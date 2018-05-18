Один на консервацию, 16 в уме: юрлицу с 17 ипподромами грозят банкротством

Нижний Новгород, , 04:51 — REGNUM Владельцы лошадей в Нижегородской области бьют тревогу. Они опасаются, что после консервации имущественного комплекса Нижегородского ипподрома, входящего в ОАО «Российские ипподромы», оно будет распродано и один из старейших ипподромов России, открытый в 1878 году, прекратит своё существование. С просьбой спасти ипподром собственники лошадей обратились к главе Нижегородской области Глебу Никитину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Между тем, проблема оказалась гораздо глобальнее — 26 июля 2018 года в Арбитражном суде Москвы начнётся рассмотрение иска о банкротстве ОАО «Российские ипподромы», в которое входит 17 российских ипподромов, три из которых в Приволжском федеральном округе. 14 мая 2018 года определением суда иск был принят к производству и назначено заседание по оценке обоснованности претензий истца, которым выступил банк «Пересвет».

Владельцы лошадей, которые размещаются на Нижегородском ипподроме, распространили в областных СМИ информацию, что приказом ОАО «Российские ипподромы» комплекс местного ипподрома будет законсервирован с 1 июня. Опасение, что после этого его уже не откроют, а имущество распродадут, подтолкнуло коневладельцев написать письмо на имя врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В своём обращении они сообщили, что готовы привести ипподром в порядок, но в обмен на налоговые льготы по земельному налогу (площадь участка — 27 га), который настолько высок, что не позволяет сделать объект доходным. В качестве ещё одного решения вопроса владельцы лошадей видят передачу ипподрома в областную собственность.

В комментариях газете «Коммерсантъ» заместитель гендиректора ОАО «Российские ипподромы» Сергей Климов отметил, что речи о закрытии не идёт, а консервация — это вынужденная мера.

«Мы сделали все, чтобы спасти нижегородский ипподром. Если мы сейчас его не законсервируем, завтра его закроют пожарные. Мы просто не имеем права эксплуатировать его в том виде, в котором он сейчас существует», — отметил Климов, добавив, что расконсервация объекта будет проведена после того, как примут долгосрочную программу развития всего холдинга и появится понимание объёмов финансирования.

Отметим, на сайте ОАО «Российские ипподромы» в списке предлагаемых в аренду участков на сегодня числится один и в Нижегородской области. Надел площадью 3 332 552 кв.м. находится в Дальнеконстантиновском районе. Его рыночная стоимость — 4 655 700 рублей.

Между тем, у акционерного общества есть проблема ещё серьёзнее, чем консервация Нижегородского ипподрома. Ему грозит банкротством банк «Пересвет», находящийся под процедурой санации. Иск в Арбитражный суд Москвы был подан 4 мая 2018 года. 14 мая 2018 года суд принял его к производству.

«Возбудить производство по делу №А40−97 406/18−178−141 «Б». Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом) и вопроса о прекращении производства по делу, с учётом графика и отпуска судьи Бальжнимаевой Ж.Ц., на 26.07.2018 года», — отмечается в определении суда.

В качестве арбитражного управляющего истец предлагает представителя САУ «СРО АУ «Северная столица» из Санкт-Петербурга.

Среди не рассмотренных финансовых претензий в базе суда также имеются притязания частного охранного агентства к ОАО на сумму более 2,79 млн рублей. Судебное заседание назначено на 24 мая 2018 года.

Напомним, ОАО «Российские ипподромы» принадлежит государству, а полномочия учредителя выполняет Росимущество. ОАО объединяет 17 российских ипподромов, в том числе в Ульяновске, Нижнем Новгороде и Саратове. Саратовский ипподром существует с 1847 года и занимает площадку порядка 30 га, а открытие ульяновского ипподрома датировано 1898 годом, хотя он является преемником заводской конюшни, существовавшей с 1844 года.

ОАО «Российские ипподромы» создано через реорганизацию ФГУП «Центральный московский ипподром» в 2011 году, к которому присоединили 16 региональных ипподромов. По указу президента, в качестве уставного капитала в состав новообразованного ОАО вошли 27 конюшен, а среди основных задач, поставленных перед обществом значится «развитие национальной коневодческой индустрии» и «обеспечение сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в Российской Федерации».