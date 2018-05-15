Главный праздник страны — День Победы, который традиционно отмечается торжественным парадом, прошёл в Нижнем Новгороде под звук МИГ-31, которые впервые приняли участие в празднествах.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород. Кремль

После инаугурации Владимира Путина глава Нижегородской области Глеб Никитин, назначенный президентом РФ 26 сентября 2017 года, заявил, что глава государства «задал новый стандарт деятельности для каждого государственного и муниципального служащего». После чего Никитин представил новую программу по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти, в которые зовёт и горожан.

Kremlin.ru Глеб Сергеевич Никитин

Активная политическая предстартовая борьба за три мандата и кресло губернатора Нижегородской области началась в регионе. Место в думе Нижнего Новгорода делят от сторожа детсада до бывшего министра культуры, на мандат Законодательного собрания претендуют сразу пятеро, а на праймериз единороссов в Госдуму заявились пять человек, хотя самым реальным победителем из них называют и. о. заместителя губернатора Дмитрия Сватковского. Для последнего такую рокировку считают самой экологичной отставкой. Реальных конкурентов Глебу Никитину за кресло губернатора нет, но видимость борьбы на праймериз будет создана с участием ещё трёх человек.

А тем временем досрочно лишившего депутатского статуса Олега Сорокина попросили и из совета директоров «Нижегородского водоканала». В это же время покинула свой пост председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) администрации Нижнего Новгорода Валентина Никулина. В администрации сообщили коротко — в связи с выходом на пенсию.

Три акции протеста возмущённых собственников квартир, получивших счета с требованием доплатить за тепло от 1,5 до 12 тыс. рублей, возымели эффект — платёжки с завышенными суммами за отопление в Автозаводском районе будут аннулированы.

Проблемному активу в виде Фонда капитального ремонта Нижегородской области, к которому имели претензии многие — от депутатов до прокуратуры, нашли руководителя. Из пяти претендентов необходимый проходной балл на тестировании в федеральном министерстве набрал только и. о. директора Геннадий Дурдаев. Интрига заключается в том, что ещё в феврале 2018 года Владимир Никифоров, заместитель предыдущего директора, называемый самым реальным кандидатом на это место, набирал необходимые баллы, а в этот раз не смог. Зимой Никифоров неожиданно отказался от участия в конкурсе, а в мае появился среди его участников вновь.

Выксунский металлургический завод планирует потратить порядка 1,1 млрд рублей на создание индустриального туристического парка на базе промышленного комплекса «Баташев» в Выксе Нижегородской области. А минфин области заявил, что на начало мая 2018 года коммерческие кредиты в структуре госдолга региона отсутствуют, а спустя пару дней объявили четыре аукциона на кредиты. Общая сумма задолженности области составляет 70,4 млрд рублей, что на 5,6 млрд рублей или на 7,4% меньше, чем в начале года.

Selfhacker.ru Кредит

ЧП случилось в Нижнем Новгороде — ремонтники, проводящие дорожные работы, замуровали вход в частный дом, в котором в тот момент находилась супруга владельца. Несколько дней женщине продукты перекидывали через забор, а власти пообещали решить проблему.

А в одной из школ Нижнего Новгорода следователи разбирают скандал с порнографическим подтекстом.

Этот праздник со слезами на глазах

Каждый год жители Нижегородской области, как и жители остальных регионов России, встают в строй со своими дедами и прадедами. Чтобы помнить. Чтобы передать память своим детям.

9 мая 2018 года в Нижнем Новгороде в «Бессмертном полку» прошли около 30 тыс. жителей, неся в руках портреты тех, кто 73 года назад приближал Победу. Всего же по области с портретами героев своих семей прошли порядка 120 тысяч человек.

