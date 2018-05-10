Что случилось в Казахстане 10 мая

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

10 мая в семи городах Казахстана: в Астане, Алма-Ате, Уральске, Актюбинске (Актобе), Атырау, Чимкенте, Семипалатинске (Семее) в 11 часов по астанинскому времени прошли акции протеста. Они были посвящены защите политических заключенных.

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В Алма-Ате протестующим сообщили о недопустимости несанкционированных акций, а через 10−15 минут собравшихся разогнали полицейские. В Астане с участниками акции поступили так же. В других городах акции прошли без противодействия властей, и протестующие разошлись сами.

В Алма-Ате из 150−200 собравшихся были задержаны около 80. В Астане на акцию вышли примерно 50 человек, почти всех их задержали. В остальных городах количество протестующих колебалось в пределах 10−25 человек. В Актюбинске на сутки были арестованы двое. Всего по всей стране в акции приняли участие 300−350 человек.

Полицейский заслон

Интересно проявление протеста в Астане — довольно жесткое, протестующие активно сопротивлялись задержанию.

Стоит напомнить, что в 2016 году во время земельных протестов в Астане никаких акций не было.

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Чем вызван протест

В данном случае протест был инициирован казахстанским банкиром Мухтаром Аблязовым, который сейчас проживает во Франции и борется с казахстанскими властями. Несколько месяцев велась агитация через социальные сети в пользу организации «Демократический выбор Казахстана» (ДВК, уже запрещенной в Казахстане).

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Для проведения акций протеста был выбран день, когда депутаты Европарламента, которые осуществляют контроль за исполнением Казахстаном соглашения о расширенном партнерстве с Евросоюзом, прибывали в Астану. Цель проста — показать, что Казахстан не может выполнять свои обязательства, а значит, если будет запрос на выдачу Мухтара Аблязова Казахстану, то этот запрос надо отвергнуть. Ну и, конечно, возможность лишний раз доставить неприятности властям страны.

Kazakhstan2050.com Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу

Цитата из соглашения, раздел 2, статья 5:

Статья 5

Демократия и верховенство закона

Стороны соглашаются сотрудничать в целях продвижения и эффективной защиты прав человека и обеспечения верховенства закона, в том числе с использованием соответствующих международных инструментов в области прав человека.

Такое сотрудничество осуществляется посредством деятельности, взаимно согласованной Сторонами, в том числе путем укрепления уважения верховенства закона, дальнейшего расширения существующего диалога по правам человека, дальнейшего развития демократических институтов, содействия повышению осведомленности о правах человека и расширения сотрудничества в рамках правозащитных органов ООН и ОБСЕ.

Будет ли протест продолжаться

По все видимости, протесты будут возникать и дальше. Дело в том, что Аблязов выбрал удачный формат:

1. Отсутствуют организация и ее лидеры, то есть никого нельзя заранее арестовать и тем самым предотвратить события.

2. Списков сторонников тоже нет — это могут любые люди, которые просто узнали о времени и месте проведения акции.

3. Сама акция планируется как сетевой флешмоб — известно лишь время и место. Участники могут и не знать друг друга, так что их отличить от обычных прохожих сложно.

4. Акции могут объявляться хоть каждую неделю, держа всех силовиков страны в напряжении и, соответственно, работая на их истощение.

5. Аудитория чатов «ДВК» в Телеграме составляет десятки тысяч человек, так что каждый раз в протестах могут участвовать разные люди, которых по законодательству нельзя строго наказать, так как они не нарушают закон повторно.

Сейчас против активистов могут применяться две статьи Кодекса «Об Административных нарушениях»

Статья 488. Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации или проведения собрания, митинга, шествия, пикетов, демонстрации либо иного публичного мероприятия либо воспрепятствование их организации или проведению, а равно участие в незаконных собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях либо ином публичном мероприятии, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, —

влекут предупреждение или штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо арест на срок до десяти суток.

2. Предоставление руководителями и другими должностными лицами организаций участникам несанкционированного собрания, митинга, пикетирования, демонстрации или иного публичного мероприятия помещения либо иного имущества (средств связи, множительной техники, оборудования, транспорта) или создание иных условий для организации и проведения таких мероприятий —

влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания либо организатором собрания, митинга, шествия, демонстрации, —

влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 443. Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка

1. Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, —

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, —

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест до пяти суток.

Штраф за участие в несанкционированном митинге составляет 20 МРП или 48 100 тенге (8990 российских рублей), но его применяют не ко всем. Если сопротивляться полицейским, то наказание будет больше, но пока такие факты отмечены только в Астане. Наиболее активных протестующих в Алма-Ате подвергли административному аресту на несколько суток.

