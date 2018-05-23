Киев, 3 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Киев пытается атаковать территорию России, поскольку победа Вооружённых сил Украины на поле боя в настоящее время невозможна, сообщило The Guardian со ссылкой на заместителя начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.

Global Look Press

«Победа ВСУ на поле боя в настоящее время невозможна, учитывая военное превосходство России и нехватку артиллерийских снарядов и истребителей с украинской стороны», — утверждается в статье.

По словам Скибицкого, Киев использует стандартную процедуру НАТО, модель, в которой значительных результатов можно достичь путём выбора, а затем устранения нескольких тщательно отобранных особо важных целей. В статье при этом отмечается, что у Киева якобы «нет другого выбора».

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля заявил, что ВСУ и НАТО ничего не могут сделать на поле боя, поэтому они всё чаще прибегают к террористическим методам.

В феврале Патрушев заявил, что киевский режим намеренно наносит удары по гражданским объектам на фоне отсутствия военных успехов на поле боя. Так Киев пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России.

Украинский военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман в феврале заявил, что ВСУ оказались в крайне опасной ситуации на фронте. Эксперт отметил, что украинская армия должна думать о том, как удерживать оборону. Заместитель главы министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украина не сможет конкурировать с Россией по количеству ресурсов, промышленным возможностям и кадровому обеспечению.

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета, ставшими участниками СВО, 26 января назвал защиту интересов страны единственным мотивом начала СВО. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Россия добьётся реализации поставленных задач и целей спецоперации.