«Без преувеличения, «Бессмертный полк» служит великой цели. Начавшись с локальной инициативы, он стремительно и стихийно захватил миллионы людей, возбудил интерес к семейной истории Великой Отечественной войны, создал атмосферу единства и солидарности вокруг подвига предков. Шествие «Бессмертного полка» вселяет огромную надежду и оптимизм, веру в силы нашей исторической памяти и в то, что мы являемся подлинными наследниками поколения победителей», — сказал глава региона, который шёл вместе с горожанами, держа в руках портрет своего деда Владимира Васильевича Никитина, а сын главы региона Пётр шёл в колонне с портретом прадеда — Георгия Борисовича Петухова.

Polkrf.ru Бессмертный полк в Нижнем Новгороде

Впервые в торжественном параде 9 мая приняли участие легендарные самолёты-перехватчики, произведённые на авиазаводе «Сокол», — две пары самолётов МИГ-31 пролетели над акваторией реки Волга и поприветствовали жителей и гостей Нижнего Новгорода и участников акции «Бессмертный полк». Помимо них в составе механизированной колонны по площади Минина и Пожарского прошли 33 единицы техники войск общевойсковой и танковой армий Западного военного округа.

Напомним, на 1 апреля 2018 года в Нижегородской области проживает 40 252 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 1900 участников Великой Отечественной войны.

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Политическая суета на старте избирательной кампании

Осенью 2018 года в Нижегородской области пройдут сразу четыре избирательные кампании разной степени важности.

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Три из них — это довыборы в Госдуму РФ на место ушедшего руководить администрацией Нижнего Новгорода Владимира Панова, довыборы в думу Нижнего Новгорода вместо лишённого мандата Олега Сорокина, довыборы в Законодательное собрание на место другого Олега Сорокина, которым сам сложил свои полномочия раньше срока и является фигурантом уголовного дела.

И самая главная кампания — это выборы губернатора Нижегородской области, которой с конца сентября 2017 года руководит временно исполняющий обязанности Глеб Никитин. Именно его на сегодня и называют основным претендентом на кресло. В списке на участие в праймериз единороссов есть и другие заявители, но всерьёз их как конкурентов Никитину никто не рассматривает. Глава отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, депутат областного парламента, военный комиссар Владимир Паков и глава Первомайского района Елена Лебеднева — люди, несомненно, прекрасные и специалисты в своих отраслях, по мнению экспертов, неплохие, но в предвыборной возне не более чем статисты.

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Не особо бурной будет борьба и за мандат депутата Госдумы РФ, дебаты претендентов на который стартовали на прошлой неделе. Среди кандидатов — бывший глава Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев, студент Кирилл Нижегородов, директор Нижегородского парка Победы Сергей Патлань, председатель молодёжного парламента при Законодательном собрании области Татьяна Скоробогатова и и. о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский.

«Никакой интриги нет — округ отдадут Сватковскому. Мочкаев заявился лишь потому, что на территории его района будут выборы, а влияния у него никакого — надо как-то политический вес набирать. Остальные просто статисты. Как и на праймериз перед выборами губернатора: предварительное голосование — это простая формальность. Одна надежда, что от других партий будут яркие кандидаты», — пишет на своей странице в соцсетях сотрудник научно-исследовательского Института проблем социального управления Андрей Вовк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Некоторая интрига сохраняется в вопросе, кого из заявившихся кандидатов единороссы выдвинут на довыборах в Законодательное собрание Нижегородской области. Пока претендентов пятеро: главный специалист департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Вячеслав Василевский, руководитель аппарата комитета по вопросам ЖКХ в Законодательном собрании Нижегородской области Александр Рыжов, председатель комиссии по бюджету и налогам Земского собрания Пильнинского муниципального района области Роман Танчук, сотрудник Волжского государственного университета водного транспорта Илья Бобков и сотрудник юридической компании Никита Живулин.

Хотя поговариавают, что и тут победитель на праймериз известен заранее. В последний день подачи заявлений выдвинулся рабочий «ГАЗа» Артём Баранов, который предложил Владимиру Путину выдвигаться в президенты.

Напомним, глава государства посетил завод в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года, где пообщался с работниками предприятия и сообщил о своём намерении выдвинуть свою кандидатуру.

