы. Это при том, что еще в августе «Примтеплоэнерго» доложило о полной готовности к предстоящему отопительному сезону, в сентябре говорилось, что заготовка топлива к новому отопительному сезону ведётся в плановом режиме, в октябре приводились данные о количестве закупленного топлива. Но холодная зима стала неожиданностью. С историей разбираются правоохранительные органы, а внимание привлекает еще одно заявление Тарасенко.

На встрече под руководством заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Тарасенко озвучил пожелание приморцев. Нет, не о бюджете, здравоохранении, ЖКХ или дорогах. Новый глава счел нужным заговорить о круизном туризме.

«Многие приморцы не были на Курильских островах, на Камчатке, на Сахалине, многие даже в море ни разу не выходили, такую красоту не видели. А могли бы узнавать Дальний Восток или попасть морем в Китай, в Японию. Например, на Черном море такое круизное судно поставили — теперь можно из Сочи сразу попасть в Севастополь, зайти в Новороссийск, Ялту», — цитирует Тарасенко пресс-служба.

Так какую задачу ставит перед муниципалитетами администрация Приморского края в преддверии президентских выборов, читайте в статье: Сто дней у власти: суровое Приморье ставит первые подножки врио Тарасенко

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