Kakprosto.ru Суд вынес приговор

Так как «ДВК» является запрещенной в Казахстане организацией, непонятно, как будут дальше относиться к ее членам. Но с другой стороны на протестах «ДВК» и не упоминается — это делают Мухтар Аблязов и его люди в своих постах. То есть создана схема, когда протест становится относительно безопасным для его участников.

Какова социальная аудитория протеста

Если посмотреть на видеозаписи с акций, то можно оценить состав участников: представлены граждане всех возрастов, но с преобладанием людей среднего возраста, этнических казахов, преимущественно городских. Из известных политических активистов был замечен только правозащитник Ерлан Калиев в Алма-Ате. Ранее известных активистов из «Алга» или старого ДВК не было, то есть у спецслужб на нынешних протестующих информации нет.

Вообще, в таких протестах могут принимать участие и, видимо, принимают, все социальные группы, которые недовольны действующим режимом. В этом и их сила — принимают всех, что позволит использовать любую протестную активность в своих целях.

Особенную опасность будет представлять для власти включение в протест вкладчиков разорившихся банков или людей, недовольных земельным законодательством, а также представителей других крупных групп, которые имеют четкий повод для недовольства властью.

Готова ли к этим протестам власть

Эта протестная активность не стала новостью для власти — с деятельностью Мухтара Аблязова постоянно борются, поэтому к протестным акциям были готовы. Однако надо отметить, что готовность в данном случае означает лишь действия правоохранительных органов и попытки инфоблока в медийной сфере. Это связано с тем, что управление внутренней политикой в стране сейчас перешло на страновом уровне к силовикам, а на региональном уровне — к местным администрациям. Это значит, что справляться с самими акциями могут, а вот предотвращать их — нет. Если же протесты попытаются организовать в маленьких городах, то там и ресурсов, чтобы провести массовое задержание, нет.

Казахская полиция

Использование в политике организаций-спойлеров, таких как форум «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), который объединяет политиков оппозиционного толка, ничего не даст. Время простых дихотомий для общества вроде «городские/сельские», «русскоязычные/казахскоязычные», «провластные/оппозиционные» уже давно прошло.

Для тех же сторонников ДВК, которые представляют собой либералов и демократов, а также выражают социальный протест, деятели казахского национализма, которые в основном делают упор на казахский язык, вообще не являются авторитетом. Скорее наоборот, агитация против Аблязова с их стороны только укрепляет уверенность членов ДВК в том, что они все делают правильно. Так что антиаблязовская агитация только плещет бензин в разгорающийся костер.

Надо также отметить, что власть сейчас сама себе создает проблемы, так как нарушена система внутренних сдержек и противовесов. Как примеры можно привести следующее:

спровоцированные публичными действиями Нацбанка осложнения у банков;

закрытие Нацбанком отрасли онлайн-кредитования из-за личных эмоциональных переживаний председателя Нацбанка. Где будут брать кредиты 250 тысяч человек, которые этим сервисом пользовались до этого, никто в Нацбанке думать не хочет;

внесения изменений в закон «О выборах», который запретит самовыдвиженцам участвовать в выборах в маслихаты (местные представительные органы) — выборы будут идти только по партийным спискам;

создание нового платежа для самозанятых, который объединяет в себе разные налоги — чтобы самозанятые вышли из тени. Опыт Белоруссии, когда аналогичный платеж (правда, по сумме больше в несколько раз) вызвал внутриполитический кризис, никто учитывать не стал.

Все это происходит от того, что внутриполитический блок внутри власти перестал уравновешивать и приводить в чувство силовиков и экономический блок. Переход от политики к пиару, причем довольно неумелому и неуместному, вряд ли поможет справляться с социальными и политическими проблемами государства и общества.

Что будет дальше?

Разумеется, пока эти протесты никакого особого влияние на внутриполитическую стабильность иметь не будут — слишком там мало участвует людей. Однако они явно будут повторяться и дальше, что будет создавать постоянный фактор напряжения для власти, которая явно преувеличивает их опасность для себя. И тут власть может сама себе устраивать проблемы, пытаясь неадекватно жестко реагировать на деятельность Аблязова: резко ужесточив наказание за протестные акции или заблокировав навсегда какие-нибудь популярные социальные сети. Плюс это негативно скажется на международном имидже Казахстана. Немаловажным фактором может стать пресса России — если там сделают упор на освещение протестов, то тем самым раздуют их.

СМИ

Масштабную проблему деятельность Аблязова может представлять для власти в двух случаях:

возникнут проблемы в экономике, и его организация использует поднявшийся в связи с этим протест;

Аблязов постарается привлечь на свою сторону русскоязычных граждан Казахстана, эксплуатируя межнациональный вопрос и встав на защиту русского языка. Так как власть самоустранилась из этой сферы — ее можно заполнить.

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