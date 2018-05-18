Сокрыл факты: нижегородская прокуратура выставила претензии депутату

Нижний Новгород, , 11:28 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области может лишиться одного из руководителей фракции, работающего на постоянной основе. Прокуратура региона потребовала снять с должности «народного избранника», фамилия которого не называется, но требований о лишении мандата не выставлялось. Депутату вменяется сокрытие сведений в декларации о доходах 2016 года, что он входит в число соучредителей коммерческой компании, и то, что он не указал факт приобретения квартиры в Нижнем Новгороде его супругой. Соответствующее представление надзорное ведомство направило в Законодательное собрание региона, передаёт ИА REGNUM.

Надзорное ведомство сообщило, что депутат, вопреки законодательному запрету, «участвовал в общем собрании учредителей коммерческой организации, где ему принадлежит 20% в уставном капитале», но сведений о доле в справке о доходах не было. Также не было в ней и данных о приобретении супругой в 2016 году квартиры в Нижнем Новгороде.

Должности руководителя фракции парламентария предполагается лишить «в связи с утратой доверия».

Известно, что парламентарий занимает должность руководителя фракции на постоянной основе. Фракций в нижегородском парламенте четыре, но единороссами руководит Ольга Щетинина, которую можно исключить из списка, так как супруги у неё быть не может.

Фракцией КПРФ в Законодательном собрании области руководит Владислав Егоров, фракцией ЛДПР — Владислав Атмахов, а «Справедливой Россией» — Александр Бочкарев. К последнему у правоохранительных органов уже были претензии. Ему вменялось, что в 2015 года он получил от гражданина, желающего попасть в Думу Нижнего Новгорода, 5 млн рублей за включение в муниципальный список кандидатов. В состав думы гражданин не прошёл, а депутата в ноябре 2017 года поместили под домашний арест. В конце октября 2017 года нижегородские СМИ сообщили, что депутат Бочкарёв перешёл с постоянной основы на освобождённую.

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Между тем, в базе юридических лиц за Владиславом Олеговичем Атмаховым (данные совпадают с данными главы фракции ЛДПР), числится статус соучредителя трёх компаний. В ООО «Альфастройинвест» и ООО «Дилижанс», прописанных в Нижнем Новгороде, ему принадлежат доли именно в 20%.

По данным лидера фракции КПРФ в базе юрлиц никаких указаний по соучредительству нет.