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На довыборах в думу Нижнего Новгорода отпали все вопросы по реальному кандидату, когда заявление принёс бывший министр культуры Сергей Горин, разбавив список из шести претендентов.

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«У нас нет никаких сомнений, что Сергей Александрович станет победителем в праймериз «Единой России» и выиграет довыборы по округу 17 в городскую думу с существенным отрывом от соперников по округу. Выиграет не потому, что он был популярным министром, много сделавшим для культуры и завоевавшим всенародную любовь. Нет, выиграет он потому, что так решил узкий круг посвящённых. Тут иллюзий ни у кого нет». «В целом отсутствие ажиотажа понятно. В том состоянии, в котором сейчас пребывает городская дума, в неё может быть интересно попасть только на «посидеть». Если работать, то разве что идеалистам», — пишут блогеры.

Серия дебатов в области продлится до 26 мая, а с выдвиженцами на предстоящих выборах в депутаты должны определиться 3 июня.

Кадры в резерв

После инаугурации Владимира Путина 7 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что глава государства «задал новый стандарт деятельности для каждого государственного и муниципального служащего».

"В своём выступлении президент дал сигнал руководителям всех уровней — служение России и её гражданам должно быть главным смыслом работы. Я хочу обратиться к представителям всех органов власти региона: отзывчивость, открытость, внимание к интересам жителей, о которых говорил президент, — это важнейшая часть наших служебных обязанностей, недопустимо пренебрегать этими принципами. Владимир Путин задал новый стандарт деятельности для каждого государственного и муниципального служащего. У нас уже есть готовые решения в сфере кадровой политики, представим их и начнём работу», — отметил по итогам церемонии Глеб Никитин.

Тогда же глава региона проанонсировал новую программу по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти региона. В рамках проекта «Команда правительства», о которой глава региона доложил Владимиру Путину 25 апреля, будут отбираться кандидаты на ведущие должности в государственные и муниципальные органы власти, а также формироваться кадровый резерв.

«Самое главное — этот портал даёт возможность любому активному гражданину, неравнодушному жителю Нижегородской области да и всей страны заявить о себе, предложить свои идеи, свои услуги для работы в правительстве Нижегородской области, в муниципальных образованиях, соответствующих структурах», — сообщил Глеб Никитин, уточнив, что проект является «неким продолжателем дела, начатого импульсным проектом «Лидеры России», который показал огромный интерес молодых управленцев к тому, чтобы заявить о себе в рамках государственной службы, проявить себя, поучаствовать в таком проекте».

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846

Участвовать в программе могут граждане от 25 до 50 лет, имеющие высшее образование, управленческий стаж от трёх лет и не имеющие судимости. Первые итоги проекта планируют подвести в сентябре.

«Никитин презентовал новый кадровый проект, где первой большой вакансией значится главный руководящий пост в министерстве культуры. Фамилию нового министра среди прочих претендентов мы увидим после 28 мая (когда завершится приём заявок). А вот дальше начнётся самое интересное, только уже за кулисами», «На сайте «Команды правительства» прямо сейчас можно подать заявку на конкурс по министру культуры области и аж двух заместителей администрации». «Что интересно в этой новости? Что заместители главы администрации Нижнего Новгорода тоже вошли в «Команду правительства». В очередной раз Никитин показывает, что местное самоуправление на самом деле управляется из Кремля, а администрация — это всего лишь подразделение правительства. Но это ещё и показатель «дружбы» между губернатором и мэром. Хотя раньше просачивались слухи, что у них какой-то перманентный конфликт. Видимо, Панову всё-таки указали на его местное управляемое место, и теперь его медийная активность должна убавиться. Все медийные поводы до выборов должны быть у Никитина», — отписались на данную инициативу крупные блогеры нижегородской области (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Коммунальный протест

История с завышенными счетами за отопление, квитанции на которое в начале мая получили жители 400 домов Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, имела продолжение в конце прошлой недели. Чтобы власти не забыли о проблеме, 13 мая жители вышли на третью публичную акцию, на этот раз обошлось без перекрытия дорог.

