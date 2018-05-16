Бывшему вице-спикеру нижегородского парламента продлили арест

Нижний Новгород, , 14:19 — REGNUM Нижегородский областной суд принял решение о продлении ареста в отношении бывшего вице-спикера Нижегородского законодательного собрания Олега Сорокина. Он проведет в СИЗО еще два месяца — до 2 августа.

Адвокаты экс-чиновника просили отпустить Сорокина под залог в размере 50 млн рублей, средства готова передать мать супруги арестованного, сообщает nn.ru. Также теща готова предоставить свою квартиру для проживания, если суд сочтет возможным изменить меру пресечения на домашний арест.

Защита также предлагала отпустить Сорокина под подписку о невыезде.

Сорокин в свою очередь заявил, что не оспаривает право государства проверять действия, «даже те, которые произошли 14 лет назад», однако он просит дать возможность быть в «более равном со следствием положении».

Также он отметил, что вряд и у человека, находящегося под следствием, есть возможность легально покинуть страну. Он предложил уничтожить свой загранпаспорт прямо в зале суда.

Все эти доводы и уверения в отсутствии желания скрываться не подействовали и суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания Сорокина под стражей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Нижегородского заксобрания Олег Сорокин был задержан 19 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По предварительным данным, еще на посту главы Нижнего Новгорода Сорокин лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, на аукционе, проведенном в 2012 году Мингосимуществом области 14 участков достались на правах аренды одной из компаний. При этом участие этой компании в аукционе проводилось в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого. Итоги аукциона пыталась обжаловать другая компания. Однако злоумышленник предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки.

Позднее было предъявлено еще одно обвинение в похищении человека, но защита Сорокина утверждает, что ситуация была лишь «следственным экспериментом».

В марте Сорокин досрочно сложил полномочия депутата парламента Нижегородской области, при этом ранее в Заксобрании уверяли, что лишат его полномочий только после завершения расследования.

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