«Автозаводцы потребовали наказать виновных и провести аудит тарифов теплоснабжения, пригрозив перекрыть улицы во время чемпионата мира по футболу», — пишет газета «Коммерсантъ», уточняя, что у торгового центра на Южном шоссе собралось немногим более 100 человек — втрое меньше, чем на первый протест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая жители двух районов получили ежегодные квитанции с перерасчётом за отопление, но в этот раз их попросили единоразово доплатить от 1,5 до 12 тыс. рублей, что вызвало протест. 3 мая жители перекрыли одну из улиц, требуя аннулировать завышенные квитанции. В дело вмешались власти, и пострадавшим горожанам пообещали пересчитать суммы.

Ситуация возникла из-за разногласий АО «Волгаэнергосбыт» и домоуправляющей компании ООО «Наш дом». Из-за несвоевременной проверки приборов учёта плату доначислили, исходя из нормативов.

Прокуратура Нижегородской области позднее также сообщила, что при проверке законности перерасчёта за отопление жителям двух районов были выявлены нарушения жилищного законодательства, в том числе правил оказания коммунальных услуг. Руководителю компании было внесено представление.

«Перерасчёты, которые были связаны с нефункционирующими приборами учёта, будут откорректированы на ноль. Соответствующие платёжки направят жителям до конца этой недели. Если кто-то из автозаводцев уже оплатил квитанцию с завышенными суммами за отопление, эти деньги будут учтены в следующих платёжках, начиная с мая», — сообщил глава региона Глеб Никитин по итогам встречи с генеральным директором ОАО «ЕвроСибЭнерго» Вячеславом Соломиным, в чью структуру входит выставившее счета АО «Волгаэнергосбыт».

Тарифы ЖКХ

Соломин также пообещал, что тем собственникам жилья, что получили квитанции с меньшими суммами после корректировки, делать перерасчёт не будут и эти показатели «останутся в силе».

По его словам, компания посмотрела на законодательство «под другим углом, что позволило более полно учесть интересы жителей» и был «найден баланс интересов снабжающей организации и потребителей».

На будущее были достигнуты договорённости, что в случаях, когда после перерасчёта суммы разового платежа за отопление будут существенно выше, ресурсоснабжающая организация будет заранее информировать власти, чтобы «решать проблему превентивно», а не по результатам протестов горожан.

Напомним, всего в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области поступило более 100 заявлений. В них жители двух районов просят «разобраться с высокими суммами начислений в платёжных документах».

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Туризм с уклоном в индустриальность

На прошлой неделе стало известно о новом инвестиционном проекте Нижегородской области. На базе промышленного комплекса «Баташев» планируется создать индустриальный туристический парк, который позднее станет частью формируемого в городе Выкса туристического кластера.

«Одним из ключевых этапов строительства индустриального туристического парка станет восстановление исторического облика чугунолитейного цеха с созданием на его территории промышленного музея и сохранением объектов культурного наследия, которые будут встроены в общую архитектуру парка», — отмечается на инвестиционном портале области.

Промышленное здание

В составе парка, кроме историко-музейной части, планируется гостиница на три звезды, офисная зона с визит-центром туризма, а также зоны культурно-массовых и досуговых мероприятий, мини-офисы для малого бизнеса и коммерческие площади. Инициировал проект Выксунский металлургический завод, оценивший идею в 1,1 млрд рублей. За счёт парка будет создано 80 новых рабочих мест, а начать реализацию планируется в 2019 году, финишировав строительство в 2023 году.

По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в 2018 году на поддержку промышленных предприятий региона будет направлено 148 млн рублей. Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Долговые обязательства

Не успел минфин Нижегородской области заявить об отсутствии коммерческих кредитов в структуре госдолга, как тут же объявил сразу четыре тендера на кредиты общим объёмом 4 млрд рублей при дефиците бюджета на уровне 3 млрд рублей. Часть аукционов на сегодня находится на этапе определения исполнителя, а один намечен на 18 мая. Кредиты по ставке 8−8,25% предназначены на погашение долгов и покрытие дефицита бюджета (при доходах 145 млрд рублей и расходах — 148 млрд рублей).

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8 мая ведомство заявило, что государственный долг региона с начала года и по май снизился на 7,4%, составив 70,4 млрд рублей (уменьшение на 5,6 млрд рублей), а «кредиты коммерческих банков по данным на май 2018 года отсутствуют», хотя ещё в апреле они составляли 4,2%. Министр финансов Ольга Сулима тогда отметила, что такой низкий уровень «дорогих» коммерческих кредитов достигнут в регионе впервые за десять лет.

Selfcreation.ru Долги

В начале мая отмечалось, что в структуре долга 0,4% — государственные гарантии, 45,2% — бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, и 54,4% — государственные ценные бумаги.

Напомним, в конце 2017 года бюджет Нижегородской области на 2018 год был свёрстан без дефицита. Это, в свою очередь, позволило сократить размер долга на 1,5 млрд рублей и принять участие в федеральной программе по реструктуризации бюджетных кредитов. В начале года Минфин РФ одобрил реструктуризацию бюджетных кредитов Нижегородской области в размере 20 млрд рублей. Позднее в бюджет текущего года вносились поправки, и к концу апреля 2018 года дефицит составлял уже 3 млрд рублей.

Фонду нашли начальника

Фонду капитального ремонта Нижегородской области, к которому уже несколько лет многочисленные претензии имеют областные депутаты и прокуратура, выбрали руководителя. Единственным, кто прошёл тестирование в министерстве строительства и ЖКХ РФ, стал исполняющий обязанности главы ведомства с 12 февраля 2018 года Геннадий Дурдаев. На кресло претендовали ещё четыре человека, среди которых трое — выходцы из Нижегородской области и один — экс-глава фонда капремонта Московской области Олег Большаков. Ни один из них не набрал минимально необходимых 45 проходных баллов. Хотя удивительно. Один из участников — заместитель генерального директора Нижегородского фонда капитального ремонта Владимир Никифоров — на конкурсе в феврале 2018 года не добрал всего один балл до максимально возможного, и вдруг в этот раз он не получил даже минимум, отстав на один балл. В феврале нижегородские СМИ муссировали слухи, что от участия в конкурсе Никифоров отказался сам, не став проходить оставшиеся этапы конкурса, но сейчас мы снова видим его среди претендентов.

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Кроме Владимира Никифорова, успевшего в феврале 2018 года некоторое время даже побыть в статусе исполняющего обязанности главы фонда, на место претендовали экс-глава домоуправляющих компаний Советского и Ленинского районов Нижнего Новгорода Валерий Архипов, набравший 40 баллов из 45-ти необходимых, бывший генеральный директор ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» Андрей Мельников (38 баллов) и бывший генеральный директор фонда капремонта Московской области Олег Большаков, получивший по результатам тестирования всего 37 баллов.

Геннадий Дурдаев, представляя свои планы работы, заявил «об усилении контроля за подрядными организациями, в том числе на этапе конкурсов, о более тщательной подготовке проектно-сметной документации, о привлечении банков к проверке целевого использования подрядчиками полученных от фонда денежных средств».

Трудовой договор с Дурдаевым, чьё назначение в середине февраля 2018 года не обошлось без критики со стороны СМИ, в которой ему припомнили банкротное состояние предприятий, где он был руководителем, подпишут не позднее конца июня.

Напомним, Геннадий Дурдаев родом из города Горького, по образованию — юрист-правовед и экономист. С 1998 года он занимал руководящие посты на предприятии «Заря», АО «Завод «Электромаш», хладокомбинат «Заречный», а с 2009 года работал в Территориальном управлении Росимущества по Нижегородской области. В 2014 году его перевели в Москву на должность начальника отдела территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а до назначения и. о. директора фонда капремонта он возглавлял УФАС по Костромской области.

Напомним, прежний руководитель фонда Сергей Протасов ушёл с поста в январе 2017 года, перейдя на новую работу. Вместо него исполнять обязанности назначили бывшего министра строительства Владимира Челомина, ставшего предшественником Дурдаева.

Итоги работы фонда 2015 года вызвали много вопросов у депутатов, начали говорить о провале программы, так как плановые объекты предыдущих годов ремонтируют по сей день. Как заявил вице-спикер областного Заксобрания, глава нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров в комментариях ИА REGNUM в январе 2017 года, слишком скандальны были показатели работы фонда в 2015 году, когда «количество отремонтированных домов было ничтожным, офис фонда и его содержание — роскошным, а огромные средства нижегородцев крутились в коммерческих банках».

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Именно с таким наследством и предстоит разбираться новому директору.

И из водоканала тоже

Бывшего депутата думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, лишённого мандата досрочно по представлению прокуратуры в апреле 2018 года и известного скандалом с лишением права управления транспортным средством из-за езды в пьяном виде на квадроцикле, попросили и из состава совета директоров «Нижегородского водоканала», где он был председателем. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил местный блогер Герман Князев. Официально пресс-служба «Водоканала» данную информацию не опровергла и не подтвердила, как и сам бывший депутат.

«Была озвучена свежая информация, что сегодня окончательно изгнан из совета директоров Водоканала, последний сорокинский депутат — Сорокин Олег, но Владимирович. Когда почистят Теплоэнерго — не сказал, но обещал», — пишет Князев.

422737 Отставка

Напомним, помимо лишения права на управление транспортными средствами за пьяную езду на квадроцикле в феврале 2018 года (на 1 год и семь месяцев), экс-депутат прославился вниманием прокуратуры. В конце марта областной прокурор обнародовал данные, что в декларации за 2016 год Сорокин не указал доход, полученный в виде займа на 9 млн рублей. Надзорная инстанция потребовала у думы лишить депутата полномочий досрочно. В конце апреля Олег Сорокин попытался уйти красиво, написав заявление по собственному желанию, но прокурорское предписание было первым, поэтому отставка была принята по нему.

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Ещё одна отставка, но на этот раз достаточно тихая, произошла в администрации Нижнего Новгорода. По собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста 12 мая покинула свой пост председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Валентина Никулина. Свою должность она занимала с мая 2012 года. Есть мнение, что на её место назначат заместителя руководителя территориального управления Росимущества Московской области Светлану Помпаеву. Такое предположение сделал неназванный источник издания «НТА-Приволжье».

Замурованы дорогой, и зачем в школу следователи пришли

Два скандала произошли в Нижнем Новгороде на прошлой неделе — дорожные рабочие при подготовке города к мундиалю замуровали вход во двор частного дома, когда там была супруга владельца, а в одной из городских школ возник конфликт с сексуальным подтекстом.

На улице Канавинской в Нижнем Новгороде в преддверии матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, шесть из которых пройдут в городе — и первый уже через месяц, дорожные рабочие уложили асфальт. Правда, при этом уровень дороги оказался настолько высоко поднят, что единственный вход, он же и выход из частного дома, оказался, по сути, замурован. Калитка во двор, где в момент работ находилась хозяйка жилища, теперь не открывается. Подобное недоразумение обнаружил владелец дома, который в момент ЧП был на работе. Он рассказал нижегородским СМИ, что несколько дней вынужден был передавать супруге продукты, перебрасывая их через забор, а общаться посредством телефона.

Цитата из кф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Замуровали

В районной администрации мужчине пояснили, что работы велись вечером и дорожники не заметили калитку, и тут же пообещали исправить ситуацию.

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А тем временем в одну из нижегородских школ пришли следователи. Они проводят доследственную проверку сообщения местной телекомпании, которая в эфире 7 мая рассказала, что якобы один из педагогов при переписке с учениками отправил свои порнографические фотографии, которые позднее были распространены среди учащихся. В соцсетях пишут, что после этого события в школе началась травля педагога. Мужчина же утверждает, что никаких фотографий никому не рассылал, а тем более ученицам.

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